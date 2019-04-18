Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2019
- 09:30 Есть ли у Донбасса обида на Россию? Репортаж Дмитрия Стешина из Донецка (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:18 Медведчук рассказал, при каком условии поддержит Зеленского.
- 08:42 Вечером Зеленский прервёт молчание и обратится к украинцам по ТВ, ворвётся ли в студию Порошенко?.
- 08:30 Ветер меняется: Суд снял арест со счетов банка, принадлежавшего сыну Януковича.
- 07:20 Легендарный Гойко Митич приехал в Донецк (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:57 Зеленский нанял американских лоббистов, чтобы «очистить» имидж и найти ходы в США.
- 06:31 Главный военный прокурор Украины назвал причину своего побега из страны.
- 04:30 «Карусель» весёлого Петрушки: Как на Донбассе голосовали за Порошенко (ВИДЕО).
- 02:00 «Доктор Смерть» рассказала украинцам о недостатках системы здравоохранения США .
- 01:33 Caмый глaвный пpecтyпник Укpaины.
- 01:00 Сбежавший Коломойский рассказал о своих планах после победы Зеленского.
- 00:30 «Бородатое быдло с автоматами насилует девушек!» — Порошенко рассказал об «ужасах Донецка» (ВИДЕО).
- Вчера 22:11 У Зеленского призвали украинцев установить мировой рекорд на выборах.
- Вчера 21:27 Не тонет: Луценко не собирается подавать в отставку после победы Зеленского.
Есть ли у Донбасса обида на Россию? Репортаж Дмитрия Стешина из Донецка (ФОТО, ВИДЕО)
Журналист «Комсомолки» Дмитрий Стешин, проработавший на Донбассе с марта 2014 года, пытается оценить — какой путь прошли республики за эти 5 лет, и куда они идут?
Продолжение. Первая часть репортажа здесь.
СЛУХИ И ОЧЕРЕДИ
Жизнь Донбасса в последние пять лет, это затянувшийся, вялотекущий психоз, ожидание нового и светлого будущего в запертом снаружи бомбоубежище. Никуда не вырвешься. Единственная доступная «заграница», кроме России, это Абхазия (одна признала ДНР и ЛНР и туда можно ездить по местным паспортам). Утешает мало. Но, за пару недель до первого тура выборов на Украине, кто-то вбросил сенсационную новость: «Донбассу будут давать российские паспорта» и снежный ком слухов понесся как с горы. Выборы на Украине сразу оказались малоинтересны. Какие там выборы… Где паспорта?!
Виталий, директор крутейшего донецкого автосервиса, выбирается из смотровой ямы — проверял, как чинят мою машину. Что-то ему не понравилось в действиях мастеров. В Москве ты не увидишь директора ныряющего под машины клиента, а здесь — запросто. Виталий возвращается к начатому разговору о паспортах. Рассуждает и критикует местную обывательскую психологию: — Он мне такой: «А что мне даст российский паспорт?». А я ему: «Ты лучше подумай, что ты сам сделал, чтобы Россия дала тебе паспорт? Ты кроме головной боли ей пока ничего не принес. Если будут давать — прими с благодарностью».
Украинские выборы Донбассу не слишком интересны, куда насущнее слухи о скорой начале выдачи российских паспортов. / Фото: Дмитрий Стешин
Слух о паспортах на самом деле поддержал Донбасс морально в этом затянувшемся безвременье, где нет ни мира, ни войны. Слух с помощью людского устного резонанса превратился в эпичное сказание. Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы. Там российские паспорта будто бы будут получать жители тех районов Донбасса, которые пока контролирует Украина. Мой информатор, сотрудник паспортного стола одного из районов Донецка, в целом, слух подтвердил: — Составляют списки по подразделениям Народной милиции. Сначала получат военные, потом госслужащие, потом все остальные, имеющие республиканские паспорта. Соседи кривились: «Зачем нам паспорт ДНР»?
— Передумали?
— Засуетились, прибежали. Вчера провел их без очереди. Очередь у нас теперь на получение паспортов ДНР, как в 16 году. Сделали четыре приемных дня, не успеваем — один человек оформляется минимум 20 минут, люди с шести утра занимают.
Один из главных руководителей республики, на мой вопрос про российские паспорта, ответил так:
— Потом! Потом, после интервью! — и замахал руками.
Но, после интервью, отвел меня подальше от любопытных ушей и тихо сказал три слова: «К лету будут давать». До лета осталось всего ничего.
«ВОЗВРАТНАЯ ЛЮБОВЬ»
На заправке в центре Донецка, вцепившись в прилавок, рыдала юная барышня. Я пригляделся к ней внимательно. Жилетка-пуховик, но без меховой оторочки. Помады нет, а донбасские красавицы обычно сначала красятся и только потом спускаются в бомбоубежище. Вместо туфель какие-то туристические ботинки с красными шнурками. Ростов? Хуже. Москвичка! Пыталась расплатиться карточкой за 10 литров бензина — как раз до границы доехать.
— Я из Москвы к вам приехала в гости, я не знала, я даже не думала, я вообще думала, у вас гривны! — девушка содрогалась и глотала окончания слов. Парень-кассир, ошеломленный такими страданиями, ее мягко утешал, девушка ему явно нравилась:
— Уберите ваши гривны. Не переживайте, я вам верю, я сейчас запишу вам телефон, просто киньте на него 440 рублей, как в России окажетесь. Хорошей дороги! При всем европейском и буржуазном лоске, который сохранил Донецк, есть куча мелочей, которые отравляют жизнь и постоянно напоминают, что ты — никто и живешь нигде. Те же самые пыльные отключенные банкоматы, лезущие на глаза в каждом углу города.
Политолог Андрей Бабицкий — о ситуации на Донбассе. / Дмитрий Стешин
— Люди устали, конечно, и не очень довольны, мягко говоря, — толковал мне журналист и политолог Андрей Бабицкий, несколько лет назад променявший тихую Прагу на Донбасс. И ни разу об этом не пожалевший. — Вот только зря на Украине рассчитывают, что это недовольство как-то конвертируется в любовь к Украине.
Я хохотнул:
— Это тиф бывает возвратным, а «возвратной любви» не бывает. А вот обида есть на Россию? Обида на то, что это адское и кровавое шапито затянулось на пять лет?
— Это такая обывательская обида, мол, Россия могла сделать больше. Я так не считаю. Россия делает все, что может. Я знал, что будет долго и мучительно. Я занимался в свое время и Абхазией, и Осетией — у всех непризнанных государств длинная история и рассчитывать на короткие победы не стоит. Но люди не переживали те эмоции, с которыми я уже сталкивался — у них были колоссальные надежды на «крымский вариант». Но здесь его реализуют в другом виде.
Андрей Бабицкий. / Фото: Дмитрий Стешин
— ?
— Я, например, вижу, что эти территории уже процентов на 80% российские, остаются только мелкие бюрократические и юридические формальности.
Андрей был прав. Сходу сложно перечислить все ниточки, которыми брошенный Украиной Донбасс пришвартовали к России. «Рублевая зона» — да, рубли ходят с 15 года, спасибо Украине, которая пыталась здесь устроить безналичную экономическую катастрофу. Местные нотариальные доверенности — Москва признала, автомобильные права и номера — признала. Упрощенный миграционный режим — есть. Дипломы и аккредитации ВУЗов — есть. И это, пожалуй самое главное. Если жить не сегодняшним днем, а думать о будущем.
УНИВЕРСИТЕТ, УПЛЫВШИЙ В РОССИЮ
От будущего, в коридорах Донецкого национального университета не протолкнуться — сейчас здесь учится 12 тысяч студентов, всего на 1 тысячу меньше чем до войны. А еще есть 100 докторов наук, 400 кандидатов наук… Я сижу в святая-святых Университета, в крохотной кухоньке при кабинете ректора, профессора-математика Светланы Беспаловой. В 14 году Университет развалился с треском, казалось, навсегда.
Часть преподавателей уехала в Мариуполь, там открыли «филиал», но жить беглая профессура все равно предпочитает в Донецке. Светлана Владимировна говорит, что иногда их встречает в центре столицы ДНР — раскланиваются. Хотя беглецы сделали все, чтобы университет не ожил — снесли общевузовскую информационную базу, вывезли все оборудование, что смогли, и гадят до сих пор. Как только Донецкий университет задышал, ректора сразу же лишили в Киеве пенсии и профессорского звания. Ученой степени лишить не смогли — для этого нужно собирать диссертационный совет. Но потомки бандеровцев — народ упорный и злопамятный:
Светлана Беспалова — ректор Донецкого национального университета. / Дмитрий Стешин
— У меня вчера на границе служебную университетскую машину изъяли, — говорит мне спокойно ректор. — Она стояла несколько лет, мы ее починили, а с 17 марта украинцы машину внесли в международную базу, как угнанную. Такой эпизод нашей жизни.
У здания Донецкого национального университета. / Фото: Дмитрий Стешин
Светлана Владимировна рассказывает о жизни прошлой, от чего собственно и бежал прочь русскоязычный Донбасс. Как благодарили ее за «фестиваль науки», но с оговорочкой: «где державна мова, почему на русском языке?».
Как еще при Ющенко единственное, что интересовало замминистра образования Украины при разговоре с преподавателем из Донецка, «як у вас там с мовой?».
Бывшая уже родина издавна готовилась к переводу образования на украинский и крупный русскоязычный учебный центр ее страшно раздражал. Вводили учебные курсы на украинском, но на них никто не ходил, и с трудом удавалось отговариваться, мол «русскоязычный регион, нет абитуриентов».
— Здесь был открыт центр НАТО, провели конгресс украинских националистов международный. Сейчас мы открыли в этом здании «Русский центр».
Университет оказался чуть ли не первой структурой в ДНР, которая начала интеграцию с Россией. Январь 2015-го. Еще не взято Дебальцево, еще не отбит Донецкий аэропорт — снаряды прилетают даже в центр города. Две женщины-преподаватели едут на ржавой колымаге в Ростов, в Южный Федеральный университет — сказать коллегам, что они еще живы. Там их встречают с большим удивлением: «Неужели вы еще работаете?». Ситуация на тот момент сложилась патовая — Университет есть, часть преподавателей есть, несколько тысяч студентов учатся, и все это, по мнению Украины, абсолютно незаконно, а выданные дипломы будут простыми бумажками, а не документами об образовании. Что делать?
— С ректором Южного Федерального, Инной Шевченко, мы перелопатили кучу документов, чтобы выработать механизм получения вторых, российских дипломов. Защита диплома — в дистанционном режиме. Война же, лучше лишний раз ребятам никуда не ездить. Да и денег ни у кого нет, — рассказывает Светлана Беспалова.
Ректор Светлана Беспалова. / Фото: Дмитрий Стешин
Но ровно за неделю до защиты донецких дипломов российское Минобразования вдруг страшно испугалось «провокаций со стороны Украины» и потребовало очной явки студентов. Полторы тысячи человек перебрасывали в Ростов автобусами. Покойный глава республики Захарченко лично распорядился спасти выпускников.
— Сейчас наших выпускников в России за руки хватают, — с гордостью говорит мне Беспалова. — Просто в России мало кто идет сейчас в науку по естественным направлениям. После аккредитации Университета ждем студентов из России.
— Неужели поедут?
— Поедут, — уверенно говорит Светлана Владимировна. — У вас сколько стоит год обучения на юрфаке? У нас — всего 25 тысяч рублей в год. Донецкие бизнесмены уже своих детей из московских вузов к нам вернули.
На прощание я попросил у Беспаловой крепкого студента в помощь — перенести книги в библиотеку. Объяснил, что два года назад «Комсомолка» подарила Университету 40 томов уникальных репринтных изданий 15-16 веков — от летописей и судебников до духовной литературы. Привез тогда столько, сколько смог загрузить в машину. И сейчас я доставил последнюю партию книг: с 40-го по 70-й том. Светлана Владимировна вгляделась в мое лицо, я даже похолодел и на секунду почувствовал себя школьником «на ковре» в директорском кабинете… и вдруг с чувством сказала:
— Господи, так вот откуда у нас взялся этот царский подарок! Вы не волнуйтесь, книги у нас в полной сохранности. Часть — в экспозиции в «Русском центре», часть — в библиотеке, студенты работы по ним пишут.
Журналист «КП» Дмитрий Стешин во время встречи со студентами Донецкого национального университета. / Фото: Дмитрий Стешин
Я в свою очередь заметил, что абсолютно не волнуюсь за книги. Сейчас Донецкий университет — наверное, самое надежное место для хранение артефактов русской культуры.
Спецкор «КП» читает лекцию донецким студентам. / Дмитрий Стешин
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Дмитрий Стешин
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Медведчук рассказал, при каком условии поддержит Зеленского
Украинский олигарх Виктор Медведчук рассказал, что поддержит Владимира Зеленского на посту президента, если тот будет добиваться мира на Донбассе.
«Порошенко не хочет мира. Если Зеленский действительно хочет мира и хочет восстановить экономический потенциал Украины, то наша партия поддержит его действия», — заявил он журналистам.
Такое заявление сделано Медведчуком на фоне слов Зеленского о намерении выйти на прямые переговоры с Россией (при поддержке США и ЕС — прим. РВ) по вопросу Донбасса.
Вместе с тем, давайте не будем забывать, что тот же самый Зеленский заявлял, что о существовании ЛНР и ДНР не может быть речи, называя всех жителей Республик «террористами».
В 2014 году Зеленский приезжал на передовую линию фронта, выступал перед боевиками националистических батальонов и благодарил их за то, что «защищают нас от всяких мразей».
Ну а Медведчук, судя по всему, держит нос по ветру, при этом игнорируя тот факт, что ни Республики, ни Россия переговоров на таких условиях не захотят. А Донбасс как не хотел в состав Украины, так и не хочет.
Как сообщала «Русская Весна», вчера Юлия Тимошенко призвала смириться с победой Владимира Зеленского на выборах.
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Вечером Зеленский прервёт молчание и обратится к украинцам по ТВ, ворвётся ли в студию Порошенко?
Сегодня Владимир Зеленский планирует явиться в студию канала «1+1» и выступить в политическом ток-шоу «Право на владу» (право на власть — укр.).
В редакцию проекта поступило официальное письмо от штаба кандидата в президенты, в котором, ссылаясь на закон «О выборах Президента Украины», содержится просьба предоставить эфирное время в ближайшем выпуске шоу.
Очевидно, ради выступления Зеленского шоу сдвинули в эфирной сетке канала и оно выйдет раньше, чем обычно — в 21.00.
Судя по всему, Зеленский, наконец, подготовился к публичному политическому выступлению. Стоит ждать либо откровенной беседы, либо порцию классических отговорок. Со дня первого тура выборов прямого общения с прессой артист избегал, за исключением тщательно спланированного якобы внезапного интервью в Париже, где Зеленский притворно удивился, что его снимают.
Ворвётся ли Петро Порошенко в студию на этот раз?
Напомним, телеканал подал в суд на Порошенко за то, что он 11 апреля явился в эфир без приглашения, воспользовавшись статусом президента. Тогда он устроил скандал, призывая Зеленского, хотя отлично знал, что последний находится во Франции.
В любом случае свою порцию «зрелищ» украинцы получат сполна, чего не скажешь о «хлебе».
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Ветер меняется: Суд снял арест со счетов банка, принадлежавшего сыну Януковича
Шевченковский райсуд Киева 17 апреля отменил арест счетов «Всеукраинского банка развития», принадлежавшего сыну президента Украины Виктора Януковича Александру.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
«17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменены аресты счетов во „Всеукраинском банке развития“. Прокуроры готовят срочные ходатайства. Завтра в 9.30 повторит ли судья Е. Мартынов свою коллегу?» — написала Сарган.
Она отметила, что на счетах в ВБР арестованы 1,2 млрд грн.
Как следует из сообщения Сарган, следующее заседание по этому делу состоится 18 апреля в 9:30.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины дважды блокировала банковские счета, открытые на общую сумму около 1 млрд грн, фактическим владельцем которых является сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.
Александр Янукович заявил, что не располагал информацией об исковых претензиях отдельных вкладчиков ПАО «ВБР» и вынесенных судом решениях по этому поводу.
Напомним, в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, в частности, со счетов во «Всеукраинском банке развития». Аресты на счета были наложены в 2015–2016 годах на две фирмы, подконтрольные банку Александра Януковича «Всеукраинский банк развития».
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Легендарный Гойко Митич приехал в Донецк (ФОТО, ВИДЕО)
Сербский киноактер Гойко Митич, широко известный по фильмам об индейце Чингачгуке, приехал в Донецк.
По информации Министерства культуры ДНР, 17 апреля Митич провёл встречу с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. Для него провели экскурсию по городу.
Сегодня, 18 апреля, он представит фильм «Балканский рубеж», в котором сыграл одну из ролей.
«Донецк, индейцы в городе!» — написал по этому поводу военкор ВГТРК Александр Сладков. «Великий Гойко Митич в ДНР! Плевать ему на „Миротворец“, как и нам всем! Человечище! Не то, что опасающиеся Крыма и Донбасса некоторые российские актеры. Жилистый, подтянутый, спортивный, 79 лет!»
Гойко Митич — югославский и сербский актер, режиссер, каскадер. В его фильмографии несколько десятков кинолент. Стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев в восточноевропейских вестернах. Наибольшую популярность принесла Митичу роль Чингачгука — «Великого змея».
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Зеленский нанял американских лоббистов, чтобы «очистить» имидж и найти ходы в США
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нанял лоббистскую фирму Signal Group Consulting из Вашингтона, чтобы улучшить свой международный имидж и организовать встречи членов своего штаба с чиновниками в США.
В соответствии с законодательством США, Signal Group Consulting должна раскрывать информацию о сотрудничестве с иностранцами. В заявлении компании от 17 апреля говорится, что ее нанял Маркус Коэн от имени Зеленского, чтобы поднять имидж Зеленского и партии «Слуга народа».
Signal Group Consulting организовала встречи для главы штаба и лидера партии «Слуга народа» Ивана Баканова и старшего экономического советника Олега Дубины, который ранее был председателем правления компании «Нафтогаз», а также министром энергетики и вице-премьер-министром правительства Виктора Ющенко, ранее не назывался публично как член команды Зеленского. Дубина также был советником президента Леонида Кучмы в 2002–2003 годах.
В команде Зеленского отрицают сотрудничество с какими-либо лоббистскими компаниями или агентствами.
«В связи с очередной волной дезинформации, распространенной в СМИ накануне второго тура выборов президента Украины, официально заявляем: команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией Signal Group», — говорится в сообщении пресс-центра в соцсети.
Также отрицают работу с Дубиной, который якобы никогда не был и не является членом команды Владимира Зеленского.
Отметим, что в политической культуре США это нормальная практика, лоббистам платят за организацию встреч с нужными людьми, за принятие или продвижение определённых законов и т. д. — подобная коррупционная практика узаконена в политсистеме страны.
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Главный военный прокурор Украины назвал причину своего побега из страны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объяснил свое внезапное исчезновение. Напомним, 15 апреля на Украине сообщили, что Матиос покинул страну.
«Я не двойник, не тройник и не клон беглеца Матиоса, о чем пишут СМИ», — заявил прокурор журналистам во время брифинга в Киеве вчера, 17 апреля.
Как утверждает он сам, «сбежать» пришлось для работы.
«И это работа на государство вместе с СБУ», — отрубил Матиос, не вдаваясь в детали о том, куда и зачем уезжал.
Как сообщала «Русская Весна», 15 апреля украинский журналист Василий Крутчак, ссылаясь на свои источники, написал, что «Толик Матиос покинул страну. Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что они предателей не покупают, а Петр будет его догонять даже не за слив информации о Свинарчуках, а за видео с сыном».
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«Карусель» весёлого Петрушки: Как на Донбассе голосовали за Порошенко (ВИДЕО)
Украинский портал «Страна.ua» обнародовал видео, на котором зафиксированы грубейшие нарушения избирательного процесса на президентских выборах 31 марта в 46 избирательном округе в Артёмовске (оккупированная часть ДНР).
На видео запечатлена так называемая «карусель» — метод фальсификации результатов выборов, при котором одни и те же люди по несколько раз голосуют на разных участках.
Участники «шоу» — четыре женщины и мужчина. Они не просто колесили с участка на участок, но и переодевались с целью конспирации. «Гастролёры» отметились на участках № 140612, 140624 и 140604, расположенных в городских школах.
«Карусельщиков» заметили на последнем участке. Они попытались скрыться на автомобиле, но после непродолжительной погони их поймали и вызвали полицию. Правоохранители возбудили дело по статье 158 ч.2 (подделка и подлог избирательных документов).
Трое героев «экшена» есть на видео. Четвертого в это время опрашивали полицейские, пятому удалось скрыться. Также на видео попала машина, на котором «карусельщики» переезжали с участка на участок.
В разговоре с наблюдателями, нарушители признались, что ставили галочки в бюллетенях за Порошенко.
Один из нарушителей — Николай Калинников признался, что на каждом участке они голосовали без открепительных талонов, просто по паспорту.
А это значит, что руководство избирательных участков знало о том, что к ним приедут «гости».
Не смотря на все усилия, в 46 округе победу одержал кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. На втором месте оказался Владимир Зеленский, а Порошенко досталась бронза.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Доктор Смерть» рассказала украинцам о недостатках системы здравоохранения США
Американская система здравоохранения имеет ряд недостатков, в том числе, неэффективное распределение расходов, однако опыт работы некоторых клиник может с пользой применяться для украинских медицинских учреждений.
Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
«США тратят огромные деньги на свою систему здравоохранения. Но из-за неэффективного распределения расходов американцы существенно доплачивают за медицинскую помощь.
Поэтому для трансформации система здравоохранения Штатов — неудачный кейс. В то же время там есть очень успешные примеры неприбыльных и коммунальных клиник, в которых можно многое взять украинским медучреждениям «, — написала Супрун.
Медик рассказала об опыте клиник Mейо и Кливленда.
«Клиника Мэйо была основана в 1864 году в городе Рочестер, штат Миннесота. Сейчас представительства клиники есть в Аризоне и Калифорнии. Там работают около 4500 врачей и ученых и более 58 000 административных работников и поддержки. Активы клиники оцениваются в 16 млрд долларов США”, — отметила Супрун.
По ее словам, клиника Мейо развивалась с нуля, ее стратегия — не захватить рынок, а построить принципиально новую модель больницы, где медицинские услуги сосредоточены вокруг пациента.
«Клиника Мейо получает деньги за свои услуги по программам страхования. Впрочем, расходы клиники пока превышают доходы, а предоставление услуг устроено так, чтобы не делать лишнего и заставить врачей прописывать только необходимое, а не „раскручивать” пациента на анализы, обследования и процедуры. В то же время для штата, который оплачивает услуги клиники для своих жителей, она установила высокие и нерыночные цены на свои услуги. Например, МРТ колена стоит вдвое больше, чем в других клиниках. Менеджмент Мейо объясняет это тем, что они не выходят в ноль в конце года, и нечем платить зарплаты», — написала Супрун.
Также она рассказала о Кливлендской клинике в Огайо.
«Это некоммерческий медицинский научный центр, который находится в собственности фонда. Под названием Кливлендская клиника, там работают кампус больницы, 10 региональных больниц и 19 центров семейной медицины в штатах Огайо, Флориде и Невада. Фонд составляет 12 млрд долларов. Годовой оборот клиники составляет более 8 млрд долларов, а прибыль составляет 330 млн.
Доходы последние годы уменьшаются из-за больших расходов на лекарства и меньшие взносы. Кливлендская клиника всегда входит в четверку лидеров медицинских услуг США за качеством предоставляемых услуг. По словам Супрун, клиника финансирует собственные медицинские исследования и готовит специалистов.
«Кливлендская клиника относится к вторичному звену и предоставляет услуги по кардиологии, урологии, психиатрии, гастроэнтерологии и др. Услуги не безвозмездные — расходы пациентов компенсируют или страховые фонды, или можно оплатить лечение за свои деньги. Выплаты самих пациентов составляют лишь 3% от поступлений. В 2017 году тогдашний руководитель клиники назвал 3 способа уменьшения расходов на медицину в США в целом: уменьшение заболеваемости, объединение клиник для уменьшения расходов на поддержку и внедрение телемедицины», — написала Супрун.
Она подчеркнула, что эти два медицинских учреждения объединяют высокие стандарты качества, стремление вылечить пациента, а не заработать на нем.
«Рассказываем об этих примеры не для того, чтобы позавидовать американцам. Они должны мотивировать задать себе очень высокую планку того, что мы хотим видеть в Украине. Но не прекращать работать. Ведь постепенно у нас появляется все больше возможностей, чтобы развивать свои медучреждения также. Это, в частности, автономизация — процесс преобразования коммунального медучреждения на некоммерческое предприятие», — заявила Супрун.
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Caмый глaвный пpecтyпник Укpaины
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Сбежавший Коломойский рассказал о своих планах после победы Зеленского
В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины олигарх Игорь Коломойский обещает вернуться в страну.
Об этом он рассказал в интервью украинским журналистам.
На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил:
«Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи… Чтобы не было предвыборных каких-то… У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине», — рассказал олигарх.
С сентября 2018 года Коломойский живет в Израиле. По его словам, туда он переехал из Швейцарии «по семейным обстоятельствам».
«Нахожусь сейчас здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последним данным, которые появились в прессе», — добавил он.
Как уточняют журналисты, олигарх подразумевает вероятное расследование ФБР, о котором ранее сообщили СМИ, а в самом Федеральном Бюро «не подтвердили и не опровергли» его.
«Да. В связи с якобы расследованием в США, потому что нет никаких комментариев. Ничего не понятно. Поэтому адвокаты посоветовали побыть здесь, пока прояснится ситуация», — рассказал Коломойский.
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«Бородатое быдло с автоматами насилует девушек!» — Порошенко рассказал об «ужасах Донецка» (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко рассказал страшные сказки о жизни в Республиках Донбасса.
По его словам, во время поездки на подконтрольный Украине Донбасс он пообщался с местными жителями о том, «что является самым большим аргументом для возвращения оккупированных территорий под суверенитет Украины».
«Мне сказали: главное для нас — это поехать в Мариуполь. Нам ехать в Мариуполь полтора часа. Мы же привыкли, что это как воздух. Говорят, знаете, что нас больше всего поражает? В Мариуполе комендантского часа нет. Вы после десяти можете ходить! У вас, как заходишь в ресторан, туда не заходит бородатое быдло с автоматом и не тянет вас на подвал! И не насилуют девушек. Вы это не цените!» — рассказал Порошенко.
«И города у вас светлые, освещение есть. И в магазинах у вас солдаты без оружия покупают йогурты и фрукты, а не фальсифицированную водку. И вы мечтаете по безвизовому паспорту съездить за границу. И строите парки. Это не показуха. Это то, как изменилась страна. И мы видим, во что они превратили Донецк», — заявил он, скромно умолчав о том, что украинская власть выдала бородатому и чубатому быдлу автоматы и, сформировав из уголовников и наркоманов карательные батальоны, отправила на Донбасс.
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У Зеленского призвали украинцев установить мировой рекорд на выборах
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвала украинцев приходить на выборы и делать селфи, чтобы установить мировой рекорд.
«Команда Зеленского поддерживает мировой рекорд селфи! Суть заключается в том, чтобы сделать наибольшее количество фотографий у избирательного участка: 21 апреля придите и отдайте голос, сделайте селфи на фоне избирательного участка; вставьте ее в онлайн-карты на сайте record2019.com/.», — говорится на странице штаба в Facebook.
В штабе отметили, что в день голосования запрещено фотографировать заполненный бюллетень и делать селфи в кабинке для голосования, поэтому призывают делать делать снимки у зданий, где расположены избирательные участки.
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Не тонет: Луценко не собирается подавать в отставку после победы Зеленского
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается уходить в отставку после президентских выборов на Украине.
«По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И, если парламент поддержит, он может внести новую кандидатуру», — сказал он.
Он также сообщил, что решил остаться «работать генпрокурором Украины» и не будет писать заявление об отставке, даже если победа на выборах достанется Зеленскому.
«Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективнее, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов», — утверждает Луценко, отметив, что считает подход команды Зеленского к некоторым вопросам, в частности, к борьбе с коррупцией, совершенно непрофессиональным.
«Считаю (их видение — прим. РВ) совершенно дилетантским. Даже там, где они говорят умные вещи, нет системности. Неправильно передавать полномочия в таком важном органе, как ГПУ, людям, которые не понимают, как обстоят дела в стране…Я точно знаю, что нужно делать для противодействия коррупции», — резюмировал Луценко.
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