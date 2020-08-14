Новости Украины и Новороссии 14 августа 2020
- 08:39 В Раде заявили об уничтожении “Мотор Сичи”.
- 08:21 Правда про “Крымский инцидент 2016″.
- 04:55 Как победить Москву: теперь Запад сможет завалить Украину ядерными отходами.
- 03:30 «Спешим успокоить Владимира»: в ЛНР иронично ответили на заявление Зеленского.
- 03:00 О городе-призраке Луганске и живом Донецке — автор народного гимна России (ВИДЕО).
- 02:30 «Помолимся за бедную украинскую культуру», — профессор из США.
В Раде заявили об уничтожении “Мотор Сичи”
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Правда про “Крымский инцидент 2016″
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Как победить Москву: теперь Запад сможет завалить Украину ядерными отходами
Украина по-прежнему готовится к войне с Россией. По крайне мере, этот тезис не устают продвигать местные медиа и эксперты всех мастей и порядков. Не было и недели, чтобы кто-нибудь из них не озвучил чудо-план, который позволит быстро победить Россию. Недавно Киеву предложили воевать ядерными отходами. Буквально.
Об этом на канале UkrLife заявил журналист Максим Кухар, назвав борьбу с РФ с помощью ядерных отходов одним из четырех, по его мнению, эффективных способов достижения победы. В частности, Кухар предложил украинскому оборонпрому достать из архивов схемы советских ракет и снарядить их ядерной «отработкой».
«У нас есть технологии создания старых советских атомных ракет, у нас есть горы ядерных отходов. И при совмещении этого мы получаем военную силу. Шансы для этого варианта растут», — уверен украинский журналист.
Пятьсот таких ракет, в его фантазиях, могут стать «ударным ядерным кулаком» ВСУ. Причем журналист почему-то уверен, что после разрыва договора о ракетах малой и средней дальности реализовать обозначенный им план не просто возможно, но даже законно. Мол, контролировать сие действо некому.
О других договорах, регламентирующих распространение ядерного оружия в мире, Кухар, видимо, не слышал.
Говоря о ядерных отходах, быть может, речь идет о ядерном могильнике близ Чернобыля, куда будут стекаться ядерные отходы со всего «цивилизованного мира». Западу, кажется, стоит ловить момент и гнать на Украину «отработку» под видом военной помощи.
Заявления Кухара жёстко прокомментировал экс-нардеп Алексей Журавко:
«Придурки в Украине множатся. Теперь уже не одна старуха Тимошенко с трибун говорит о ядерной бомбардировке России, но и такое отребье. Наверно Кухар этим ещё и оправдает ввоз ядерных отходов из стран ЕС в Украину».
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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«Спешим успокоить Владимира»: в ЛНР иронично ответили на заявление Зеленского
Политический эксперт, полномочный представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник иронично оценил странное заявление президента Украины о предстоящем заседании переговорщиков.
Комментируя отдельные моменты этого заявления, Мирошник в очередной раз показал, как украинские политики теряют связь с реальностью.
«Зеленский уже традиционно в формулировках точен и креативен:
Он самостоятельно перенёс заседание Контактной группы на 18 августа, всех заверил, что переговоры в Минском формате продолжатся, а Кравчука назначил командовать всей Контактной группой!
Зеленский: “Я уверен, что процесс (переговоров в минском формате — прим. ред.) не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука”.
Спешим успокоить Владимира Александровича: во-первых, переговорам в минском формате пока ничего не угрожает. С 25 марта они проходят в формате видеоконференций и никто из участников переговоров уже больше 4-х месяцев в Минск не ездит.
Во-вторых, очередное заседание Контактной группы, согласованное сторонами, планируется не на 18-е, а на 19 августа. Никаких изменений в график не вносилось.
И в-третьих, Кравчука своим указом Зеленский назначил возглавлять всего лишь украинскую делегацию, а не Контактную группу, в которой, кроме Украины, принимают участие делегации ДНР, ЛНР, Российской Федерации и роль модератора выполняет спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау. С этой должности ее никто не отзывал.
Ну, и о каком “новом формате” вещал Зеленский в Борисполе, вряд ли кому-то известно. Заседание планируется в уже традиционном для периода пандемии формате видеоконференции», — написал полпред ЛНР в своём Telegram-канале.
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О городе-призраке Луганске и живом Донецке — автор народного гимна России (ВИДЕО)
Автор народного гимна России «Как упоительны в России вечера» Виктор Пеленягрэ в новой программе News Front «Время Пик» открыл её ведущей Светлане Пикте секреты своих наиболее дерзких мистификаций («эротические танки», «неизданные стихи Баркова»), рассказал о мотивах, которые побудили его, «Сенкевича русской эстрады», вернуться к теме России, а также вспомнил, как после его патриотических песен началась его травля со стороны либеральной тусовки.
Вы также узнаете о скандале, который произошел в Киеве на фестивале с участием Виктора сразу после Майдана, о посещении поэтом Донбасса во время самых интенсивных его бомбардировок со стороны ВСУ и много других интересных и неожиданных фактов об этом живом классике русской эстрады.
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«Помолимся за бедную украинскую культуру», — профессор из США
Тарас Шевченко, назначенный 12 августа замминистром культуры Украины по информационной политике, является представителем поколения новых украинцев, для которых родная страна — это всего лишь социальный лифт, и когда он перестает поднимать на новую ступень, они ищут себе другой.
Об этом на своей странице в соцсети написал профессор Колумбийского университета (США) Юрий Шевчук.
«2-3 года назад господин Шевченко посетил Институт Гарримана (The Harriman Institute) Колумбийского университета и поделился с нами грешными своим видением положения в Украине.
Это была классическая иллюстрация титулованного грантоеда (тогда, наконец, я понял, что это, и почему этот тип вызывает такое яростное неприятие среди украинских правых и нативистов), который кожей чувствует, что надо говорить, чтобы понравиться американской академической публике, а вдруг и грант дадут еще один», — написал Шевчук.
По словам профессора, Шевченко много рассказывал о своих достижениях, членстве в совещательных группах-комиссиях, о защите абстрактных прав абстрактного человека (не украинцев), в его словах было много анализа Украины вне исторического и современного контекста, как будто она «на Марсе или он, господин Шевченко, с Марса».
«Он много говорил о том, как надо гарантировать права россиян в Украине, и о дальнейшем сохранении их привилегий, чтобы они, не дай Бог, не почувствовали себя так, как все другие народы чувствуют себя на их исторической родине или даже в их окружении — дико дискриминируемыми и униженными», — заявил Шевчук.
По его словам, Шевченко не смог ничего внятного ответить на вопрос, что для него значит быть украинцем.
«Шевченко — то поколение новых украинцев, для которых Украина — это социальный лифт, пока он поднимает их на очередную ступень, они на нее не обращают внимания, а как перестает — ищут другие лифты.
Свою нравственную пустоту и неспособность сопереживать собственной стране этот тип «озимого поколения» прикрывает потоком слов.
У них словесное недержание. Много слов и мало смысла, вместо содержания только контент. Это классический случай правила «чем больше я говорю, тем меньше говорю», — считает профессор.
По словам Юрия Шевчука, он ожидал гораздо раньше увидеть Тараса Шевченко в «зеленой» команде.
«Должен признаться министру культуры Ткаченко, что он имеет тонкий нюх на людей, разделяющих его украинофобские ценности», — подытожил Шевчук.
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