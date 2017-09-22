Лоббисты решили ждать

По сведениям источников РИА «Катюша» в аппарате Правительства РФ, вокруг утверждения скандального плана «10-летки детства», который должен был появиться буквально на днях, развернулась ожесточенная подковерная борьба. Часть чиновников, напуганная массированной атакой родительских организаций и позицией Патриаршей комиссии, решила «сдать назад», и готова перенести рассмотрение документа на после выборов—равно как и наиболее одиозные инициативы вроде базы данных «Контингент обучающихся».

Однако часть лоббистов, наоборот, пытаются пропихнуть «план» сейчас. Отражением этой борьбы стало заседание общественного совета при Минтруда, куда удалось попасть не только лоббистам ювенальных технологий, но и родительской общественности, включая сенатора Елену Мизулину и Общественного уполномоченного по защите семьи Ольгу Баранец.

Как уже сообщала «Катюша», на прошлой неделе Министерство труда и соцзащиты опубликовало очередную версию проекта Плана мероприятий Десятилетия детства до 2020 года—в которой были учтены некоторые замечания Общественного уполномоченного, РВС, и других родительских организаций, которые все лето активно боролись с 10-леткой, выступая в Общественной палате и в Совете Федерации,организуя пикеты по всей стране и т.п.

В результате из проекта плана исчезли бывшие там изначально программы по борьбе с жестоким обращением с детьми, детский телефон доверия, закон о здоровье детей, закон о введении ответственности за недоносительство о нарушениях прав детей (весь процесс можно наблюдать на основании публикаций «Катюши» и Общественного уполномоченного по защите семьи). Но при этом в 3-й редакции плана все равно остались.

- «Реализация Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды» (п.91);

- «Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних (оно предполагает меры по раннему выявлению и профилактике девиантного поведения несовершеннолетних», которые будут осуществляться путем вмешательства в семьи и назначения «профилактической работы» до реальных проблем, то есть, по решению «компетентных органов» о том, что несовершеннолетний «потенциально может» совершить правонарушение);

- «Повышение эффективности и доступности социальных служб, деятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и предоставлением социальной и психологической помощи детям из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации». Это на практике выльется в дальнейшее расширение навязывания социального сопровождения любым семьям.

- «Формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия». Это – ювенальная юстиция в чистом (судебном) виде, предполагающая отказ от соразмерных наказаний несовершеннолетним преступникам, и замену их на душеспасительные беседы вне рамок официального разбирательства (т.н. «пекинские», «эр-риадские» правила). Известно по опыту Запада, что эта безнаказанность только развязывает руки молодым преступникам.

А также—дальнейшее расширение прав НКО, в частности в целях «Профилактики социального сиротства» (так обозначают «сиротство» при живых родителях) и др.

Родительскую общественность этот «план», разумеется, все равно не устраивает. Еще до публикации «плана» в Общественной палате прошел круглый стол во исполнение поручения Президента, где представители Общественного уполномоченного и РВС подвергли планы правительственных чиновников Минтруда и саму их стратегиюуничтожающей критике. Уже после этого «круглого стола» стало очевидно, что лоббисты антисемейных технологий сменили тональность, и готовы на уступки чтобы не будоражить общественность накануне выборов Президента. Источники РИА «Катюша» говорят даже о некоей переписке которая велась между Администрацией Президента, чиновниками социального блока правительства и Советом Федерации—в которой зондировалась почва насчет возможности переноса сроков утверждения плана 10-летки на весну (т.е. после выборов).

Ярким отражением этих «брожений» стало заседание Общественного совета при Минтруда, прошедшее 19 сентября. Это довольно декоративный орган, который обычно призван легитимизировать уже готовые решения Минтруда. Неслучайно заседание 19 сентября вела заслуженная лоббистка прозападных НКО, член ОП РФ Елена Тополева—Солдунова (про эту даму можно много узнать на РИА «Катюша» через поиск). Прислали своих представителей и другие ветераны ювенального фронта—представители питерской уполномоченной по детям Светланы Агапитовой, представители сенатора –ювенальщицы и соавтора предыдущей антисемейной «стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг Зинаиды Драгункиной, член ОП РФ Юлия Зимова, Елена Альшанская и др.

Они пели старые песни. В частности, как рассказала РИА «Катюша» участники совещания психиатр Татьяна Крылатова и общественный уполномоченный Ольга Баранец, представительца Агапитовой возмущалась, почему в правительственный план не вошла, «хотя нам обещали», идея Светланы Юрьевны допустить к разработке стратегии действий в интересах детей самих детей—причем не обозначив с какого возраста (чтобы оценить бредовость этого предложения, не обязательно занимать гос. должность, достаточно просто быть родителем и понимать что ребенок вообще ребенок и что такое подростковая психология в частности—РИА Катюша) Представительница Драгункиной и вовсе насмешила собравшихся предложением вводить «профориентацию» с детского сада (мы не ошиблись—не приучение к труду—что было бы весьма полезно—а именно профориентацию. Учитывая что речь идет о 2—6- летних детях, это предложение можно оценить как находящееся на грани между евгеникой и маразмом—РИА Катюша).

К счастью, на «общественном совете» были не только не ювенальщики, но и противоположная сторона—как представители общественности, так и сенатор Елена Мизулина. Именно Елена Борисовна устроила настоящий разгром планам антисемейного лобби. Она отметила что «Проект гарантирует подведомственное детство, а не семейное детство», указав что в проекте нет ничего актуального для семей с детьми, например, мер, которые бы защищали семью от разрушения и произвола, от ювенальных рисков, нет конкретных мер поддержки семьи; проект плана мероприятий носит чисто ведомственный характер. Из 101 предложенного мероприятия минимум 67 имеют целевой ведомственный характер». Елена Мизулина обратила внимание также на недопустимость агрессивной пропрививочной политики (проект предусматривает дополнение прививочного календаря еще тремя вакцинами). Сенатор отметила, что состав вакцин не знают даже многие врачи, и до серьезного изучения и обсуждения вопросов о реальных последствиях прививок вводить новые вакцины опасно. Полное видео выступления сенатора см.





Также Елена Борисовна подготовила серьезное заключение на проект Правительства с учетом требований и замечаний родительских организаций (Общественного уполномоченного по защите семьи, РВС, АРКС) и передала документ в Правительство (с ним можно ознакомиться на сайте www.дети-петербург.рф).

Среди прочего, Елена Мизулина сообщила участникам общественного совета позицию родительских организаций по поводу опасного законопроекта о «Контингенте», на который наложил «вето» Президент после аналитики Общественного уполномоченного по защите семьи, публикаций «Катюши» и массовых обращений родителей. За лето Правительство набросало новую версию законопроекта, в котором появилось указание на сбор данных в систему с согласия граждан (Однако очевидно, что само по себе такое указание ничего на практике не изменит, и родителей будут принуждать к передаче сведений в систему под угрозами проблем как это происходит сейчас). Список собираемых сведений остался в проекте неимоверным, как и полномочия Правительства—поэтому родительские организации требуют снятия данного законопроекта с повестки дня. На эту часть выступления сенатора представитель правительства сообщил что «Правительство подготовит принципиально иную редакцию законопроекта, и весной после выборов Правительство выйдет на обсуждение проекта». Т.е. по «Контингенту» мы уже одержали новую временную победу.

Что же касается остальных положений «10-летки детства», то они, судя по всему, тоже не окончательны—и, вероятно, будут пересматриваться. Если, конечно, лоббисты разрушения семьи не пойдут напролом, как это сделала Валентина Матвиенко с «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012—2017 гг». По крайней мере, в резолюции заседания общественного совета ключевым пунктом стало не «утвердить прилагаемый план», как того добивались ювенальщики, а «продолжить работу». Будем надеяться, Правительство услышит народ и проведет серьезную качественную переработку проекта. Мы же продолжаем направлять жалобы на существующий документ. Образцы для Ваших жалоб и адреса отправки здесь: http://дети-петер�… и здесь http://дети-петер�…

РИА Катюша

Источник: https://cont.ws/@riakatyusha/721597