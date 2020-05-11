Новости Украины и Новороссии 11 мая 2020
- 09:34 С Днём рождения Республики — поздравление Главы ДНР (ВИДЕО).
- 08:56 Стыдно быть украинцем!.
- 08:30 Про наказания, Сталина и говно на полях.
- 08:00 «Большая беда!» — украинский чемпион жёстко высказался о Донбассе и Крыме (ВИДЕО).
- 07:30 Отпевать щеневмерлу рано, но они стараются (ВИДЕО).
- 06:00 К-вирус нанёс удар по бандам нацистов на Украине (ВИДЕО).
- 05:00 Гражданство России в ДНР и ЛНР: Осторожно, мошенники! (ВИДЕО).
- 04:00 Выдающийся ветеран ЛНР — генерал Горшколепов (ФОТО).
- Вчера 22:57 Здесь казнили более 75 тысяч дончан. Сотрудники МЧС ДНР восстанавливают памятники героям ВОВ.
- Вчера 21:32 Неожиданный подельник Труханова любит зону.
С Днём рождения Республики — поздравление Главы ДНР (ВИДЕО)
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил сограждан с поистине знаменательным праздником — Днём Республики.
Дорогие граждане Донецкой Народной Республики!
Шесть лет назад в такой же замечательный весенний день мы сделали выбор, который определил судьбу Донбасса на многие годы вперед.
Я хорошо помню эмоциональный подъем, который сопровождал референдум 11 мая 2014 года. Помню, с какой радостью, с каким поистине всенародным ликованием были встречены его результаты.
В те дни нас переполняло чувство гордости, победа казалась такой близкой.
Но незаконной власти «майданной» Украины нужна была война на нашей земле, нам пришлось защищать наш выбор, и мы это делаем до сих пор.
Друзья! Республика стала старше еще на один год. Мы научились воевать. Мы создали государство, обеспечив оборону рубежей и возможность строить мирную жизнь. У нас обеспечивается социальная защита граждан, и мы постоянно работаем над повышением социальных выплат.
Сегодня мы столкнулись с необходимостью глубокого реформирования экономики, и у меня нет сомнений в том, что этот ответственный этап также будет нами успешно преодолен.
Дорогие соотечественники! Путь к России, путь домой, на который мы встали в 2014 году, оказался невероятно труден, но тем более отраден тот факт, что сегодня мы отчетливо видим сильное встречное движение. Россия становится ближе, а наши экономические и культурные связи крепнут и расширяются день ото дня.
Земляки! Благодаря вашей самоотверженности, беспримерному мужеству и отваге Донецкая Народная Республика празднует очередную годовщину со дня своего рождения.
Я от всего сердца благодарю вас за то, что в нынешних непростых условиях, находясь на своем рабочем месте или на боевом посту, у станка или в шахте, в поле или за учебником, вы приближаете нашу общую победу, демонстрируя силу духа и стойкость истинно донбасского характера.
Дорогие друзья! В этот праздничный день я желаю вам здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших семьях царят взаимопонимание и достаток. Пусть ваши дети не перестают радовать вас. Пусть чувство гордости за свое Отечество наполняет ваши сердца, а успех сопутствует вашим начинаниям!
С праздником! С Днем Республики!
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Стыдно быть украинцем!
Я уже год живу в РФ. Будучи гражданкой Украины. Чесслово, при виде моего украинского паспорта ещё ни один человек не выразил желания наговорить мне гадостей или применить грубую физическую силу. Скажу больше, я сама стесняюсь своего документа с трызубом и жду не дождусь момента, когда смогу с чистой совестью сжечь ставший ненавистным “аусвайс”.
Но, если вдруг мне взбредёт в голову нарядиться в вышиванку, водрузить над головой с выстриженным на затылке лозунгом “Слава Украине” жовто-блакытный флаг и затянуть под стенами мавзолея щеневмерлу – вряд ли у кого-то из мимо проходящих это вызовет эмоций больше, чем вид любого другого городского сумасшедшего. Максимум, кого заинтересует мой патриотичный флешмоб – это очередную толпу китайских туристов. Вряд ли они поймут, что это моя национальная идентичность бунтует. Просто они любят людей со странной внешностью и неадекватным поведением.
Так вот. Если я захочу, то запросто могу пойти поесть в украинском ресторане с украинской кухней. Я свободно могу купить книгу на украинском языке. И обратиться к любому человеку, будь то просто прохожий, продавец, работник сферы услуг или страж порядка, – на мове. Меня не только не пошлют, но и спокойно переспросят, если не поймут сразу, – говорю ли я по русски или попросят повторить помедленне. По – любому – ответят, обслужат и окажут необходимую помощь!
Не по этой ли причине и происходит массовый исход граждан Украины в Россию, а не наоборот?! И не является ли зрадой тот факт, что число сбежавших, по официальным украинским данным, составляет 10 миллионов. А это, на секундочку, – четверть населения страны?!
Но даже не это главное! Сокрушается Украина, что Москва занижает реальные цифры проживающих в России украинцев. Денационализацией, дескать, занимается. А фокус в том, что люди сами не хотят быть украинцами! И при любой возможности анкетируют себя, как русских! Потому что стыдно!
Стыдно быть украинцем!
Впрочем, здесь, в России, одинаково ровно относятся ко всем. И судят о людях не по национальности, но по поступкам.
Но уж коли заслужил, то бьют тоже не по паспорту, а по морде!
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Про наказания, Сталина и говно на полях
Интервью с Еленой Бондаренко. Может быть прозвучит то, чего вы еще не слышали.
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«Большая беда!» — украинский чемпион жёстко высказался о Донбассе и Крыме (ВИДЕО)
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинский боец Александр Усик жёстко высказался о военном конфликте на Донбассе и о ситуации в Крыму.
В интервью каналу «Эхо Киева» боксёр рассказал, что когда получается, то он приезжает в Крым — повидаться с сестрой и кумовьями. Но то, что происходит последние шесть лет в его собственной стране, он считает — «это большая беда».
«Как отношусь, что происходит? Это большая беда то, что происходит. Умирает очень много людей — мужчин, женщин. Война — это всегда страшно, это очень плохо.
Как это остановить? Вы знаете, что ещё мы сделали? Мы кинули своих граждан на произвол. То есть мы просто забыли. Вот мы кричим: «Территория! Крым! Чей Крым?». Я вам скажу: да хрен с тобой — Крым! Люди, которые там! Это и есть Крым… Господи, прости… Вот на Донбассе везде люди.
Мы забываем о людях. Вот «территория, территория, территория». Хорошо, территория. И что? А люди, которые там живут, — это не территория? Это не самое ценное, что там? То есть нам вообще без разницы — кто там живёт, какие у них события! Представляете, 1,5–2 миллиона крымчан переехали в Киев или ещё куда-то? Куда они поедут без ничего, без никого? То есть мы об этом не думаем.
В том же Донецке, в том же Луганске и везде: люди!
Люди никого не интересуют. Интересует территория! А люди как бы… А я в первую очередь за людей переживаю. Можно сказать, да, я реально об этом думаю. Может быть, я об этом не говорю, но я думаю: «А как они там?». Допустим, в Крыму понятно. А как там в Донецке и Луганске?» — сказал он.
На вопрос «Поменяло ли его отношение к соседям, к той же Российской Федерации всё то, что произошло за последние шесть лет?» Усик сказал:
«У меня очень много знакомых, друзей есть там. И я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло.
То, что наши царьки, которые наверху, там что-то не поделили или ещё кто-то. Они между собой, я имею в виду — президенты и ещё кто-то, они между собой разговаривают каждый день, общаются о той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем.
Я столько за это время услышал, что я «сепар», «ватник», «малорос». Там столько названий, что мне даже кажется, можно песню под это придумать.
Ну опять же людям не нравится то, что я не соответствую их ожиданиям — они чего-то ждут. Не надейтесь на людей, на людей нельзя надеяться! Надо надеяться на Бога. На людей — в них нет надежды.
То, что происходит, это на самом деле, ну, просто жестянка, страшная жестянка!
Пройдёт какое-то большое количество времени (а дай Бог, чтобы его прошло мало!), и мы будем об этом вспоминать и будем говорить: «Представляешь, как мы могли допустить, чтоб такое вообще произошло?». А такое будет!».
Об Украине
Александр уверен в том, что если ждать какой-то помощи извне, то «это очень плохо, потому что мы должны внутри себя себе помочь». Но каким же образом?
«Не загонять друг друга, соседа не бить, не обзывать его, потому что он там какой-то…
Нравится ему красный цвет, а кому-то зелёный, кому-то синий, кому-то белый. Нас объединяет одно — всех людей: если разрезать нашу руку, то потечёт красная кровь! Сердце бьётся, мама есть у каждого. Это нас объединяет.
А то, что меня отсылают люди: «Едь там куда-то живи!» — я никуда не поеду жить. Вот моя страна! Я здесь живу!
Если бы я хотел это сделать, я бы сделал это уже давно. И предложений было немало не только от России, а ещё от ряда стран. То есть, если бы я захотел уехать в другую страну, я бы уже это давно сделал и жил себе припеваючи. И учились бы детки, и я бы не думал об этом, забыл… Но я чуть другой человек. Мне и здесь хорошо. Где родился, там и пригодился.
Я там — чужак. Везде, куда я поеду, я — чужак.
Я приезжаю боксировать в Америку, я — эмигрант. Я — чужак. Да, они за меня болеют. Да, они меня поддерживают. Они мне хлопают. Но они мне хлопают как приезжему, а не как своему резиденту. Везде, куда мы ни поедем — я, вы, ещё кто-то — мы будем чужаками. Вот, где мы родились! У меня в паспорте написано — «украинец». Где ты родился? В Украине!» — откровенно поделился украинский спортсмен.
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На видео с 00:51:50
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Отпевать щеневмерлу рано, но они стараются (ВИДЕО)
Обсуждать перспективы Порошенко, голосование в Верховной Раде или рейтинг Зеленского сейчас — это абсолютно бессмысленно, считает Армен Гаспарян, публицист, политолог, член центрального совета российского военно-исторического общества.
В интервью каналу PolitRussia он сказал, что на данный момент главный вопрос — как Украина преодолеет пандемию коронавируса?
«Я, честно говоря, не знаю. Потому что каждый день наблюдая, как медики со всей “неньки” опровергают “торжественные” доклады Офиса президента о том, что у них там всё хорошо… Я, например, посмотрев видосик из Одессы, перекрестился. Вот, правда, очень страшно!» — отметил Гаспарян.
По его словам, то, в каком состоянии находится украинская медицина, — «это вообще отдельный роман и две повести».
«Я могу только сказать, что ситуация очень плохая, — сказал он. — Если, например, на весь Николаев (а это не самый захудалый город на Украине!) — два аппарата искусственной вентиляции лёгких! То вы можете себе представить, что может наступить в каких-нибудь маленьких уездных городках?».
Что касается ситуации в мировой экономике, то здесь, как заметил политолог, прямо «на наших глазах произошёл торжественный вынос тела».
«До этого можно было рассчитывать на то, что кто-то обязательно поможет. Но поскольку Европейский союз в лице брюссельской демократии вытер ноги о такую страну, как Италия, закрыл дверь, ещё предварительно повесив на эту дверь табличку: “И не надо стучать!”, то вы понимаете прекрасно, что никакой Киев, никакой Житомир и никакая Винница ни фига от этого не получат. А без дополнительного вливания денег эта страна существовать не может. Но здесь интрига может состоять в том, сколько дней перед смертью “больной” будет потеть.
Мы с вами можем создать (условно) “консилиум” по поводу того, какой именно надо протез собрать “больному гангреной” — из берёзы, канадского бука, японской липы и так далее. Но проблема-то не в этом.
Мы с вами, наблюдатели, многолетние комментаторы этого процесса, сейчас вынуждены просто смотреть за телодвижениями в сторону медицины, потому что всё остальное там меркнет. Если медицина не справится — будет, извините, абсолютно без разницы, сколько горластых баранов будет прыгать по Верховной Раде», — пояснил Гаспарян.
Как он заметил, «священника, конечно, приглашать, чтобы молитву за упокой прочитал Украине, — рано».
«Но приготовиться к тому, что сейчас прозвучит протяжный вой: “Агрессор, вводи войска!”, в смысле врачей, к этому надо быть готовыми, — уверен политолог.
— Если вы внимательно прочтёте некоторых украинских около властных экспертов, вы поймёте, насколько, извините, там фиговая ситуация. В глубине души они понимают, конечно, что реформа имени “доктора Смерть” не сработала, а прошлой медицины, которая была до “майдана незалежности”, нет. Зеленский-то хочет вернуть всё на момент 2014 года, но ему мешают “соросята”. Потому что этим — чем хуже, тем лучше. Рыбку всегда можно поймать в мутной воде. Они тем и руководствуются».
Резюмируя, эксперт сказал: «Поэтому давайте просто помолчим, погрустим, посмотрим, как будет развиваться ситуация в “неньке” хотя бы в краткосрочной перспективе». Особых иллюзий по поводу этого у Гаспаряна нет. Единственная надежда украинцев — это их упрямство.
«Как сказал давеча Вячеслав Юрьевич Сурков: “Хохлы — ребята упрямые, у них получится”. И вот если они сумеют за счёт этого сделать — остановить — ну, молодцы! И хорошо, и слава Богу!» — сказал он.
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К-вирус нанёс удар по бандам нацистов на Украине (ВИДЕО)
Эпидемия коронавируса стала трудным испытанием для всех. Не исключение украинские предприятия, которые терпят убытки. До конца года, по прогнозам МВФ, уровень безработицы на Украине может составить не менее 11%.
Не самые лучшие времена переживают в том числе радикальные группировки, которые фактически оказались на грани развала и самороспуска.
По словам киевской журналистки Олеси Медведевой, украинские радикалы лишились своего самого главного «козыря» и источника заработка — создания массовок по заказу потенциальных спонсоров.
«Все массовые мероприятия — митинги, акции, пикеты, всевозможные марши с факелами, с файерами и так далее — оказались под запретом. А судебные заседания, на которые теоретически можно было бы ходить, постоянно переносятся», — сказала она.
Медведева отметила, что «на коне остались только те радикальные организации и группировки, которые ещё до карантина напрямую работали на своих спонсоров — украинских олигархов и влиятельных политиков».
Один из бывших участников «Украинской добровольческой армии» (УДА), которая находилась под управлением Дмитрия Яроша, в интервью изданию «Страна» сказал, что в Киеве «есть куча гражданских организаций, которые ориентировались на ФПГ (финансово-промышленную группу) Рината Ахметова и продолжают получать свой скромный, но вполне стабильный доход».
«Те „ГОшки“, которые зарабатывали от Коломойского и его людей, оказались на „подсосе“ и фактически развалились. Аваков продолжает поддерживать „Национальный корпус“ и национальные дружины несмотря на то, что Билецкий это опровергает. А на Западной Украине радикалов УДА и различные объединения ветеранов „АТО“ финансируют местные олигархи», — рассказал он.
Также, по его словам, в Одессе активисты поделены на два фронта: те, кто получает деньги от Труханова, и те, кто получает деньги от Аднана Кивана. То же самое происходит и в других регионах.
Так, почти всех активистов посадили на голодный паёк. Даже тех денег, которыми помогают их спонсоры, хватает лишь на руководство организаций. Средние и низшие звенья остались за бортом, без денег.
Такая же история с теми организациями, которые ещё до 2019 года ушли на самофинансирование — типа С14, которые проводили свою политику и вставали, в зависимости от размера «донатов», на ту или иную сторону политических сил. Как отметил источник издания, таким организациям сейчас «особенно приходится крутиться».
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Гражданство России в ДНР и ЛНР: Осторожно, мошенники! (ВИДЕО)
Миграционная служба МВД ДНР призывает граждан не пользоваться услугами сомнительных посредников, которые предлагают содействие в оформлении паспорта ДНР и РФ.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
Житель Донецка лишился денег, когда решил воспользоваться услугами незнакомцев, которые предлагали за вознаграждение ускорить процесс и нарушить установленную очередность подачи документов. Объявление с таким предложением дончанин нашел в одной из соцсетей.
Злоумышленники находятся на территории Украины, но выдают себя за граждан Республики. Отсутствие возможности личной встречи объясняют эпидемиологической обстановкой и под этим предлогом просят перечислить деньги посредством электронных платежей. После перечисления денежных средств мошенники перестают выходить на связь.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что подать документы на получение паспортов ДНР и РФ можно только при постановке на электронную очередь в единых центрах связи ГП «Почта Донбасса», по взаимодействию через кадровые подразделения министерств и ведомств, а также в порядке «живой очереди» в главном управлении Миграционной службы ДНР.
Любые попытки нарушить существующий порядок приема граждан являются противозаконными.
В случае нарушения графика приема граждан жителям Республики следует обращаться на горячую линию Миграционной службы МВД ДНР по тел.: 071–099–49–49 или звонить на короткий номер 494.
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Выдающийся ветеран ЛНР — генерал Горшколепов (ФОТО)
В День Победы выдающийся луганчанин, полный кавалер ордена Славы (что приравнивается к званию Героя СССР!), генерал-майор милиции в отставке Иван Семенович Горшколепов принимал поздравления в честь 75 годовщины Великой Победы.
Об этом «Русской Весне» рассказали в «Патриотической ассоциации Донбасса».
Иван Семенович Горшколепов прошел всю Великую Отечественную войну. Награждён 7 орденами и 20 медалями СССР, Украины, МВД. Является Полным Кавалером ордена Славы, Почетным гражданином города Луганска.
Как можно поздравить такого человека? Только искренним вниманием. И поздравляют! Причем не только в День Победы. Но в День Победы — особенно.
Как героя и генерала милиции в отставке, его поздравили от имени министра МВД ЛНР Игоря Александровича Корнета начальник Аппарата министра Алексей Николаевич Мельник и первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Александр Николаевич Корниенко.
Молодые соратники «Патриотической ассоциации Донбасса» и «#MediаГвардииЛНР», сотрудники и духовой оркестр МВД ЛНР устроили Ивану Семёновичу «Парад на дому».
Представители общественности поздравили ветерана с Великим праздником, вручили подарки от министра внутренних дел, исполнили песни военных лет в сопровождении оркестра МВД ЛНР.
«Мы благодарны нашим ветеранам за то, что они в своё время стали на защиту своей Родины от фашистов. Каждый из нас обязан чтить и помнить их бессмертные подвиги во имя нашего народа», — отметила координатор проекта «#MediаГвардия» Анастасия Иванюк.
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Здесь казнили более 75 тысяч дончан. Сотрудники МЧС ДНР восстанавливают памятники героям ВОВ
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Неожиданный подельник Труханова любит зону
Кого господин мэр привлек для борьбы с мирными одесситами, просто желавшими отпраздновать День Победы
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