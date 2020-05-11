Новости Украины и Новороссии 11 мая 2020

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинский боец Александр Усик жёстко высказался о военном конфликте на Донбассе и о ситуации в Крыму.

В интервью каналу «Эхо Киева» боксёр рассказал, что когда получается, то он приезжает в Крым — повидаться с сестрой и кумовьями. Но то, что происходит последние шесть лет в его собственной стране, он считает — «это большая беда».

«Как отношусь, что происходит? Это большая беда то, что происходит. Умирает очень много людей — мужчин, женщин. Война — это всегда страшно, это очень плохо.

Как это остановить? Вы знаете, что ещё мы сделали? Мы кинули своих граждан на произвол. То есть мы просто забыли. Вот мы кричим: «Территория! Крым! Чей Крым?». Я вам скажу: да хрен с тобой — Крым! Люди, которые там! Это и есть Крым… Господи, прости… Вот на Донбассе везде люди.

Мы забываем о людях. Вот «территория, территория, территория». Хорошо, территория. И что? А люди, которые там живут, — это не территория? Это не самое ценное, что там? То есть нам вообще без разницы — кто там живёт, какие у них события! Представляете, 1,5–2 миллиона крымчан переехали в Киев или ещё куда-то? Куда они поедут без ничего, без никого? То есть мы об этом не думаем.

В том же Донецке, в том же Луганске и везде: люди!

Люди никого не интересуют. Интересует территория! А люди как бы… А я в первую очередь за людей переживаю. Можно сказать, да, я реально об этом думаю. Может быть, я об этом не говорю, но я думаю: «А как они там?». Допустим, в Крыму понятно. А как там в Донецке и Луганске?» — сказал он.

На вопрос «Поменяло ли его отношение к соседям, к той же Российской Федерации всё то, что произошло за последние шесть лет?» Усик сказал:

«У меня очень много знакомых, друзей есть там. И я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло.

То, что наши царьки, которые наверху, там что-то не поделили или ещё кто-то. Они между собой, я имею в виду — президенты и ещё кто-то, они между собой разговаривают каждый день, общаются о той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем.

Я столько за это время услышал, что я «сепар», «ватник», «малорос». Там столько названий, что мне даже кажется, можно песню под это придумать.

Ну опять же людям не нравится то, что я не соответствую их ожиданиям — они чего-то ждут. Не надейтесь на людей, на людей нельзя надеяться! Надо надеяться на Бога. На людей — в них нет надежды.

То, что происходит, это на самом деле, ну, просто жестянка, страшная жестянка!

Пройдёт какое-то большое количество времени (а дай Бог, чтобы его прошло мало!), и мы будем об этом вспоминать и будем говорить: «Представляешь, как мы могли допустить, чтоб такое вообще произошло?». А такое будет!».

Об Украине

Александр уверен в том, что если ждать какой-то помощи извне, то «это очень плохо, потому что мы должны внутри себя себе помочь». Но каким же образом?

«Не загонять друг друга, соседа не бить, не обзывать его, потому что он там какой-то…

Нравится ему красный цвет, а кому-то зелёный, кому-то синий, кому-то белый. Нас объединяет одно — всех людей: если разрезать нашу руку, то потечёт красная кровь! Сердце бьётся, мама есть у каждого. Это нас объединяет.

А то, что меня отсылают люди: «Едь там куда-то живи!» — я никуда не поеду жить. Вот моя страна! Я здесь живу!

Если бы я хотел это сделать, я бы сделал это уже давно. И предложений было немало не только от России, а ещё от ряда стран. То есть, если бы я захотел уехать в другую страну, я бы уже это давно сделал и жил себе припеваючи. И учились бы детки, и я бы не думал об этом, забыл… Но я чуть другой человек. Мне и здесь хорошо. Где родился, там и пригодился.

Я там — чужак. Везде, куда я поеду, я — чужак.

Я приезжаю боксировать в Америку, я — эмигрант. Я — чужак. Да, они за меня болеют. Да, они меня поддерживают. Они мне хлопают. Но они мне хлопают как приезжему, а не как своему резиденту. Везде, куда мы ни поедем — я, вы, ещё кто-то — мы будем чужаками. Вот, где мы родились! У меня в паспорте написано — «украинец». Где ты родился? В Украине!» — откровенно поделился украинский спортсмен.

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