Кто и почему эти инструкции отменил
Трагедию в Петербурге с катастрофой автобуса, водителем которого был таджик, очень профессионально постарались использовать для разжигания межнациональной ненависти.
С одной стороны, в тг-каналах – заряды ненависти к мигрантам-убийцам, с другой – на федеральных СМИ рассказ исключительно про спасавших людей дагестанцев (якобы неуклюжая попытка межнациональную дружбу показать).
В дураков на информационном поле уже давным-давно не верю.
Впрочем, теми кто, «стреляя с двух рук», работает на подрыв «миграционной мины», заложенной под Россию политикой замещающей миграции, может быть наконец начнут разбираться специально уполномоченные органы.
О мечтах, что разберутся с теми, кто эту мину закладывал, даже и не говорю.
Сейчас, полагаю необходимым обратить внимание на несколько вопросов, которые за криками про водителя-мигранта старательно стараются замести под ковер.
Кто этого мигранта, не имеющего навыков вождения и не знающего город, посадил за руль автобуса? Владелец и директор некоего ООО.
А только в автобусах этого ООО за рулем такие водители и только ли в этом ООО они пашут практически без отдыха? Ответ очевиден для любого жителя не только Петербурга, но и Москвы. С такси, кстати, все точно так же.
В Москве и Петербурге есть органы власти, обязанные следить за безопасностью общественного транспорта, за безопасностью на дорогах, в целом? Есть.
Они, ничего не знают кого все эти ООО сажают за руль и в каких условиях заставляют работать? Знают.
Напомню, что в СССР получить право перевозки людей мог только водитель-профессионал высочайшего класса? Кто и почему эти инструкции отменил?
Может быть стоит с этими вопросами в первую очередь разобраться?
В условиях пусть и гибридной, но войны с Западом безопасность государства и общества, полагаю, становится гораздо важнее денежных интересов тех или иных групп в элите.
В заключение. Помню, много лет назад смотрел запомнившийся бравурный сюжет в программе «Время» об успешном строительстве нового терминала в Шереметьево. У рабочего среднеазиатской внешности спрашивают, что он делает. Электрические кабели прокладываю, отвечает. А Вы электрик. Нет, отвечает он, я был учителем литературы, а здесь поручили и делаю.
Если (не дай Бог) в Шереметьево или на любом другом объекте из-за таких «электриков» случится трагедия, винить тоже будем мигранта-таджика, неправильно проложившего кабель?
Игорь Шишкин
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Трагедия с автобусом в Петербурге использовалась для разжигания межнациональной ненависти.
2. Автор критикует федеральные СМИ за неуклюжую попытку показать межнациональную дружбу.
3. Автор предполагает, что за подрыв "миграционной мины" в России должны разбираться уполномоченные органы.
4. Автор задается вопросами о том, кто допустил неквалифицированного мигранта за руль автобуса и почему отменены инструкции СССР о водителях-профессионалах.
5. Автор призывает разобраться с безопасностью общественного транспорта в условиях гибридной войны с Западом.
6. Автор приводит пример из программы "Время" о мигранте, работающем не по специальности, и задается вопросом, стоит ли винить мигрантов в трагедиях, вызванных их некомпетентностью.
Вывод:
Автор критикует использование трагедии для разжигания межнациональной розни и призывает обратить внимание на системные проблемы, связанные с безопасностью общественного транспорта и допуском неквалифицированных работников, вместо того, чтобы винить мигрантов.
Расширенный вывод:
В постсоветский период, когда бизнес взял вожжи в свои руки, ситуация с нарушением норм безопасности и эксплуатацией работников стала повсеместной проблемой. Компании стремятся максимально сэкономить, не задумываясь о безопасности людей. Советские ГОСТы и строгие требования были упразднены, уровни опасности снижены. Работников вынуждают трудиться без отдыха, так как государство больше не гарантирует трудоустройство, а всё определяет рыночная конъюнктура.
Мигранты оказываются последним звеном в этой порочной системе эксплуатации, но винить их было бы неверно. Необходимо решать системные проблемы, связанные с ослаблением контроля за соблюдением норм безопасности, отсутствием ответственности работодателей и вынужденной эксплуатацией труда в угоду сиюминутной выгоде бизнеса. Это затрагивает все сферы – строительство, транспорт, обслуживание и требует комплексного подхода со стороны государства по восстановлению утраченных стандартов.
И шо ? 30 лет длится. И будет длится..
После разрушения СССР, инструкции и нормы менял всяк кому не лень. А не лень было в первую очередь тем кто развалил СССР себе в угоду. Искать виновных – нет смысла. Надо возвращаться к старым инструкциям и нормам и наблюдать кто их саботирует.
Инструкции, возможно, есть. Но, где-то они могут не соблюдаться.
Хотелось бы знать, как обстоит с этим дело в Питере и что думает Беглов.