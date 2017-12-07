Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2017

Сегодня речь пойдёт о российском журналисте, радиоведущем и видеоблогере Михаиле Ронкаинене.

Михаил (он же блогер Поехавший), занимается освещением повседневности стран, городов и различных нестандартных мест, куда простой путешественник не поедет. К примеру, Северную Корею, Афганистан, Памир и прочие места и страны средней Азии Михаил показывает с не совсем стандартных углов обзора. Михаил даже русские города и экс-республики СССР показывает под совершенно другим ракурсом. И даже Москву умудрился показать с обратной стороны.

Впервые СБУ обратила на Михаила своё внимание после харьковских событий 2014 г. Он принимал непосредственное участие в освобождении Харьковского ОГА от ультраправых националистов и лично водрузил над городом флаг России (см. фото). Да, это был тот самый «агент Путина», о котором трубили украинские СМИ.

На Михаила недавно снова обратили внимание украинские спецслужбы после публикации серии его видеовыпусков о жизни в ДНР. Собственно, это и стало поводом для написания данного текста, составления интервью и ознакомления с его блогом.

В таком ключе наш воюющий Донецк ещё никто не показывал. В целом, заметно стремление Михаила показать нашу жизнь не хорошо или плохо, а с максимальной нейтральностью.

Цикл состоит из 4 коротких роликов довольно качественной съёмки и не менее качественного редактирования. В каждом выпуске мы увидим будни, праздники и отдых простых дончан.

Цикл можно считать завершённым, т. к. показаны все положительные моменты и, куда же без них, отрицательные. Цены в магазинах, местные товары, зарплаты жителей, обслуживание и меню в кафе, общение с прохожими, ополченцами и многое, многое другое. В заключительном выпуске травел-блога «Поехавший» Михаил покажет нам отдых на Азовском море в границах ДНР.

Блог «Поехавший»: Выпуски о ДНР

1) Как живёт свободный Донецк

2) Страх и радость в Донецке



3) Донецк сегодня



4) Курорты ДНР

Нижеизложенное интервью можно считать среднестатистическим мнением россиянина, поскольку Михаил далёк от политики, как и подавляющее большинство обывателей. Однако, у него есть и преимущества. Михаил имеет богатый опыт посещения разных стран, поэтому есть с чем сравнивать. Да и опыт журналиста выделяет его наблюдения из общей массы.

— Итак, Миша, что побудило тебя посетить Донецк в такой трудный для его жителей период?

— Я давно задумывался о поездке в Донецк для съёмок, но не мог найти проводника. А тут внезапно узнаю, что моя подруга Катерина Агранович решила перегнать машину из Москвы в Донецк, чтобы подарить родителям.

Я напросился к ней и в дороге сагитировал побыть моим проводником в городе. Так и вышло. Катя детально показала мне Донецк, за что я ей очень благодарен.

— Ты много путешествовал и наверняка знаешь о других уровнях жизни не понаслышке. В твоём списке поездок имеются дальние республики РФ (Марий Эл, Бурятия, Алтай и пр). Если сравнивать уровень жизни дальних республик РФ и стран средней Азии с уровнем жизни в ДНР, то какой показатель можно присвоить нам?

— Знаешь, русский мир он примерно везде одинаков. Сраненько, бедно, но цивилизованно. В национальных республиках, типа Бурятии и Алтая и тем более Таджикистана, немного иначе. Там кланово-родовое общество во все поля. То есть, натурально «клан на клан». Чужаки в таких местах не задерживаются. В ДНР приятно и как-то по-родному. Понятно.

— А в плане благополучия и материального достатка, на сколько далеко мы ушли от среднестатистического россиянина?

— Я не могу судить объективно, но мне кажется, что все плохо. Я не встречал в РФ пенсию ниже 15 000 рублей, а в ДНР даже не пенсия, а зарплата такого уровня считается хорошей. С трудом могу представить, как можно жить на 7–8 тысяч рублей в месяц (я так понял, средняя зарплата в ДНР такая).

— О мнениях в российском обществе ходит много разных версий, исходящих в основном из высшего сословия на ТВ. Но хотелось бы узнать от человека более далёкого от политики, какое мнение о событиях на Украине и Донбассе преобладает в российском обществе и есть ли в них отличия?

— Российские СМИ транслируют только жесть, представление о происходящем в Республике у россиян соответствующее: разруха, голод, войска на улицах, руины и бегают бездомные собаки. Люди в этом не виноваты — они думают, как им показывают. Показывали бы и обычную жизнь, и образ ДНР был бы помягче. Но информации о ней нет даже в условно-свободном интернете.

— А какой общий настрой россиян по поводу участи Республик? Хотят ли они видеть нас в своём составе?

— Кажется, россияне начинают уставать от той жести, которой их потчуют из ящика. То есть от ДНР тоже устают. Но Республики продолжают плотно ассоциироваться только с жестью. Такое гнетущее тяжелое чувство появляется, когда разговор заходит о ДНР.

— Что больше всего бросается в глаза в Донецке, есть ли какой-то особый дух, присущий каждому городу? Что больше всего запомнилось в Донецке?

— Пустынно и строго в Донецке. Как в Москве в новогодние выходные. Но гулять от этого только приятнее, как по мне. Город-то дичайше красив.

— С каким из российских городов можно сравнить Донецк и его жителей?

— Знаешь, мне почему-то Петербург напоминает. Серьезный, с осознанием доли, которая выпала его жителям. В Санкт-Петербурге такие же люди. С блокадой в глазах.

— На сколько я понял, ты посещал Майдан в 2013-м. Качественные изменения в твоём видео-блоге на «YouTube» заметны после событий начала украинского кризиса. Можно ли сказать, что это повлияло на тебя, ведь современный формат твоего блога начал тяготеть к посещению нестандартных мест.

— Регулярный видеоблог я начал вести только в 2017, а по необычным местам катался и до 2013: Новотроицк, Кандалакша, Мончегорск. Вряд ли эти названия что-то говорят дончанам. Но поверь, те ещё дыры. На Курилах тоже бывал до 2013-го.

— Как можно охарактеризовать основной контингент ЕвроМайдана и можно ли было на тот момент назвать его «Революцией достоинства»?

— Молодежь бузила — реализовала свою бунтарскую потребность. Увидела, что так можно, и вошла во вкус. Несомненно, протест подавался под соусом благородных идей, но людей тупо поэксплуатировали для передела собственности. Думаю, даже самые отмороженные замайдановцы это поняли.

— К моменту твоего прибытия на Майдан (насколько я могу судить по датам публикаций) ещё не было такой русофобии (хотя, лозунги уже звучали). Как относились к тебе хлопці, когда, или если узнавали, что ты русский журналист и отличалось ли их отношение к тебе ближе к финалу?

— Знаешь, в то время на Майдане такой суп из людей был, что все подозревали всех и в то же время так эйфорили от запаха свободы, что делали это с улыбкой и тёплым задором (пока не постреляли знаменитую сотню).

А насчёт русских журналистов вспоминается занятная история. Я залез на крышу входных ворот в парк на улице, где жгли покрышки и был «фронт» между Беркутом и протестующими (Банковская улица вроде, не уверен). Там уже была съемочная группа телеканала «LifeNews». Пока мы на воротах тусили единственный выход благополучно задымили покрышками и выбраться самостоятельно не было никакой возможности. К нам забрался парень с противогазами. Он посмотрел на микрофон в руке у корреспондента с логотипом «LifeNews» и вытащил оттуда одного меня. Так что, российскую прессу недолюбливали конечно, но не всю.

— Возможно ли что большинство на Майдане просто не отдавало себе отчёт в происходящем и играло «в справедливость»? Можно ли сказать, что они не понимали последствий?

— Ясен пень, не понимали. Участие в таком движе повышает уровень эндорфина, дофамина, адреналина в крови, делая людей счастливее. За этим туда большинство и пёрлось.

— Меня не было на Майдане, я тогда работал в Донецке, но глядя новости, я понимал, что спокойная жизнь нас покидает надолго. Какие чувства тебя посещали рядом с тем беспределом, что ты наблюдал? Было ли страшно за будущее Украины? Мог ли ты частично представить, что будет дальше?

— Я тоже туда пёрся за «гормонами счастья». Пусть меня закидают помидорами, но я понимаю, как работает мой организм и не боюсь признаться: в «горячие» места я езжу в первую очередь, потому что меня от этого прёт.

Я далёк от глубокой политики и тем более чаяний украинского народа. И тем более не думал, что будет дальше.

— После майдана, насколько я могу судить, ты отправился в Харьков. Посещал ли ты другие города по пути и стал ли Харьков последним городом в твоём списке на тот период?

— Да, Харьков, видимо, останется последним украинским городом, который я посетил в своей жизни.

— Настораживает. Ты говоришь о Харькове, как о последнем в твоей жизни украинском городе, который тебе удалось посетить. Это можно понимать не столь однозначно. Либо ты считаешь, что нынешняя власть будет править ещё достаточно долго и не откроет тебе въезд, либо Харьков не будет украинским (читай — русским или новоросским). Ты был среди простых харьковчан и знаешь их настроения. Собственно, хотелось бы узнать твоё личное мнение о дальнейшей судьбе Харькова и возможно других городов.

— Все вполне однозначно: я понимаю, что глубоко оскорбил множество украинцев и они это не забудут. Потому соваться в Украину мне просто небезопасно. Власть сменится, а СБУ нет.

Насчёт будущего Харькова — не думаю, что он захочет отделяться при следующей буче. Потому что жители города теперь представляют, как будет. Будет не как в утопических снах, а как в Донецке и Луганске (бедно и стреляют).

— Почему именно Харьков стал объектом твоего внимания, а не Одесса, Донецк, Луганск?

— Не помню, какой движ происходил в тот момент в упомянутых тобой городах. Но в Харькове творился полный ад — там захватили администрацию. Эта новость и послужила триггером к приезду.

— По приезду в Харьков к чему ты готовился? Много всего может произойти во время подобных событий. Предполагал ли ты, что тебя побьют радикалы или заберут менты и т. д.?

— Никаких ожиданий не было. Я просто ходил, снимал и был готов действовать по обстоятельствам. Обстоятельства сложились, ты знаешь, как…

— Как вообще к тебе пришла мысль о водружении флага России над Харьковом?

— Много раз отвечал на этот вопрос. Я был один, и идея пришла спонтанно. С тех пор ничего не изменилось. Я всё так же был один, и идея пришла сама. Происходящее задокументировано мною на видео (см. видео в YouTube-блоге), оно не соврёт.

— Есть ли сожаления о водружении российского триколора? Ведь ты лишился возможности посещать целую страну.

— Нет, я действовал в соответствии со своими убеждениями.

— Когда ты узнал, что ты персона нон грата для СБУ? Из украинского ТВ? Я помню один канал рассказывал о тебе, как о титушке из РФ, или даже как об агенте Темнейшего. Точно не помню формулировку.

— Почему? Я очень даже желанная персона для СБУ, они будут рады со мной побеседовать. Некоторые их представители связывались со мной. Так и узнал.

— Отразилось ли это на тебе в будущем? Возможно ты хотел бы посетить какой-то город в Украине, но не имеешь такой возможности?

— Очень хочется покататься по западной части. Во Львове я бывал, он прекрасен. Посетил бы ещё Ужгород. Надеюсь, как-нибудь удастся.

— Что можешь от себя пожелать украинцам и народу Донбасса?

— Чтобы поменьше читали новости и, делая что-то, исходили только из своих интересов.

И напоследок: смотрите остальные видео Михаила на «YouTube». Смотрите и сопоставляйте менталитет, уровень жизни и ценности других стран со своими реалиями. Особенно полезно для жителей Республик. Блог очень познавательный со многих точек зрения. Прежде всего тем, что никто на ТВ не покажет вам эту закулису.

Читайте также: Саакашвили призвал готовиться к масштабному наступлению на Порошенко

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»