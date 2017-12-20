ЧТО В ПРИРОДЕ, ТО И В НАРОДЕ
ЛИДЕРСТВО и ВОЖДИЗМ
ВОЖДЬ = глава, лидер, гегемон, руководитель, (ведущий куда-то).
ЛИДЕР = лицо, идущее первым.
Эти два определения, выбранные из словаря, мы дополним другими, если рассматривать их с позиции Концепции общественной безопасности (КОБ) «Мёртвая вода»:
ВОЖДЬ = глава (движения, партии, страны и т.п.), ведущий куда-то в толпо-«элитарном» обществе.
ЛИДЕР = выбранный обществом (или назначенный Советом) руководитель в концептуально определившемся коллективе, имеющем общую стратегическую цель.
Эра вождей (как утверждается в КОБ) прошла; она закончилась в небывалом в истории человечества – переходном - 20 веке. Но вместе с тем прошла эра «халявной» толпы. А «халявность» её в том, что с вождём толпа – безответственна. В трудные времена толпа пассивно и эгоистично ждёт вождя, который привёл бы её в «светлое будущее». И если таковой находится, то он становится кумиром толпы - в случае удачи, или её жертвой – в противоположном случае.
Но если в обществе, имеющем общую цель, есть ответственность каждого члена за решения и действия, то такое общество превращается в народ.
Из выше сказанного даём дополнительные характеристики Лидера и Вождя для 21 века:
Вождь – один знает: куда и как.
Лидер ведёт группу, в которой все знают: куда и как, но коллективно доверяют управление самому достойному из всех.
Вожди не заинтересованы в распространении знаний. Они поддерживают монополию на информацию. Вожди конкурируют, борются за власть. При этом делают всё, чтобы уйти от реальной ответственности за управление. На уровне государства вожди устанавливают такие законы, которые не только оберегают их от ответственности, но и наделяют их льготами и гарантиями личной безопасности даже после окончания срока их полномочий.
Лидеры не конкурируют, они обладают той же информацией, что и все. Лидеру выгодно обмениваться информацией, так как он - член единой команды, заинтересованной в общем успехе, а ответственность у него выше, чем у рядового члена. Именно поэтому Лидер заинтересован в развитии народного самоуправления, потому что тогда ответственность за решения ложится не только на него, но и на всех членов общества. Лидер не боится смены - вновь стать рядовым - ибо получает возможность отдохнуть от лидерства, набраться сил для очередной напряжённой работы на общий результат, что является основой лидерства. Невозможно лидировать всегда и во всём. Лидер не рвётся к власти. Его удерживает от этого неизбежная ответственность, необходимость трудится на самом высоком для него уровне.
ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ
Лучшей аналогией для понятия «лидер» нам представляется - командные велосипедные гонки. У команды из 4-х человек – цель финишировать первыми всем вместе (допускается по правилам отсутствие на финише лишь одного из команды). Они выстраиваются вплотную друг за другом, чтобы снизить сопротивление встречного потока воздуха. Лидер же принимает основной напор воздуха на себя. И здесь лидер должен поддерживать скорость, ниже которой нельзя опускаться. В этом случае он, отработав и чувствуя, что не сможет далее лидировать с той же скоростью, уходит в сторону, уступая место, отдохнувшему за его спиной товарищу, и пристраиваясь замыкающим в команде. Если же лидирующий из гордости, самолюбия или боязни показаться слабым не может поддерживать надлежащую скорость, то товарищ за его спиной обязательно потребует уступить лидерство. В зависимости от условий (равнина, горы, крутые повороты, ветер и проч.) лидирует тот, кто наиболее силён в данных условиях. В этих случаях конечный результат (цель) – превыше всего. В этих же интересах относительно слабый участник команды лидирует меньше других по времени, а иногда и пропускает свою очередь лидерства. Отсюда, лидерство – очень ответственная работа с максимальным напряжением сил в общих интересах.
В этом одно из главных отличий ЛИДЕРА от ВОЖДЯ, у которого часто - быть лидером – это главная задача по умолчанию.
И есть второе. Реальная ответственность – главный признак лидерства. Поэтому в обществе, где управляют Лидеры, нет множества желающих встать «у руля», и чем серьёзней дело, тем меньше желающих. Бремя лидерства утомительно и во многом жертвенно. Люде не равны. И у каждого есть в чём-то преимущество перед другим. Но лидировать постоянно в главном, как правило, невозможно. И люди, быстро привыкнув к достойному лидеру, часто не хотят его менять и даже среди множества других не видят достойного. В этом - одна из причин, когда достойный лидер превращается в заурядного вождя; в этом – одна из серьёзных проблем взаимоотношений лидеров-вождей и команды-толпы.
БЕЗ ВОЖДЕЙ НЕ ПРИВЫКЛИ
Итак, эра вождей действительно кончается. Но готовы ли массы людей стать Народом? То есть принимать решения и быть ответственными за них? В этом вопросе – трагическое несоответствие исторической потребности и действительного положения в обществе. Судите сами: очень многие ждут, когда придёт «честный и благородный» руководитель страны и наведёт порядок; в Конституции РФ, в частности, в статьях о местном самоуправлении населению предоставлены высшие полномочия, но оно (население) этим никак не пользуется. Закон даёт – народ не может. Не может взять управление на себя, не может потребовать выполнения властью основного закона.
Но народ в целом в этом не виноват: есть объективные причины, которые на протяжении десятилетий, даже столетий, подготавливали такое его состояние.
Понятно из выше сказанного, что Лидер – это руководитель в самоуправляемом обществе (коллективе). Понятно, что сейчас у нас в стране - толпо-«элитарное» общество с вождём и с совершенно безответственным руководством, несмотря на провозглашённую демократию и соответствующую ей виртуальную атрибутику. Мало того, за последние 20 лет успешно создаётся невольничья (рабовладельческая) система самого лучшего образца: когда рабы не подозревают, что они – рабы и даже довольны своим положением. Стоит вспомнить пророчества Достоевского словами его Инквизитора: «В конце они положат свою свободу к нашим ногам и скажут нам: «Сделайте нас рабами, но накормите нас». Этот результат информационных технологий, применяемых к обществу, говорит о том, что человеческая цивилизация вступила в Эру Информационных Принуждений.
ЧТО В ПРИРОДЕ, ТО И В НАРОДЕ
Тем не менее, есть все основания смотреть в ближайшее будущее достаточно оптимистично. Да, основная масса инертна и безынициативна. Но есть, пусть и небольшая, часть, которая не только понимает ситуацию, но и обладает соответствующими знаниями и даже методиками. А в условиях нового века, когда главным ресурсом является информация, состояние масс, а значит, и ситуация в стране, может измениться очень быстро.
Памятуя о том, что законы природы всеобщи и распространяются на общественные процессы тоже, приведём один пример. Явление кластрирования в физике: менее энергетическая структура, даже меньшей массы, превращает более энергетическую в подобную себе.
Это явление существует не только в физическом мире, но и в социальном. Выдающийся педагог 20 века Макаренко с 5 коммунарами приехал в колонию преступников из 200 человек. За 2 месяца 200 уголовников приняли правила 5 человек, хотя мы знаем, что грубая и примитивная мораль в обществе вроде бы всегда побеждала более тонкую и сложную. Но стоит только организовать устойчивую ячейку высокой морали, как происходит явление кластрирования.
Технический прогресс 20 века, из-за которого человечество потеряло Здравый Рассудок, лишил человека чувства опасности. Возникла массовая эйфория, иллюзия необратимости прогресса, самообман, доходящий до игнорирования очевиднейших фактов. Мир движется к катастрофе, но делает это радостно дурачась, как человек в сильном опьянении.
Не все, конечно, лишились здравой рассудительности; есть около 3-5% трезвых, которые не только осознают реальность, но и предлагают, и действуют. Назовём их «системные» люди. Они знают, что спасёт объединение на новых общинных принципах:
И пусть среди вас будет община, призывающая к добру, приказывающая одобренное и удерживающая от неодобряемого».
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Давно это сказал древний пророк, но только сейчас подошёл срок неминуемого выбора: или реализуем призыв, или погибнем. Пока же мы слышим (даже от самых благонамеренных) лишь призывы к добру. Приказывать одобренное и удерживать от неодобряемого можно только в структуре с высочайшей дисциплинированностью и сознательной ответственностью.
ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ
Общий ход вещей в наше время не оставляет выбора. Нужно немедленно действовать в ситуации неизбежности. А ситуация именно такова. Действовать, не боясь ошибок, неумения на первых порах и других трудностей. Ибо любой навык приобретается лишь своим трудом, а навык самоуправления ещё и трудом всего коллектива. Создавая структурные отношения в любом коллективе, следует исходить из моральных ценностей. И далее, согласовав эти ценности, дав определения и придя к общему понятию, ставить общую цель.
Когда цель определена на основе моральных ценностей и принципов, переходим к управленческим принципам. То есть - к нормотворчеству. Согласование и утверждение норм – важнейшая и, надо сказать, постоянно действующая часть структурирования любого коллектива. Это – мощнейший ресурс системы (организации), который делает её сильной и независимой. При условии, что нормы должны чётко соблюдаться. Не работающих норм быть не должно.
Только восстановив общинные (круговые, советные) нормы на основе современных методик можно говорить о каком-то реальном противодействии разрушительным структурам и губительным тенденциям цивилизации. Естественно, в этих системах нет места вождизму. Естественно, в системе есть профилактические нормы против авторитаризма. Естественно, в этих системах есть ответственность и дисциплина каждого, и особенно - включая лидера. Естественно, есть готовность и, главное, навык жертвенности каждого, опять же включая лидера.
НОВАЯ МОРАЛЬ
Мы подошли к необходимости создать НОВУЮ МОРАЛЬ. В ней будет много чего от старой, то есть нашей древней. Новая мораль – это не только возврат к древней морали, когда действовали и строго соблюдались простые и понятные всем правила. Но возврат – не в слепом копировании, а в принятии всего гожего для современных условий. В первую очередь надо освободить своё сознание от бездумной веры в непорочного вождя, ибо таковых нет в природе. Эта вера опасна ещё и тем, что снимает ответственность с каждого рядового и увеличивает вероятность и цену ошибки. Меж тем как в новых условиях 21 века необходимо постоянное соблюдение тезиса: «Всё касается каждого; каждый отвечает за всё!».
А новое, в частности, то, что это будет мораль ТРЕЗВОСТИ в самом широком смысле слова. («Трезвость – здравая рассудительность, свобода от иллюзий и самообмана» В. И. Даль). И ещё: дисциплину, ответственность, жертвенность из моральных ценностей народ преобразует в нормы, с помощью которых будет приказывать и удерживать. Придётся пересмотреть и некоторые «вечные» заповеди, в частности, извращённое современное толкование заповеди «Не убий!». Но это уже детализация, которая не входит в рамки данной статьи. Необходимо напомнить, что в новой структуре, обладающей коллективизированным Разумом, требования к каждому рядовому члену будут выше, но и роль и достоинство каждого поднимается.
СОВЕТ и ЛИДЕР
Коллективизированный Разум, Советностьнельзя понимать вульгарно и примитивно, когда по каждому вопросу нужно собирать общее собрание. Лидеры (а не вожди) были, есть и будут. Отличие новых лидеров в том, что их выдвигает народ от самой жизненной потребности, он же их контролирует и оставляет на командирской должности столько, сколько посчитает нужным. При этом ответственность лидера весьма значительна и конкретна. Но и дисциплина подчинения и ответственность рядовых также очень высока. Второе – обязательное! – отличие новых лидеров заключается в том, что он имеет внутреннюю готовность стать в любой момент стать рядовым без всяких претензий к заменившему его коллективу.
Впрочем, это положение не ново, а только хорошо забыто. Вспомним Запорожскую сечь, вспомним Александра Невского, который, будучи уже Невским, не однажды (5 РАЗ!) изгонялся из Новгорода в мирное время. Но не держал князь обиды на новгородцев, когда при опасности его покаянно призывали опять стать воеводой новгородцы. А раз уж выбрали сами, то подчиняйтесь беспрекословно. Не тогда ли, когда Лидера выбирал народ, в нём родилась поговорка: «Куда князь – очами, туда - мы с мечами!» Гармония ответственности и дисциплины всех: от рядового смерда до князя. Читайте, хотя бы, «Тараса Бульбу» великого Гоголя, где старый казак очень не хотел быть атаманом, но когда его всё-таки выбрали, исполнял свою миссию строго и даже жёстко.
Всегда нужно помнить и русского князя Дмитрия Донского, который в решающей битве слез со своего коня, сбросил княжеские латы и, переодевшись рядовым пешим ратником, сражался как простолюдин. А мог бы, как вождь, окружить себя личной охраной, которая не только в бою хранила князя, но и в случае неудачно складывающейся битвы помогла бы «утечь» в безопасные места. Но трезвая мудрость народного Лидера не позволила князю поступить так. Случайная гибель князя в бою (падал всем видимый княжеский стяг) могла надломить боевой дух ратников. И это предусмотрел Донской. Но главное, что делает коллектив (рать, организацию, общество, страну) многократно сильнее – это общая цель (победа) и общность судьбы(или победим или все умрём).
«Всем миром…», «На миру и смерть красна» - эти поговорки характерны только для русского народа. Но разве не подходит это чувство неразрывного единения сейчас для всех народов нашей планеты, когда И. Ефремов в своём романе говорит: «Будущее принадлежит всем или никому!»
Вот какие примеры должны не только вдохновлять новых лидеров, но и стать обязательными и для лидеров, и для тех, кто их выбирает. На этом должна строиться методика предупреждения подмены лидерства вождизмом.
ЕЩЁ О СМЕНЕ ЛИДЕРА
В новой структуре главенствовать должен соборный разум, который и следит за тем, чтобы смена лидера происходила своевременно. Если лидер не замечает или не хочет замечать торможения в движении, то любой член, независимо от положения в новой иерархии, обязан обнажить вопрос. В новой иерархии каждый должен помнить, что любой человек имеет, кроме достоинств, недостатки, может ошибаться и просто устать.
Сталин, по воспоминаниям, как-то беседуя с одним руководителем, сказал со свойственным ему юмором: «Все могут ошибаться, и я могу ошибаться, хотя я – великий вождь и учитель, как пишут в газетах!»
У каждого должна быть внутренняя готовность уйти с лидерского места без обид и недовольства, а, скорее, наоборот, - с чувством хорошо выполненной работы. Этот уход может быть и временным отдыхом, или обусловлен какой-то личной причиной, но в любом случае - даже когда лидер уходит с чувством недовольства собой, но без бессмысленного сопротивления – он достоин всяческого уважения. Без этой готовности «первого стать последним» не теряя достоинства, о справедливых отношениях в структуре не может быть и речи.
Но и каждый должен мысленно примерять бремя лидерства на себя, так как даже самый не претендующий на лидерство, может оказаться в ситуации, когда критическое положение в общине (организации) или в какой-либо группе не оставляет выбора: нужно брать инициативу на себя.
Лидер лишь тогда настоящий лидер, когда сразу же заботится о своей достойной замене. И готовность к лидерству должна быть если не у каждого, то у большинства членов общины (организации). Никому ни на минуту нельзя забывать, что главное – это цель, определённая на общих ценностях. Контроль лидера должен быть регулярным и записан в общих нормах коллектива. Контроль этот не должен превращаться в формальность. Уклоняющийся от контроля лидер, это не лидер, а претендующий на роль безответственного вождя индивид, поставивший себя выше «толпы».
И к лидерам, и к рядовым можно отнести слова И. Ефремова:
Люди, остановившиеся на пути, чувствуют довольство достигнутым. Тогда неизбежно родится ощущение, что ты выше других, а оно ведёт к жажде поклонения. Идущий же должен всегда видеть себя со стороны, взвешивать, понимать всё ничтожество достигнутого, всю необъятность мира и прошедших времён. Из этого возникает не детская застенчивость, а настоящая скромность.
Возвышение одного неотвратимо рождает принижение другого. А принижение, особенно добровольное, ещё опаснее, оно рождает привычку быть руководимым, снимает ответственность за свои поступки, за свой путь. Тогда в расплату за облегчение жизни прекращается воспитание души, её совершенствование. Путь есть путь, и никто не может избежать его, если не хочет стоять на месте. Только путь можно удлинить или укоротить».
К этому можно добавить слова одного лётчика-испытателя: когда идёшь к свету, то не видишь своей тени. Если ты увидел свою тень, значит, отклонился от цели, сбился с пути.
ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Ими становятся в чрезвычайных ситуациях, в ситуации неизбежности. Нет такой ситуации – нет особой нужды а в лидере.
Часто можно прочесть в различной литературе: «Он рождён был вождём…», «Дух лидерства был присущ ему изначально…» и т.п. Не спорим: есть врожденные задатки в ту или другую сторону в каждом человеке. И всё-таки смеем утверждать, что настоящим лидером становятся. Тому есть и исторические примеры, и личный жизненный опыт. Приходилось в своей жизни быть свидетелем, когда тихая скромная личность под влиянием обстоятельств брала на себя бремя лидерства и со временем превращалась в добротного лидера-управленца (или вождя, если хотите). Причём, это относится одинаково как к мужчинам, так и к женщинам. И не важно, какого масштаба была роль лидера: на уровне семьи или на уровне государства. Суть превращения от этого не меняется. Человек вынужденно, но всё-таки добровольно, принимает на себя бремя лидерства вместе с огромной ответственностью. Как правило, это трезвый человек во всех отношениях. Ибо только трезвый может наилучшим образом оценить ситуацию и взвалить на себя ответственность.
Конечно, человек, не склонный по природе к доминированию, в начале лидерского поприща испытывает большие трудности как внешние, так и внутренние. Можно сказать, что он в какой-то мере переделывает себя. Но в ходе этой «переделки» он вдруг обнаруживает у себя небывалые и не предполагаемые ранее способности.
Человек может многое! Лишь бы было три условия: единая цель, неизбежность ситуации («кто же, если не я?») и твёрдые моральные принципы.
Такая перестройка своей жизни, по-существу, - творчество: ведь нужно решать задачу, которую никогда не решал и не собирался решать. Но в том и особое величие человека, когда он под влиянием обстоятельств становится выше определённых для себя возможностей. В этом, кстати, и есть коренное отличие взглядов человека, как на «раба божьего», и как на «равного Богу». Из этой природы - и чудесные озарения пророков и прочих «посвящённых».
Повторим, что ставшие таким образом лидерами глубоко осознают в первую очередь свою громадную ответственность перед теми, кого ведут. Свои личные интересы приносятся в жертву общему. В этом – высший смысл истинной жертвенности; это – один из главных моральных принципов, без которых нет общества социальной справедливости. А такое общество человечество обязательно построит после победы в мировой гражданской войне, войне бедных против богатых. Последней мировой войне на планете Земля.
Не бедные и обездоленные создали такую ситуацию – ситуацию неизбежности. Но именно они, осознав, что им больше нечего терять, обретут в себе неведанные дотоле силы для победы и для строительства нового глобального общества.
Это и будет глобализацией по-русски: всем миром.
Источник https://lektsii.org/14-74804.html