Трагедию в Петербурге с катастрофой автобуса, водителем которого был таджик, очень профессионально постарались использовать для разжигания межнациональной ненависти.

С одной стороны, в тг-каналах – заряды ненависти к мигрантам-убийцам, с другой – на федеральных СМИ рассказ исключительно про спасавших людей дагестанцев (якобы неуклюжая попытка межнациональную дружбу показать).

В дураков на информационном поле уже давным-давно не верю.

Впрочем, теми кто, «стреляя с двух рук», работает на подрыв «миграционной мины», заложенной под Россию политикой замещающей миграции, может быть наконец начнут разбираться специально уполномоченные органы.

О мечтах, что разберутся с теми, кто эту мину закладывал, даже и не говорю.

Сейчас, полагаю необходимым обратить внимание на несколько вопросов, которые за криками про водителя-мигранта старательно стараются замести под ковер.

Кто этого мигранта, не имеющего навыков вождения и не знающего город, посадил за руль автобуса? Владелец и директор некоего ООО.

А только в автобусах этого ООО за рулем такие водители и только ли в этом ООО они пашут практически без отдыха? Ответ очевиден для любого жителя не только Петербурга, но и Москвы. С такси, кстати, все точно так же.

В Москве и Петербурге есть органы власти, обязанные следить за безопасностью общественного транспорта, за безопасностью на дорогах, в целом? Есть.

Они, ничего не знают кого все эти ООО сажают за руль и в каких условиях заставляют работать? Знают.

Напомню, что в СССР получить право перевозки людей мог только водитель-профессионал высочайшего класса? Кто и почему эти инструкции отменил?

Может быть стоит с этими вопросами в первую очередь разобраться?



В условиях пусть и гибридной, но войны с Западом безопасность государства и общества, полагаю, становится гораздо важнее денежных интересов тех или иных групп в элите.

В заключение. Помню, много лет назад смотрел запомнившийся бравурный сюжет в программе «Время» об успешном строительстве нового терминала в Шереметьево. У рабочего среднеазиатской внешности спрашивают, что он делает. Электрические кабели прокладываю, отвечает. А Вы электрик. Нет, отвечает он, я был учителем литературы, а здесь поручили и делаю.

Если (не дай Бог) в Шереметьево или на любом другом объекте из-за таких «электриков» случится трагедия, винить тоже будем мигранта-таджика, неправильно проложившего кабель?

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Трагедия с автобусом в Петербурге использовалась для разжигания межнациональной ненависти.

2. Автор критикует федеральные СМИ за неуклюжую попытку показать межнациональную дружбу.

3. Автор предполагает, что за подрыв "миграционной мины" в России должны разбираться уполномоченные органы.

4. Автор задается вопросами о том, кто допустил неквалифицированного мигранта за руль автобуса и почему отменены инструкции СССР о водителях-профессионалах.

5. Автор призывает разобраться с безопасностью общественного транспорта в условиях гибридной войны с Западом.

6. Автор приводит пример из программы "Время" о мигранте, работающем не по специальности, и задается вопросом, стоит ли винить мигрантов в трагедиях, вызванных их некомпетентностью.

Вывод:

Автор критикует использование трагедии для разжигания межнациональной розни и призывает обратить внимание на системные проблемы, связанные с безопасностью общественного транспорта и допуском неквалифицированных работников, вместо того, чтобы винить мигрантов.

Расширенный вывод:

В постсоветский период, когда бизнес взял вожжи в свои руки, ситуация с нарушением норм безопасности и эксплуатацией работников стала повсеместной проблемой. Компании стремятся максимально сэкономить, не задумываясь о безопасности людей. Советские ГОСТы и строгие требования были упразднены, уровни опасности снижены. Работников вынуждают трудиться без отдыха, так как государство больше не гарантирует трудоустройство, а всё определяет рыночная конъюнктура.

Мигранты оказываются последним звеном в этой порочной системе эксплуатации, но винить их было бы неверно. Необходимо решать системные проблемы, связанные с ослаблением контроля за соблюдением норм безопасности, отсутствием ответственности работодателей и вынужденной эксплуатацией труда в угоду сиюминутной выгоде бизнеса. Это затрагивает все сферы – строительство, транспорт, обслуживание и требует комплексного подхода со стороны государства по восстановлению утраченных стандартов.