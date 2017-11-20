Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Десятниченко Николай: Могилы солдат Вермахта – это могилы невинно погибших людей

23:02. 20 ноября 2017 Просмотров - 11 Один комментарий Опубликовал:

Семья советского колхозника, убитая в день отступления немецких войск


Что бы ни делал Запад, какие бы общечеловеческие инициативы ни развивал – их предельная точка всегда одна: подлость.

Подло поступили подкармливаемые Западом НГО в Новом Уренгое, совратив, вывернув наизнанку сознание части школьников, Вместо патриотизма, вместо почитания памяти предков, сумевших в жесточайшей войне отстоять целостность нашей  Родины, – прямой откат к т.н. общечеловеческим ценностям. Столь усиленно насаждаемым Западом везде, где им дозволяется действовать.

Выступившего в Бундестаге подростка можно понять: ему некий подонок, возможно – его школьный учитель истории, внушил, что ценность человеческой жизни абсолютна и безотносительна к поступкам самого человека. Отсюда и приравнивание жертв агрессии к самим агрессорам.


Советские граждане, повешенные немцами в первые дни оккупации Харькова на Сумской улице. 25 октябрь 1941 года


Самое печальное в том, что Десятниченко был совершенно искренен: проследите, как он говорит – с надрывом в голосе, чуть не плача. Ему жалко попавших в плен под Сталинградом немецких солдат, искренне жаль! Мальчик ссылается на статистику, мол, столько-то было взято в плен, а в Германию бывших военнопленных впоследствии возратилось гораздо меньше. Общечеловечески жаль…

И не задумывается подросток, что статистика – штука ненадёжная, а в западных руках вообще всегда лживая. Его сознание было переформатировано в одном-единственном направлении: жизнь любого человека бесценна. Т.е. из истории человеческой жизни была выхолощена самая её суть: смысл жизни, смысл поступков человека.

Посещение солдатских могил Вермахта близ города Копейск „чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей”.

Погибшие от голода и холода пленные красноармейцы. Лагерь для военнопленных находился в селе Большая Россошка под Сталинградом. Фотография была сделана во время обследования лагеря советскими военными после разгрома немецких войск (кадры киносъемки лагеря, в том числе с этими погибшими пленными, включены в документальный фильм «Битва за Сталинград» (с 57-й минуты). Авторское названии фотографии — «Лики войны». Январь 1943 года


Сознание ребёнка – это tabula rasa, кто к нему имеет доступ, тот и впишет то, что считает нужным. Детям, выступившим в Бундестаге, не объяснили, что оплакиваемые ими немецкие солдаты – это агрессоры, вторгшиеся на чужую территорию. Те солдаты в нашем народе небезосновательно назывались фашистами, оккупантами, агрессорами. Насильниками и убийцами.

Тела советских граждан, повешенных немцами во время оккупации Волоколамска. Московская область, зима 1941 года


Но об этом уренгойские школьники, похоже, даже не задумываются. В их сознании нет образов миллионов погибших русских воинов, защищавших нашу землю. Нет образов миллионов детей, женщин и стариков, оставшихся без крова, убитых немецкими бомбами. Нет образа миллионов изнасилованных женщин, миллионов угнанных на рабский труд в Германию наших женщин и детей.

Трупы ленинградцев, пытавшихся пройти пешком через Ладожское озеро. 12 апреля 1942 года


А есть некий общечеловеческий образ ценности отдельно взятой человеческой жизни, грамотно отпечатанный в их сознании западными манипуляторами из разных НГО. Но ведь тогда что жизнь жертвы, что жизнь преступника, насильника – это равноценно??! Как же люди могут устраивать нормальную жизнь в обществе, где само понятие смысла поступков, смысла жизни не имеет никакого значения?!!

Чья вина в создавшейся ситуации? Запада? Лишь отчасти, да в совсем малой степени. Основная доля вины делится между государством и родителями. Власть обязана запретить на нашей территории деятельность любых прозападных НГО. А родители обязаны следить за тем, чему учат их детей, и исправлять допущенные иными безчестными и подлыми педагогами ошибки.

А политические партии и общественные движения не могут и далее оставаться безучастными к подобной диверсионной деятельности прозападных подонков. И ценность для общества этих партий и движений определяется их отношением к преподаванию истории в нашей стране.

Если мы и дальше будем делать вид, что пропаганда общечеловеческих ценностей – дело второстепенное, то мы действительно рискуем потерять страну.


Что же до Николаши Десятниченко, то ты, мальчик, поспешил. Нельзя лезть в пекло поперёк батьки.

Сначала немецкие мальчики выступят в Думе и покаются за вероломную агрессию их предков, затем то же сделают венгерские, польские, французские, бельгийские, еврейские, испанские, русские эмигрантские и прочие мальчики, чьи деды и прадеды творили бесчинства на Русской земле, а потом и мы, возможно, выразим сожаление по поводу тех и только тех немецких солдат, что против воли были призваны в войска Вермахта, и старались сохранить хотя бы каплю человеческого отношения к жителям оккупированных фашистами территорий.

Только об этих мальчиках Запад почему-то не подумал, не предложил им выступить в Думе. Т.е. Запад снова поступил подло.





Мальчик Коля! Ты жалеешь немецких солдат из фашистской армии вторжения, а тебе не жалко вот этого ребёнка, чью мать убили столь сильно тобою оплакиваемые общечеловеки? И возможно, что убийца – тот самы Курт или Ганс, по которому ты льёшь слёзы в Бундестаге?

Не жалко, нет??! А ты посмотри ребёнку в глаза, да взгляд не отворачивай.


Советский ребенок, плачущий над телом своей погибшей матери. Кадр из советского фильма времен войны, в котором показывались преступления гитлеровцев. 1942 год






Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, войска, Германия, дети, Запад, история, манипуляция, нго, патриот, Родина, советский, сознание, суть, фашизм, человек
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как мальчик Коля каялся перед Бундестагом
... мальчик из Нового Уренгоя, Николай Десятниченко, который с дрожью в ...Десятниченко посетил захоронение военнопленных нацистов, и «глубоко огорчился», потому что увидел «могилы...психического истощения. Молодой манкурт Николай перекладывает вину с г-на...
Невероятные трудности невинных солдат вермахта
... в Бундестаге про невинных солдат вермахта, которые не хотели воевать... выплатить компенсацию семьям невиновных солдат вермахта.Успехи отечественной системы образования ...com/mbou_gimnazia, где учится Николай Десятниченко, прелестное:Сегодня, 19 ноября,...
Наследие. Встреча- беседа по теме «Взгляд исследователя на славянское языческое движение XX-XXI вв»
Язычество и Родная Вера — это способ бытия в мире, а не теоретическая установка, отдельная от повседневности. Смысл Веры предков — жить в ладу с Природой и со своей совестью. Родноверие — живое учение о Жизни, оно постоянно развивается вместе с ...
1941. Запрещенная правда
... Ни один из наших солдат не стал бы двигаться ..., я уже цитировала воспоминания Николая Никулина, членкора Российской академии ... составили 6,5 миллионов солдат и офицеров убитыми и ...произошла. Сталин планировал потерять именно солдат больше, чем потерял. То...
Если бы во время Великой Отечественной работал интернет...
... Харьков. Всякое сопротивление бессмысленно. Войска вермахта уже к сентябрю займут Сталинград... и отнимут у режима нефть. Солдаты Сталина голодные и у них... им совершенно не жалко простых солдат. Под Курском и Белгородом они...
НОД и КОБ: Концептуальные дебаты. Встреча Ефимова и Фёдорова
... * Дополнительная информация: Интервью русского учёного Николая Левашова газете «Нью-Йорк Таймс..., русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>