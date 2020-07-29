Новости Украины и Новороссии 29 июля 2020
- 06:01 Суперсуд Саакашвили и палата номер 6.
- 05:30 Путин приручил Зеленского? Может ли Донбасс вздохнуть спокойно? (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:31 Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь боевика батальона «Донбасс».
- Вчера 19:59 «Дебил и националист» возглавит украинскую делегацию в Контактной группе по Донбассу.
- Вчера 18:30 Украинские пограничники издеваются над пересекающими границу россиянами.
Суперсуд Саакашвили и палата номер 6
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Путин приручил Зеленского? Может ли Донбасс вздохнуть спокойно? (ФОТО, ВИДЕО)
Воскресные переговоры российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского привели к прекращению огня на Донбассе. Тот факт, что Зеленский пошёл навстречу Путину, оценили не все. Неонацисты, к примеру, раскритиковали «не лоха» —президента.
Одним из первых с критикой выступил архиепископ Харьковский и Полтавский Афанасий Шкурупий. Этот раскольник назвал украинского гаранта предателем и призвал националистов как-то отреагировать на эту «капитуляцию».
В Полтаве же прошла акция протеста против перемирия в Донбассе. Местные националисты призвали не останавливать войну на юго-востоке страны. Радикалы из «Свободы» подготовили картонную фигуру Владимира Зеленского и «загнали» её в петлю.
Отреагировали на шаг Зеленского и политиканы. Бывший киевский посол в Минске Роман Бессмертный заявил, что Владимир Путин приручил украинского президента. По его словам, общественность наблюдает за «лукашенкизацией» Зеленского и «белоруссизацией» Украины.
Однако вряд ли Донбасс может вздохнуть спокойно. На самом деле Владимир Зеленский уже давно приручён западными политиками. Он, как и его предшественник Пётр Порошенко, готов хоть каждый день ездить на поклон в США и Европу. А что касается выполнения Минских договоренностей, то Киев их не собирается выполнять.
Зеленский пошёл на этот шаг, чтобы иметь возможность утверждать, что шаги по урегулированию конфликта были сделаны. На самом же деле ему никто не даст остановить войну на Донбассе.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь боевика батальона «Донбасс»
На заседании Киевского городского совета 28 июля решили переименовать улицу Российскую в Дарницком районе украинской столицы.
Теперь она будет носить имя боевика карательного батальона «Донбасс» Юрия Литвинского, уничтоженного в Иловайском котле в августе 2014 года.
О переименовании сообщил общественный активист, представитель городской организации общества «Мемориал» и член комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимофей Мартыненко-Кушлянский.
«В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского — героя российско-украинской войны, бойца батальона „Донбасс”, павшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живёт неподалеку от бывшей улицы Российской», — написал Мартыненко-Кушлянский.
За соответствующее решение в Киевсовете проголосовал 61 депутат.
Переименование улицы Российской стало возможным после общественного обсуждения на сайте Киевсовета, там 94% из 659 человек высказались «за».
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«Дебил и националист» возглавит украинскую делегацию в Контактной группе по Донбассу
Украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе возглавит вице-премьер-министр Алексей Резников. Об этом он сообщил во вторник, 28 июля, во время онлайн-дискуссии.
Как ранее сообщала «Русская Весна», бывший президент Украины и глава делегации в Контактной группе в Минске Леонид Кучма вышел из переговорного процесса.
«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определённое время управлять этими процессами», — сказал Резников.
Вице-премьер подчеркнул, что новый глава украинской делегации будет назначен решением президента Украины.
«Кто будет этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем», — отметил он.
Резников озвучил критерии, которым, по его мнению, должен отвечать новый глава украинской делегации.
«Я бы очень хотел, чтобы также это был уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире. Которого бы можно было называть патриархом, скажем так, для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к Минскому процессу», — заявил он.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, комментируя ситуацию, крайне негативно оценил личность вице-премьера.
«Смешно и грустно. Что и требовалось доказать. Минскую группу будет курировать со стороны Украины дебил, националист Алексей Резников. Все просто вздрогнут от такого неадеквата.
Украина в лице таких чиновников будет и дальше срывать все ранее заключённые договорённости. Цирк „Шапито“ под названием „95 Квартал“ продолжается», — написал он в своём Telegram-канале.
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Украинские пограничники издеваются над пересекающими границу россиянами
Украинские пограничники не пропускают российских граждан на Украину через пункт пограничного контроля Нехотеевка — Гоптовка. Сейчас там скопилось много граждан РФ, которым без законных оснований сотрудники ГПСУ отказывают в пересечении границы.
Об этом корреспонденту украинского издания «Страна» рассказала 60-летняя гражданка России Наталья Л.
«Еду в Украину, там моя мама, которой уже 89 лет. Все необходимые документы предъявила, загранпаспорт, приглашение от родного брата, заверенное нотариусом. Также в наличии все остальные справки — от банковских счетов до справки о здоровье. Но пограничники уже четвёртый час не пропускают — требуя от меня всё новых и новых документов, которых нет в официальном списке ГПСУ для пропуска из РФ в Украину.
Уже предоставила им даже копию паспорта мамы и копию справки о регистрации брака родителей, и свидетельство о рождении моего брата. Но и этого им мало», — рассказала Наталья.
По её словам, на границе много таких людей, как она. Они стоят в очереди по часу, после чего пограничники просят предоставить от родственников дополнительные документы по телефону. Хотя, по словам Натальи, они вообще не относятся к списку необходимых справок для пересечения границы.
«Среди отказников много женщин, стоим на солнцепёке, некоторые близки к обмороку. Таксисты говорят, что такое творится здесь уже больше месяца — пограничники могут просто так, на своё усмотрение, взять и завернуть обратно в Россию любого, даже пожилых людей.
И это несмотря на то, что у всех есть приглашения и загранпаспорта. Мужчинам проехать вообще проблематично, даже женщинам запрещают въезд», — добавила женщина.
Наталью Л., по её словам, все-таки пропустили через границу. На КПП 60-летняя женщина простояла более шести часов. В итоге россиянка опоздала на поезд из Харькова в город, где живёт её мать.
После истории Натальи украинское издание обратилось за разъяснением к пресс-секретарю Государственной пограничной службы Украины Андрею Демченко, почему сотрудники ГПСУ требуют у граждан РФ документы, не относящиеся к необходимому списку для перехода границы.
«Инспектора после проверки документов у иностранцев выясняют цель их приезда в Украину и принимают самостоятельно решение относительно их пропуска. Информации о том, что на каком-либо КПП не пропускают людей без оснований, у меня нет», — рассказал Андрей Демченко.
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В первый день перемирия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня – в период с 09:45 до 11:35. То есть менее чем за два часа. Из них – 21 взрыв и 90 автоматных очередей.