!!! Условием халявной поездки в Германию была реабилитация нацистских преступников

- Мать гимназиста из Нового Уренгоя, выступившего на Центральном траурном митинге в бундестаге с речью о «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдат вермахта, рассказала RT о том, что ее сын нечаянно исказил смысл своего послания.

- По ее словам, речь для выступления они начали писать с ребенком летом, когда стало известно о предстоящей поездке в Германию. Позже стало известно, что по регламенту на выступление будет отведено две минуты. Условием выступления был рассказ о немецких солдатах, отметила она и добавила, что сын сократил свою речь сам.

- «Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился», — сказала Десятниченко.

- Ранее блогер и общественник Сергей Колясников из Свердловской области направил запрос в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента с просьбой проверить школьника и гимназию Нового Уренгоя, а также образовательную программу обмена Wintershall на нарушение статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

- Поводом стало выступление гимназиста, приехавшего по обмену, в бундестаге с речью о солдате Георге Йохане Рау, который воевал под Сталинградом и попал в лагерь для военнопленных. Только в прошлом году семья немца узнала, что он погиб в плену в Бекетовке в марте 1943 года, сказал школьник и добавил, что видел братскую могилу недалеко от Копейска (Челябинская область), где предположительно был захоронен солдат. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — сказал старшеклассник.

https://lenta.ru/news/2017/11/20/fear/

Тут есть три момента:

1) Условием поездки в Германию со слов матери нашего оратора - был "рассказ о немецких солдатах", понятно, что в ключе невинных жертв не желавших воевать. К слову, все должно быть сказано именно в годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом. Так и сделали.

2) Тексты таких выступлений согласовываются на всех уровнях задолго до поездки. То есть речь про "мальчик сам сократил текст" - заведомая ложь.

3) Zergulio забанили в фейсбуке за эту тему. Публиканите там с упоминанием его аккаунта.

Вот так вот потянули за ниточку, а их земли показалась слоновья ж*па.

"Всё в порядке, всё нормально, я беру тебя с собой,

Я беру тебя с собой - в тёмный омут с головой". Невероятные трудности, страдания - говоришь? А, мамаша Десятниченко - "яйки, куры, млеко - давай, давай - бистро, бистро"!

Теперь тебе самой теперь страшно читать, что получилось?

Ну давай, "пошпрехаем"... "Невероятные страдания" тевтонских рыцарей, невинно погибших на Руси (среди которых многие хотели жить мирно и не желали убивать русичей ... бла-бла-бла) а, мамаша? Что сынок твой недоросль "неразумный", это понятно, ну а ты, а ты куды глядела, в "смартфон" свой опять "уткнулась" ? "Куры, яйки".

"Невероятные страдания" монголо-татар на Куликовом поле - а, мамаша?

"Невероятные страдания" ляхов в России - а, мамаша?

"Невероятные страдания" шведов под Полтавой - а, мамаша?

"Невероятные страдания" французских солдат под Москвой - а, мамаша?

"Невероятные страдания" фашистов в СССР, в России - а, мамаша? "Невероятные страдания" фашистов под Севастополем - а, мамаша?

- Нет никаких проблем в том, чтобы содержать в порядке могилы. Нет никаких проблем, чтобы поддерживать дипломатические, торговые, культурные и иные отношения с странами, с которые мы когда-то воевали и которые когда-то победили. Все войны рано или поздно заканчиваются и наступает мир. До следующей войны. Но уроки и итоги минувших войн, служат напоминанием о том, что ждет желающих завоевать нашу страну. И главный урок, которого не надо стесняться - Россия, всегда найдет возможность обеспечить внешнему агрессору "невероятные страдания", как на своей территории, так и у него дома, чтобы в следующий раз при мысли о нападении на Россию, он трижды подумал о пользе пацифизма и об опасности завоевательных планов в отношении России. И уже с этим пониманием, можно порассуждать о мире во всем мире. -

И ещё одна "ложка lectica" - глава города Новый Уренгой Иван Костогриз заступился за Николая Десятниченко, "обелявшего" фашистов.

Какой толерантный и приятный текст:

- Призываем руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. Встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии – давняя традиция. Говоря словами главы государства, «российские и немецкие школьники собираются вместе и вместе могут посмотреть на трагедии прошлого, вместе проанализировать к чему приводит национальная нетерпимость, стремление к порабощению целых стран и народов».

- Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых.

- Отмечу, что новоуренгойских детей всегда отличает чувство патриотизма, любви к Родине, гордости за историю российского государства, подвиг своих дедов и прадедов. Интерпретация взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны.

http://www.newurengoy.ru/news/13048-glava-goroda-novyy-urengoy-ivan-kostogriz-malchik-govoril-o-mire-i-nepriyatii-voyny.html

На заглавном фото, те самые добрые фашисты, которые не хотели убивать, их заставили, и они так страдали в советском плену.

Как назвал их Николай Десятниченко? - "невинные жертвы, не хотевшие воевать".

Тут выясняется интересное. Лицей этот финансируется Газпромом.

Программе по обмену с Германией - более 10 лет. Историю наш юный Николай изучал в МГУ (???).

Вот такие дела.

Прошу всех противников этого беспредела - поддержать Zergulio, подачей обращения в соответствующие органы - https://zergulio.livejournal.com/5410861.html

И помните, те кто обеляет нацистов, заявляя, что не все они хотели убивать. Они может и не хотели - но кто то в СССР убил более десяти миллионов гражданских, женщин, детей, стариков. Десять миллионов! Это все сделал не Гитлер, а такие вот "невинные" Гансы, "не желавшие войны".

А Главе Уренгоя Костигризу скажу так - ваш "здравый смысл", которым вы маскируете реабилитацию фашизма, еще очень долго не победит (и "выборы" не исключение).

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https://zergulio.livejournal.com/5413184.html

https://colonelcassad.livejournal.com/3819589.html

https://zergulio.livejournal.com/5411184.html