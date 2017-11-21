!!! Условием халявной поездки в Германию была реабилитация нацистских преступников
- Мать гимназиста из Нового Уренгоя, выступившего на Центральном траурном митинге в бундестаге с речью о «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдат вермахта, рассказала RT о том, что ее сын нечаянно исказил смысл своего послания.
- По ее словам, речь для выступления они начали писать с ребенком летом, когда стало известно о предстоящей поездке в Германию. Позже стало известно, что по регламенту на выступление будет отведено две минуты. Условием выступления был рассказ о немецких солдатах, отметила она и добавила, что сын сократил свою речь сам.
- «Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился», — сказала Десятниченко.
- Ранее блогер и общественник Сергей Колясников из Свердловской области направил запрос в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента с просьбой проверить школьника и гимназию Нового Уренгоя, а также образовательную программу обмена Wintershall на нарушение статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».
- Поводом стало выступление гимназиста, приехавшего по обмену, в бундестаге с речью о солдате Георге Йохане Рау, который воевал под Сталинградом и попал в лагерь для военнопленных. Только в прошлом году семья немца узнала, что он погиб в плену в Бекетовке в марте 1943 года, сказал школьник и добавил, что видел братскую могилу недалеко от Копейска (Челябинская область), где предположительно был захоронен солдат. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — сказал старшеклассник.
https://lenta.ru/news/2017/11/20/fear/
Тут есть три момента:
1) Условием поездки в Германию со слов матери нашего оратора - был "рассказ о немецких солдатах", понятно, что в ключе невинных жертв не желавших воевать. К слову, все должно быть сказано именно в годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом. Так и сделали.
2) Тексты таких выступлений согласовываются на всех уровнях задолго до поездки. То есть речь про "мальчик сам сократил текст" - заведомая ложь.
3) Zergulio забанили в фейсбуке за эту тему. Публиканите там с упоминанием его аккаунта.
Вот так вот потянули за ниточку, а их земли показалась слоновья ж*па.
"Всё в порядке, всё нормально, я беру тебя с собой,
Теперь тебе самой теперь страшно читать, что получилось?
Ну давай, "пошпрехаем"...
"Невероятные страдания" тевтонских рыцарей, невинно погибших на Руси (среди которых многие хотели жить мирно и не желали убивать русичей ... бла-бла-бла) а, мамаша? Что сынок твой недоросль "неразумный", это понятно, ну а ты, а ты куды глядела, в "смартфон" свой опять "уткнулась" ? "Куры, яйки".
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Нет никаких проблем в том, чтобы содержать в порядке могилы.
Нет никаких проблем, чтобы поддерживать дипломатические, торговые, культурные и иные отношения с странами, с которые мы когда-то воевали и которые когда-то победили.
Все войны рано или поздно заканчиваются и наступает мир. До следующей войны.
Но уроки и итоги минувших войн, служат напоминанием о том, что ждет желающих завоевать нашу страну.
И главный урок, которого не надо стесняться - Россия, всегда найдет возможность обеспечить внешнему агрессору "невероятные страдания", как на своей территории, так и у него дома, чтобы в следующий раз при мысли о нападении на Россию, он трижды подумал о пользе пацифизма и об опасности завоевательных планов в отношении России.
И уже с этим пониманием, можно порассуждать о мире во всем мире.
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И ещё одна "ложка lectica" - глава города Новый Уренгой Иван Костогриз заступился за Николая Десятниченко, "обелявшего" фашистов.
Какой толерантный и приятный текст:
- Призываем руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии – давняя традиция. Говоря словами главы государства, «российские и немецкие школьники собираются вместе и вместе могут посмотреть на трагедии прошлого, вместе проанализировать к чему приводит национальная нетерпимость, стремление к порабощению целых стран и народов».
- Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых.
- Отмечу, что новоуренгойских детей всегда отличает чувство патриотизма, любви к Родине, гордости за историю российского государства, подвиг своих дедов и прадедов. Интерпретация взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны.
http://www.newurengoy.ru/news/13048-glava-goroda-novyy-urengoy-ivan-kostogriz-malchik-govoril-o-mire-i-nepriyatii-voyny.html
На заглавном фото, те самые добрые фашисты, которые не хотели убивать, их заставили, и они так страдали в советском плену.
Как назвал их Николай Десятниченко? - "невинные жертвы, не хотевшие воевать".
Тут выясняется интересное. Лицей этот финансируется Газпромом.
Программе по обмену с Германией - более 10 лет. Историю наш юный Николай изучал в МГУ (???).
Вот такие дела.
Прошу всех противников этого беспредела - поддержать Zergulio, подачей обращения в соответствующие органы - https://zergulio.livejournal.com/5410861.html
И помните, те кто обеляет нацистов, заявляя, что не все они хотели убивать. Они может и не хотели - но кто то в СССР убил более десяти миллионов гражданских, женщин, детей, стариков. Десять миллионов! Это все сделал не Гитлер, а такие вот "невинные" Гансы, "не желавшие войны".
А Главе Уренгоя Костигризу скажу так - ваш "здравый смысл", которым вы маскируете реабилитацию фашизма, еще очень долго не победит (и "выборы" не исключение).
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https://zergulio.livejournal.com/5413184.html
https://colonelcassad.livejournal.com/3819589.html
https://zergulio.livejournal.com/5411184.html
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Этот хохлёнок,жалельщик “невинно убиенного” фашиста,не подумал,как этот немчик оказался за 1000 км от Германии,в центре России,и сколько советских граждан он убил по пути?Выбор есть всегда,а раз одел нацистскую форму,какая жалость?И ещё,что настораживает,у мэра,училки,да и самого иуды украинские фамилии.
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Полагаю, что здесь “извращенное” (современное) понятие сегодняшней “действительности”. Для многих молодых людей учеба и труд утратили смысл, как средство самореализации, самоутверждения. Вместе с тем современные “реалии” жизни (интернет, тв, голливуд, “улица” и элементарное отсутствие родительского “догляда” и воспитания) и стимулируют определённую часть “подрастающей молодёжи” к пересмотру традиционных “взглядов и ценностей”.
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Экая ты резкая лена! Ты колюню в хохленки из-за фамилии определила? У самой поди чай все в порядке с фамилиями?! Может и родственников на Украине нет?
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Глаза у него глупые-глупые, хотя выгоду свою понимают!
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Вы поддерживаете ситуацию,когда два народа должны находиться в постоянной непрекращающейся вражде друг к другу. Да с нами кто только не воевал и что русские должны теперь ко всему миру задом повернуться? А простые люди то здесь причём – если элиты организовали войну и подвели под это дело илеологическое обоснование,которым их зомбировали. В обращении делался акцент не на то,чтобы обелить нацистов,а на то,чтобы предостеречь нынешние германские элиты не допустить кровопролития на будущее, в котором, как правило, погибают простые люди -неужели это не понятно?
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Ну давайте задумаемся – кто у нас разделять и стравливать любит. И к чему в действительности призывал “жидёнок” Коля? Тогда и поймём наконец – на чьи интересы мы сами работаем из-за непонимания простых истин.
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Так он теперь и жыденаг?! Давай штоле вместе за мальчонку впрягнемся! Мож он того стоит.
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Комментарий для думающих и внимательных людей,а не поверхностных…Читай между строк…а потом попробуй найти причины шутить…