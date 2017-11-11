Когда услышите, что русские взяли Крым, знайте, наступают времена избавителя

Мир затаил дыхание: чем закончится противостояние России и США? Между тем израильтяне не лишены оптимизма, помня о пророчестве Виленского Гаона.

ИЗ УСТ В УСТА

Долгое время пророчества Виленского Гаона держали в строжайшей тайне, но в прошлом году его правнук, раввин Моше Штернбух, впервые предал их огласке. Это случилось после того, как Крым присоединился к России в марте 2014 года. Ведущий духовный авторитет ультраортодоксапьной общины Израиля раввин Штернбух заявил: приближается время Спасителя.

«Хотя я говорил, что не буду раскрывать вам тайны, одну я все-таки раскрою, потому что это не моя тайна, ее раскрыл еще раввин Ицхак Хевер, да будет благословенна его память, ученик раввина Хаима из Воложина… а тот слышал ее от самого Виленского Гаона, который рассказал об этом незадолго до того, как покинул этот мир. Когда услышите, что русские взяли… Крым, знайте, что наступают времена Избавителя».

В Израиле снова вспомнили откровения древнего мудреца Виленского Гаона: «Когда флот русского царя пройдет через проливы Босфор и Дарданеллы, настанет время надеть субботнюю (праздничную) одежду по случаю скорого приходы Мессии».

Это пророчество, получившее большое распространение, имеет под собой реальные основания.

ГОГ И МАГОГ

Виленский Гаон прорицал, что перед приходом Избавителя между гогом и магогом начнется война. Согласно Ветхому Завету, гог и магог — это два враждующих народа, причем магог живет на севере. Евреи часто ассоциировали магог с Россией, поэтому многие из них воспрянули духом, когда российские боевые корабли оказались у берегов Сирии.

Не секрет, что отношения Израиля и Турции оставляют желать лучшего, а турецкого президента Эрдогана евреи, мягко говоря, недолюбливают. Вскоре после инцидента с российским самолетом некоторые евреи открыто заявили о скором падении режима Эрдогана. Самое удивительное, что и сами турки косвенно подтверждают пророчество Виленского гения.

Еще архимандрит Леонид в XIX веке был тому свидетелем. Вот что он писал в своем исследовании «Турецкие прорицания о судьбе Царьграда»: «Замечательный факт, что в умах самих обладателей Царьграда — турок — таится с давних пор глубокое убеждение, основанное на прорицаниях их же книгочеев, что Царьград рано или поздно должен быть взят северным народом, то есть «московами».

На надгробии императора Константина, в честь которого был назван Константинополь, написано: «В северной стране восстанет некий великий могучий язык (народ), который Измаила (Турцию) окончательно победит и Седмихолмие (Константинополь) возьмет со всеми его принадлежностями».

ГЕНИЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Так кто же он — Виленский Гаон? Его настоящее имя — Элияху бен Шломо Залман. Будущий мудрец родился в 1720 году в семье выдающегося раввина в небольшом местечке Селец в окрестностях Бреста. Дедом его был раввин Мойше Рибкес — толкователь Библии и других ветхозаветных текстов.

Ребенок с детства демонстрировал недюжинные способности. К трем годам наизусть читал всю Тору, мог процитировать ее даже в обратном порядке. До 7 лет обучался у известного раввина-энциклопедиста, но потом настолько превзошел всех учителей, что стал учиться самостоятельно. Равных ему по учености просто не нашлось! Кстати, учился всю жизнь до самой старости, что завещал и своим ученикам.

В 18 лет Элияху женился, затем предпринял добровольные скитания по еврейским общинам — традиция, глубоко укоренившаяся у выдающихся раввинов. Во время паломничества посетил крупнейшие центры еврейской и мировой учености, такие как Берлин, Прага, Амстердам, где встречался с крупнейшими раввинами, искал редчайшие рукописи, набирался знаний.

В 1745 году навсегда обосновался в Вильно и постепенно стал приобретать известность в еврейском мире как выдающийся раввин своего поколения. Тогда же за ним закрепилось прозвище Гаон, что в переводе с иврита обозначает «гений».

С 1760 года собрал вокруг себя учеников, которым начал передавать часть своих знаний, в дальнейшем они развили идеи учителя, открыв ешивы и создав общины по его принципам. Среди них особенно выделялся раввин Хаим из Воложина, пользовавшийся большим доверием своего патрона. Хотя Элияху бен Шломо Залман никогда не занимал официальных должностей, еврейская община Вильно платила ему жалованье и выделяла деньги на ешиву.

Аскет по натуре, никогда Гаон не занимал никакой должности в еврейской общине, предпочитая работать самостоятельно и не зависеть от бремени возложенных на него обязанностей. Тем не менее он считался бесспорным духовным лидером литовского, польского, белорусского и русского еврейства.

Мемориальная табличка на доме по улице Жиду в Вильнюсе

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Виленский Гаон прославился также благодаря своей резкой позиции по отношению к хасидам. Он осуждал их за измену еврейской традиции и пренебрежение к людям, изучающим Тору, считающимся элитой в еврейских кругах. В 1772 и 1777 годах хасиды предпринимали попытки примириться с Гаоном, но он был настолько тверд и непоколебим, что даже отказался встречаться с делегацией крупнейших хасидских лидеров.

Мудрец назвал их еретиками, а их движению объявил бойкот, чем настроил против себя всех хасидов. Зато благодаря его твердой позиции хасидизм частично приостановил свое победное шествие по Европе.

В 1780 году Виленский Гаон попытался эмигрировать в Эрец-Исраэль — так евреи называли Землю обетованную, которая позже стала Израилем. По сути, он одним из первых предпринял попытку провести в жизнь вековечную мечту своего народа — вернуть себе исторические земли. Однако мудрец достиг только Кенигсберга и по непонятным причинам вернулся обратно, в Вильно.

Гаон скончался во время праздника Суккот в 1797 году, вскоре после введения русских войск в Литву. В Вильно распространились слухи, что местные хасиды, узнав о его кончине, танцевали от радости. Ортодоксальные же евреи скорбели об уходе из жизни своего духовного наставника. Гаона похоронили на еврейском кладбище в предместье Снипишекес (Шнипишкес) на правом берегу Вилии, напротив Замковой горы.

Кладбище было закрыто в 1930 году, а в 1949-1950 годах ликвидировано. Тело духовного лидера перенесли в склеп на новое еврейское кладбище в Шишкине. Там же нашли последнее пристанище его жена и сын.

ПОТОМКИ ГЕНИЯ

Сегодня почитание Виленского Гаона у ортодоксальных евреев не знает границ. Они чтят его за великое затворничество, за его воззрения, которые легли в основу современного иудаизма. В сердцах евреев нашел отклик и его призыв вернуться на историческую родину.

Виленского Гаона называют предвестником еврейской репатриации. Сам он до Палестины не дошел, но отправил туда учеников с семьями, которые составили ядро первых еврейских поселенцев будущего Иерусалима. Сегодня его почитатели свято верят, что оставленные в склепе Гаона записки с просьбами обязательно дойдут до Бога.

Виленский Гаон подарил миру талантливых потомков. Среди них Илья Ефрон — основатель издательского дома «Брокгауз и Ефрон», а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Источник: nnm.me