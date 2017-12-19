МОК и Олимпиада: чисто политические издевательства

Спорт окончательно стал политикой. Поэтому ситуация тут такова: что в мировой политике, то и в спортивных новостях. А в мировой политике Россия виновата всегда и во всем. Причем, виновата не из-за Крыма или Донбасса, как вы могли подумать. Просто виновата и все.

Прошлые зимние Олимпийские игры в Сочи прошли в 2014 году ДО государственного переворота на Украине, ещё и в помине не было ни референдума в Крыму, ни стрельбы на Донбассе.

Давайте вспоминать…

«Мировые лидеры один за другим отказываются посещать Олимпиаду в Сочи. Барак Обама ссылается на занятость. Президент Литвы Даля Грибаускайте в качестве причин отказа открыто называет нарушения прав человека в России и экономические санкции в отношении Литвы со стороны Кремля. Французский президент Франсуа Олланд и президент Германии Йоахим Гаук никак не стали объяснять свое нежелание быть в Сочи. Еврокомиссар Вивиан Рединг вслед за президентом Литвы выступила против поездки на Олимпиаду по политическим причинам. «Совершенно точно не поеду в Сочи, пока российское законодательство нарушает права меньшинств», — заявила Вивиан в своем твиттере».

Ангела Меркель тоже не поехала, как и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Каковы причины? Крыма нет, событий на Донбассе тоже. В Сирии российских ВКС также ещё нет. Но причина находится – «нарушение прав меньшинств». В запасе у Запада всегда есть гомосексуалисты, под предлогом защиты которых лидеры «свободного мира» могут бойкотировать Олимпиаду в России. То есть бойкотировать саму Россию. А ведь заметьте, санкций в тот момент против нас тоже ещё не было…

Вывод очевиден: нет никакой объективной оценки, нет никакой вины России, а есть стремление ДАВИТЬ на руководство страны.

И это желание усиливается к моменту наступления президентских выборов в нашей стране.

Место приложения – любое. Санкции ввели, о политической изоляции говорили и даже пытались её осуществить. Однако наша армия появилась в Сирии и про «изоляцию» пришлось забыть. Так помогая Асаду и перемалывая боевиков на сирийской земле (а не внутри России!) Путин добился того, что никакой мировой изоляции не случилось.

Последний козырь в попытке подорвать его рейтинг – это история с запретом сборной России выступать на Олимпиаде в Южной Корее.

Вся хронология этой истории говорит об её искусственности и желании подогнать её наиболее «острые» моменты под старт президентских выборов в России. Об этом 14 декабря 2017 года прямо в эфире сказал и сам Путин…

«Сборная России лишилась первой строчки медального зачета Олимпийских игр-2014 по результатам новых санкций в отношении российских спортсменов со стороны МОК. В пятницу стало известно, что по итогам работы комиссии Дениса Освальда было принято решение дисквалифицировать от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты, показанные на Играх в Сочи, четырех спортсменов – Александра Зубкова, Ольги Стульневой, Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной. Таким образом, Россия лишилась ещё трех медалей (2 золота, 1 серебро) и потеряла лидерство в зачете, пропустив вперед команду Норвегии (11-5-10)».

Это был первый звоночек. Далее последовал тот самый запрет на выступление Олимпийской сборной России со стороны МОК. Решение спортсменов ехать на Игры не в качестве сборной страны и без права использования флага, историю вовсе не остановило. Ведь цель не достигнута и удара по рейтингу Путина нанесено не было. Поэтому МОК продолжил пытаться унизить Россию. Как когда-то сказал об этом Ленин: «нечто формально правильное, а по сути, издевательство».

«Международный олимпийский комитет отклонил жалобу Олимпийского комитета России на будущие условия размещения российских спортсменов, которые поедут на зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейский Пхёнчхан под нейтральным флагом. Недовольство россиян вызвало решение организационного комитета мероприятия поселить их в бывшей тюрьме Йонг-Чаенкан, которая в 2009 году была переоборудована под ультра-бюджетный хостел. Кроме того, МОК разрешил Южной Корее не включать российскую сборную в программу премиум-питания, которая предусматривает оперативную разработку индивидуальных диет и ежедневную доставку пищи в апартаменты — питаться россиянам придётся в социальной столовой, расположенной в здании хостела. Как пояснила глава департамента МОК по организационным вопросам Иванна Чещик, «Олимпийский комитет России не находится в том положении, чтобы требовать каких-то особенных условий для своих спортсменов». Её позицию поддержали представители МОК из Великобритании и Сальвадора, которые посоветовали россиянам «радоваться, что их вообще пустили на Олимпиаду».

Не в том положении находится! Вернее сказать – заказ получен не на те решения, которых добивается Россия.

В конце уходящей недели, помимо «отправки» наших спортсменов в тюрьму, МОК выпустил ещё несколько решений. И все они направлены в одну сторону.

«Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает ужесточать правила страновой идентификации для олимпийских атлетов из России. О том, что мы можем увидеть на наших спортсменах в Пхенчхане, размышляет Василий Конов.

Спокойный воскресный день в ожидании решающего для российских хоккеистов матча на Кубке Первого канала против финнов взбудоражило письмо из МОК. Уже, казалось, все решили, все объяснили, все узнали — что нельзя гимн и флаг России, как вдруг выяснилось, что это совсем не так. Российским олимпийцам запретили размещать на форме национальную символику. Среди прочего в письме, которое получили российские федерации зимних видов спорта, есть такие правила: герб страны, эмблему национального олимпийского комитета (Олимпийского комитета России) следует заменить олимпийскими кольцами;

«RUS» меняется на «OAR»;

«Russia» меняется на «Olympic Athlete from Russia»;

размер шрифта для слов «Olympic Athlete from» должен быть эквивалентен слову «Russia»;

шрифт должен быть на английском языке и как можно более универсальным;

разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг. Таким образом, мы сразу теряем вариант формы для хоккеистов, который был отправлен на согласование с гербом на груди (двуглавый орел попал под запрет), и это, пожалуй, самая существенная потеря. Согласно рекомендациям вместо герба России можно разместить олимпийские кольца. Любые надписи на экипировке могут быть только на английском языке — так под запрет попала кириллица».

Вот, что в итоге получилось с формой наших хоккеистов на Олимпиаде.

Уверен, что и это ещё не все. Ведь никак не получается достигнуть политических, а вовсе никак не спортивных целей, ради которых вся эта «допинг-каша» и была МОК заварена. Общественное мнение в России никак не хочет меняться в ту сторону, которая нужна организаторам и заказчикам предвыборного скандала, направленного лично против президента России и, по сути, единственного претендента на новый срок властных полномочий в Кремле.

«Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) обнародует список российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде-2018, не позднее 28 января. Об этом сообщается на официальном сайте МОК».

Ждем…

P.S. Только написал эту статью, как читаю на новостной ленте:

Национальная символика на форме российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, будет заклеена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из национальных федераций по зимним видам спорта.

Отмечается, что за оставшиеся до начала Олимпиады полтора месяца производители формы для российских олимпийцев не успеют разработать экипировку, которая соответствовала бы критериям Международного олимпийского комитета (МОК). По этой причине рассматривается вариант с заклеиванием национальной символики наклейками на действующей форме россиян. На место герба будет наклеено изображение с аббревиатурой OAR (Olympic Athletes from Russia).

Издевательства будут многосерийные…

Источник: nstarikov.ru