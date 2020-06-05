Новости Украины и Новороссии 05 июня 2020
- 09:35 Угроза нацбезопасности: Прибалтику хотят закрыть от украинцев.
- 08:09 В Раде новую программу МВФ сравнили с “капитуляцией”.
- 05:30 Необычный след в деле МН17: следователи скрывают улики, доказывающие взрыв на борту?.
- 05:00 Страшный удар ВВС Украины по Луганску: Донбасс обвиняет Киев (ВИДЕО).
- 03:30 Обвал украинской экономики ускорился втрое за месяц.
- 02:30 Начальник городской полиции на Украине организовал банду, которая пытала людей (ФОТО).
- 01:00 «Нафтогаз Украины» поблагодарил США за новый проект санкций по «Северному потоку — 2».
- Вчера 21:42 Как русским языком производить кирпичи.
- Вчера 20:14 Чему Зеленский научился у Порошенко.
Угроза нацбезопасности: Прибалтику хотят закрыть от украинцев
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что украинцев не надо приглашать в страну на сбор клубники, и предложил законопроект, позволяющий правительству в одностороннем порядке аннулировать визы и разрешения на работу для граждан стран, не входящих в ЕС.
Почему официальный Таллин поддерживает нынешний Киев, но не хочет видеть у себя заробитчан — разбиралось РИА Новости.
Клубничный кризис
«Мы ни на что не способны без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро разучимся издавать газеты и делать телевизионные программы», — сгущал краски глава МВД.
Эстонцам нельзя разменивать свое государство на «несколько тонн клубники», убеждал Хельме, ведь украинцы заняты главным образом именно в сельском хозяйстве. И если заробитчане продолжат столь же активно приезжать в Эстонию, то их число сравняется, например, с населением Таллина (около 450 тысяч человек).
Начало клубничного сезона — лишь повод вновь заговорить об ужесточении правил въезда. Хельме, лидер Эстонской консервативной народной партии, выступал за отмену безвиза для граждан Украины еще до карантина, осенью 2019-го.
Он объяснял, что приезжают идеологически и этнически неправильные украинцы. «Это русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто «хомо советикусы», — утверждал глава МВД, жалуясь эстонским СМИ на «миграционное давление с востока».
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сбор клубники
Украинцев взяли в компанию
Аграрии написали открытое письмо с призывом поскорее впустить украинцев в Эстонию для сезонных работ.
Но министр сельского хозяйства Арво Аллер указал, что в Эстонии хватает и собственных безработных.
«Украинцы могут быть, как вы отмечаете, хорошими сотрудниками, но государство должно в первую очередь заботиться о том, чтобы трудоустроить своих людей», — растолковывал он фермерам.
В этом вопросе власти намерены проявить принципиальность. По мнению министра, письмо аграриев создает впечатление, что «Эстонии больше неоткуда взять рабочую силу». Но гастарбайтеры не решат экономические проблемы, уверен Аллер.
Журналисты отправились на клубничные поля. Действительно, на сбор урожая вышли в основном местные. «Но некоторых украинцев, лишившихся работы в Таллине, тоже взяли в компанию», — уточняли репортеры.
Сегодня в Эстонии по краткосрочным разрешениям трудятся 16 540 иностранцев. Большинство (свыше 12 тысяч) — украинцы. Население республики — 1,3 миллиона человек.
Не хотят платить
Валерий Б. занимается бизнесом в Эстонии, нанимает работников и из-за рубежа. «Люди недовольны, потому что гастарбайтеры сбили цены на рынке труда.
Причем сильно. А предприниматели в строительстве, сельском хозяйстве и судоремонтной отрасли заинтересованы в дешевой рабочей силе», — объясняет он.
По его мнению, аграрный бизнес слабо представлен во власти, поэтому фермеры и не добились послаблений для приезжих. Вот со строительными фирмами связаны многие депутаты, так что на стройках работа для украинцев найдется.
Продуктовый рынок в Таллине, Эстония
Накопилось много взаимных претензий, подчеркивает собеседник агентства. Украинцы часто расценивают предлагаемые им условия как кабальные. Эстонцев раздражает, что к ним приезжают люди без квалификации.
Эстонский общественный деятель Андрей Заренков полагает, что клубничный кризис вызван «обнаглевшими вконец фермерами», которые «выезжают на рабском труде украинцев». «Они даже готовы, чтобы все сгнило, но зарплату не повышать», — пишет он.
Политический эмигрант с Украины Александр Мединский живет в Финляндии. По его наблюдениям, наплывом заробитчан недовольны и там. А поставщиками дешевой рабочей силы часто выступают представители дружественной Финляндии Эстонии.
«Эстонцы везут украинцев в Финляндию чартерами. Иногда они, по сути, перепродают их, и человек трудится за меньшую зарплату, потому что разницу присваивают», — рассказывает он РИА Новости.
«В Финляндии все же социальное государство. По сравнению с Эстонией и Польшей, где работодатели нередко пытаются эксплуатировать гастарбайтеров, здесь полегче», — добавляет Мединский.
Европейские ценности
По словам российского политолога Александра Носовича, «украинцы для Эстонии — вопрос не столько экономический, сколько политический». «Этнических эстонцев очень немного, они на грани вымирания.
За тридцать лет независимости из страны уехало около десяти процентов населения. Дети мигрантов во втором поколении ассимилируются и забывают о своем происхождении. В такой ситуации приезд славян воспринимается как угроза национальной безопасности», — говорит эксперт.
Так считают многие политики, отмечает Носович. «Основные постулаты эстонской Эстонии записаны в конституции, где декларируется нация, объединяемая своим языком», — уточняет он.
Очередь на украинско-польской границе «Шегини — Медыка»
«Можно провести аналогию с советским временем, когда в Латвию и Эстонию, где не хватало рабочих рук и технических специалистов, направляли людей из других республик, в том числе Украинской СССР.
Только сейчас едут сезонные рабочие, — продолжает Носович. — Заявления Хельме, что это какие-то „не такие украинцы”, — попытка синхронизировать проукраинскую внешнюю политику с антиукраинской внутренней. Для этнического эстонского националиста на самом деле нет разницы: западный украинец или восточный, „совок” или бандеровец, он украинца от русского не отличит, да и не хочет отличать. Для него это просто неэстонец, который прибыл в его страну и готов перевезти сюда семью. А это угроза».
Политолог полагает, что прибалтийской республике придется пережить кризис национальной идентификации.
«Эта страна, как и другие государства Восточной Европы, испытывает искушение развиваться за счет дешевой рабочей силы, которая после Майдана регулярно поступала с Украины. Польша, например, воспользовалась этим и обеспечила рост экономики. Эстония тоже может пойти по этому пути. Но как же тогда строить руками заробитчан Эстонию для эстонцев?» — рассуждает Носович.
Политики в Таллине нашли своеобразный выход: подобно тому, как в 90-х были поражены в правах «нетитульные» граждане, власть усложнит жизнь и трудовым мигрантам, предполагает эксперт. Это противоречит европейским ценностям. Но ведь прибалтийские республики не раз доказывали, что эти самые ценности мало что для них значат.
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Антон Лисицын
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В Раде новую программу МВФ сравнили с “капитуляцией”
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Необычный след в деле МН17: следователи скрывают улики, доказывающие взрыв на борту?
На руках у следователей есть доказательства взрыва малайзийского «Боинга», но их тщательно скрывают.
Об этом заявил независимый эксперт Юрий Антипов. Ему удалось получить сведения о взрыве на борту. По его словам, соответствующие доказательства также есть в распоряжении голландских следователей, но они, по понятным причинам, настаивают на версии, что самолет был сбит «Буком».
Антипов заявил, что он на протяжении нескольких месяцев говорил о том, что у него имеются факты и результаты исследования обломков, проведенных с помощью современной аппаратуры, но к его словам не прислушиваются.
«С одной стороны, я показывал никому ранее не известный (даже голландцам) фактический исследовательский материал. С другой стороны, я не хотел показывать то, что напрямую указало бы не только на причину крушения самолёта рейса МН17, но и на тот способ и само вещество, каким взрывали этот самолёт».
Эксперт подчеркнул, что лайнер взрывали нестандартным способом и взрывчаткой, а потому следствие не показывает реальную картину произошедшего. По словам Антипова, взрыватели планировали все провернуть так, чтобы не оставить никаких следов, но ему удалось отыскать улики.
Антипов заявил, что он обнаружил на одном из вещдоков необычный след, как и само взрывчатое вещество. Но раскрывать детали эксперт не намерен, чтобы не подталкивать следствие к уничтожению важных доказательств.
В этом деле и так слишком много «утерянных» и сфабрикованных улик, которые идеально укладываются в западную версию произошедшего, где виновной в крушении самолета назначена Россия.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Страшный удар ВВС Украины по Луганску: Донбасс обвиняет Киев (ВИДЕО)
В редакцию «Русской Весны» поступило обращение от участников «Патриотической ассоциации Донбасса» в связи с трагическими событиями на Донбассе.
2 июня 2014 года самолет ВСУ нанес удар по зданию Луганской областной администрации, у которого собрались мирные, безоружные люди. В результате налета погибли 8 человек, 28 получили ранения. Авианалет 2 июня четко продемонстрировал, что майданная украинская власть не будет договариваться с Донбассом. Украинская власть будет Донбасс убивать.
С тех пор позиция Украины не изменилась. ЛНР и ДНР подвергаются артиллерийским обстрелам, гибнут дети и мирные люди.
Молодежь из «Патриотической ассоциации Донбасса» в канун шестой годовщины авиаудара по Луганску выступила с обращением «Молодёжь Донбасса обвиняет».
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Обвал украинской экономики ускорился втрое за месяц
За апрель падение экономики Украины ускорилось с 1,5% до 5%, сообщает пресс-служба украинского министерства экономики.
«В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи с временным уменьшением спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжения действия карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны», — говорится в обзоре.
По итогам января–апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе–марте).
По данным Нацбанка, в течение второго месяца карантина на Украине ускорилось падение базовых отраслей экономики. Из-за ограничений индекс производства базовых отраслей в апреле рухнул на 15,4%.
Согласно программе Кабмина по стимулированию экономики, падение ВВП в этом году составит от 4% до 8%.
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Начальник городской полиции на Украине организовал банду, которая пытала людей (ФОТО)
Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которую организовал начальник полиции Павлограда. Они с подчиненными пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, чтобы раскрывать дела.
Об этом сообщил официальный сайт СБУ, но позже новость, которую успели растиражировать средства массовой информации, была удалена.
Руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Они фальсифицировали материалы уголовных производств. Злоумышленники запугивали и пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, фабриковали доказательства для расследования несуществующих преступлений.
Источник издания «Страна» сообщает, что спецкомиссия Нацполиции по личному составу начала проверку подчинённых начальника полиции Павлограда Огурченко — начальника криворожского главка Сергея Лукашова и его помощника Виталия Бакаляра.
В поле зрения попали восемь человек, также подозреваемых в крышевании местной криминальной группировки, которая добывала металл из шахтных отвалов, отмечает источник.
При проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, орудия пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.
В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 365 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали 7 участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.
Разоблачение преступной деятельности осуществлялось по координации ГУ БКОП и ГУ ВБ Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.
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«Нафтогаз Украины» поблагодарил США за новый проект санкций по «Северному потоку — 2»
НАК «Нафтогаз Украины» выражает благодарность «друзьям Украины в Соединенных Штатах», которые подали новый антироссийский санкционный законопроект «Об уточнении Закона «О защите европейской энергетической безопасности».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».
«”Нафтогаз” выражает благодарность сенаторам и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA (the Protecting Europe’s Energy Security Act — РВ), которым были введены санкции, направленные против использования судов для глубоководной укладки трубопроводов с целью строительства “Северного потока — 2”, а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона», — говорится в сообщении.
Как и в процессе принятия PEESA в 2019 году, «Нафтогаз» смог предоставить представителям Конгресса и ключевым лицам в администрации президента Трампа важную информацию о способности России завершить «Северный поток — 2», в частности в отношении российских трубоукладочных судов «Академик Черский» и «Фортуна», сообщили в пресс-службе.
В «Нафтогазе» также считают, что безотлагательное принятие данного законопроекта может окончательно остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
Как ранее сообщала «Русская Весна», законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
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Чему Зеленский научился у Порошенко
Прокурор для Вити, Пети, Юры и Вовы. Обязательно посмотри, каким образом “новая власть” сотрудничает со старой.
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