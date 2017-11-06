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СССР в 1987 году

13:41. 6 ноября 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:
Давайте взглянем на то, чем жил Советский Союз в 1987 году в самый разгар перестройки. Эти фотографии расскажут много нового о том, что происходило в великой стране, которую в скором будущем ждал крах. 

СССР в 1987 году (40 фото)

В мае 87-го Матиас Руст, немецкий пилот-любитель, в возрасте 18 лет совершивший свой исторический перелёт на лёгком самолете из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву. 28 мая (в День пограничных войск СССР) он приземлился у самых стен Кремля на Васильевском Спуске, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.

 

Это стало одним из знаковых событий, первый пропущенный удар.


По словам Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, войска ПВО вели «Сессну» до Москвы и не пресекали полёт, потому что "после инцидента с южно-корейским лайнером получили распоряжение гражданские самолеты не сбивать".


Отныне ни одно решительное действие не могло быть предпринято руководством страны без оглядки на мнение Запада. И отныне весь мир увидел, что "СССР уже не тот".


За нарушение советского воздушного пространства "посланца доброй воли" Руста, конечно, судили, но очень мягко, со скидкой на "новое мышление". 


СССР в 1987 году (40 фото)

Матиас Руст (слева), 18-летний немецкий пилот-любитель, поразивший мир посадкой своего самолета на Васильевском спуске в мае 1987 года, обедает в суде. 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

Дружба с Западом любой ценой стала одной из главных стратегических целей советского руководства. Быстрее всего получалось налаживать "гуманитарные мосты": телемосты, обмены, "послы доброй воли". На Западе горбачёвская "перестройка" также входила в моду и в СССР потянулись всевозможные визитёры, включая профессиональных специалистов по "налаживанию дружбы".

 

В 1987 году уже можно было свободно прогуливаться с американским флагом по Красной площади: 

СССР в 1987 году (40 фото)

Начинался "медовый месяц" советско-американских отношений, который продлится до самого краха СССР и захватит ещё первые годы ельцинской России.

 

С Англией отношения тоже стали резко улучшаться.


28 марта 1987 года "железная леди" тепло приветствовала москвичей: 


СССР в 1987 году (40 фото)

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев налаживает контакт с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер.

 

СССР в 1987 году (40 фото)

Спустя 30 лет Михаил Сергеевич так и останется любимцем Запада.

 

Что мог тогда предложить Горбачёв американцам и их союзникам? Прежде всего, разоружение.


8 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась советско-американская встреча на высшем уровне, в ходе которой Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД):


СССР в 1987 году (40 фото)

Встреча в Вашингтоне 9 декабря 1987 г.:

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

Советский часовой охраняет межконтинентальные баллистические ракеты, подлежащие уничтожению в соответствии с договором о разоружении с США 1987 года: 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

Первые глотки свободы на московских улицах глазами западного репортёра, 1987: 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

При наличии редакционного задания западные репортёры могли найти "интенсивную дискуссию" даже в советской школе, 1987 года:


СССР в 1987 году (40 фото)

Набирающие силу ветры перемен в 1987 году больше всего затронули сферу культуры, наиболее смелые представители которой начали быстро (и безуспешно!) нащупывать "границы дозволенного".

 

Главным глашатаем перестроечной свободы стал журнал "Огонёк".


Главный редактор журнала Огонек Виталий Коротич с поэтом Евгением Евтушенко.

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

 

 

В январе 87-го на советские экраны выходит "Покаяние", антисталинская психологическая драма режиссёра Тенгиза Абуладзе, снятая ещё в 1984 году: Фильм станет знаковым и положит начало огромной волне перестроечного разоблачительного кино. 


СССР в 1987 году (40 фото)

 

Боярский в самом расцвете сил, XX съезд Ленинского комсомола, 1987 год:

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

Актриса театра и кино Татьяна Догилева. Сыграла одну из главных ролей в перестроечной картине "Забытая мелодия для флейты", которая вышла на экраны в ноябре 1987 года. 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

14 августа 1987 года, во время гастролей театра в Риге, на спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену, потерял сознание на сцене культовый советский актёр Андрей Миронов. Не приходя в сознание, он скончался от кровоизлияния в мозг 16 августа 1987 года, скончался на 47-м году жизни.

 

Прощальное фото на память (журнал "Огонёк", 1987 г.): 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

Своего рода звездой телеэкрана в 87-м был и ведущий телепередачи «Что Где Когда» В. Ворошилов (справа). 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

Постановочное фото "Патруль", 1987 год:

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

Не считая нескольких перестроечных лозунгов, всё тот же язык официозных газет, те же транспаранты, портреты, ритуал праздников резко контрастировали с новыми веяниями. Казалось, что это уже никогда не изменится.

 

 

Москва. Семья позирует на фоне плаката с Лениным, 1987: 


СССР в 1987 году (40 фото)

 

Празднование 70-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Ф. Кастро и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Громыко. 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

 

Советский тяжёлый авианесущий крейсер "Киев" где-то в Атлантике, 1987 год: 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

ЭВМ своими руками, 1987 год: 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

Тогда же на конвейер вышла ЗАЗ-1102 "Таврия", которая продержится на нём аж до 2007 года: 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

ГАЗ-3105 "Волга" 1987-го так и остался концептом: 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

 

СССР в 1987 году (40 фото)

 

Советской экономике судьбой были отмерены последние 5 лет. Где-то на задворках 1987-го ютились никому не известные эмэнэсы, фарцовщики и комсорги, которым вскоре предстояло стать новыми хозяевами страны и прибрать к рукам её несметные богатства

 

Первый брак Абрамовича, 1987 год:

СССР в 1987 году (40 фото)

           

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      https://picturehistory.livejournal.com/

Метки: 1987, ссср, фото
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