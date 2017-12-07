Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2017
- 11:09 Уголовка за непризнание Великой Революции Ч1.
- 10:22 Топорный подход: массовые вырубки леса убивают Украину (ФОТО).
- 10:22 Ольга под машиной и человек с бородой.
- 08:55 Саакашвили заявил о создании «украинской сечи» возле Рады.
- 08:49 Я спасу Украину, — Саакашвили в интервью британским СМИ.
- 08:21 Украина: кого будем денацифицировать? (ВИДЕО).
- 06:00 «Киборги» против «Сватов»: какие герои нужны современной Украине.
- 05:30 Как на самом деле живёт ДНР: быт, курорты, цены и настроения дончан (ВИДЕО).
- 01:30 Действие Минских соглашений будет автоматически продлено на 2018 год.
Уголовка за непризнание Великой Революции Ч1
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Топорный подход: массовые вырубки леса убивают Украину (ФОТО)
Киевские власти пытаются остановить массовую незаконную вырубку деревьев, из-за которой, по данным Государственного агентства лесных ресурсов, государство ежегодно теряет более $80 млн. Правительство даже вынуждено было утвердить долгосрочную программу развития лесного хозяйства.
С 1 ноября 2015 года на Украине введён мораторий на вывоз кругляка. Однако такая мера не останавливает браконьеров. К тому же ЕС добивается снятия запрета на экспорт леса. Это одно из условий предоставления кредита Еврокомиссией.
Почему эксперты в своих прогнозах всё чаще говорят об экологической катастрофе в стране — в материале RT.
В ноябре кабмин Украины утвердил программу развития лесного хозяйства до 2022 года. Предполагается, что с её помощью будет прекращена бесконтрольная вырубка леса по всей стране. В разработанные правительством многочисленные меры входит создание службы лесных инспекторов, введение электронного оборота древесины, проведение аэрокосмической съёмки, усиление ответственности за нарушения и др.
По информации Государственного агентства лесных ресурсов Украины, ежегодно от незаконной вырубки страна теряет около 2,2 млрд грн ($82,4 млн).
По утверждению источника RT в ведомстве, основная масса древесины вывозится в страны ЕС и Турцию под видом дров и санитарного леса. В свою очередь источник телеканала в украинском правительстве заявил, что программа вряд ли решит поставленные задачи, так как для внедрения в жизнь каждой обозначенной в ней инициативы необходимо не менее двух-трёх лет.
Читайте также: Гоп-компания с деньгами из Москвы, — Порошенко об организаторах «МихоМайдана» (ВИДЕО)
Согласно данным правительства Украины, лесные массивы занимают примерно 17% территории страны — 10,4 млн кв. м (это шестое место в Европе), а запас древесины составляет 2,1 млрд куб. м. Около 40% всех зелёных насаждений находится на западе Украины. Однако вырубка лесов, по утверждению экологов, ведётся практически во всех регионах, и сколько на самом деле вырубают леса в стране, никто не знает.
«Например, в зоне АТО, на территории, контролируемой Украиной, массово рубят 50-летние деревья и затем продают их за границу. Никто этот вопрос не контролирует», — рассказал RT волонтёр, который работает на востоке страны.
По данным украинских экологов, в 2017 году в Житомирской области зафиксировали незаконную вырубку около 2,5 га леса, а в бывшем дачном посёлке Пуще-Водице, недавно присоединённом к Киеву, уничтожено около 5% территории — 28 га насаждений.
С 1 ноября 2015 года Украина ввела мораторий на вывоз леса-кругляка из всех пород дерева, за исключением сосны, запрет на экспорт которой действует с 1 января 2017 года. Эти меры должны были приостановить нелегальную вырубку леса, которая наблюдается с 2014 года.
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль пошёл ещё дальше и запретил вывозить лес за пределы области.
«У меня как руководителя единственной области в Украине, лесистость которой занимает более половины территории, несколько вопросов. Неужели украинцы такие дураки, что должны продать главное природное богатство, которое у них остаётся, — Карпаты?
Неужели мы действительно ничего не стоим, кроме того, чтобы быть сырьевым придатком для Европы? И когда из правительства наконец уйдут торгаши, а на их место придут специалисты, менеджеры и патриоты, которые берегут страну для будущих поколений?» — написал в Facebook Геннадий Москаль.
Читайте также: «Хрен нам, а не скорая помощь», — украинцы о дикой медреформе Супрун (ВИДЕО)
Воз и ныне там
Мораторий не остановил бесконтрольную вырубку лесов. Одна из проблем, по мнению экспертов, заключается в том, что украинские леса принадлежат сразу нескольким ведомствам: около 70% контролируется Государственным агентством лесных ресурсов, оставшиеся 30% — Министерством обороны, Министерством экологии и природных ресурсов, а также местными советами.
Но главное — это прибыльность незаконного бизнеса. Источник RT в Минэкологии рассказал, что за одно вырубленное 50-летнее дерево браконьер получает $80–90.
«Деревья рубят тысячами. Представляете, сколько денег приносит такая деятельность? Местные власти, сотрудники лесхозов, правоохранители и таможенники закрывают на это глаза», — говорит собеседник RT.
Украинский эколог Владимир Борейко во время общения с читателями в чате «Главреда» привёл пример отношения власти к проблеме вырубки леса. В Фастовский лесхоз по требованию местных жителей приехала народный депутат. На встрече с собравшимися жителями и работниками сельхоза она заявила:
«Лесхоз правильно делает, что рубит леса, которые в своё время были посажены в степи коммуняками, а Украина — степная страна, и вместо леса здесь должна быть степь».
Читайте также: «Мы протянули руку дружбы, но ее отвергли», — самозванец Филарет
Борейко считает, что из-за массовой вырубки леса может исчезнуть Днепр. По его словам, деревья перестанут защищать водные источники от солнца, в связи с чем может начаться обмеление.
«Это в будущем приведёт к тому, что Украина лишится своей главной реки, на которой живёт 80% населения, — Днепра», — заявил в переписке с читателями Борейко.
По его мнению, массовая вырубка леса приводит к появлению короеда, который размножается в огромных количествах в порубочных остатках, после чего уничтожает здоровый лес. Он отметил, что короед также используется как «дымовая завеса» для проведения массовых санитарных рубок.
«Если общество не даст им жёсткий ответ, то в будущем мы лишимся леса», — подчеркнул Борейко.
Читайте также: Запад поддержал «не того человека» на Украине, — пресса США
Замести следы
В конце августа президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о защите лесов. В документе прописано, что официально на зелёных территориях запрещено прокладывать дороги, пасти скот и прочее.
За незаконную вырубку предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 минимальных доходов населения, не облагаемых налогом (это примерно $200–300), либо ограничение свободы на срок до трёх лет. Но это не пугает браконьеров, которые уже давно научились скрывать следы своих преступлений.
«Рубят хорошие деревья, а потом заливают пеньки специальной кислотой, которая разъедает оставшееся дерево вплоть до корней. Таким образом браконьеры стараются скрыть следы преступлений. Иногда они поджигают оставшиеся деревья», — рассказал RT украинский эколог.
По словам руководителя киевского филиала Института стран СНГ Дениса Денисова, нелегальное получение финансовых выгод — это традиционный для Украины повод для варварского отношения к природе.
«Поскольку коррупция на Украине зашкаливает, эта отрасль не является исключением. Высококачественный кругляк пользуется спросом в ЕС, украинские власти же не задумываются о размещении производств на Украине.
Гораздо проще и легче вырубать лес и неофициально продавать его фактически за бесценок», — заявил в беседе с RT Денисов.
По его мнению, последствия могут быть негативными для целых регионов Украины, особенно для западных областей, а на восстановление уже уничтоженных ресурсов потребуются десятилетия.
Европейские ценности
Эксперты не исключают, что в следующем году масштабы вырубки возрастут. В этом году Еврокомиссия заморозила перевод последней части третьего транша Украине в размере €600 млн до проведения в стране структурных реформ. Одно из условий финансовой помощи ЕК — отмена моратория на экспортные поставки леса-кругляка.
«Из-за сложной финансовой ситуации Украине, скорее всего, придётся пойти на уступки Еврокомиссии и отменить мораторий на экспорт леса-кругляка в следующем году», — заявил в беседе с RT источник в администрации президента Украины.
«Мы понимаем, что правительство пытается формализировать деятельность по лесозаготовке, чтобы улучшить ситуацию. Но запрет может быть только на очень короткое время для проведения внутренних реформ. Запрет — это не решение», — считает руководитель лесного департамента Министерства сельского и лесного хозяйства Австрии Герхард Маннсбергер.
Читайте также: Зрада: Украина не получит от ЕС третий транш
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью изданию «Европейская правда» заявила, что решением о моратории на вывоз кругляка Украина нарушила Соглашение об ассоциации с ЕС.
«Экспорт кругляка, не будем скрывать, также не прекратился. Просто сейчас он ведётся контрабандой под видом других лесоматериалов», — добавила вице-премьер.
По мнению экспертов, разрешение легально экспортировать лес может в разы увеличить число желающих заняться этим выгодным бизнесом и привести к массовому уничтожению лесов. А это, в свою очередь, грозит необратимыми последствиями для экологии страны.
Наталья Щеглова (Киев)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ольга под машиной и человек с бородой
Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призвал протестующих готовиться к наступлению на президента Украины Петра Порошенко.
"Сейчас счет идет не на дни, а на часы. Сейчас каждую область зачищают и забирают по одному. Знаете почему меня не смогли вывезти? Сначала Ольга легла под машину, потом заднее стекло разбил человек с бородой и сбу-шники очень испугались", – заявил он.
По словам политика, "человек с бородой" оказался членом крымскотатарского меджлиса. Саакашвили добавил, что также его вывозу помешал мужчина на мерседесе и нардеп от "Самопомочі" Андрей Журжий, которые заблокировали автомобиль спереди и сзади.
"Мы должны научиться контратаковать. Я объявляют тут нашу сечь, украинскую сечь. Мы будет готовиться отражать их атаки… Я предлагаю готовиться к масштабному наступлению на Порошенко. Сейчас этот плацдарм освоим до конца. И уверяю вас, у нас есть все шансы, если хорошо сработаем, Новый год встретить без него", – заверил он. По мнению политика, 5 декабря президенту был нанесен "смертельный урон".
"Готовим масштабнейший марш, как минимум, как в декабре 2013 года. Давайте все со всеми говорить. Мы собираем во всех областях подписи про импичмент. У нас 150 палаток уже и еще 200 ставят наши активисты", – подытожил он.
Такая вот она, Киевская сечь и грузинские казаченьки. Также Саакашвили заявил, что только он как иностранец и может спасти Украину от коррупции и Порошенко.
Из прочего:
1. Найема пытаются выгнать из "Блока Порошенко", но так, чтобы он ушел сам, дабы его можно было лишить мандата. Тот упирается и хочет, чтобы его выгнали, дабы не сдавать мандат. Найем тоже оказался среди агентов Кремля.
2. Саакашвили написал заявление на руководство СБУ и Прокуратуры, которые совершают преступные действия. С ним тут трудно не согласиться, хотя и по нему "есть вопросы".
3. Попытки барыг из окружения Порошенко поставить под контроль антикоррупционные структуры контролируемые американцами провалились после грозного рыка из Вашингтона, что берега терять не следует. Банановой республике указали место.
4. Указанный в пленках Луценко соратник Саакашвили арестован на 60 суток за связи с ФСБ и Курченко.
Предоставление гражданства Саакашвили — популизм против закона, это было нарушение закона Порошенко.
Лишение гражданства у Саакашвили, опять таки, не понятно в какую угоду себе — это тоже было неадекватное нарушение.
Управление поездом в ручном режиме, украинским поездом — это было преступление Порошенко.
Пересечение границы силовым путем — это было преступление Саакашвили вместе с командой.
Арест Саакашвили без адвоката и вхождение в квартиру, хотя можно было войти в квартиру без адвоката и его подождать — это было нарушение правоохранителей.
Побег, разбивание автобуса, вытаскивание Саакашвили — это было нарушение закона и в принципе тоже преступление» (с) Савченко
Такая вот злочинна влада.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Саакашвили заявил о создании «украинской сечи» возле Рады
Глава партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили объявил о создании «украинской сечи» на площади Конституции недалеко от Верховной рады, передает телеканал “Звезда“.
С таким заявлением политик выступил на так называемом народном вече возле украинского парламента.
Как передает ТАСС, на вече собралось более тысячи человек. Кроме того, несмотря на заполненность площади, люди все еще продолжают приходить.
Также Саакашвили отметил, что люди приносят участникам митинга деньги, продукты питания и дрова. Политик подчеркнул, что в палаточном городке уже есть 150 палаток, а еще 250 предоставляют активисты.
Экс-губернатор Одесской области заявил, что «есть все шансы встретить Новый год без Порошенко», что вызвало одобрительные возгласы митингующих.
Саакашвили призвал своих сторонников к подготовке «масштабного марша».
Ранее Саакашвили обвинили в захвате комитета Верховной рады.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Я спасу Украину, — Саакашвили в интервью британским СМИ
Украина нуждается в сильном руководстве, заявил в недавнем интервью The Independent экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в следующем году хочет поучаствовать в украинских президентских выборах. Комментируя свои последние шаги на Украине, он заявил, что пытается спасти эту страну. Интервью было взято ещё до противостояния Саакашвили с украинскими силовиками.
Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили в недавней беседе с журналистом The Independent Кимом Сенгуптой прокомментировал свои последние действия на Украине, заявив, что «пытается спасти» эту страну.
Как отмечает издание, он был некогда другом и коллегой украинского лидера Петра Порошенко — теперь же они стали непримиримыми противниками. Так, на днях сотрудников Службы безопасности Украины отправили арестовывать экс-президента Грузии.
Саакашвили поднялся на крышу многоэтажного здания и пригрозил, что сбросится с неё, однако его всё же убедили спуститься. В его квартире провели обыск, однако при попытке препроводить его в полицию сотни сторонников Саакавшили вынудили силовиков освободить политика.
Читайте также: В СБУ сообщили, в чем обвиняют Саакашвили (+ВИДЕО)
В произошедшем, как пишет издание, нет ничего удивительного. Бывший одесский губернатор устроил на Украине борьбу с коррупцией и беззаконием, сосредоточившись при этом на президенте Петре Порошенко. Саакашвили обвиняет украинского лидера в том, что тот, возглавляя «правительство клептократов», «украл миллиарды».
По мнению грузинского политика, Порошенко — «дешёвый мафиози», которому нужно выдвинуть импичмент. И недавно бывший Одесский губернатор даже устроил шествие в поддержку этой инициативы.
Журналист The Independent пообщался с Саакашвили в офисе основанной им партии «Движение новых сил». Разговор состоялся, как отмечает издание, ещё до противостояния с силовиками.
Читайте также: МОЛНИЯ: Саакашвили вырвался из микроавтобуса (+ВИДЕО, ФОТО)
Власти Украины, по словам экс-президента Грузии, реагируют на его действия, устраивая «тотальное запугивание». Грузин из его окружения арестовывают и высылают из страны. Также угрозы поступают и самому Саакашвили. При этом, как утверждает политик, ему пообещали, что его проблемы закончатся, если он прекратит критиковать Порошенко.
«В нормальных странах можно устроить процедуру импичмента. Как мы видели в ситуации с Мугабе, это может произойти даже в таком месте, как Зимбабве.
Но на Украине нет закона, позволяющего провести импичмент: поэтому люди говорят, что они недовольны президентом, что в отношении него нужно провести расследование. Они участвуют в шествиях, проводят митинги, чтобы заявить об этом», — подчеркнул Саакашвили.
Однако то, что происходит с Порошенко, воспринимается как нечто обыденное, и теперь сложно предсказать, какой будет реакция людей, посетовал он.
Читайте также: В нацполиции рассказали, как искали Саакашвили по палаткам (ФОТО)
«Мы надеемся, что они отреагируют, вышвырнув правительство. И таким образом возникнут условия, позволяющие взяться за олигархов и всю коррупционную сеть», — заявил бывший Одесский губернатор.
Михаил Саакашвили в следующем году хочет побороться за пост президента Украины. Его критики между тем заявляют, что у политика крайне ограниченное влияние в стране, к тому же он иностранец, не имеющий базиса для получения власти.
Однако Саакашвили настаивает на том, что его поддержка в стране растёт и его сторонники способны эффективно мобилизоваться для проведения уличных акций. При этом он согласился с тем, что текущая ситуация необычна.
«С точки зрения Запада, это выглядит странно: бывший глава государства едет из своей страны в другую страну и, будучи иностранцем, пытается изменить последнюю, пытается спасти её. Пару столетий назад так же поступил Симон Боливар, а вот в современности подобных прецедентов нет», — подчеркнул Саакашвили.
Читайте также: «От поедания галстука до залезания на крышу, путь был тернистый», — Кремль о Саакашвили
Тем не менее, размахивая руками над столом с бюстом бывшего президента США Рональда Рейгана, политик добавил, что Запад также понимает необходимость сильного руководства.
«И все мы на Украине нуждаемся теперь в сильном руководстве», — добавил экс-президент Грузии.
Читайте также: Саакашвили призвал готовиться к масштабному наступлению на Порошенко
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина: кого будем денацифицировать? (ВИДЕО)
Что такое денацификация? Из каких этапов она должна состоять? Как она проходила в поствоенной Германии? Есть ли у нас какой-то опыт, кроме немецкого? И как же это будет выглядеть на Украине?
На эти и многие другие вопросы отвечает блогер, писатель и общественник-антифашист Армен Гаспарян в эфире передачи «Разведопрос» Дмитрия Пучкова.
Невероятно интересный эфир, который удивит даже тех, кто считает, что знает о послевоенном периоде всё.
Армен Гаспарян ставит ряд неудобных вопросов тем, кто говорит о денацификации Украины после того, как неизбежно пройдёт майданный дурман.
Будем ли денацифировать Януковича и на сколько затянется этот процесс на Украине, если в Германии он по сути кончился только к началу 90-х годов.
Читайте также: Порошенко рассказал о потерях ВСУ за время войны в Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Киборги» против «Сватов»: какие герои нужны современной Украине
Какую цель преследуют создатели и спонсоры нового украинского патриотического кино.
6 декабря, в День вооруженных сил Украины, в Киеве состоялась официальная премьера фильма «Киборги» — героического пропагандистского кино об украинских военных в боях за разрушенное здание Донецкого аэропорта.
Эту ленту снимал крымско-татарский режиссер Ахтем Сейтаблаев — ведущий военного телешоу «Храбрые сердца» и создатель фильма «Хайтарма». Сейтаблаев — своего рода специалист по патриотическим кинодрамам, которые составляют сейчас основной контент украинского кинематографа, в основном потому, что фильмы с подобной тематикой щедро оплачиваются из государственного бюджета.
«Киборги» не стали исключением — Госкино официально профинансировало половину бюджета этой картины, который составил в целом 48 миллионов гривен. Кроме того, власти не жалеют усилий на пропаганду ленты, которую покажут на центральных телеканалах и в 150 кинотеатрах по всей территории страны. А Министерство иностранных дел уже распорядилось демонстрировать «Киборгов» во всех украинских посольствах в течение всего следующего года.
«Мы хотим показывать фильм и за пределами нашего государства, чтобы рассказать, что у нас идет не гражданская война, у нас цивилизационный выбор между советским прошлым и, надеюсь, европейским будущим», — рассказала об этом продюсер киноленты Иванна Дядюра, по совместительству — супруга режиссера Сейтаблаева.
Благодаря допремьерным показам, украинцы уже знают, что сюжет новой картины оказался бесхитростно-предсказуемым. Он повествует о националистах из «Правого сектора»*, которые вместе с украинскими десантниками обороняют от вражеских орд бетонные руины Донецкого аэропорта.
Эти кровавые, но совершенно бессмысленные в военном смысле бои в итоге закончились отступлением — но тогда, зимой 2015 года, в СМИ активно использовали героический образ защитников ДАП, которые получили прозвище «Киборги», подвигнув Сейтаблаева на создание его фильма.
Разрушенное в результате обстрела здание аэропорта города Донецка. 16 февраля 2015 года
Увы, но премьера нового кино не вызвала в стране особого шума — поскольку информационный ажиотаж вокруг «киборгов» давно сошел на нет, а ВСУ больше не предпринимали попыток отбить территорию Донецкого аэропорта.
Это весьма симптоматично — учитывая, что всего неделю назад на Украине оживленно обсуждали запрет комедийного украинского сериала «Сваты» (в котором, кстати, играл в качестве актера Ахтем Сейтаблаев) и очередного пакета популярных российских фильмов, поставленных по произведениям литературной классики. А чиновники Госкино торжественно обещали, что они с успехом заменят вражеские ленты патриотической продукцией украинского производства, теми же «Киборгами» — недостаточно патриотических и слишком уж штатских «Сватов».
Можно констатировать, что эти увещевания не сработали. Передовая украинская общественность несколько растеряна очередным массовым запретом идеологически неправильных фильмов.
Не очень комфортно осознавать, что в твоей стране поставлены на поток запреты экранизации Булгакова, Гоголя, Куприна — и некоторые даже задаются вопросом: «Что это: борьба с совком или сам совок?».
Хотя, что там — в советские времена мы все смотрели блестящую экранизацию «Собачьего сердца», а на спектакли «Дни Турбиных» любил хаживать сам Иосиф Сталин — несмотря на то, что эта пьеса тоже считалась тогда очень неблагонадежной.
Политика, которая привела к тому, что страна заменила «Киборгами» «Сватов», началась еще до Евромайдана, когда «свободовцы» во главе с нынешним депутатом, сыном советского кинорежиссера Андреем Ильенко — это его брат и однопартиец Филипп заведует сейчас цензурным ведомством, которое сотнями запрещает советские, российские, а теперь и украинские ленты — систематически срывали сеансы «антиукраинского» кино, включая тот же сериал «Белая гвардия» по Булгакову. Благо, диктаторский режим Януковича никак не наказывал националистов за подобные нападения.
Передовая общественность следила за этим с полным равнодушием — или горячо поддерживала действия патриотов, как это делал убивающийся сейчас за «Сватами» Владимир Зеленский.
Читайте также: «Накипело!» — Зеленский обругал СБУ из-за скандала вокруг сериала «Сваты» (ВИДЕО)
Между тем фундамент современной идеологической цензуры закладывался именно в те, не столь далекие времена. У Михаила Афанасьевича Булгакова есть на этот счет известная реплика, вложенная в уста иностранного мага Воланда — «осетрины второй свежести» не бывает: «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя».
Как показывает пример Украины, это так же точно работает с демократией: она либо существует для всех, либо завтра ее не будет ни для кого — если вы будете поддерживать крестовый поход против «неправильного» кино, «вражеских» книг и «предателей»-музыкантов.
9 декабря националисты из ОУН* запланировали акцию против третьей церемонии награждения M1 Music Awards в киевском Дворце Спорта — только потому, что заявленные там музыканты гастролировали в России.
Впрочем, важно отметить — борьба со «Сватами» и насаждение «Киборгов» не является следствием некомпетентности или глупости украинских властей. Это осознанная политика в гуманитарной сфере, направленная на то, чтобы переформатировать общественное сознание в милитаристском и шовинистическом духе, сформировав целое поколение послушных и лояльных людей, которых можно безнаказанно душить тарифами или слать на убой.
И война за это ведется куда успешней, чем бои за Донецкий аэропорт.
Андрей Манчук, Украина.ру
Читайте также: Саакашвили призвал готовиться к масштабному наступлению на Порошенко
* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как на самом деле живёт ДНР: быт, курорты, цены и настроения дончан (ВИДЕО)
Сегодня речь пойдёт о российском журналисте, радиоведущем и видеоблогере Михаиле Ронкаинене.
Михаил (он же блогер Поехавший), занимается освещением повседневности стран, городов и различных нестандартных мест, куда простой путешественник не поедет. К примеру, Северную Корею, Афганистан, Памир и прочие места и страны средней Азии Михаил показывает с не совсем стандартных углов обзора. Михаил даже русские города и экс-республики СССР показывает под совершенно другим ракурсом. И даже Москву умудрился показать с обратной стороны.
Впервые СБУ обратила на Михаила своё внимание после харьковских событий 2014 г. Он принимал непосредственное участие в освобождении Харьковского ОГА от ультраправых националистов и лично водрузил над городом флаг России (см. фото). Да, это был тот самый «агент Путина», о котором трубили украинские СМИ.
На Михаила недавно снова обратили внимание украинские спецслужбы после публикации серии его видеовыпусков о жизни в ДНР. Собственно, это и стало поводом для написания данного текста, составления интервью и ознакомления с его блогом.
В таком ключе наш воюющий Донецк ещё никто не показывал. В целом, заметно стремление Михаила показать нашу жизнь не хорошо или плохо, а с максимальной нейтральностью.
Цикл состоит из 4 коротких роликов довольно качественной съёмки и не менее качественного редактирования. В каждом выпуске мы увидим будни, праздники и отдых простых дончан.
Цикл можно считать завершённым, т. к. показаны все положительные моменты и, куда же без них, отрицательные. Цены в магазинах, местные товары, зарплаты жителей, обслуживание и меню в кафе, общение с прохожими, ополченцами и многое, многое другое. В заключительном выпуске травел-блога «Поехавший» Михаил покажет нам отдых на Азовском море в границах ДНР.
Блог «Поехавший»: Выпуски о ДНР
1) Как живёт свободный Донецк
2) Страх и радость в Донецке
3) Донецк сегодня
4) Курорты ДНР
Нижеизложенное интервью можно считать среднестатистическим мнением россиянина, поскольку Михаил далёк от политики, как и подавляющее большинство обывателей. Однако, у него есть и преимущества. Михаил имеет богатый опыт посещения разных стран, поэтому есть с чем сравнивать. Да и опыт журналиста выделяет его наблюдения из общей массы.
— Итак, Миша, что побудило тебя посетить Донецк в такой трудный для его жителей период?
— Я давно задумывался о поездке в Донецк для съёмок, но не мог найти проводника. А тут внезапно узнаю, что моя подруга Катерина Агранович решила перегнать машину из Москвы в Донецк, чтобы подарить родителям.
Я напросился к ней и в дороге сагитировал побыть моим проводником в городе. Так и вышло. Катя детально показала мне Донецк, за что я ей очень благодарен.
— Ты много путешествовал и наверняка знаешь о других уровнях жизни не понаслышке. В твоём списке поездок имеются дальние республики РФ (Марий Эл, Бурятия, Алтай и пр). Если сравнивать уровень жизни дальних республик РФ и стран средней Азии с уровнем жизни в ДНР, то какой показатель можно присвоить нам?
— Знаешь, русский мир он примерно везде одинаков. Сраненько, бедно, но цивилизованно. В национальных республиках, типа Бурятии и Алтая и тем более Таджикистана, немного иначе. Там кланово-родовое общество во все поля. То есть, натурально «клан на клан». Чужаки в таких местах не задерживаются. В ДНР приятно и как-то по-родному. Понятно.
— А в плане благополучия и материального достатка, на сколько далеко мы ушли от среднестатистического россиянина?
— Я не могу судить объективно, но мне кажется, что все плохо. Я не встречал в РФ пенсию ниже 15 000 рублей, а в ДНР даже не пенсия, а зарплата такого уровня считается хорошей. С трудом могу представить, как можно жить на 7–8 тысяч рублей в месяц (я так понял, средняя зарплата в ДНР такая).
— О мнениях в российском обществе ходит много разных версий, исходящих в основном из высшего сословия на ТВ. Но хотелось бы узнать от человека более далёкого от политики, какое мнение о событиях на Украине и Донбассе преобладает в российском обществе и есть ли в них отличия?
— Российские СМИ транслируют только жесть, представление о происходящем в Республике у россиян соответствующее: разруха, голод, войска на улицах, руины и бегают бездомные собаки. Люди в этом не виноваты — они думают, как им показывают. Показывали бы и обычную жизнь, и образ ДНР был бы помягче. Но информации о ней нет даже в условно-свободном интернете.
— А какой общий настрой россиян по поводу участи Республик? Хотят ли они видеть нас в своём составе?
— Кажется, россияне начинают уставать от той жести, которой их потчуют из ящика. То есть от ДНР тоже устают. Но Республики продолжают плотно ассоциироваться только с жестью. Такое гнетущее тяжелое чувство появляется, когда разговор заходит о ДНР.
— Что больше всего бросается в глаза в Донецке, есть ли какой-то особый дух, присущий каждому городу? Что больше всего запомнилось в Донецке?
— Пустынно и строго в Донецке. Как в Москве в новогодние выходные. Но гулять от этого только приятнее, как по мне. Город-то дичайше красив.
— С каким из российских городов можно сравнить Донецк и его жителей?
— Знаешь, мне почему-то Петербург напоминает. Серьезный, с осознанием доли, которая выпала его жителям. В Санкт-Петербурге такие же люди. С блокадой в глазах.
— На сколько я понял, ты посещал Майдан в 2013-м. Качественные изменения в твоём видео-блоге на «YouTube» заметны после событий начала украинского кризиса. Можно ли сказать, что это повлияло на тебя, ведь современный формат твоего блога начал тяготеть к посещению нестандартных мест.
— Регулярный видеоблог я начал вести только в 2017, а по необычным местам катался и до 2013: Новотроицк, Кандалакша, Мончегорск. Вряд ли эти названия что-то говорят дончанам. Но поверь, те ещё дыры. На Курилах тоже бывал до 2013-го.
— Как можно охарактеризовать основной контингент ЕвроМайдана и можно ли было на тот момент назвать его «Революцией достоинства»?
— Молодежь бузила — реализовала свою бунтарскую потребность. Увидела, что так можно, и вошла во вкус. Несомненно, протест подавался под соусом благородных идей, но людей тупо поэксплуатировали для передела собственности. Думаю, даже самые отмороженные замайдановцы это поняли.
— К моменту твоего прибытия на Майдан (насколько я могу судить по датам публикаций) ещё не было такой русофобии (хотя, лозунги уже звучали). Как относились к тебе хлопці, когда, или если узнавали, что ты русский журналист и отличалось ли их отношение к тебе ближе к финалу?
— Знаешь, в то время на Майдане такой суп из людей был, что все подозревали всех и в то же время так эйфорили от запаха свободы, что делали это с улыбкой и тёплым задором (пока не постреляли знаменитую сотню).
А насчёт русских журналистов вспоминается занятная история. Я залез на крышу входных ворот в парк на улице, где жгли покрышки и был «фронт» между Беркутом и протестующими (Банковская улица вроде, не уверен). Там уже была съемочная группа телеканала «LifeNews». Пока мы на воротах тусили единственный выход благополучно задымили покрышками и выбраться самостоятельно не было никакой возможности. К нам забрался парень с противогазами. Он посмотрел на микрофон в руке у корреспондента с логотипом «LifeNews» и вытащил оттуда одного меня. Так что, российскую прессу недолюбливали конечно, но не всю.
— Возможно ли что большинство на Майдане просто не отдавало себе отчёт в происходящем и играло «в справедливость»? Можно ли сказать, что они не понимали последствий?
— Ясен пень, не понимали. Участие в таком движе повышает уровень эндорфина, дофамина, адреналина в крови, делая людей счастливее. За этим туда большинство и пёрлось.
— Меня не было на Майдане, я тогда работал в Донецке, но глядя новости, я понимал, что спокойная жизнь нас покидает надолго. Какие чувства тебя посещали рядом с тем беспределом, что ты наблюдал? Было ли страшно за будущее Украины? Мог ли ты частично представить, что будет дальше?
— Я тоже туда пёрся за «гормонами счастья». Пусть меня закидают помидорами, но я понимаю, как работает мой организм и не боюсь признаться: в «горячие» места я езжу в первую очередь, потому что меня от этого прёт.
Я далёк от глубокой политики и тем более чаяний украинского народа. И тем более не думал, что будет дальше.
— После майдана, насколько я могу судить, ты отправился в Харьков. Посещал ли ты другие города по пути и стал ли Харьков последним городом в твоём списке на тот период?
— Да, Харьков, видимо, останется последним украинским городом, который я посетил в своей жизни.
— Настораживает. Ты говоришь о Харькове, как о последнем в твоей жизни украинском городе, который тебе удалось посетить. Это можно понимать не столь однозначно. Либо ты считаешь, что нынешняя власть будет править ещё достаточно долго и не откроет тебе въезд, либо Харьков не будет украинским (читай — русским или новоросским). Ты был среди простых харьковчан и знаешь их настроения. Собственно, хотелось бы узнать твоё личное мнение о дальнейшей судьбе Харькова и возможно других городов.
— Все вполне однозначно: я понимаю, что глубоко оскорбил множество украинцев и они это не забудут. Потому соваться в Украину мне просто небезопасно. Власть сменится, а СБУ нет.
Насчёт будущего Харькова — не думаю, что он захочет отделяться при следующей буче. Потому что жители города теперь представляют, как будет. Будет не как в утопических снах, а как в Донецке и Луганске (бедно и стреляют).
— Почему именно Харьков стал объектом твоего внимания, а не Одесса, Донецк, Луганск?
— Не помню, какой движ происходил в тот момент в упомянутых тобой городах. Но в Харькове творился полный ад — там захватили администрацию. Эта новость и послужила триггером к приезду.
— По приезду в Харьков к чему ты готовился? Много всего может произойти во время подобных событий. Предполагал ли ты, что тебя побьют радикалы или заберут менты и т. д.?
— Никаких ожиданий не было. Я просто ходил, снимал и был готов действовать по обстоятельствам. Обстоятельства сложились, ты знаешь, как…
— Как вообще к тебе пришла мысль о водружении флага России над Харьковом?
— Много раз отвечал на этот вопрос. Я был один, и идея пришла спонтанно. С тех пор ничего не изменилось. Я всё так же был один, и идея пришла сама. Происходящее задокументировано мною на видео (см. видео в YouTube-блоге), оно не соврёт.
— Есть ли сожаления о водружении российского триколора? Ведь ты лишился возможности посещать целую страну.
— Нет, я действовал в соответствии со своими убеждениями.
— Когда ты узнал, что ты персона нон грата для СБУ? Из украинского ТВ? Я помню один канал рассказывал о тебе, как о титушке из РФ, или даже как об агенте Темнейшего. Точно не помню формулировку.
— Почему? Я очень даже желанная персона для СБУ, они будут рады со мной побеседовать. Некоторые их представители связывались со мной. Так и узнал.
— Отразилось ли это на тебе в будущем? Возможно ты хотел бы посетить какой-то город в Украине, но не имеешь такой возможности?
— Очень хочется покататься по западной части. Во Львове я бывал, он прекрасен. Посетил бы ещё Ужгород. Надеюсь, как-нибудь удастся.
— Что можешь от себя пожелать украинцам и народу Донбасса?
— Чтобы поменьше читали новости и, делая что-то, исходили только из своих интересов.
И напоследок: смотрите остальные видео Михаила на «YouTube». Смотрите и сопоставляйте менталитет, уровень жизни и ценности других стран со своими реалиями. Особенно полезно для жителей Республик. Блог очень познавательный со многих точек зрения. Прежде всего тем, что никто на ТВ не покажет вам эту закулису.
Читайте также: Саакашвили призвал готовиться к масштабному наступлению на Порошенко
Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Действие Минских соглашений будет автоматически продлено на 2018 год
Действие Минских соглашений автоматически продлится на 2018 год.
Об этом журналистам сообщил полпред ДНР на переговорах, председатель Народного Совета Денис Пушилин.
«Политические пункты Минских соглашений не реализованы и, к сожалению, по остальным блокам из Комплекса мер мы тоже не видим подвижек. С одной стороны, Минские соглашения не выполнены, но, с другой стороны, никто из процесса не выходит, и мы видим автоматическую пролонгацию соглашений», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос о продлении Минских соглашений на 2018 год.
Напомним, что в основе мирного разрешения конфликта в Донбассе лежат Минские договоренности Контактной группы от 5, 20 сентября 2014 года и 12 февраля 2015 года. В первый раз группа согласовала план мирного урегулирования и договорилась о прекращении огня, во второй — приняла Меморандум по осуществлению режима прекращения огня, зимой 2015-го был подписан Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей.
Он предполагает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности, обсуждение модальностей возобновления выплат пособий и пенсий жителям ДНР и ЛНР, а также конституционную реформу на Украине, результатом которой должна стать глубокая децентрализация государственного управления. На данный момент практически ни один пункт «Минска» до конца не выполнен.
Читайте также: ВАЖНО: Путин рассказал, как Россия отреагирует на решение МОК по российским спортсменам
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
Хорошие видеоролики о Донецке.
Мне понравились.
Огромное спасибо Михаилу и Катерине!
Жду продолжения.