США меняют подход к революции в России

После провала сразу трех подстрекателей цветных революций на посту послов США в России американская администрация решила изменить подход и отозвать засветившегося на организации московских протестов лоббиста извращений и ювенального фашизма Джона Хантсмана, назначив ему на смену «специалиста по работе с элитами» нынешнего замначальника Госдепа Джона Салливана. Информацию о возможном назначении Салливана вчера подтвердил журналистам лично Трамп. Теперь нам стоит ждать друга Джорджа Буша — младшего, который пришелся ко двору Обамы и Трампа, республиканца, который чтит «европейские ценности» и «друга России», который продвигал поставки оружия на Украину и называл нашу страну «главным злом». В общем, к нам едет «юрист» и «партнер», который ориентирован не на демшизу с «уличной оппозицией», а на «работу» с олигархами и элитами. И «победа над Россией» ему нужна гораздо больше, чем всем прежним.

Российские СМИ не сильно пишут про Салливана, хотя само назначение замгоссекретаря Госдепа и бывшего ИО этой организации простым послом в «никому не интересную Россию» — дело беспрецедентное, и могло бы многих насторожить. 20 августа газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации сообщила, что Трамп собирается выдвинуть замгоссекретаря страны Джона Салливана на пост нового посла в России. Издание отмечает, что после выдвижения Салливану предстоят слушания в Сенате. И Трамп подтвердил эту информацию. «Очень может быть», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможном назначении Салливана послом США в России.

Если назначение и правда произойдет, то России предстоит встретить посла совсем иного формата, сильно отличающегося от последних троих. Приезжавшие до Салливана послы, разумеется, тоже занимались свержением Путина, но пытались делать это руками «либеральной оппозиции», количество которой в России находится в пределах статистической погрешности и в целом совпадает с числом больных гомосексуализмом.

Один из главных американских теоретиков «продвижения демократий в мире» Майкл Макфол, практик, который стоял за целым рядом цветных революций, включая Грузию и Украину; Джон Теффт, человек, которого до работы в России выгнали из Китая за организацию беспорядков, и нынешний Джон Хантсман — не чета Салливану. Кстати, последний не только «спалился» на соучастии в организации августовских беспорядков в Москве (карта несанкционированных сборищ была опубликована в Твиттере посольства, на что обратили внимание наши МИД и Дума ), но и активно занимался сотрудничеством с НКО. Причем именно эта его деятельность, а вовсе не участие в московском «пробном майдане» и привела его к отставке. Дело в том, что Ханстман, помимо работы в Госдепе, был главой т.н. «Атлантического совета». 27 июля сего года распоряжением Минюста РФ № 945-р от 29.07.2019 «Атлантический совет» был включен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ , поскольку «создает угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства». На «Атлантическом совете» отчитывались борцы с «режимом» типа Яшина и т.п. Среди главных доноров и партнеров «Атлантического совета» указаны британский Форин-офис, Госдепартамент США, Facebook, министерство иностранных дел Швеции, министерство обороны США, крупнейшие оборонные концерны Lockheed Martin, Boeing Company, Raytheon, министерство обороны и МИД Норвегии, фонды Рокфеллера и Карнеги, ВМС и ВВС США, НАТО. Также партнером «Атлантического совета» является изгнанное из России в 2012 году американское агентство USAID, которое на протяжении 20 лет «укрепляло» у нас демократию, насаждая ювенальную юстицию и секс-просвет, борясь за «права» педерастов и т.п. В соответствии с бюджетом США средства, выделяемые по статье USAID, должны расходоваться исключительно на продвижение стратегии нацбезопасности США на территории иностранных государств ( стр. 116 ). И они успешно расходовались через тысячи НКО, многие их которых с тех пор успешно укоренились в России, получив доступ к грантам и бюджету и рекрутировав своих агентов во властные структуры всех уровней. USAID участвовал в разработке Конституции РФ, Гражданского, Налогового, Земельного кодексов. С 1992 года по 2012-й США через USAID влезли по самые уши в управление нашей страной. Вместе с National Endowment Fund (также признано нежелательным в России) Американское агентство занималось майданом на Украине.

Джон Салливан ни в чем подобном замечен не был. «Американская партия» российской элиты уже предвкушает, как их вернут «в общую западную семью», а СМИ затаились в ожидании бюджетных пряников. Между тем, патриотам радоваться не стоит. Хотя Салливан и был «всего лишь» лоббистом нефтяных корпораций и знаком с элитами — другом России он точно никогда не был.

До резкого возвышения при Трампе Джон Салливан ранее был больше известен благодаря своему героическому дяде Уильяму. Офицер-артиллерист, ветеран Второй Мировой, водивший северные конвои, участвовавший в высадках войск США в Нормандии и Окинаве, известен по двум основным причинам. Во-первых, Уильям Салливан — это последний посол США в Иране, который часто упоминается в получившем «Оскар» фильме операция «Арго». А во-вторых, он один из немногих, кто послал Бжезинского по матери и пообещал повторить по-польски, если тот «не отвалит». Собственно, после этого политическая карьера Уильяма и закончилась.

Казалось бы, имея такого дядю, юный Джон должен был бы пойти по его стопам, однако это было не так. По воспоминаниям знакомых, мальчик Салливан с детства знал, что геройством не заработаешь и нужно быть ближе к элите. Поступил в университет Брауна на факультет искусств и политологии только для того, чтобы познакомиться с элитой и примкнуть к «Лиге плюща», далее уже по советам членов «Лиги» окончил элитную юридическую школу в Колумбии. Благодаря новым связям, поработав в скучных судах 7 лет, Салливан стал заместителем генерального советника президента Джорджа Буша по переизбранию 1992 год, а также сотрудником, пожалуй, самой авторитетной в США юридической фирме Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP. Далее, как сообщается в его резюме, «сосредоточил свою практику на растущем пересечении глобальной торговли и инвестиций и национальной безопасности США и внешней политики». «Он консультирует генеральных директоров, генеральных советников и других руководителей по вопросам санкций и экспортного контроля США, международных торговых споров и регулирования, а также иностранных инвестиций на Ближнем Востоке, в России и других странах. Среди его клиентов — крупные нефтегазовые компании, консалтинговые, бухгалтерские и финансовые компании, нефтехимические компании и производители. Он представлял интересы этих клиентов в исполнительных департаментах и агентствах правительства США и иностранных государств, а также в судебных процессах в Соединенных Штатах, где он подавал заявления и представлял устные аргументы в судах по всей стране. В биографии также обсуждалась работа с клиентами в России, Иране, Кубе и Ираке и консультирование транснациональных производственных компаний по вопросам политики безопасности и рискам в странах с высокой угрозой терроризма, насилия и политической нестабильности».

Т.е. данный гражданин консультировал транснациональные корпорации и лоббировал их интересы в судах во время разграбления России и Ирака в 90-е, когда нефть и газ уходили за гроши, а финансовый сектор становился под полный контроль американцев. А кто не хотел «делиться» — тот получал санкции, по вопросам которых тоже консультировал Салливан. Данная должность позволяла «юристу» найти много «друзей», или, проще говоря, агентов из подконтрольных стран, которых теперь называют, например, российскими олигархами.

Стоит отметить, что Салливан настолько успешно консультировал, а точнее лоббировал, что его продвинули в самые верхи Белого дома. После назначения госсекретарем Дональда Рамсфелда в феврале 2004 года он получил должность зама генерального советника Минобороны Соединенных Штатов. Тогда шли войны в Ираке и Афганистане, и США имели сотни исков от родственников погибших и раненных солдат, а СМИ пестрели заголовками о военных преступлениях. Разбираться с недовольными и бросили вероятного посла Салливана. В новой должности он отвечал за все судебные разбирательства, связанные с Департаментом, а также за услуги адвоката по крупным уголовным расследованиям и расследованиям в Конгрессе. Благодаря тому, что Джордж Буш — младший и его окружение так и не понесли ответственности за войну из-за фальшивой пробирки, свою работу тот выполнил на «отлично», за что и был награжден медалью министра обороны за «исключительную государственную службу». Затем Салливан был назначен замсекретаря Министерства торговли США, где он управлял бюджетом в 6,8 млрд долларов и 38 тыс. сотрудников в 13 операционных подразделениях. Не пропал «скромный мальчик» и при Обаме, продолжая свою «скромную», но крайне важную работу экономиста, юриста и лоббиста. Зато по-настоящему выстрелил при Трампе. Именно он после скандала с Тиллерсоном и перехвата власти зятем Трампа Кушнером последний обратил внимание на «устраивающего всех» Салливана, которого Трамп и назначил сначала ИО госсекретаря США, а затем замом главы Госдепартамента.

В апреле прошлого года под аплодисменты Сената именно Салливан подтолкнул США к новым санкциям против России, по которым ранее только консультировал, представив доклад с оценкой ситуации с соблюдением прав человека в мире, где одним из первых начертал «ось зла».

«В принятой в 2017 году Стратегии национальной безопасности США подчеркивается, что слабая и коррумпированная власть является угрозой интересов Соединенных Штатов. Некоторые правительства не способны поддерживать безопасность и обеспечивать базовые потребности своих граждан, другие просто не хотят этого делать. Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи… ежедневно нарушают права людей, живущих на их территории, что в результате приводит к нестабильности», — сказал, представляя доклад, исполняющий тогда обязанности госсекретаря Джон Салливан. На фоне таких замечательных и «стабильных» стран, как Ливия, Конго, Сомали и Саудовская Аравия звучит более чем «убедительно»…

Положению Российской Федерации в докладе Салливана посвящено ровно 64 страницы, большинство из которых рассказывают об «оккупации и аннексии принадлежащего Украине Крымского полуострова», а также конфликте на востоке Украины, где Россия «продолжает вооружать, тренировать и руководить подразделениями сепаратистов». В докладе приводятся «десятки примеров внесудебных расправ» над представителями ЛГБТ в Чечне, похищения и пытки, а также принудительное заключение их в психиатрические клиники. Россию обвинили в преследовании политзаключенного — 77-летнего инженера Владимира Лапыгина, осужденного на 7 лет заключения по обвинению в продаже секретных материалов Китаю, «политической мотивации» уголовных дел, возбужденные против гоморежиссера Кирилла Серебренникова, оппозиционера Алексея Навального и журналиста «Новой газеты» Али Феруза. Еще одним свидетельством «ужесточения политики в отношении инакомыслящих» стало расширение списков «нежелательных организаций» и «иностранных агентов». Согласно докладу Салливана, из-за давления властей 30 организаций, ранее признанных «иностранными агентами», в 2017 году были вынуждены прекратить свою работу. В том же году в список «нежелательных» были включены такие организации, как связанные с Михаилом Ходорковским «Открытая Россия», «Гражданское движение Открытой России», «Институт современной России». «Мы вновь требуем от России прекратить жестокую оккупацию принадлежащего Украине Крымского полуострова, прекратить насилие, совершаемое пророссийскими силами в украинском Донбассе, и решить проблему безнаказанности нарушения прав ЛГБТ в Чеченской республике», — заявил будущий посол в России. Салливан также отметил важность принимаемых американским правительством мер для привлечения к ответственности тех, кто нарушает права человека. После такого доклада сенаторы, разумеется, одобрили все предложенные санкции.

Намеченный на сентябрь приезд Салливана в Россию — это не что иное, как сигнал к пробуждению «спящих», которым могут предложить «прощение» и разблокирование арестованных на Западе счетов за небольшую услугу… И это гораздо опаснее не просто для Путина, а для самой России, которую этот скромный 60-летний юрист без всяких криков в Твиттере может тихо подвести к самоуничтожению, направив в нужное ему русло наших «жирных котов» — олигархов, одуревших от денег и безыдейности, привыкших мерять все с точки зрения выгоды и комфорта и не понимающих ни смысла истории, ни своей собственной роли в ней.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107830