Открытым текстом 10.11.2017

Киевские террористы набивают себе цену

В проекте оборонного бюджета США на наступающий финансовый год несколько раз упоминается Российская Федерация. В рамках противодействия «российской агрессии» намечено выделить 4,6 миллиарда долларов европейским союзникам по НАТО. И 350 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Открытым текстом сообщаю: Украину, как разменный козырь, СГА будут держать до последнего. Но на этой неделе впервые стало очевидно, что этот козырь американцы наконец готовы разыграть.

7 ноября со стороны посёлка Пески, оккупированного Вооружёнными силами Украины, из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляна столица Донецкой Народной Республики. Наблюдатели ОБСЕ впервые с начала боевых действий подтвердили направление огня и обвинили именно украинских военных в эскалации.

Открытым текстом объясняю: признание ОБСЕ — чёрная метка Порошенко и его организованной террористической группировке «Украина». С точки зрения опытного делового человека Трампа, это — токсичный актив. А такой надо сбывать с рук, причём поскорее, пока хоть что-то можно за него выручить.

По мнению многих экспертов, Трамп может предложить Путину признание Украины зоной влияния РФ в обмен на усмирение КНДР.

Наш президент уже не раз открытым текстом предупреждал: ядерные ракеты на севере Кореи могут оказаться опасны и для нас, но пока любая неядерная страна может в любой момент попасть под агрессию НАТО, все страны будут стремиться завладеть ядерным оружием. Так что выход из корейского кризиса возможен только под такие же твёрдые американские гарантии невмешательства, как в 1962 году для Кубы.

Я же открытым текстом добавлю: пока на Украине водятся в товарных количествах люди, верующие в преступно лживый лозунг «Украина — не Россия», этой заблудшей части русского народа придётся лечиться сильнейшими психиатрическими средствами — холодом и голодом. Мне жаль мою малую родину. Она поверила в своё место в дружной семье европейских народов. Но оказалось: это место на прилавке, да ещё и в разделанном виде.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru