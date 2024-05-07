По следам великих открытий. Якутия (1980)
Фрагмент фильма “По следам великих открытий” об открытии в XVII веке землепроходцами земель и течении реки Лены и основании города Якутска
ТО Экран, 1980 г.
Автор сценария – Раиса Осьминина
Режиссер – Владимир Осьминин
Режиссер – Валерий Гришин
Оператор – Марк Трахтман
Оператор – Лев Ревтов
Ведущий – Вадим Малов
#ПоСледамВеликихОткрытий #якутия
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