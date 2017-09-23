СЕРГЕЙ ЛАВРОВ

Хочу сегодня пару слов

Сказать о лучшем дипломате;

Его фамилия – Лавров,

Блюдет он честь России свято.

Не прогибается, как те,

Что были в МИДе в девяностых,

Он знает, где конец черте,

И от углов хранится острых.

Не сквернословит, не кричит,

Не оскорбляет, не буянит,

И жизнь живет, а не влачит,

И свой удел достойно тянет.

На день сегодняшний Лавров –

Один из трех столпов России;

Бывает жесток и суров,

Но справедлив духовной силой.

Не ждет он лести и хвалы,

И панибратских отношений,

Выходит радужным из мглы,

Как настоящий русский гений.

Он сердцем чист и не ханжа,

И временами балагурит,

Подбросив недругам ежа;

С недавних пор уже не курит.

Надежен он во всех делах,

Ни в чем ни капельки не мутен,

И, обошедший много плах,

Уверен в нем и мудрый Путин.

Лавров на западе не люб

За неподкупность и за стойкость,

За то, что он и правдоруб,

И не впадает в однобокость.

Как не глумились бы враги,

Но и они в конце прозреют

И сквозь Лавровские очки

Глядеть на мир поднатореют.

Как луч, пряма его стезя,

Министром быть ему не сложно,

Когда он знает, что нельзя

И что в делах планеты можно.

Без театральных, напускных,

Самопиарных словоблудий

Он вразумляет всех шальных,

Радея, чтоб не гибли люди.

Не гасит он добра свечу,

И потому, душой алтарен,

Сергею Викторовичу

Народ российский благодарен.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ