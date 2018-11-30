Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2018
- 10:58 МОЛНИЯ: Украина закрывает въезд в страну российским мужчинам.
- 10:43 Украинских моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы.
- 10:18 «Нужны зеркальные методы»: Гройсман собрался задерживать российские суда.
- 09:03 Климкин заявил о разрыве 48 договоров с РФ: «На очереди ещё десятки соглашений» (ВИДЕО).
- 08:03 Война войной, а поезд по расписанию: билеты в Россию продают уже на январь (ФОТО).
- 06:48 Сенат США принял резолюцию о «вине России в агрессии против Украины» в Керченском проливе.
- 06:00 «Остаточнэ прощавай» украинской инфраструктуре.
- 05:30 Украина готовит войну с ещё одной непризнанной республикой?.
- 01:16 В РПЦ иронично прокомментировали решения Константинополя по Украине.
- Вчера 22:41 Порошенко заявил, что текст Томоса уже утверждён. Константинополь об этом не знает (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ).
- Вчера 21:48 ВАЖНО: На Украине отменили выборы.
- Вчера 21:35 «Получат по морде»: украинский генерал грозит России конфликтом с НАТО после провокации в Керченском проливе.
- Вчера 20:31 “Донбасс не сдается”: Шахты ГП «Макеевуголь» с начала 2018 года добыли один миллион тонн угля.
МОЛНИЯ: Украина закрывает въезд в страну российским мужчинам
Украина запретит въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Об этом только что заявил президент «незалежной» Петро Порошенко.
Сообщается, что исключением будут поездки с «гуманитарной» миссией, например, на похороны близких.
Добавим, что в последние годы россиян мужского пола и ранее пропускали через кордон неохотно: украинские пограничники требовали, чтобы въезжающие «обосновали цель своего визита».
Только за последние дни до ста россиян не смогли попасть на Украину авиарейсами через Минск (прямое авиасообщение между странами, напомним, было закрыто).
В Сети уже пишут о том, что зеркальные меры российских властей — закрытие въезда для миллионов заробитчан мужского пола — могли бы поспособствовать более скорому прозрению украинского народа.
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Украинских моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы
Украинских моряков, задержанных после провокации ВМСУ в районе Керченского пролива и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в один из СИЗО Москвы.
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.
«Командный состав переводят в Москву», — цитирует омбудсмена ТАСС.
По её словам, их дела будет вести большая группа следователей.
Добавим, что, по состоянию на 29 ноября, трое украинских моряков, пострадавших во время задержания, были выписаны из больницы Керчи.
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«Нужны зеркальные методы»: Гройсман собрался задерживать российские суда
Украина должна применять в отношении России «зеркальные меры» и задерживать российские суда.
Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил премьер Украины Владимир Гройсман.
«Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и отправляет наших моряков в тюрьму, тогда должны быть арестованы российские корабли», — заявил Гройсман, добавив, что «за словами должны следовать действия» — только так можно «оказать давление на Россию».
Традиционно назвав Россию «агрессором и оккупантом», украинский премьер призвал ЕС принять новый пакет антироссийских санкций, а заодно раскритиковал «Северный поток — 2», который якобы «наносит ущерб не только Украине, но и всему континенту».
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Климкин заявил о разрыве 48 договоров с РФ: «На очереди ещё десятки соглашений» (ВИДЕО)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за последнее время было прекращено действие 48 договоров государственного уровня с Россией.
Он также пообещал, что в ближайшем будущем будет разорван договор «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ».
«Мы за последнее время убили 48 двусторонних договоров… Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу», — заявил Климкин в эфире ТСН.
Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, оккупированные районы Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
Стоит отметить, что заявления, сделанные «для внутреннего рынка», идут вразрез с возмущением официального Киева сокращением транзита газа «агрессора» по территории Украины, а также закрытием российских рынков для украинской продукции. Предыдущая попытка разорвать договор «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией» успехом не увенчалась.
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На видео с 34:45
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Война войной, а поезд по расписанию: билеты в Россию продают уже на январь (ФОТО)
Война войной, а поезд по расписанию. Похоже, именно таким принципом руководствуются на старательно «воюющей» с Россией Украине. Так, несмотря на введение военного положения в десяти областях, поезда, автобусы и почта продолжают работать с Россией в привычном режиме.
На сайте украинского железнодорожного оператора «Укрзализниця» продажа билетов на пассажирские перевозки идёт полным ходом. Кроме рейсов из Киева, Львова (где военного положения нет – прим.РВ) в Москву следуют поезда и с территорий, где введено военное положение.
Так, до конца недели на рейс «Винница-Москва», который курсирует каждый день, остались свободные места в купе, порядка 3100 грн за билет, но имеются в наличии и в плацкарт, который следует из Хмельницкого через Винницу по цене 1800 грн. Об этом сообщает украинское издание «Страна»
Аналогичная ситуация и на маршруте «Чернигов-Москва», где судя по количеству оставшихся билетов, спросом пользуется самый дешевый плацкарт. А вот из Харькова можно уехать в Москву тремя разными рейсами, которые следуют непосредственно из Харькова, а также из проходящими из Днепропетровска и Кривого Рога.
А ведь накануне вступления в силу военного положения министр инфраструктуры Владимир Омелян, предусмотрительно одевшийся в камуфляж, заявил о введении особого режима железной дороги.
Передайте кто-нибудь этому клоуну, что его всё равно видно — шутят в соцсетях.
«Я даю отдельное поручение усилить охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Мы вводим особенный режим работы железнодорожного транспорта. Он подразумевает обеспечение пропускной железнодорожной связи и соответственного движения для нужд обороны по основным направления» — заявил он.
Но несмотря на грозные заявления «министра гиперлупов» в самой «Укрзализнице» пассажирам сообщают о привычном режиме работы.
«Поезда в связи с военным положением в Россию не отменяются и курсируют по графику, все без изменений. Можете посмотреть, что билеты уже и на январь поступили в продажу», — сообщают в платной ж/д справочной.
Кроме железнодорожных рейсов в преддверии зимних праздников популярностью пользуются и автобусные перевозки в Россию. Из Запорожья, Николаева и Сум можно почти ежедневно уехать в «страну-агрессора» за 700–1200 грн, отправление происходит несколько раз в день.
Свою обычную работу без изменений подтверждают и в «Укрпочте», здесь, как и прежде можно отправлять со всех регионов страны письма, посылки и бандероли в РФ, тарифы на период военного положения остаются прежними.
«На нашем сайте есть информация по этому вопросу, что мы работаем в штатном режиме и никаких изменений или ограничений пока нет. С любого отделения связи вы можете отправить письмо или посылку», — сообщают на горячей линии «Укрпочты».
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Сенат США принял резолюцию о «вине России в агрессии против Украины» в Керченском проливе
Сенат в четверг вечером одобрил резолюцию, осуждающую «провокационные действия» России против Украины.
Об этом сообщило издание The Hill.
Сенат единогласно одобрил резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи.
«Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил», — заявил Мерфи.
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Резолюция «решительно осуждает» действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов. В ней также содержится предупреждение России, что конфронтация у берегов Крымского полуострова «дестабилизирует» регион и «ведет к дальнейшей эскалации напряженности».
В принятой резолюции сенат «призывает членов международного сообщества объединиться в оппозиции к действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства».
Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.
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«Остаточнэ прощавай» украинской инфраструктуре
Сейчас я наглядно, с примерами, фактами и цифрами, покажу, почему надеяться украинцам не на что и лучше при нынешней власти не будет.
Можно при этом, конечно же, кричать о кремлевской пропаганде, но в таком случае сама реальная действительность Украины работает на кремлевскую пропаганду.
Сам по себе статус самой бедной страны Европы хотя и показателен, но ещё не приговор. Приговор — это состояние инфраструктуры.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности нужна развитая инфраструктура: водоснабжение, канализация, отопление, электричество, вывоз мусора и с недавних пор — мобильная связь и интернет. Но если без интернета вы максимум заскучаете, то без отопления замёрзнете, а без канализации не сможете нормально сходить в туалет.
Все эти вещи зачастую не замечают (принимают как должное), когда они есть. Но все очень быстро вполне себе начинают замечать их отсутствие. Достаточно, например, на час-другой отключить электричество вечером. Не говоря уже о запущенных случаях, как отсутствие горячей воды в нескольких районах Киева более полугода.
Нынешняя осень наглядно показала предельную изношенность украинской инфраструктуры. Попытки включить горячую воду и отопление привели к нескольким сотням аварий в одном только Киеве. В других городах (Днепропетровске, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и так далее) ситуация не лучше — я видел локальные карты аварий.
Самое смешное в этой ситуации, что тарифы ЖКХ на Украине (напоминаю, самой нищей стране Европы) самые высокие в этой самой Европе. Но при этом на ремонт и тем более модернизацию ТЭС, теплотрасс, систем водоснабжения и даже канализации «не хватает».
Кстати, на все разговоры о запредельно высоких тарифах ЖКХ штатные пропагандисты и порохоботы отвечают «субсидии компенсируют». Но они, как обычно, врут. Потому что за текущий год расходы на субсидии составили 1,164 миллиарда гривен. А в прошлом году эта сумма была 3,492 миллиарда. Так что субсидии для населения сократились в три раза, несмотря на рост тарифов.
При этом долги населения за ЖКХ превышают 40 миллиардов гривен, так что субсидии могут покрыть только 2–3% от этой суммы. Но этого вам не расскажут ни ТСН, ни «5 канал».
Зато вы бы видели, какую идиотскую радость демонстрировали небратья, когда в России недавно обвалился мост. Но это было во время наводнения: стихия, форс-мажор. А на Украине за последний месяц обвалилось ШЕСТЬ мостов. Причём без всяких наводнений или землетрясений.
Как сказал в своё время Кличко, объясняя обрушение одного из киевских мостов, «он устал».
С ЛЭП и железными дорогами ситуация почти такая же печальная. Но даже там, где заложенный ещё во времена СССР запас прочности держится, уничтожению инфраструктуры помогают рагули. Воруя сотни метров железнодорожного полотна и спиливая высоковольтные вышки на металлолом.
В некоторых районах такая деятельность поставлена на поток.
Про подвижной состав (вагоны и электровозы) времён «застоя» без слёз сложно рассказывать. У нас даже ходила шутка «Это постельное бельё помнит ещё брови Брежнева».
Более того, кроме изношенности инфраструктуры, есть и другие совершенно искусственные проблемы. Например, вступающие в силу 11 декабря изменения в закон «О рынке электрической энергии». Согласно этим новым нормам, промышленные и коммунальные предприятия должны будут перезаключить новые договоры с поставщиками электроэнергии. Однако из-за имеющихся долгов очень часто поставщики не хотят перезаключать договоры. И Ассоциация городов Украины сообщает, что во многих местах население может остаться без света и электротранспорта (трамваев, троллейбусов etc).
Так что мы видим редкое и опасное сочетание предельного износа инфраструктуры с тупостью и жадностью «реформаторов».
Состояние же атомной энергетики предельно чётко характеризует следующая новость: «Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) не смог проработать и недели после капитального планового ремонта — в субботу его отключили от энергосети». Официальная причина «для выполнения настройки вибрации турбогенератора».
То есть чинят так, что выходит из строя почти сразу после ремонта. И тут сразу две причины: дефицит квалифицированных кадров и тотальное недофинансирование отрасли, в результате которого вместо закупки новых запчастей «перематывают скотчем» разваливающиеся агрегаты.
И это атомная энергетика, самая потенциально опасная, где необходимо обеспечивать повышенную надёжность. Что уж говорить про другие направления инфраструктуры?
Впрочем, у меня есть новость и из соседней отрасли. Ассоциация «Укрводоканалэкология» сообщила, что Кабинет министров Украины исключил из проекта государственного бюджета на следующий год финансирование программы «Питьевая вода Украины», принятой в 2011 году для поддержки систем водоснабжения в рабочем состоянии.
В принципе, логично. Если украинцев приучают жить без отопления и горячей воды, то и качеством питьевой воды можно не заморачиваться. В крайнем случае попьют из лужицы.
Главное ведь что? Армия, мова, вера. И «Гэть вид Москвы!»
«А кормить в дороге никто не обещал»
Александр Роджерс
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Украина готовит войну с ещё одной непризнанной республикой?
Пожалуй, главная новость недели — инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. Несмотря на то, что это событие является частью затяжного конфликта Киева и Москвы, на сей раз его последствия коснулись и Приднестровья.
Речь идет о частичном введении военного положения на Украине. Кроме граничащих с Россией территорий, новый порядок был установлен в соседних с нашей республикой Одесской и Винницкой областях.
Последствия этих мер уже успели ощутить на себе молдавские дальнобойщики, чьи фуры экспроприировали украинские патриоты из-за их российских номеров.
А администрация одной из служб такси в Кишиневе и вовсе призвала своих сотрудников не ездить в Незалежную. Информации об инцидентах с приднестровцами, к счастью, нет, однако несложно предположить, что ждет тех, у кого на авто обнаружат российские номера или найдут российский паспорт.
Впрочем, подобные неприятности бытового характера — далеко не самое худшее. Изначально стоит задаться вопросом: «Почему Приднестровье оказалось в одном списке с „опасным“ российским направлением?»
Было бы нелепо предположить, что Киев внезапно испугался российских миротворцев и наших вооруженных сил. Всем известно, что они выполняют исключительно оборонительную функцию, а средств для масштабных наступательных действий у них попросту нет!
В связи с этим напрашивается очень нехороший вывод: украинские власти вписали нашу республику в «военный список» вовсе не потому, что видят в нас угрозу.
Напротив, вполне вероятно, что нам готовят некий сценарий взамен потерпевшей крах провокации в Азовском море. Это может быть аналог грузинской агрессии в Южной Осетии, который начался с обстрела российских миротворцев и преследовал цель навязать Москве войну.
В нашем случае все условия для подобной провокации соблюдены, и, более того — у миротворцев практически отсутствует транспортная связь с Россией; для того, чтобы помочь своим солдатам и защитить своих граждан в ПМР, ей неизбежно придется идти «напролом» через Украину или Молдову, то есть стать «агрессорам» в глазах мирового сообщества.
Хочется надеяться, что это так и останется лишь опасением. Однако на днях в Одессе было замечено перемещение тяжелой боевой техники, включая зенитно-ракетные комплексы. Те, что могут пригодиться для уничтожения спешащей на подмогу авиации…
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Екатерина Бородина, специально для «Русской Весны»
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В РПЦ иронично прокомментировали решения Константинополя по Украине
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал последние решения Константинополя по украинской автокефалии.
«Константинопольский Патриархат вновь, кажется уже в третий раз, заявил об автокефалии, но не назвал даже даты так называемого объединительного собора. Зато разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе. И быть не может, как показала свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины, возглавляемых митрополитом Онуфрием», отметил он.
«Помните, был такой типа музыкальный персонаж — господин Дадуда? Который голосом под Горбачёва повторял разные фразы с рефреном: „Даду дадуда. Даду-даду”. Очень напоминает мне то, что сейчас происходит с украинской автокефалией и вожделенным томосом. Вспомнил об этом сейчас, когда смотрел последнее выступление Президента Порошенко по поводу сегодняшних решений Стамбульского Синода, вновь лишенных конкретики», — иронизирует Легойда.
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Порошенко заявил, что текст Томоса уже утверждён. Константинополь об этом не знает (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)
Священный Синод Константинопольского патриархата утвердил текст Томоса для Украинской церкви. В ближайшее время Константинопольский патриарх Варфоломей объявит дату Объединительного архиерейского собора. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в телеобращении.
«Принято историческое решение о создании автокефальной Украинской православной церкви. Утвержден текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви. Также принято решение о созыве Объединительного собора. Дату его проведения вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей», — сказал глава государства и добавил, что участники Собора выберут предстоятеля независимой автокефальной Православной церкви Украины, которому Константинопольский патриарх и вручит Томос.
По словам Порошенко, до завершения процесса «остался один шаг».
«Москва, государство и российская церковь — ФСБшники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто в лампасах, — не боялись никакого греха, только чтобы сорвать это решение.
Но Господь был с нами, потому что мы ведем правильную борьбу за нашу независимость, и Томос — это историческое событие на этом пути», — подчеркнул президент Украины.
Между тем в распространенном после завершения Синода Константинопольского патриархата пресс-релизе Украине посвящен лишь один пункт, в котором говорится дословно следующее: «в контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный Синод подготовил устав Украинской церкви». Дата проведения собора, вопреки ожиданиям, не указана.
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ВАЖНО: На Украине отменили выборы
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение об отмене запланированных на 23 декабря выборов депутатов местных советов и мэров городов в 10 областях страны, где введено военное положение.
Об этом сообщают украинские СМИ.
«Центральная избирательная комиссия постановляет обратить внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов, которые проводятся в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых введено военное положение, на неукоснительное соблюдение части первой статьи 19 закона Украины „О правовом режиме военного положения“ относительно запрета проведения выборов», — озвучил положение постановления заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский.
Согласно принятому постановлению, вопрос назначения местных выборов в этих десяти областях будет решаться субъектами их назначения в законодательно определенном порядке после прекращения или отмены военного положения.
Как уточнила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, речь идет о запрете 45 первых и 7 дополнительных выборов во вновь созданных ОТГ, назначенных на 23 декабря, а также 9 промежуточных местных выборов, которые должны были состояться 9 и 16 декабря.
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«Получат по морде»: украинский генерал грозит России конфликтом с НАТО после провокации в Керченском проливе
Генерал-лейтенант, ветеран украинской внешней разведки Василий Богдан сделал нелепое заявление, утверждая, что Россия «напугана реакцией мирового сообщества» на свои действия в Керченском проливе, поэтому сейчас демонстративно стягивает военную технику в Керчь.
По его словам, «весь мир знает о тех незаконных действиях, которые совершила Россия, и ей не уйти от ответа».
При этом украинский генерал не объяснил, в чём заключалась незаконность действий российских силовиков, задержавших суда ВМС Украины, вторгшиеся в территориальные воды РФ.
Но, несмотря на это, Богдан пригрозил России конфликтом с НАТО.
«В Черном море, в частности, господствуют три страны НАТО: Турция, Румыния и Болгария, которые имеют соответствующие военно-морские силы, и Россия не будет способна и не осмелится на какие-то боевые действия», — сказал он в интервью одному из украинских СМИ.
«Это просто демонстрация того, что якобы кто-то на них нападает. Пока на них никто не нападает, но если они поведут себя неразумно, то, конечно, получат по морде», — заявил генерал, привычно спрятавшись за спины «старших партнёров».
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“Донбасс не сдается”: Шахты ГП «Макеевуголь» с начала 2018 года добыли один миллион тонн угля
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Намедни в Киеве был захвачен правосеками торговый центр “Ocean Plazo”, принадлежащий российскому бизнесу. “Вон российский бизнес с Украины”.Владельцем этого торгового центра оказался россиянский еврей “Акадий Отенбехг” (Аркадий Ротенберг). Очевидно, правосеки решили помочь русскому народу избавится от еврейских олигархов.