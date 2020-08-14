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Новости Украины и Новороссии 14 августа 2020

11:11. 14 августа 2020 228 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Раде заявили об уничтожении “Мотор Сичи”

Фото: © РИА Новости / Марина Лысцева
Бывший президент и генеральный конструктор украинского предприятия “Мотор Сич” Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод. С таким заявлением, опубликованном на YouTube, выступил замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский, потребовав разобраться в сложившейся ситуации, передает РИА Новости.
Депутат выразил мнение, что Богуслаев, который сейчас является почетным президентом “Мотор Сичи”, начал уничтожать предприятие после продажи своих акций китайским инвесторам.
“Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ”, – заявил Дубинский. Богуслаеву, как считает депутат, в его намерении ликвидировать “Мотор Сич” помогает украинская правоохранительная система.
Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств “вопреки украинскому законодательству” приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.
“Мотор Сич” – предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция “Мотор Сич” эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

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Правда про “Крымский инцидент 2016″


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Как победить Москву: теперь Запад сможет завалить Украину ядерными отходами

Как победить Москву: теперь Запад сможет завалить Украину ядерными отходами | Русская весна

Украина по-прежнему готовится к войне с Россией. По крайне мере, этот тезис не устают продвигать местные медиа и эксперты всех мастей и порядков. Не было и недели, чтобы кто-нибудь из них не озвучил чудо-план, который позволит быстро победить Россию. Недавно Киеву предложили воевать ядерными отходами. Буквально.

Об этом на канале UkrLife заявил журналист Максим Кухар, назвав борьбу с РФ с помощью ядерных отходов одним из четырех, по его мнению, эффективных способов достижения победы. В частности, Кухар предложил украинскому оборонпрому достать из архивов схемы советских ракет и снарядить их ядерной «отработкой».

«У нас есть технологии создания старых советских атомных ракет, у нас есть горы ядерных отходов. И при совмещении этого мы получаем военную силу. Шансы для этого варианта растут», — уверен украинский журналист.

Пятьсот таких ракет, в его фантазиях, могут стать «ударным ядерным кулаком» ВСУ. Причем журналист почему-то уверен, что после разрыва договора о ракетах малой и средней дальности реализовать обозначенный им план не просто возможно, но даже законно. Мол, контролировать сие действо некому.

О других договорах, регламентирующих распространение ядерного оружия в мире, Кухар, видимо, не слышал.

Говоря о ядерных отходах, быть может, речь идет о ядерном могильнике близ Чернобыля, куда будут стекаться ядерные отходы со всего «цивилизованного мира». Западу, кажется, стоит ловить момент и гнать на Украину «отработку» под видом военной помощи.

Заявления Кухара жёстко прокомментировал экс-нардеп Алексей Журавко:

«Придурки в Украине множатся. Теперь уже не одна старуха Тимошенко с трибун говорит о ядерной бомбардировке России, но и такое отребье. Наверно Кухар этим ещё и оправдает ввоз ядерных отходов из стран ЕС в Украину».

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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«Спешим успокоить Владимира»: в ЛНР иронично ответили на заявление Зеленского

«Спешим успокоить Владимира»: в ЛНР иронично ответили на заявление Зеленского | Русская весна

Политический эксперт, полномочный представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник иронично оценил странное заявление президента Украины о предстоящем заседании переговорщиков.

Комментируя отдельные моменты этого заявления, Мирошник в очередной раз показал, как украинские политики теряют связь с реальностью.

«Зеленский уже традиционно в формулировках точен и креативен: 

Он самостоятельно перенёс заседание Контактной группы на 18 августа, всех заверил, что переговоры в Минском формате продолжатся, а Кравчука назначил командовать всей Контактной группой! 

Зеленский: “Я уверен, что процесс (переговоров в минском формате — прим. ред.) не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука”. 

Спешим успокоить Владимира Александровича: во-первых, переговорам в минском формате пока ничего не угрожает. С 25 марта они проходят в формате видеоконференций и никто из участников переговоров уже больше 4-х месяцев в Минск не ездит. 

Во-вторых, очередное заседание Контактной группы, согласованное сторонами, планируется не на 18-е, а на 19 августа. Никаких изменений в график не вносилось. 

И в-третьих, Кравчука своим указом Зеленский назначил возглавлять всего лишь украинскую делегацию, а не Контактную группу, в которой, кроме Украины, принимают участие делегации ДНР, ЛНР, Российской Федерации и роль модератора выполняет спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау. С этой должности ее никто не отзывал. 

Ну, и о каком “новом формате” вещал Зеленский в Борисполе, вряд ли кому-то известно. Заседание планируется в уже традиционном для периода пандемии формате видеоконференции», — написал полпред ЛНР в своём Telegram-канале.

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«Спешим успокоить Владимира»: в ЛНР иронично ответили на заявление Зеленского | Русская весна

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О городе-призраке Луганске и живом Донецке — автор народного гимна России (ВИДЕО)

О городе-призраке Луганске и живом Донецке — автор народного гимна России (ВИДЕО) | Русская весна

Автор народного гимна России «Как упоительны в России вечера» Виктор Пеленягрэ в новой программе News Front «Время Пик» открыл её ведущей Светлане Пикте секреты своих наиболее дерзких мистификаций («эротические танки», «неизданные стихи Баркова»), рассказал о мотивах, которые побудили его, «Сенкевича русской эстрады», вернуться к теме России, а также вспомнил, как после его патриотических песен началась его травля со стороны либеральной тусовки.

Вы также узнаете о скандале, который произошел в Киеве на фестивале с участием Виктора сразу после Майдана, о посещении поэтом Донбасса во время самых интенсивных его бомбардировок со стороны ВСУ и много других интересных и неожиданных фактов об этом живом классике русской эстрады.

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«Помолимся за бедную украинскую культуру», — профессор из США

«Помолимся за бедную украинскую культуру», — профессор из США | Русская весна

Тарас Шевченко, назначенный 12 августа замминистром культуры Украины по информационной политике, является представителем поколения новых украинцев, для которых родная страна — это всего лишь социальный лифт, и когда он перестает поднимать на новую ступень, они ищут себе другой. 

Об этом на своей странице в соцсети написал профессор Колумбийского университета (США) Юрий Шевчук.

«2-3 года назад господин Шевченко посетил Институт Гарримана (The Harriman Institute) Колумбийского университета и поделился с нами грешными своим видением положения в Украине.

Это была классическая иллюстрация титулованного грантоеда (тогда, наконец, я понял, что это, и почему этот тип вызывает такое яростное неприятие среди украинских правых и нативистов), который кожей чувствует, что надо говорить, чтобы понравиться американской академической публике, а вдруг и грант дадут еще один», — написал Шевчук. 

По словам профессора, Шевченко много рассказывал о своих достижениях, членстве в совещательных группах-комиссиях, о защите абстрактных прав абстрактного человека (не украинцев), в его словах было много анализа Украины вне исторического и современного контекста, как будто она «на Марсе или он, господин Шевченко, с Марса».

«Он много говорил о том, как надо гарантировать права россиян в Украине, и о дальнейшем сохранении их привилегий, чтобы они, не дай Бог, не почувствовали себя так, как все другие народы чувствуют себя на их исторической родине или даже в их окружении — дико дискриминируемыми и униженными», — заявил Шевчук. 

По его словам, Шевченко не смог ничего внятного ответить на вопрос, что для него значит быть украинцем. 

«Шевченко — то поколение новых украинцев, для которых Украина — это социальный лифт, пока он поднимает их на очередную ступень, они на нее не обращают внимания, а как перестает — ищут другие лифты.

Свою нравственную пустоту и неспособность сопереживать собственной стране этот тип «озимого поколения» прикрывает потоком слов.

У них словесное недержание. Много слов и мало смысла, вместо содержания только контент. Это классический случай правила «чем больше я говорю, тем меньше говорю», — считает профессор.

По словам Юрия Шевчука, он ожидал гораздо раньше увидеть Тараса Шевченко в «зеленой» команде.

«Должен признаться министру культуры Ткаченко, что он имеет тонкий нюх на людей, разделяющих его украинофобские ценности», — подытожил Шевчук. 

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Метки: важное, компиляция

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