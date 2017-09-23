СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
01:02. 23 сентября 2017 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Хочу сегодня пару слов
Сказать о лучшем дипломате;
Его фамилия – Лавров,
Блюдет он честь России свято.
Не прогибается, как те,
Что были в МИДе в девяностых,
Он знает, где конец черте,
И от углов хранится острых.
Не сквернословит, не кричит,
Не оскорбляет, не буянит,
И жизнь живет, а не влачит,
И свой удел достойно тянет.
На день сегодняшний Лавров –
Один из трех столпов России;
Бывает жесток и суров,
Но справедлив духовной силой.
Не ждет он лести и хвалы,
И панибратских отношений,
Выходит радужным из мглы,
Как настоящий русский гений.
Он сердцем чист и не ханжа,
И временами балагурит,
Подбросив недругам ежа;
С недавних пор уже не курит.
Надежен он во всех делах,
Ни в чем ни капельки не мутен,
И, обошедший много плах,
Уверен в нем и мудрый Путин.
Лавров на западе не люб
За неподкупность и за стойкость,
За то, что он и правдоруб,
И не впадает в однобокость.
Как не глумились бы враги,
Но и они в конце прозреют
И сквозь Лавровские очки
Глядеть на мир поднатореют.
Как луч, пряма его стезя,
Министром быть ему не сложно,
Когда он знает, что нельзя
И что в делах планеты можно.
Без театральных, напускных,
Самопиарных словоблудий
Он вразумляет всех шальных,
Радея, чтоб не гибли люди.
Не гасит он добра свечу,
И потому, душой алтарен,
Сергею Викторовичу
Народ российский благодарен.
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ