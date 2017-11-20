Десятниченко Николай: Могилы солдат Вермахта – это могилы невинно погибших людей

Самое печальное в том, что Десятниченко был совершенно искренен: проследите, как он говорит – с надрывом в голосе, чуть не плача. Ему жалко попавших в плен под Сталинградом немецких солдат, искренне жаль! Мальчик ссылается на статистику, мол, столько-то было взято в плен, а в Германию бывших военнопленных впоследствии возратилось гораздо меньше.жаль…И не задумывается подросток, что статистика – штука ненадёжная, а в западных руках вообще. Его сознание было переформатировано в одном-единственном направлении: жизнь любого человека бесценна. Т.е. из истории человеческой жизни была выхолощена самая её суть: смысл жизни, смысл поступков человека.Посещение солдатских могил Вермахта близ города Копейск „”.Сознание ребёнка – это tabula rasa, кто к нему имеет доступ, тот и впишет то, что считает нужным. Детям, выступившим в Бундестаге, не объяснили, что оплакиваемые ими немецкие солдаты – это агрессоры, вторгшиеся на чужую территорию. Те солдаты в нашем народе небезосновательно назывались фашистами, оккупантами, агрессорами. Насильниками и убийцами.Но об этом уренгойские школьники, похоже, даже не задумываются. В их сознании нет образов миллионов погибших русских воинов, защищавших нашу землю. Нет образов миллионов детей, женщин и стариков, оставшихся без крова, убитых немецкими бомбами. Нет образа миллионов изнасилованных женщин, миллионов угнанных на рабский труд в Германию наших женщин и детей.А есть некий общечеловеческий образ ценности отдельно взятой человеческой жизни, грамотно отпечатанный в их сознании западными манипуляторами из разных НГО. Но ведь тогда что жизнь жертвы, что жизнь преступника, насильника – это равноценно??! Как же люди могут устраивать нормальную жизнь в обществе, где само понятие смысла поступков, смысла жизни не имеет никакого значения?!!Чья вина в создавшейся ситуации? Запада? Лишь отчасти, да в совсем малой степени.Власть обязана запретить на нашей территории деятельность любых прозападных НГО. А родители обязаны следить за тем, чему учат их детей, и исправлять допущенные иными безчестными и подлыми педагогами ошибки.А политические партии и общественные движения не могут и далее оставаться безучастными к подобнойпрозападных подонков. И ценность для общества этих партий и движений определяется их отношением к преподаванию истории в нашей стране.Если мы и дальше будем делать вид, что пропаганда– дело второстепенное, то мы действительно рискуем потерять страну.Что же до Николаши Десятниченко, то ты, мальчик, поспешил.Сначала немецкие мальчики выступят в Думе и покаются за вероломную агрессию их предков, затем то же сделают венгерские, польские, французские, бельгийские, еврейские, испанские, русские эмигрантские и прочие мальчики, чьи деды и прадеды творили бесчинства на Русской земле, а потом и мы, возможно, выразим сожаление по поводунемецких солдат, что против воли были призваны в войска Вермахта, и старались сохранить хотя бы каплю человеческого отношения к жителям оккупированных фашистами территорий.Только об этих мальчиках Запад почему-то не подумал, не предложил им выступить в Думе. Т.е.