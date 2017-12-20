ЧТО В ПРИРОДЕ, ТО И В НАРОДЕ

ЛИДЕРСТВО и ВОЖДИЗМ

ВОЖДЬ = глава, лидер, гегемон, руководитель, (ведущий куда-то).

ЛИДЕР = лицо, идущее первым.

Эти два определения, выбранные из словаря, мы дополним другими, если рассматривать их с позиции Концепции общественной безопасности (КОБ) «Мёртвая вода»:

ВОЖДЬ = глава (движения, партии, страны и т.п.), ведущий куда-то в толпо-«элитарном» обществе.

ЛИДЕР = выбранный обществом (или назначенный Советом) руководитель в концептуально определившемся коллективе, имеющем общую стратегическую цель.

Эра вождей (как утверждается в КОБ) прошла; она закончилась в небывалом в истории человечества – переходном - 20 веке. Но вместе с тем прошла эра «халявной» толпы. А «халявность» её в том, что с вождём толпа – безответственна. В трудные времена толпа пассивно и эгоистично ждёт вождя, который привёл бы её в «светлое будущее». И если таковой находится, то он становится кумиром толпы - в случае удачи, или её жертвой – в противоположном случае.

Но если в обществе, имеющем общую цель, есть ответственность каждого члена за решения и действия, то такое общество превращается в народ.

Из выше сказанного даём дополнительные характеристики Лидера и Вождя для 21 века:

Вождь – один знает: куда и как.

Лидер ведёт группу, в которой все знают: куда и как, но коллективно доверяют управление самому достойному из всех.

Вожди не заинтересованы в распространении знаний. Они поддерживают монополию на информацию. Вожди конкурируют, борются за власть. При этом делают всё, чтобы уйти от реальной ответственности за управление. На уровне государства вожди устанавливают такие законы, которые не только оберегают их от ответственности, но и наделяют их льготами и гарантиями личной безопасности даже после окончания срока их полномочий.

Лидеры не конкурируют, они обладают той же информацией, что и все. Лидеру выгодно обмениваться информацией, так как он - член единой команды, заинтересованной в общем успехе, а ответственность у него выше, чем у рядового члена. Именно поэтому Лидер заинтересован в развитии народного самоуправления, потому что тогда ответственность за решения ложится не только на него, но и на всех членов общества. Лидер не боится смены - вновь стать рядовым - ибо получает возможность отдохнуть от лидерства, набраться сил для очередной напряжённой работы на общий результат, что является основой лидерства. Невозможно лидировать всегда и во всём. Лидер не рвётся к власти. Его удерживает от этого неизбежная ответственность, необходимость трудится на самом высоком для него уровне.

ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ

Лучшей аналогией для понятия «лидер» нам представляется - командные велосипедные гонки. У команды из 4-х человек – цель финишировать первыми всем вместе (допускается по правилам отсутствие на финише лишь одного из команды). Они выстраиваются вплотную друг за другом, чтобы снизить сопротивление встречного потока воздуха. Лидер же принимает основной напор воздуха на себя. И здесь лидер должен поддерживать скорость, ниже которой нельзя опускаться. В этом случае он, отработав и чувствуя, что не сможет далее лидировать с той же скоростью, уходит в сторону, уступая место, отдохнувшему за его спиной товарищу, и пристраиваясь замыкающим в команде. Если же лидирующий из гордости, самолюбия или боязни показаться слабым не может поддерживать надлежащую скорость, то товарищ за его спиной обязательно потребует уступить лидерство. В зависимости от условий (равнина, горы, крутые повороты, ветер и проч.) лидирует тот, кто наиболее силён в данных условиях. В этих случаях конечный результат (цель) – превыше всего. В этих же интересах относительно слабый участник команды лидирует меньше других по времени, а иногда и пропускает свою очередь лидерства. Отсюда, лидерство – очень ответственная работа с максимальным напряжением сил в общих интересах.

В этом одно из главных отличий ЛИДЕРА от ВОЖДЯ, у которого часто - быть лидером – это главная задача по умолчанию.

И есть второе. Реальная ответственность – главный признак лидерства. Поэтому в обществе, где управляют Лидеры, нет множества желающих встать «у руля», и чем серьёзней дело, тем меньше желающих. Бремя лидерства утомительно и во многом жертвенно. Люде не равны. И у каждого есть в чём-то преимущество перед другим. Но лидировать постоянно в главном, как правило, невозможно. И люди, быстро привыкнув к достойному лидеру, часто не хотят его менять и даже среди множества других не видят достойного. В этом - одна из причин, когда достойный лидер превращается в заурядного вождя; в этом – одна из серьёзных проблем взаимоотношений лидеров-вождей и команды-толпы.

БЕЗ ВОЖДЕЙ НЕ ПРИВЫКЛИ

Итак, эра вождей действительно кончается. Но готовы ли массы людей стать Народом? То есть принимать решения и быть ответственными за них? В этом вопросе – трагическое несоответствие исторической потребности и действительного положения в обществе. Судите сами: очень многие ждут, когда придёт «честный и благородный» руководитель страны и наведёт порядок; в Конституции РФ, в частности, в статьях о местном самоуправлении населению предоставлены высшие полномочия, но оно (население) этим никак не пользуется. Закон даёт – народ не может. Не может взять управление на себя, не может потребовать выполнения властью основного закона.

Но народ в целом в этом не виноват: есть объективные причины, которые на протяжении десятилетий, даже столетий, подготавливали такое его состояние.

Понятно из выше сказанного, что Лидер – это руководитель в самоуправляемом обществе (коллективе). Понятно, что сейчас у нас в стране - толпо-«элитарное» общество с вождём и с совершенно безответственным руководством, несмотря на провозглашённую демократию и соответствующую ей виртуальную атрибутику. Мало того, за последние 20 лет успешно создаётся невольничья (рабовладельческая) система самого лучшего образца: когда рабы не подозревают, что они – рабы и даже довольны своим положением. Стоит вспомнить пророчества Достоевского словами его Инквизитора: «В конце они положат свою свободу к нашим ногам и скажут нам: «Сделайте нас рабами, но накормите нас». Этот результат информационных технологий, применяемых к обществу, говорит о том, что человеческая цивилизация вступила в Эру Информационных Принуждений.

ЧТО В ПРИРОДЕ, ТО И В НАРОДЕ

Тем не менее, есть все основания смотреть в ближайшее будущее достаточно оптимистично. Да, основная масса инертна и безынициативна. Но есть, пусть и небольшая, часть, которая не только понимает ситуацию, но и обладает соответствующими знаниями и даже методиками. А в условиях нового века, когда главным ресурсом является информация, состояние масс, а значит, и ситуация в стране, может измениться очень быстро.

Памятуя о том, что законы природы всеобщи и распространяются на общественные процессы тоже, приведём один пример. Явление кластрирования в физике: менее энергетическая структура, даже меньшей массы, превращает более энергетическую в подобную себе.

Это явление существует не только в физическом мире, но и в социальном. Выдающийся педагог 20 века Макаренко с 5 коммунарами приехал в колонию преступников из 200 человек. За 2 месяца 200 уголовников приняли правила 5 человек, хотя мы знаем, что грубая и примитивная мораль в обществе вроде бы всегда побеждала более тонкую и сложную. Но стоит только организовать устойчивую ячейку высокой морали, как происходит явление кластрирования.

Технический прогресс 20 века, из-за которого человечество потеряло Здравый Рассудок, лишил человека чувства опасности. Возникла массовая эйфория, иллюзия необратимости прогресса, самообман, доходящий до игнорирования очевиднейших фактов. Мир движется к катастрофе, но делает это радостно дурачась, как человек в сильном опьянении.

Не все, конечно, лишились здравой рассудительности; есть около 3-5% трезвых, которые не только осознают реальность, но и предлагают, и действуют. Назовём их «системные» люди. Они знают, что спасёт объединение на новых общинных принципах:

И пусть среди вас будет община, призывающая к добру, приказывающая одобренное и удерживающая от неодобряемого».