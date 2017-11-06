СССР в 1987 году

В мае 87-го Матиас Руст, немецкий пилот-любитель, в возрасте 18 лет совершивший свой исторический перелёт на лёгком самолете из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву. 28 мая (в День пограничных войск СССР) он приземлился у самых стен Кремля на Васильевском Спуске, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.

Это стало одним из знаковых событий, первый пропущенный удар.





По словам Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, войска ПВО вели «Сессну» до Москвы и не пресекали полёт, потому что "после инцидента с южно-корейским лайнером получили распоряжение гражданские самолеты не сбивать".





Отныне ни одно решительное действие не могло быть предпринято руководством страны без оглядки на мнение Запада. И отныне весь мир увидел, что "СССР уже не тот".





За нарушение советского воздушного пространства "посланца доброй воли" Руста, конечно, судили, но очень мягко, со скидкой на "новое мышление".







Матиас Руст (слева), 18-летний немецкий пилот-любитель, поразивший мир посадкой своего самолета на Васильевском спуске в мае 1987 года, обедает в суде.

Дружба с Западом любой ценой стала одной из главных стратегических целей советского руководства. Быстрее всего получалось налаживать "гуманитарные мосты": телемосты, обмены, "послы доброй воли". На Западе горбачёвская "перестройка" также входила в моду и в СССР потянулись всевозможные визитёры, включая профессиональных специалистов по "налаживанию дружбы".

В 1987 году уже можно было свободно прогуливаться с американским флагом по Красной площади:





Начинался "медовый месяц" советско-американских отношений, который продлится до самого краха СССР и захватит ещё первые годы ельцинской России.

С Англией отношения тоже стали резко улучшаться.





28 марта 1987 года "железная леди" тепло приветствовала москвичей:







Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев налаживает контакт с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер.

Спустя 30 лет Михаил Сергеевич так и останется любимцем Запада.

Что мог тогда предложить Горбачёв американцам и их союзникам? Прежде всего, разоружение.





8 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась советско-американская встреча на высшем уровне, в ходе которой Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД):







Встреча в Вашингтоне 9 декабря 1987 г.:

Советский часовой охраняет межконтинентальные баллистические ракеты, подлежащие уничтожению в соответствии с договором о разоружении с США 1987 года:

Первые глотки свободы на московских улицах глазами западного репортёра, 1987:

При наличии редакционного задания западные репортёры могли найти "интенсивную дискуссию" даже в советской школе, 1987 года:







Набирающие силу ветры перемен в 1987 году больше всего затронули сферу культуры, наиболее смелые представители которой начали быстро (и безуспешно!) нащупывать "границы дозволенного".

Главным глашатаем перестроечной свободы стал журнал "Огонёк".





Главный редактор журнала Огонек Виталий Коротич с поэтом Евгением Евтушенко.





В январе 87-го на советские экраны выходит "Покаяние", антисталинская психологическая драма режиссёра Тенгиза Абуладзе, снятая ещё в 1984 году: Фильм станет знаковым и положит начало огромной волне перестроечного разоблачительного кино.







Боярский в самом расцвете сил, XX съезд Ленинского комсомола, 1987 год:

Актриса театра и кино Татьяна Догилева. Сыграла одну из главных ролей в перестроечной картине "Забытая мелодия для флейты", которая вышла на экраны в ноябре 1987 года.

Главный герой фильма - успешный номенклатурщик-карьерист на суперпрестижном "Москвиче-2141":

Молодая актриса Елена Яковлева, которая через пару лет прославится ролью в "Интердевочке", 1987:

Актриса театра и кино Любовь Григорьевна Полищук

Жанна Агузарова, 1987:

Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев, 1987:

14 августа 1987 года, во время гастролей театра в Риге, на спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену, потерял сознание на сцене культовый советский актёр Андрей Миронов. Не приходя в сознание, он скончался от кровоизлияния в мозг 16 августа 1987 года, скончался на 47-м году жизни.

Прощальное фото на память (журнал "Огонёк", 1987 г.):





Своего рода звездой телеэкрана в 87-м был и ведущий телепередачи «Что Где Когда» В. Ворошилов (справа).

Москвички с первым номером журнала "Бурда моден" на русском языке.

На презентации первого номера журнала "Бурда" на русском языке в Москве.

ОБХСС ещё пыталось бороться с "негативными явлениями в сфере советской торговли":

Милиция пыталась бороться с бытовым пьянством в рамках горбачёвской антиалкогольной кампании.

Постановочное фото "Патруль", 1987 год:





Обед в одной из московских школ:

Детские развлечения 1987 года:

Не считая нескольких перестроечных лозунгов, всё тот же язык официозных газет, те же транспаранты, портреты, ритуал праздников резко контрастировали с новыми веяниями. Казалось, что это уже никогда не изменится.

Москва. Семья позирует на фоне плаката с Лениным, 1987:







Празднование 70-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Ф. Кастро и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Громыко.

Костюмированный парад в честь 70-й годовщины революции.

Советский тяжёлый авианесущий крейсер "Киев" где-то в Атлантике, 1987 год:





Палубный истребитель Як-38 на борту тяжёлого авианесущего крейсера "Киев", Д.Гетманенко, ТАСС, 1987:

Накануне краха СССР советская экономика продолжала свой рост, пытаясь угнаться за НТР и насытить потребительский рынок.

ЭВМ своими руками, 1987 год:





Солнечная фотоэлектрическая станция. Пустыня Каракумы. Туркменская ССР.

В 1987-м начался выпуск ВАЗ-2109:

Тогда же на конвейер вышла ЗАЗ-1102 "Таврия", которая продержится на нём аж до 2007 года:





ГАЗ-3105 "Волга" 1987-го так и остался концептом:





Автомобиль БелАЗ грузоподъёмностью 180 тонн 1987 год:

Советской экономике судьбой были отмерены последние 5 лет. Где-то на задворках 1987-го ютились никому не известные эмэнэсы, фарцовщики и комсорги, которым вскоре предстояло стать новыми хозяевами страны и прибрать к рукам её несметные богатства

Первый брак Абрамовича, 1987 год:



