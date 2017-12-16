"Примирение над могилами и гимназист из Нового Уренгоя"

Памятник советским воинам на Парковом кладбище в берлинском районе Марцан

Никита Жолквер, Берлин Выступление гимназиста из России в бундестаге стало одной из тем торжеств в Берлине по случаю 25-летнего юбилея германо-российского соглашения о воинских захоронениях.

25 лет назад, 16 декабря 1992 года, Германия и Россия подписали соглашение о воинских захоронениях. С немецкой стороны уходом за кладбищами советских солдат в Германии и немецких в России занимается созданный еще в 1919 году Народный союз Германии по уходу за военными могилами (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge).

Разрешение достойно хоронить немецких солдат - участников нацистской агрессии против СССР - в русской земле председатель Народного союза генерал в отставке Вольфганг Шнайдерхан (Wolfgang Schneiderhan) называет "большим жестом примирении с российской стороны, за который немцы очень благодарны". Он считает, что процесс послевоенного примирения двух народов продвинулся уже очень далеко, и поэтому его очень удивило возмущение в России выступлением школьника из Нового Уренгоя в бундестаге 19 ноября в Народный день скорби.

"Реакция на школьника из Нового Уренгоя - театр"

При всей благодарности за возможность хоронить солдат вермахта в России и ухаживать за их могилами Вольфганг Шнайдерхан не может понять гневной реакции на доклад Николая Десятниченко. Десятиклассник рассказал об умершем в советском плену немецком солдате, ранее попавшем в окружение под Сталинградом.

Ведь именно молодые немцы и россияне, считает Шнайдерхан, совместно работающие над такого рода проектами, содействуют взаимопониманию между двумя народами и извлечению уроков из прошлого. "Думаю, их надо воодушевлять на такую работу, а не поспешно и поверхностно в чем-либо подозревать", - заявил он, выступая 12 декабря на торжественной церемонии в Германо-русском музее "Берлин-Карлсхорст" по случаю 25-летнего юбилея подписания соглашения о воинских захоронениях.

Вольфганг Шнайдерхан

Вольфганг Шнайдерхан

В Народном союзе, заверил генерал в отставке, прекрасно понимают разницу между виной и безвинностью, между солдатами вермахта, участвовавшими в вероломном нападении на СССР, и красноармейцами, погибшими, защищая свою родину. "Но мы хотим, чтобы больше не было деления на врагов и друзей, - заявил он. - И именно такую задачу ставил перед собой молодой ученик из России, и это надо ценить".

"Я не понимаю, как можно так реагировать, - сказал Шнайдерхан в интервью DW. - Я крайне удивлен еще и потому, что на той церемонии в бундестаге присутствовал один российский генерал-майор, мы с ним потом говорили, и ни одного критического слова я от него не услышал". Поэтому на следующий день, узнав о возмущенной реакции в России, Шнайдерхан был просто ошарашен. "В бундестаге, - указал он, - выступали шесть учеников, и один, возможно, допустил формулировку, допускающую превратную интерпретацию. Но устраивать из этого такой театр?".

Вольфганг Шнайдерхан написал после этого письмо российскому послу в Берлине, в котором выразил тревогу за гимназиста из Нового Уренгоя и его семью, просил защитить от травли, угроз и оскорблений. Копию письма он направил и Герхарду Шрёдеру (Gerhard Schröder) - как человеку, имеющему, по его словам, обширные связи в Москве. Впрочем, тема гимназиста из Нового Уренгоя была, скорее, факультативной на мероприятиях, которые в тот день проводил Народный союз Германии по уходу за военными могилами. Вначале было возложение венков на Парковом кладбище в Марцане.

Венки на Парковом кладбище в Марцане

Это кладбище в районе Марцан на восточной окраине немецкой столицы - необычное. Кроме свежих могил здесь есть участки, на которых захоронены более 6000 жертв войн, репрессий, насилия.

На этом участке захоронены 3330 жертв бомбардировок Берлина

Сразу у входа - территория захоронения 3330 берлинцев, погибших уже в последние недели Второй мировой войны под бомбами. На небольших плитах, выложенных аккуратными рядами, - имена, даты рождения и смерти. Промежуток между этими двумя датами зачастую всего 3-4 года, иногда 5-6 лет. Похоронены дети.

Приглашением посетить Парковое кладбище воспользовались несколько десятков человек, некоторые пришли сами, узнав о церемонии возложения венков из информации на сайте Народного союза. От могил погибших во время бомбежек процессия перешла к памятнику немецким солдатам, павшим на фронтах Первой мировой войны. Следующий этап - памятник угнанным на принудительные работы в нацистскую Германию и не вернувшимся домой после ее разгрома. Здесь и их могилы.

На возложении венков у памятника советским воинам

Последний этап - возложение венков с исполнением гимнов России и Германии духовым квинтетом бундесвера у мемориала на отдельном участке, отведенном на кладбище для красноармейцев, погибших при штурме Берлина.

"Великие подвиги ваши бессмертны. Слава о вас переживет века", - выбито на гранитном подножии стелы, увенчанной пятиконечной звездой. Но здесь же рядом похоронены и солдаты советской армии, погибшие уже в мирное время, проходя службу в Западной группе войск, которая была расквартирована в бывшей ГДР.

Председатель бундестага в музее "Берлин-Карлсхорст"

Вечером в тот же день торжественная церемония по случаю юбилея упомянутого соглашения прошла в музее "Берлин-Карлсхорст". "В 1992 году многое казалось возможным. Это было время надежд. Холодная война осталась в прошлом. Считался преодоленным конфликт между Западом и Востоком, - подчеркнул председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). - Тогда мы были оптимистичнее, чем сегодня".

На торжественной церемонии в музее Берлин-Карлсхорст

Церемония прошла в том самом зале, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии

Тот факт, что на церемонии выступал председатель федерального парламента, свидетельствует о значении, которое придают в высших политических кругах Берлина теме германо-российского послевоенного примирения. Но Вольфганг Шойбле говорил не только об этом. Упомянув о несбывшихся надеждах, которые в 1992 году питали и в Берлине, и Москве, он заявил о необходимости напомнить о них и об уже достигнутом четверть века назад именно сейчас, когда отношения между двумя странами снова отягощены политическими противоречиями.

"В 1992 году Российская Федерация и объединившаяся Германия стояли перед новым началом - какими бы различными они не были, - отметил Шойбле. - Обе страны искали свою роль в радикально изменившемся мире, и в такой ситуации они сделали большой шаг навстречу друг другу, что отнюдь не было дипломатической рутиной".

Скандал с выступлением мальчика из Нового Уренгоя в бундестаге высосан из пальца. Но тема исторической памяти слишком благодатна для разных негодяев, поэтому таких случаев будет еще немало, считает Александр Плющев.

Ошибки, по его мнению, с тех пор совершили и в России, и на Западе, а в результате мировой порядок после окончания холодной войны стал не стабильнее, а более сложным и менее предсказуемым. Повод для выступления председателя бундестага был, однако, неподходящим, чтобы углубляться в эту тему.

900 000 похороненных солдат вермахта

Выступавшие на торжественной церемонии больше рассказывали о конкретной работе, которую вел и продолжает вести в России Народный союз Германии по уходу за военными могилами.

Бывший посол Германии в Москве Эрнст-Йорг фон Штудниц (Ernst-Jörg von Studnitz), например, вспомнил, каких трудов стоило восстановить немецкое солдатское кладбище под Новгородом. Бывший губернатор Михаил Прусак был "за", но резко возражали ветеранские организации. Тогда, рассказал фон Штудниц, губернатор собрал группу ветеранов и свозил их в Германию - посмотреть, как немцы ухаживают за могилами советских солдат и военнопленных. После этой поездки ветераны изменили свое мнение.

Создание немецких военных мемориальных кладбищ в России вроде существующего теперь под Новгородом стало возможным благодаря именно соглашению 1992 года. Вольфганг Шнайдерхан сообщил, что осенью этого года в России были перезахоронены останки уже 900 000-го солдата вермахта. Им стал 32-летний ефрейтор Винсент Силус (Vinzent Cieluch), погибший под Себежем в Псковской области в 1944 году. На немецком военном кладбище в Себеже, созданном 10 лет назад, захоронены останки 35 тысяч немецких военнослужащих. 18 тысяч - с конкретными именами.

Источник http://perevodika.ru/articles/1197062.html