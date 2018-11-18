В Красноярске отменили концерт «Френдзоны» из-за пропаганды алкоголя, суицида и однополых связей

Отмена концерта

В Красноярске по просьбе родителей и Уполномоченной по правам ребёнка отменили концерт поп-панк группы «Френдзона». Прокуратура Центрального района Красноярска, рассмотрев обращение общественности, нашла в песнях группы пропаганду алкоголя, суицида и однополых связей. Позднее стало известно об отмене концерта и в Кемерово.

Концерт группы «Френдзона» должен был пройти в Красноярске 12 ноября в «Студии Дождя». Однако за несколько часов до начала мероприятия в сообществе коллектива в социальной сети ВКонтакте появилась следующая запись:

Позднее представители группы опубликовали документ о предостережении, который прокурор Центрального района Александр Вигель адресовал руководителю концертной «Студии Дождя» Евгению Тимошенко. Согласно документу, в прокуратуру обратилась уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова и попросила провести проверку перед предстоящим выступлением коллектива. Отмечалось, что билеты на концерт распространялись с возрастной категорией «12+».

В документе говорится: при проверке прокуратура нашла в песнях «Френдзоны» «ругательства» (в качестве примера приводятся песни «Не берет трубку» и «Психолог»), пропаганду нетрадиционных сексуальных связей («Бутылочка»), суицида («Эмо-рок стар») и информации, которая «вызовет у детей желание употребить алкоголь и иные запрещенные вещества» («Девственница», «Молочные зубы», «Не берет трубку», «Пурпурное небо», «Эмо-рок стар»).

Далее в документе со ссылкой на федеральный закон №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» поясняется, что «указанная информация не подлежит распространению среди детей и должна быть квалифицирована как информационная продукция, предназначенная для лиц старше 18 лет».

«Демонстрация такой продукции в “Студии Дождя” несовершеннолетним от 12 до 18 лет будет нарушать их нормальное физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие», — указано в предостережении.

Руководителя концертной «Студии Дождя» предостерегли о недопустимости нарушения закона и в случае проведения концерта напомнили об административной ответственности (для юридических лиц штраф от 20 до 50 тысяч и приостановление деятельности площадки на 90 суток). Предостережение датируется 12 ноября — днем, когда и должен был пройти концерт.

В разговоре с агентством «Проспект Мира» уполномоченная по правам ребенка Ирина Мирошникова заявила, что обратилась в правоохранительные органы по просьбе родителей, чьи дети собрались на концерт «Френдзоны»:

«Ко мне обратились родители, чьи 12-летние дети собрались идти на концерт этой группы. Им не понравилось то, что те слушают. Я послушала песни группы и согласилась с родителями. После я обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, о результатах которой вам известно».

Тур-менеджер группы «Френдзона» рассказала, что её, представителя площадки и организатора доставили для разбирательств в прокуратуру, где сотрудники городской администрации потребовали отмены концерта, так как организаторы выступления неверно установили возрастную планку для посетителей — «12+» вместо необходимых «18+».

В сообществе группы «Френдзона» ВКонтакте состоит более 300 тысяч подписчиков. В описании группы говорится, что «Френдзона» — это «школьный поп-панк коллектив из города N, пропитанный подростковыми грезами и запахом дешевого L&M». С начала ноября у коллектива проходит тур «Главная вписка твоей жизни», в него вошли около 30 городов России.

По материалам: Проспект мира

Какой город следующим примет эстафету по бойкотированию аморальных певцов?

Предупреждение из прокуратуры

Ложь Росбалта – технология «экспертное мнение»:

Центральные СМИ пытаются дискредитировать деятельность родительских движений и прокуратуры по защите детей от деструктивной музыки, распространяя мнения ангажированных экспертов. На сайте Росбалт 13 ноября была опубликована статья под заголовком «Инстинкт запрещения», в которой отмена концертов аморальных исполнителей названа «войной чиновников с музыкой».

Указанный материал служит наглядным инструментом манипуляции общественным мнением через институт экспертов. Технология этого процесса предельно простая: берётся несколько экспертов, которые комментируют актуальное событие в нужном заказчику свете. Все неугодные комментарии просто отклоняются редактором проекта и не публикуются на сайте. Предлагаем ознакомиться с мнениями так называемых «экспертов» Росбалта. Обратите внимание – все представленные высказывания озвучивают одну и ту же точку зрения о неэффективности подобных запретов и «глупости» людей, которые встали на защиту детей от развращающей музыки.

Мнения «экспертов», представленные на сайте Росбалт:

Дмитрий Гудков, политик, лидер «Партии перемен»:

«Я думаю, что запреты связаны с низким уровнем интеллектуального развития тех людей, которые запрещают. Они, видимо, выполняют какие-то инструкции ровно так, как они их понимают. И очевидно, что любые запреты ведут только к популяризации тех или иных музыкальных групп и коллективов. У нас, особенно у молодежи, считается, что, если что-то запрещают, значит это является чем-то таким интересным и привлекательным. Идиоты наверху. Это даже медицинский термин».

Федор Бирюков, директор Института Свободы, политик:

«Правоприменительная практика в каждом отдельном случае имеет какую-то свою подоплеку: мнение судьи, мнение общественности, возможно, даже какие-то столкновения бизнес-интересов, в результате которых происходит некий конфликт. Я не думаю, что есть некий тренд на нечто подобное, что происходило в Советском Союзе с роком или в 1970-х годах на Западе с какими-то бунтарскими группами. В Америке, Западной Европе, Азии происходят запреты тех или иных коллективов, музыканты иногда вынуждены выпускать альбомы под разными обложками — потому что в каких-то странах общественность протестует против определенных обложек. Тут нельзя сказать, что наступает „темное время тоталитаризма“, тем более, что, например, поп-исполнители сегодня настолько асоциальны, аполитичны и не имеют практически никакой позиции, что и запрещать их за что-то такое идеологическое нет никакой необходимости. Я полагаю, что в случае запретов концертов, скорее всего, имеет место быть либо какая-то дурость чиновников, либо то самое столкновение бизнес-интересов, за счет чего потом страдают зрители».

Александр Конфисахор, кандидат психологических наук:

«Запретителями движет „инстинкт запрещения“: мол, надо запретить абсолютно все. А если что и можно, то для этого нужно специальное разрешение. Закон о защите детей от вредной информации не имеет абсолютно никакого отношения к жизни, потому что такой защитой должны заниматься, в первую очередь, родители. Любую информацию можно в две секунды найти в Интернете — в компьютере, планшете, айфоне. Поэтому запреты ничего хорошего не несут. Наоборот, если они и не раздражают, то многие люди только недоумевают: почему человек сам не может решить, на какой ему концерт, выставку, спектакль ходить, и почему какие-то дяди, не всегда умные, вот эти вопросы решают? Есть в этом и политическая подоплека, потому что многие артисты имеют свою точку зрения, и они ее высказывают. И их концерты могут запрещаться под каким-то предлогом, может „бомба“ в зале вдруг оказаться, или пожарные его закроют и не дадут провести. Все это — совсем бессмысленные запретительные законы, потому что не на концертах дети учатся дурному, а стоит только посмотреть наш телевизор — и очевидно, что самая вредная информация — это наши федеральные каналы».

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, кандидат политических наук:

«Сложилась парадоксальная ситуация, при которой единственный способ, когда современный российский чиновник может свою власть проявить или хоть как-то почувствовать ее самому — это что-нибудь запретить. Практически исключены возможности хоть какой-то конструктивной деятельности со стороны представителей власти — они институционально, законодательно запрещены. Все устроено таким образом, что нет механизма, который позволил бы человеку, обладающему властью, сделать что-нибудь хорошее и вообще — сделать хоть что-нибудь. Поэтому единственная область, где они могут применять власть — это сфера запретов. Вот у нас и множатся запреты».

Отрывки из песен группы «Френдзона»

Теперь предлагаем читателям ознакомиться с так называемым творчеством группы «Френдзона» и задать себе вопрос, неужели эти песни соответствуют аудитории «12+»? Какие цели преследуют крупные СМИ и все эти «эксперты», заявляющие о том, что требования родителей и прокуратуры по повышению возрастного ценза якобы «глупые и неоправданные»? Почему другие крупные СМИ не публикуют отрывки из песен, возмутивших родителей и прокуратуру? Вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок в 12 лет слушал такую «музыку»?

Клип «Бутылочка»:

Бутылочка

Собрала всех подружек на пижамной вечеринке (приветики)!

Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек.

Я нашла шампанское, что спрятали родители;

Кто-то из девчонок предложил сыграть «В бутылочку».

Давай, научу вас целоваться – Мэйби в этом профи.

Я тут одна тренировалась, не на помидорах.

Кручу, выпало на девочку напротив.

Ну c’mon, не стесняйся, детка, это очень просто.

Запах губ, почему колотит что-то там под маечкой?

Я целовалась сто раз, но так не умеют мальчики.

Все посмеялись вместе и сразу же забыли –

Но не я, подождите, я кажется влюбилась, стоп!

…

Тут написано: “Любовь от пола не зависит”.

Судьба тебе кричит: “Малышка, экспериментируй!”

На пижамной вечеринке куча трёпа, ниочёмных фраз.

А я не могу забыть (не могу) её губы на моих губах.

Эмо-рок стар

В моей крови транквилизатор.

Она с ним проходит рядом, задевая меня взглядом.

Думаешь, я переживаю?

Знай, что скоро ты поймёшь, малыш, кого ты потеряла.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Новый идол малолеток.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Во мне тысяча таблеток.

И я больше не трипую,

27 еще не скоро, подождёт немного пуля.

На weekend’е с парой группис,

Мы встречаем на террасе кокаиновое утро.

Под мои телеги дети режут вены,

По всей стране афиши с моим гараж-бэндом.

Пока ты в Burger King’е со своим бойфрендом,

Мой приход на сцене осветил прожектор.

Не берёт трубку

Я схожу с ума двое суток.

Сколько можно ждать тебя суку?

Вспомни про меня на минутку.

Мой драгдиллер не берёт трубку.

«Девственница»

Все мои малышки, как молодая Бритни,

Но ты свежее их, ты пахнешь эвкалиптом.

Нет татуировок, не сделан первый пирсинг,

Все предметы в школе она знает на “отлично”.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

Ты так непорочна, имидж безупречный.

Вокруг столько девчонок, мне они не интересны.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

…

Хочу как все девчонки, не париться с учёбой,

Прогуливать уроки, целовать парней за школой.

Моя мама думает, я очень чистоплотна,

но душ ей не расскажет, почему я моюсь долго.

…

Пока папа на работе, я в тайне смотрю порно.

Мои мягкие игрушки знают обо мне так много,

Они в шоке, но для всех я недотрога!

С убойной дурью зиплак спрятан в шкафу у наград,

А мама думает, что это её шутки смешат.

Мне снится сон, как он срывает мини-юбку с меня.

Мне 18 не скоро, я не смогу столько ждать!

Молочные зубы

Тысячи детей уже стоят у клуба,

В один голос все хиты любимой группы,

Дешёвый алкоголь идёт по кругу,

Девочки домой приползут под утро.

У Диджея диски, но это не пластинки,

Все в картинках, разноцветные, он ест их, будто Skittles.

На бэкстейдже столько дыма, блант размером с пачку Pringles.

Рок-элита, все убиты, зал скандирует, чтоб вышли.

Пурпурное небо

Я вновь царапаю вены, но не станет летальным.

Я навеки останусь стикером в её телеграме.

Скоро прекратится дыхание, вот тогда полетаем.

Сколько о тебе думал, мой пульс уже не подскажет.

В старшей школе

Я научу тебя любви лучше, чем учат в школе –

И с этих занятий уйти точно ты не захочешь.

Ты сдашь мне все контрольные и даже без подготовки –

Я буду классной для тебя не только на уроках.

В старшей школе, а-а-а, нету времени зубрить

Все уроки, у-о-оу, не заполнен мой дневник.

Не дождаться звонка, ну когда он прозвучит?

Я хочу с ней сбежать, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

Последний экзамен

Собрались. Выпиваем. Скоро будет party.

Захожу. Краем глаза вижу – он скучает.

Посмотри на меня, я же так прекрасна.

Пригласи танцевать, чё такой стесняшка?

Второй медляк. Он все ещё тупит.

Я жду последний трек и пойду тусить с другим (с тем лохом).

Вокруг тебя не крутиться весь мир.

Ты тут не один!

Как бороться с аморальными исполнителями

Необходимо разворачивать волну противодействия аморальным артистам шоу-бизнеса на региональном уровне. Как показали примеры Дагестана, Нижнего Новгорода, Красноярска и других городов уверенное озвучивание родительскими движениями или просто активными гражданами своего неприятия подобного творчества уже достаточно для того, чтобы местные власти приняли решение не провоцировать ситуацию и просто отменить концерт.

Инструменты противодействия аморальным исполнителям на местном уровне:

Публикация петиции с требованием отменить концерт аморального исполнителя, чьи песни нарушают «Закон о защите детей от вредной информации». Отправка заявлений в местные органы власти: Уполномоченному по правам ребёнка, в Департамент культуры, в Прокуратуру и Следственный комитет. Рассылка информации о петиции и заявлениях по сообществам в соцсетях и местным СМИ, комментирование этого процесса журналистам с акцентом на необходимости защищать психику детей и культуру от информационной агрессии.

Главный аргумент

Как показывает практика, главный аргумент противников петиций и бойкотирования концертов сводится к тезису «не нравится – не ходите». Поэтому крайне важно в ходе обсуждений доносить до широкой аудитории понимание целостной картины, которая хорошо раскрыта на примере следующего образа:

«Представьте себе следующую ситуацию. На первом этаже вашего многоэтажного дома открываются ночной клуб со стриптизом и наркопритоном, казино, курсы квартирных воров. Круглосуточный пивной бар. Вы начинаете возмущаться, требовать их закрытия. Но на все ваши жалобы вы слышите один универсальный ответ: «Не нравится — не заходите туда! Это не для вас. Это для другой категории посетителей, которым это нужно, интересно, полезно». Действительно, никто же не заставляет вас идти в эти клоаки, идите в библиотеку, музей, концертный зал и т.д. А проходя мимо зазывающих витрин, просто закройте глаза или отвернитесь в другую сторону и не мешайте веселиться другим. Но вскоре выяснится, что в вашем доме резко выросло число краж, ограблений, изнасилований, драк, не говоря уже о том, что в подъездах и лифтах стойкий запах мочи и перегара. Конечно, можно не обращать внимания на всё это, продолжать закрывать глаза и уши, затыкать нос и быстро пробегать в свою квартиру. Можно постоянно себя убеждать, что между этими безобразиями и конторами на первом этаже нет никакой связи. Можно восхвалять невиданный уровень свободы, который достигнут в вашем отдельно взятом доме. Но, в конце концов, скопившееся и окрепшее зло настигнет и вас. Но тогда может оказаться, что возмущаться уже поздно. Большинство жителей уже привыкло к такой жизни, считает её единственно возможной, правильной. И постепенно весь ваш дом превратится в один большой бедлам. А потом жителей просто не останется. Кто-то сопьётся, кто-то умрёт от наркотиков, кого-то убьют в драках или при ограблении…»

Шаблоны обращений и понимание важного аспекта борьбы

В качестве шаблонов обращений используйте тексты заявлений и петиций родительских движений, которые уже выступили против концертов аморальных исполнителей:

1. Нижний Новгород

2. Томск

3. Санкт-Петербург

4. Тюмень

Имеет смысл понимать, что петиции и требования бойкотировать или отменять концерты аморальных исполнителей носят характер народного «ценза», и могут препятствовать проведению отдельных концертов подобных групп. Однако они не приведут к созданию технической возможности как-то помешать прослушиванию такой музыки детьми индивидуально в наушниках.

Тем не менее, такая активность на местах даёт возможность:

Вынести в общественный дискурс данную проблематику и привлечь общественность к рассмотрению вопросов влияния массовой культуры на состояние общества, в частности влияния музыки на подрастающее поколение. Привлечь внимание общественности к тому факту, что наиболее популярный контент (музыкальные исполнители, блогеры, фильмы, сериалы, и т.д.) носит вполне определенный деградационный характер. В таком контенте продвигается разврат, алкоголь, табак и другие наркотики, извращенные представлении о природе мужчины и женщины, дискредитируется образ матери и отца, продвигаются концепции потребительства, безответственности, глупости и т.д. Придать огласке инструменты системы и её фильтры (в виде институтов музыкальных- и кинопремий, в виде контроля ТВ, пиара друг друга и т.д.), благодаря которым доступ к широкой аудитории, как правило, получают деградационные личности, а здравое творчество социального расширения не получает. Придать огласке манипулятивные и пропагандистские методы, которыми внедряются деструктивные программы в общество, посредством такого «творчества». Стимулировать общественность на поиск и поддержку альтернативного, здравого творчества и подать пример противодействия агрессивной пропаганде порочности, которой сегодня занимается массовая культура. Привлечь внимания обывателя для проведения разъяснительной работы касательно сути влияния такого «творчества», его методов воздействия, и целей тех, кто его продвигает. Способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям, которые исходят из данного «творчества».

Пошаговая инструкция:

Алгоритм достаточно простой и доступный каждому, но эффективность очень высокая:

Посмотреть через афишу в Интернете ближайшие концерты в своём городе или регионе, выявить гастроли тех исполнителей, чьё творчество носит крайне деструктивный характер. Написать петицию с требованием отменить концерт, сделав в ней акцент на оценке содержания творчества певца и его вреде для детей. Распространить петицию по городским сообществам в соцсетях. Прислать на публикацию в группу ВК Научи хорошему. В идеале – в Научи хорошему уже присылать ссылку на публикацию в любом городском сообществе, чтобы мы сделали от туда репост. Когда петиция наберёт хотя бы 50-100 голосов, написать в местные СМИ, попросить их опубликовать информацию. Также желательно обратиться в различные общественные организации за поддержкой, и написать заявление в органы власти. Отслеживать все новостные поводы по теме петиции и заявлений, присылать их на публикацию в том числе в группу Научи хорошему. Самим участвовать в обсуждении и создании заметок/комментариев по теме.

Источник: feedproxy.google.com