Шесть причин, по которым быть украинцем страшно и стыдно

Все больше начинаю думать о том, что украинец – это не национальность, а все же диагноз. Провернуть такое со своей страной и продолжать отрицать реальность еще надо уметь. И что же хорошего Украина получила взамен майдана? Стоит ли гордиться принадлежностью к Незалежной и ее «достижениям»? Сомневаюсь…

Пожалуй, быть украинцем довольно страшно и невыгодно по ряду причин. Можете со мной не согласиться и привести свои, «позитивные», примеры. Буду рада узнать о новых свершениях при их наличии. Пока же приведу свои примеры, говорящие о том, что украинцев явно не ждет «светлое будущее».

Разгул преступности

Украинские власти много говорят о необходимости проведения реформ, которые якобы должны улучшить жизнь населения, поднять уровень благосостояния каждого отдельно взятого украинца и, главное, обеспечить ему не просто финансовую стабильность, но и безопасность. Вот только украинцы с ужасом смотрят в будущее, ежедневно наблюдая смерть: ДТП, взрывы, поджоги, нападения бандитов. Криминал просто поглотил Украину.

Международные разборки

На кого положиться Украине после ссоры с Россией, причем с подначки Запада? Кто проводит ее в Европу, выпишет билетик в западный рай? Была надежда на Прибалтику, Польшу и страны Восточной Европы, но ситуация изменилась. В Киеве заигрались в русофобию и слишком потворствовали местным националистам, полагая, что Украина так сильно нужна Западу, что ей простят любые проступки. Ошиблись.

Отношения с Варшавой стали ухудшаться, и данный процесс будет только нарастать. Совпало все: и память историческая, и социально-экономическая обстановка в Польше. Польские националисты хорошо помнят Волынь и не терпят бандеровцев. В экономике также сложилась непростая ситуация: после БРЕКСИТа польские трудовые мигранты потянулись обратно на родину. Приехали, а рабочие места заняты дешевой рабсилой с Украины.

Обидно? Не совсем верное определение, если учесть, что в ближайшее время прогнозируется возвращение до 200 тысяч поляков в родные пенаты. Что ждет украинцев в Польше? Рост бытовых конфликтов, антиукраинских настроений, митинги и акции протеста, переходящие в агрессию. В начале года в Жешувебыла избита украинка, которой полька вцепилась в волосы со словами «Ах ты, курва бандеровская!», начав избивать.

Да и с той же Сербией нелады, благодаря недальновидным высказываниям украинского посла, назвавшего Белград инструментом в руках Москвы против Запада. Появились проблемы с Венгрией и Румынией после принятия нового украинского закона об образовании на государственном языке. Нет единства позиций в деле поддержки Украины, а сама она слишком слаба.

Гражданская война: алкоголь, наркота, убийства

На юго-востоке Украины продолжается, развязанная новой властью, гражданская война. Регулярные вооруженные силы продолжают уничтожать сограждан на Донбассе. Раньше им помогали бойцы националистических батальонов, а теперь – западные наемники. Недавний жестокий обстрел Киевского района Донецка стал причиной гибели ребенка.

Украинские власти безразличны к страданиям мирных жителей Донбасса, желая лишь одного: набить себе цену в преддверии будущих встреч президентов России и США во Вьетнаме, а также Суркова с Волкером. Погибают при этом не только дончане: военнослужащие ВСУ спиваются, бегут в самоволку, умирают от передозировки наркотиков, беспредельничают. Небоевые потери ВСУ уже измеряются тысячами. Война без справедливости «свои против своих» как «черная метка» для украинцев.

Лечитесь дома, корупционеры

Медицинские клиники в Европе отказались обследовать и лечить украинцев. Те дают взятки персоналу, развращая европейских врачей. Привычка подстраховаться сыграла против граждан Незалежной дурную шутку, а Европа не желает понять, простить, принять.

И, наконец, пятая причина: разборки в «верхах» и западные игрища

Американские спецслужбы вновь подогревают настроения внутри Украины, отправив «засланного казачка» Михаила Саакашвили устраивать антипорошенковские протесты в Киеве. Что же скрывается за картинкой? Общественная нестабильность, ослабление государства, нежелание США пропустить на пост президента страны действительного сильного и авторитетного лидера, способного вернуть Украину на путь истинный.

Евромайдан уже случился: спасибо старушке Нуланд с печеньками и прочим американским фигурантам. Эксперты же все чаще приходят к мнению, что впереди Незалежную ждет «перезагрузка», а значит новые социальные потрясения. Высказывается также мнение, что ядром «обновленного» украинского государства станет Донбасс с его дееспособной властью. Это пока лишь гадание на кофейной гуще, но обстановка напряженная и кто знает, сколько людей пострадает, если протесты перейдут в активную фазу?

Поэтому остаюсь при своем мнении: недоевроинтегрированная Украина гробит свое население, заодно промывая ему мозги исковерканной историей и бандеровской пропагандой. Светлого будущего нет, и вряд ли будет. Перспективы так себе. Быть украинцем сейчас, то же, что быть камикадзе. Хорошо, что я живу в России и могу наблюдать этот спектакль со стороны.