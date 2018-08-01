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Донбасс, БРИКС и Сергей Лавров

11:17. 1 августа 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Донбасс, БРИКС и Сергей Лавров – эти темы стали предметом обсуждения в эфире радио «Комсомольская правда» 31 июля 2018 года.

Делегация общественного движения «Патриоты Великого Отечества» была с визитом в Луганске. В ЮАР состоялась встреча руководителей стран БРИКС. Сергей Лавров предстал в несколько неожиданном амплуа.

Сразу после пересечения границы между ЛНР и России ваш покорный слуга отправился в ростовскую студию радио «Комсомольская правда», где и произошло обсуждение выше указанных тем.

Хронометраж:

00:00 – О визите и впечатлениях о поездке на Донбасс
19:36 – Перспективы БРИКС и зачем этой организации свое рейтинговое агентство 
32:20 – Целительная фотография Сергея Лаврова

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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