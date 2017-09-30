Открытым текстом 29.09.2017

Самые дорогостоящие для нашей страны новости прилетели с неба. Примерно двести тысяч человек пострадали от разорения компании «ВИМ-Авиа». Её владелец Рашид Мавияевич Мурсекаев, как водится, пообещал всё исправить — аж 50 миллионов рублей из своего кармана, когда компания задолжала по меньшей мере семь миллиардов — и немедленно сбежал за рубеж.

В понедельник «ВИМ-Авиа» признала, что не может покрыть свои долги хотя бы перед аэропортами и поставщиками топлива, чтобы прекратить волну задержек и отмен рейсов. Она отменила все свои чартеры. В аэропортах по всему миру в ожидании вылета остались десятки тысячи человек. В четверг по уголовному делу о хищении денежных средств пассажиров следственный комитет задержал генерального директора Кочнева и главного бухгалтера Пантелееву.

Открытым текстом сообщаю: «ВИМ-Авиа» годами жила за гранью риска — несколько месяцев накапливала долги, а в сезон отпусков зарабатывала достаточно, чтобы их покрыть и ещё заработать. С подобным риском для клиентов играют и сотни банкиров. В расчёте, что когда однажды риск сорвётся, они сбегут с деньгами, а государство — из наших с вами денег — исправит что сможет. А либероиды из экономического блока правительства с удовольствием — и надеюсь, что всё-таки по идейной глупости, а не корысти — их прикрывают.

«Мы вчера с министром на этот счёт разговаривали. Максим Юрьевич мне сказал, что эта компания полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к авиационным компаниям, к перевозчикам. Он мою реакцию знает, не буду повторять, в одной части только повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если за ними ничего не видно? Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может», — заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

Открытым текстом подсказываю: и министр транспорта Максим Юрьевич Соколов, и ответственный за добрую половину отечественной экономики, включая транспорт, вице-премьер Аркадий Владимирович Дворкович свято веруют в невидимую руку рынка. Но эта рука выводит на самую выгодную стратегию — приватизацию прибылей и национализацию убытков. То есть безбедную жизнь и нечистых на руку деловиков, и тех, кто им помогает, оплачиваем мы — граждане Российской Федерации. Ибо тоталитарная секта «либералы» полагает людей не целью, а всего лишь средством для заработка. Главная служебная обязанность чиновников из этой секты — ничего не делать.

«Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, и я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать: я объявляю вам неполное служебное соответствие. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с неполным служебным соответствием. Если не справитесь, тоже подумаем», — добавил президент.

Ещё недавно казалось, что либералы в правительстве — те самые мастера делового администрирования в дорогих костюмах, птенцы гнезда Гайдара, что произносят слово «рынок» исключительно с придыханием, таинственно закатывая глаза — переживут и аферу Сколково, и наглость Поклонского… Мы, кстати, не забыли, как родной брат Дворковича звонил родственнику во время скандала дольщиков на Кутузовском проспекте.

Тефлоновые, непригораемые члены правительства, что до сих пор собираются в сказочно дорогих рыбных ресторанах и судачат о своих проблемах от санкций, сетуют на то, что виллы и шале на дорогих курортах посещать всё сложнее, а деньги в европейских банках могут арестовать в любой момент. Тревожатся! И мечтают, что всё вернётся на круги своя. Чтоб снова как в девяностые. Деньги в кассы — ваучеры в массы. Чтоб никто не мешал. И американский президент неряшливо хлопал по плечу. Дворкович с подчинёнными, что называется, доигрался. После этого выговора мальчишам-плохишам, уверен, поплохело всерьёз. И дорада свежевыловленная в рот не полезла. Сбил их аппетит какой-то владелец авиакомпанишки. «Кузнечик мессера завалил». Привыкайте, товарищи!

В Европе отчего-то не разделили патриотический порыв украинских депутатов. Впервые с 2014 года в Варшаве, Будапеште и Бухаресте вдруг прозрели: оказывается, у власти в Киеве обыкновенные фашисты.

Порошенко подписал новый закон об образовании. По нему со следующего года преподавание на языках национальных меньшинств останется только в начальной школе, а с пятого класса — только на украинском. Ноты протеста Украине направили Венгрия, Румыния, даже Польша. Министерство иностранных дел Российской Федерации возразило последним.

Открытым текстом напоминаю: новый закон, нарушающий европейские соглашения о правах народов, это закон об образовании украинцев из русских, венгров, румын и оставшихся после резни поляков. Запрет учить любые языки, кроме украинского и английского, — это ниже плинтуса. Да и русские на Украине — никак не меньшинство. До государственного переворота 2014 года пять граждан Украины из шести говорили на русском. Тогда почему наш МИД отреагировал последним? И почему так негромко? Или мы опять боимся, что в Вашингтоне будут недовольны? Ну так и без Украины любое наше усиление там воспринимают как личное оскорбление.

Нашим дипломатам пора выучить фразу из лексикона их учителей родом из советского МИДа. И звучит она «симметричный ответ». За притеснение русских мы обязаны отвечать жёстко и бескомпромиссно. Экономически, политически, а может, и при помощи Минобороны. Интересно, подпишет ли Порошенко нацистские документы, если узнает, что взамен донбасские ополченцы получат из РФ — совершенно официально! — партию новейшей военной техники для защиты русского языка на неоккупированной нацистами территории Украины? Полагаю, что хотя бы задумается…

Правда, Европа не безнадёжна. Чем сильнее антирусская пропаганда, чем ярче антироссийские деяния властей — тем естественнее стремление оппозиции повернуть свои страны в сторону взаимовыгодного взаимодействия с нами.

На парламентских выборах в Германии резко сократилось представительство партий правящей коалиции — христианских демократов и социал-демократов. Потерянные ими голоса перешли не только к прежней оппозиции — левым, зелёным и свободным демократам. Впервые вошла в бундестаг партия «Альтернатива для Германии».

Новую партию с момента образования открытым текстом называют неонацистской. С таким же успехом можно называть нацистами пограничников за то, что не впускают в страну кого ни попадя, или полицейских за то, что не дают безнаказанно грабить и убивать на улицах. «Альтернатива для Германии» требует всего лишь не давать иностранцам больше прав, чем самим гражданам, и не оправдывать преступления тяжкой судьбой беженцев. Те, кто обвиняет АДГ в тоталитаризме, сами ведут себя тоталитарнейшим образом, заставляя всю страну жить по нелепой религии, облыжно называющей себя либерализмом. Стремление работать на совесть исчезает, как только пособия пришлым беглецам превышают зарплаты умельцев. Такая Европа выжить не может. Хотя творцы разрушений надеются на вечную власть.

Открытым текстом заявляю: чем раньше в Европе выражение «понимающий Путина» превратится из политического обвинения в серьёзную похвалу — тем скорее весь Европейский Союз выйдет из кризиса. Голоса, отданные немцами за левых и «Альтернативу для Германии», заставляют поверить: уже недолго ждать.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru