Путин призвал россиян готовиться к войне

Источник: svpressa.ru

На оборону страны начнут работать даже олигархи и крупные частные компании.

Обострение международной обстановки заставляет российское руководство готовить страну к возможной войне. В комплекс мер входят не только регулярно проводимые Минобороны учения, но и перевод экономики на военные рельсы. Речь об этом зашла на совещании у президента РФ, посвященном разбору итогов учений «Запад-2017». Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По мнению Владимира Путина, в случае необходимости, все крупные предприятия России должны быть готовы увеличить объемы производства военной продукции. Причем это касается не только государственного сектора, но и частного бизнеса.

«Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», — подчеркнул верховный главнокомандующий.

Он также напомнил, что в 2015—2016 годах были даны поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов и обеспечению перевозок войск. Тогда задачи были реализованы гражданскими ведомствами под руководством коллегии Военно-промышленной комиссии во взаимодействии с Минобороны.

Среди других недавно принятых мер, призванных подчинить гражданский сектор военным задачам, организация на основе «Закона о военном положении» территориальной обороны в российских регионах. Созданные главой государства штабы, ради защиты населения и инфраструктуры от терактов и диверсий ограничат права граждан и возложат на них дополнительные обязанности.

Кроме того, осенью 2016 года, в ходе командно-штабных учений на Кавказе была опробована новая система управления в военное время, предполагающая подчинение губернаторов, ФСБ и полиции руководителям Минобороны. Новая структура управления была создана на основании «Плана обороны Российской Федерации на 2016−2020 годы».

Если для государственного сектора экономики, поставленная Путиным задача мобилизации выглядит естественной, то адепты частного бизнеса могут и взбунтоваться. Многие из них считают оборонные расходы злом, мешающим экономическому росту. Среди них глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, предлагающий президенту сокращение оборонных расходов.

Заявление Путина вызвало и саркастическую реакцию. Подборку шуток из сети опубликовало «Радио Свобода». «Сыр, который продают в магазинах иначе как биооружием не назовёшь», — пишет один из читателей. «Что выпускать мебельной фабрике, гробы?» — вопрошает другой. «Неужели Вован, правда, думает, что люди с копеечными зарплатами пойдут воевать за миллиардные офшоры его и его кодляка?» — интересуется третий.

А вот глава «Партии Великое Отечество», писатель Николай Стариков оценивает мобилизационный посыл президента с точки зрения гражданственности.

— Наш президент сказал вещи, которые должны быть очевидны для любого российского гражданина. Первое: мы живем в беспокойном мире и военный конфликт рано или поздно при всем нашем нежелании войны может разразиться. Второе: экономика нашей страны капиталистическая. А это значит, что есть государственные предприятия и есть частные. И третье: в случае военного конфликта работать на победу должны как первые, так и вторые. То есть сейчас, в мирное время, должна быть проведена вся необходимая для этого подготовка.

По мнению профессора кафедры международных финансов МГИМО Валентина Катасонова, российская история учит, что частный капитал ненадежный партнер для повышения обороноспособности страны.

— Это, конечно, хорошее заявление президента. Но мне кажется, что оно пока слабо продумано. Жизнь будет подсказывать следующие шаги. А пока, для понимания нынешних проблем, стоит вспомнить историю столетней давности, когда Россия, слабо подготовленная, втянулась в Первую мировую войну. Тогда практически половины видов оружия и боеприпасов у России не было. Она была вынуждена их импортировать. В основном из Соединенных Штатов.

Та часть военной продукции, которая производилась на российских предприятиях, была очень дорогой. Потому что предприятия военно-промышленного комплекса того времени были частными. В результате, частные предприниматели, или проще говоря капиталисты, восприняли войну, как способ хорошо заработать. Были постоянные скандалы, расследования, судебные процессы и даже судебные вердикты. Это было следствием всякого рода злоупотреблений.

Наконец, методом проб и ошибок, к концу 1915-началу 1916 года поняли, что нельзя обеспечивать обороноспособность страны, опираясь на частный капитал. Началось строительство казенных заводов, некоторые частные военные заводы стали потихоньку национализироваться и только тогда Россия преодолела снарядный голод. Появились новые виды боеприпасов и оружия. Но это было сделано, к сожалению, уже поздно.

Поэтому, раз президент сказал «а», теперь надо говорить «б». Это целая система мероприятий, которые надо проводить очень быстро и грамотно. Хорошо, что у нас есть для этого опыт.

Заведующий лабораторией военной экономики Института им. Е.Т. Гайдара Василий Зацепинсчитает разумным сочетание государственного принуждения и материальной выгоды.

— Существуют мобилизационные планы и там все прописано. Другое дело, что они секретные и мы не узнаем, что там. В военное время в производстве военной продукции участвуют и государственные предприятия, и частные. И даже те, кто никогда не думал раньше, что может что-то делать для обороны.

«СП»: — То есть задействуется механизм принуждения. Никого просто не будут спрашивать, хочет ли он или нет работать в интересах обороны?

— Ну, почему? Материальный интерес, выгода, тоже может быть. Это все делается не бесплатно. Даже в советский период, например, танк стоил совершенно конкретных денег. Сочетание кнута и пряника.

Думаю, владельцы частных предприятий, которых этот вопрос может волновать, они уже сейчас все знают. Если, конечно, имеют допуск к гостайне и лицензию на производство оборонной продукции. Им уже должно быть известно, включены ли они в мобплан на военное время и какое у них задание на такой период.

В свою очередь экономист, председатель Счетной палаты РФ с 1995 по 2000 год Юрий Болдыревсчитает озвученную президентом задачу малосовместимой с офшорной российской экономикой.

— Это заявление президента опоздало, как минимум, лет на десять, а то и на все двадцать лет. Напомню, мюнхенская речь Путина была в 2007 году. Кроме того, как бы это заявление не было предвыборным пиаром. Потому что реальная деятельность на эту тему начинается не с заявления о необходимости мобилизации, а с жесткого пресечения вывода денег в офшоры и вообще за рубеж.

Ведь по недавно опубликованным данным, вывоз капитала за последний год вырос почти в три раза. То есть это совсем нехорошая мина при совсем нехорошей игре, которую мы теперь должны начать. Начинать надо с концентрации ресурсов в стране.

Но даже при нынешней пиарократии — а у нас теперь в Минобороны этим заправляет 26-летняя девушка, решить эту задачу можно. Если уж США после великой депрессии смогли мобилизовать свою экономику даже не на войну, а на простую реализацию социальных функций, то Россия, с учетом нашего опыта, тем более должна справиться.

Но под предлогом такой мобилизации, оставляя в неприкосновенности всех друзей в офшорах, могут и гайки закрутить: повысить цены за ЖКХ, цены на бензин, снизить пенсии в реальной покупательной способности и т. п.

Член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Пантелеев не сомневается, что частник будет работать на оборонные интересы страны не хуже «государственника».

— Конечно, в 1990-е годы и позже многие связи в оборонке были нарушены, технологии и кадры потеряны. Есть такая проблема. Тем не менее, не надо забывать, что многие предприятия, которые сейчас находятся в частных руках, имеют отношение к гособоронзаказу. Особенно крупные предприятия. Они и в прежние времена находились в мобилизационном списке, и сейчас там находятся. Поэтому независимо от того, частное это предприятие или государственное, оно будет работать на оборону. Защита своей страны — общая задача.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ

Источник: nstarikov.ru