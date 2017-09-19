Сергей Лавров в ООН и его «истинно русские ответы»

Глава МИД России Сергей Лавров сейчас возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По прибытии в Нью-Йорк он успел встретиться и провести переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, обсудив ситуацию в Сирии и на Украине. Также запланирована встреча с главой швейцарского МИД Дидье Буркхальтером, но перед ней Сергей Лавров успел пообщаться с журналистом.

Швейцарскому журналисту удалось задать Сергею Лаврову парочку вопросов перед этой встречей и получить, как он позже выразился, несколько «истинно русских» ответов:

- Разве у нас пресс-конференция?

- Никогда не говорите «последний», никогда».

На вопрос, что Лавров пожелает Дидье Буркхальтеру, он ответил:

Под конец короткого интервью журналист поблагодарил Лаврова за беседу: «Замечательно сказано, очень по-русски. Большое спасибо».

Сама же беседа министров иностранных дел начала с шутки Сергея Лаврова, применившего игру слов на английском языке. Лавров отметил, что журналистам нужна лишь пара кадров («кадр» - «shot»), но он и сам мог бы предложить Буркхальтеру пару «шотов» (рюмок) чего-нибудь.

Но сессия Генассамблеи ООН не была настолько позитивной, как беседа Сергея Лаврова с журналистом или главой швейцарского МИД. Генсек ООН проснулся и заявил, что гражданские сотрудники организации совершают больше преступлений на сексуальной почве, чем «голубые каски». Да уж, вместо помощи и сострадания сотрудники ООН творят зло и насилие.

Вот только этим проблемы ООН не заканчиваются. Бессилие организации на международной арене, неспособность противостоять агрессии США и его стремлению контролировать мировые политические процессы, может привести к новому глобальному конфликту. Но и желание «миссионеров ООН» использовать уязвимость людей во время гуманитарных кризисов и миротворческих операций достойно осуждения и наказания. Уголовного!

Не знаю, какие меры предпримет Гуттериш, чтобы пресечь подобные преступления, но его доклад скоро будет опубликован, так что с этой информацией мы обязательно ознакомимся. Вспомнился тут и украинский президент Петр Порошенко, зазывающий миротворцев на Донбасс.

Мало дончане страдали от беспредела ВСУ, бойцов нацбатов и иностранных наемников, так теперь Киев желает заслать в зону АТО насильников из ООН? Пока Гуттериш разберется с этой проблемой, пострадают люди. Хорошо, что ввести миротворцев нельзя без согласия глав народных республик и России.

В целом, сессия ООН в Нью-Йорке должна оказаться плодотворной и богатой на шутки Сергея Лаврова. Нет сомнений, что ему еще представится случай «пошутить». Желательно над Порошенко с его последними инициативами. Давненько мы не смеялись над украинским лидером…