Новости Украины и Новороссии 29 июля 2020

Воскресные переговоры российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского привели к прекращению огня на Донбассе. Тот факт, что Зеленский пошёл навстречу Путину, оценили не все. Неонацисты, к примеру, раскритиковали «не лоха» —президента.

Одним из первых с критикой выступил архиепископ Харьковский и Полтавский Афанасий Шкурупий. Этот раскольник назвал украинского гаранта предателем и призвал националистов как-то отреагировать на эту «капитуляцию».

В Полтаве же прошла акция протеста против перемирия в Донбассе. Местные националисты призвали не останавливать войну на юго-востоке страны. Радикалы из «Свободы» подготовили картонную фигуру Владимира Зеленского и «загнали» её в петлю.

Отреагировали на шаг Зеленского и политиканы. Бывший киевский посол в Минске Роман Бессмертный заявил, что Владимир Путин приручил украинского президента. По его словам, общественность наблюдает за «лукашенкизацией» Зеленского и «белоруссизацией» Украины.

Однако вряд ли Донбасс может вздохнуть спокойно. На самом деле Владимир Зеленский уже давно приручён западными политиками. Он, как и его предшественник Пётр Порошенко, готов хоть каждый день ездить на поклон в США и Европу. А что касается выполнения Минских договоренностей, то Киев их не собирается выполнять.

Зеленский пошёл на этот шаг, чтобы иметь возможность утверждать, что шаги по урегулированию конфликта были сделаны. На самом же деле ему никто не даст остановить войну на Донбассе.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»