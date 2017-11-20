Десятниченко Николай: Могилы солдат Вермахта – это могилы невинно погибших людей
23:02. 20 ноября 2017 Просмотров - 11 Один комментарий Опубликовал: brahman
Семья советского колхозника, убитая в день отступления немецких войск
Что бы ни делал Запад, какие бы общечеловеческие инициативы ни развивал – их предельная точка всегда одна: подлость.
Подло поступили подкармливаемые Западом НГО в Новом Уренгое, совратив, вывернув наизнанку сознание части школьников, Вместо патриотизма, вместо почитания памяти предков, сумевших в жесточайшей войне отстоять целостность нашей Родины, – прямой откат к т.н. общечеловеческим ценностям. Столь усиленно насаждаемым Западом везде, где им дозволяется действовать.
Выступившего в Бундестаге подростка можно понять: ему некий подонок, возможно – его школьный учитель истории, внушил, что ценность человеческой жизни абсолютна и безотносительна к поступкам самого человека. Отсюда и приравнивание жертв агрессии к самим агрессорам.
Советские граждане, повешенные немцами в первые дни оккупации Харькова на Сумской улице. 25 октябрь 1941 года
Самое печальное в том, что Десятниченко был совершенно искренен: проследите, как он говорит – с надрывом в голосе, чуть не плача. Ему жалко попавших в плен под Сталинградом немецких солдат, искренне жаль! Мальчик ссылается на статистику, мол, столько-то было взято в плен, а в Германию бывших военнопленных впоследствии возратилось гораздо меньше. Общечеловечески жаль…
И не задумывается подросток, что статистика – штука ненадёжная, а в западных руках вообще всегда лживая. Его сознание было переформатировано в одном-единственном направлении: жизнь любого человека бесценна. Т.е. из истории человеческой жизни была выхолощена самая её суть: смысл жизни, смысл поступков человека.
Посещение солдатских могил Вермахта близ города Копейск „чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей”.
Погибшие от голода и холода пленные красноармейцы. Лагерь для военнопленных находился в селе Большая Россошка под Сталинградом. Фотография была сделана во время обследования лагеря советскими военными после разгрома немецких войск (кадры киносъемки лагеря, в том числе с этими погибшими пленными, включены в документальный фильм «Битва за Сталинград» (с 57-й минуты). Авторское названии фотографии — «Лики войны». Январь 1943 года
Сознание ребёнка – это tabula rasa, кто к нему имеет доступ, тот и впишет то, что считает нужным. Детям, выступившим в Бундестаге, не объяснили, что оплакиваемые ими немецкие солдаты – это агрессоры, вторгшиеся на чужую территорию. Те солдаты в нашем народе небезосновательно назывались фашистами, оккупантами, агрессорами. Насильниками и убийцами.
Тела советских граждан, повешенных немцами во время оккупации Волоколамска. Московская область, зима 1941 года
Но об этом уренгойские школьники, похоже, даже не задумываются. В их сознании нет образов миллионов погибших русских воинов, защищавших нашу землю. Нет образов миллионов детей, женщин и стариков, оставшихся без крова, убитых немецкими бомбами. Нет образа миллионов изнасилованных женщин, миллионов угнанных на рабский труд в Германию наших женщин и детей.
Трупы ленинградцев, пытавшихся пройти пешком через Ладожское озеро. 12 апреля 1942 года
А есть некий общечеловеческий образ ценности отдельно взятой человеческой жизни, грамотно отпечатанный в их сознании западными манипуляторами из разных НГО. Но ведь тогда что жизнь жертвы, что жизнь преступника, насильника – это равноценно??! Как же люди могут устраивать нормальную жизнь в обществе, где само понятие смысла поступков, смысла жизни не имеет никакого значения?!!
Чья вина в создавшейся ситуации? Запада? Лишь отчасти, да в совсем малой степени. Основная доля вины делится между государством и родителями. Власть обязана запретить на нашей территории деятельность любых прозападных НГО. А родители обязаны следить за тем, чему учат их детей, и исправлять допущенные иными безчестными и подлыми педагогами ошибки.
А политические партии и общественные движения не могут и далее оставаться безучастными к подобной диверсионной деятельности прозападных подонков. И ценность для общества этих партий и движений определяется их отношением к преподаванию истории в нашей стране.
Если мы и дальше будем делать вид, что пропаганда общечеловеческих ценностей – дело второстепенное, то мы действительно рискуем потерять страну.
Что же до Николаши Десятниченко, то ты, мальчик, поспешил. Нельзя лезть в пекло поперёк батьки.
Сначала немецкие мальчики выступят в Думе и покаются за вероломную агрессию их предков, затем то же сделают венгерские, польские, французские, бельгийские, еврейские, испанские, русские эмигрантские и прочие мальчики, чьи деды и прадеды творили бесчинства на Русской земле, а потом и мы, возможно, выразим сожаление по поводу тех и только тех немецких солдат, что против воли были призваны в войска Вермахта, и старались сохранить хотя бы каплю человеческого отношения к жителям оккупированных фашистами территорий.
Только об этих мальчиках Запад почему-то не подумал, не предложил им выступить в Думе. Т.е. Запад снова поступил подло.
Мальчик Коля! Ты жалеешь немецких солдат из фашистской армии вторжения, а тебе не жалко вот этого ребёнка, чью мать убили столь сильно тобою оплакиваемые общечеловеки? И возможно, что убийца – тот самы Курт или Ганс, по которому ты льёшь слёзы в Бундестаге?
Не жалко, нет??! А ты посмотри ребёнку в глаза, да взгляд не отворачивай.
Советский ребенок, плачущий над телом своей погибшей матери. Кадр из советского фильма времен войны, в котором показывались преступления гитлеровцев. 1942 год
Источник: ss69100.livejournal.com
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Мальчик Коля подонок конченый!Вот кто его дуда сунул чтоб он так нагадил?!