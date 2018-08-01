Донбасс, БРИКС и Сергей Лавров
Донбасс, БРИКС и Сергей Лавров – эти темы стали предметом обсуждения в эфире радио «Комсомольская правда» 31 июля 2018 года.
Делегация общественного движения «Патриоты Великого Отечества» была с визитом в Луганске. В ЮАР состоялась встреча руководителей стран БРИКС. Сергей Лавров предстал в несколько неожиданном амплуа.
Сразу после пересечения границы между ЛНР и России ваш покорный слуга отправился в ростовскую студию радио «Комсомольская правда», где и произошло обсуждение выше указанных тем.
Хронометраж:
00:00 – О визите и впечатлениях о поездке на Донбасс
19:36 – Перспективы БРИКС и зачем этой организации свое рейтинговое агентство
32:20 – Целительная фотография Сергея Лаврова
Источник: nstarikov.ru