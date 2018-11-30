Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2018

Сейчас я наглядно, с примерами, фактами и цифрами, покажу, почему надеяться украинцам не на что и лучше при нынешней власти не будет.

Можно при этом, конечно же, кричать о кремлевской пропаганде, но в таком случае сама реальная действительность Украины работает на кремлевскую пропаганду.

Сам по себе статус самой бедной страны Европы хотя и показателен, но ещё не приговор. Приговор — это состояние инфраструктуры.

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности нужна развитая инфраструктура: водоснабжение, канализация, отопление, электричество, вывоз мусора и с недавних пор — мобильная связь и интернет. Но если без интернета вы максимум заскучаете, то без отопления замёрзнете, а без канализации не сможете нормально сходить в туалет.

Все эти вещи зачастую не замечают (принимают как должное), когда они есть. Но все очень быстро вполне себе начинают замечать их отсутствие. Достаточно, например, на час-другой отключить электричество вечером. Не говоря уже о запущенных случаях, как отсутствие горячей воды в нескольких районах Киева более полугода.

Нынешняя осень наглядно показала предельную изношенность украинской инфраструктуры. Попытки включить горячую воду и отопление привели к нескольким сотням аварий в одном только Киеве. В других городах (Днепропетровске, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и так далее) ситуация не лучше — я видел локальные карты аварий.

Самое смешное в этой ситуации, что тарифы ЖКХ на Украине (напоминаю, самой нищей стране Европы) самые высокие в этой самой Европе. Но при этом на ремонт и тем более модернизацию ТЭС, теплотрасс, систем водоснабжения и даже канализации «не хватает».

Кстати, на все разговоры о запредельно высоких тарифах ЖКХ штатные пропагандисты и порохоботы отвечают «субсидии компенсируют». Но они, как обычно, врут. Потому что за текущий год расходы на субсидии составили 1,164 миллиарда гривен. А в прошлом году эта сумма была 3,492 миллиарда. Так что субсидии для населения сократились в три раза, несмотря на рост тарифов.

При этом долги населения за ЖКХ превышают 40 миллиардов гривен, так что субсидии могут покрыть только 2–3% от этой суммы. Но этого вам не расскажут ни ТСН, ни «5 канал».

Зато вы бы видели, какую идиотскую радость демонстрировали небратья, когда в России недавно обвалился мост. Но это было во время наводнения: стихия, форс-мажор. А на Украине за последний месяц обвалилось ШЕСТЬ мостов. Причём без всяких наводнений или землетрясений.

Как сказал в своё время Кличко, объясняя обрушение одного из киевских мостов, «он устал».

С ЛЭП и железными дорогами ситуация почти такая же печальная. Но даже там, где заложенный ещё во времена СССР запас прочности держится, уничтожению инфраструктуры помогают рагули. Воруя сотни метров железнодорожного полотна и спиливая высоковольтные вышки на металлолом.

В некоторых районах такая деятельность поставлена на поток.

Про подвижной состав (вагоны и электровозы) времён «застоя» без слёз сложно рассказывать. У нас даже ходила шутка «Это постельное бельё помнит ещё брови Брежнева».

Более того, кроме изношенности инфраструктуры, есть и другие совершенно искусственные проблемы. Например, вступающие в силу 11 декабря изменения в закон «О рынке электрической энергии». Согласно этим новым нормам, промышленные и коммунальные предприятия должны будут перезаключить новые договоры с поставщиками электроэнергии. Однако из-за имеющихся долгов очень часто поставщики не хотят перезаключать договоры. И Ассоциация городов Украины сообщает, что во многих местах население может остаться без света и электротранспорта (трамваев, троллейбусов etc).

Так что мы видим редкое и опасное сочетание предельного износа инфраструктуры с тупостью и жадностью «реформаторов».

Состояние же атомной энергетики предельно чётко характеризует следующая новость: «Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) не смог проработать и недели после капитального планового ремонта — в субботу его отключили от энергосети». Официальная причина «для выполнения настройки вибрации турбогенератора».

То есть чинят так, что выходит из строя почти сразу после ремонта. И тут сразу две причины: дефицит квалифицированных кадров и тотальное недофинансирование отрасли, в результате которого вместо закупки новых запчастей «перематывают скотчем» разваливающиеся агрегаты.

И это атомная энергетика, самая потенциально опасная, где необходимо обеспечивать повышенную надёжность. Что уж говорить про другие направления инфраструктуры?

Впрочем, у меня есть новость и из соседней отрасли. Ассоциация «Укрводоканалэкология» сообщила, что Кабинет министров Украины исключил из проекта государственного бюджета на следующий год финансирование программы «Питьевая вода Украины», принятой в 2011 году для поддержки систем водоснабжения в рабочем состоянии.

В принципе, логично. Если украинцев приучают жить без отопления и горячей воды, то и качеством питьевой воды можно не заморачиваться. В крайнем случае попьют из лужицы.

Главное ведь что? Армия, мова, вера. И «Гэть вид Москвы!»

«А кормить в дороге никто не обещал»

Александр Роджерс

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