Новости Украины и Новороссии 14 августа 2020

Украина по-прежнему готовится к войне с Россией. По крайне мере, этот тезис не устают продвигать местные медиа и эксперты всех мастей и порядков. Не было и недели, чтобы кто-нибудь из них не озвучил чудо-план, который позволит быстро победить Россию. Недавно Киеву предложили воевать ядерными отходами. Буквально.

Об этом на канале UkrLife заявил журналист Максим Кухар, назвав борьбу с РФ с помощью ядерных отходов одним из четырех, по его мнению, эффективных способов достижения победы. В частности, Кухар предложил украинскому оборонпрому достать из архивов схемы советских ракет и снарядить их ядерной «отработкой».

«У нас есть технологии создания старых советских атомных ракет, у нас есть горы ядерных отходов. И при совмещении этого мы получаем военную силу. Шансы для этого варианта растут», — уверен украинский журналист.

Пятьсот таких ракет, в его фантазиях, могут стать «ударным ядерным кулаком» ВСУ. Причем журналист почему-то уверен, что после разрыва договора о ракетах малой и средней дальности реализовать обозначенный им план не просто возможно, но даже законно. Мол, контролировать сие действо некому.

О других договорах, регламентирующих распространение ядерного оружия в мире, Кухар, видимо, не слышал.

Говоря о ядерных отходах, быть может, речь идет о ядерном могильнике близ Чернобыля, куда будут стекаться ядерные отходы со всего «цивилизованного мира». Западу, кажется, стоит ловить момент и гнать на Украину «отработку» под видом военной помощи.

Заявления Кухара жёстко прокомментировал экс-нардеп Алексей Журавко:

«Придурки в Украине множатся. Теперь уже не одна старуха Тимошенко с трибун говорит о ядерной бомбардировке России, но и такое отребье. Наверно Кухар этим ещё и оправдает ввоз ядерных отходов из стран ЕС в Украину».

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»