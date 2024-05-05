Это был третий день!Первый день: Отношения и семьяhttps://youtu.be/-A3DY9KClUA?si=sbbBGjZSQO5-y7UtВторой день: Социум и наследиеhttps://www.youtube.com/live/QSt_6A0XhjQ?si=HJX66wMYQaN6zvsoЧетвертый день: Здоровье и красота https://www.youtube.com/live/ob8Q5uqruS4?si=PaIz_e6tmfElwj7CБлагодарные сердца слушателей Симпозиума, смотревших в этот день онлайн, говорят сами за себя01:30 – начало симпозиума03:00 – представление экспертов06:21 – темы для обсуждения08:50 – Михаил Симаков18:24 – Александр Селютин30:27 – Александр Усанин44:07 – Владимир Файзулин55:19- Энвер Хаджимуратович01:07:41 – подведение итогов01:09:21 – Александр Усанин01:10:43 – Михаил Симаков01:13:17 – Александр Селютин01:16:48 – Вопрос от подписчика “Есть ли сообщества к которым можно примкнуть, обратиться с предложениями, идеями, за помощью, советами?01:17:05 – ответ Александра Селютина01:18:15 – Энвер Хаджимуратович о сообществе Несимметричной диалектики01:21:01 – Михаил Симаков о клубе духовных предпринимателей Artha Business Club01:23:51 – Александр Селютин об Ярославе Соковнине и его бизнес Клубе “Эталон”01:25:18 – Владимир Файзулин о доверии и о его клубе единомышленников01:28:46 – Александр Усанин о проекте “Путешествие со смыслом”01:32:05 – пожелания для участников от Михаила Симакова01:33:13 – пожелания для участников от Александра Селютина01:36:05 – пожелания для участников от Александра Усанина01:38:16 – пожелания для участников от Владимира Файзулина01:39:48 – пожелания для участников от Энвера ХаджимуратовичаИнформация об участниках третьего дня Интернет – симпозиума «Духовное решение материальных проблем»✨Энвер Измайлов делится виденьем несимметричной диалектики через YouTube канал “Сила Лидера” (https://youtube.com/@Enver_Izmailov?si=9mDTxv45BR9UYTay)✨Михаил Симаков основал уникальный Клуб духовных предпринимателей ‘ARTHA’ (https://arthabusiness.ru/)✨Александр Усанин с большим энтузиазмом ведет YouTube канал о социальном развитии общества (https://m.youtube.com/@AlexanderUsanin)✨Александр Селютин призван облагородить непростую правовую сферу, ведя YouTube канал о безопасном ведении бизнеса. (https://tinyurl.com/4arzpy2s)✨Владимир Файзулин поднялся в горы и поделился рядом жизненных инсайтов в документальном Фильме ‘ГО-РА. Дважды рождённый’ (https://youtu.be/VX2T4arWQro?si=JIvKeambNBoO_Ayy)Напоминаем, что Симпозиум продолжится вторым блоком, освещая еще четыре жизненно важные сферы жизни нашего общества, уже 9-го мая!Благодарим друзей-соратников из клуба ‘ARTHA’ https://arthabusiness.ru за веру и благотворительность нового времени.Лалита ЧандрикаБольшое спасибо за эту мего продуктивную встречу!!! Все спикеры в едином направление мыслят, и создаётся единство во многообразии. От этого сильное наполнение внутри, растет и энтузиазм двигаться с Создателем в Его сознании.Жду каждой встречи с трепетом!ЛюдмилаДорогие спикеры!Как Радостно и обнадеживающе видеть таких мудрых, активных мужчин!Которые своими действиями двигают экономику страны.Процветания вашим семьям, предприятиям!Увеличения ваших сообществ духовными людьми!Александр. К.Огромная благодарность каждому выступающему!Очень ценно услышать об этических корнях экономики доверия и практических секретах, начать применять которые можно уже сегодня.Марина ФилатоваБлагодарю вас за такой удивительный эфир. Ловила каждое слово. И так как слушала с телефона, даже не хотелось останавливать лекцию, чтобы отзыв написать. Экономика (в большом смысле) для меня далека. Благодарю за то, что поделились своими знаниями, я так много нового почерпнула. Стало немного радостнее, что такие люди есть в мире, и они пытаются менять мировую экономику, опираясь на Бога, на вечные ценности. В своем маленьком масштабе стараюсь следовать вашим советам: начинать с себя и быть в обществе единомышленников. Очень тронула мысль про доверие. Задумалась, а могу ли я себе доверять? И до какой высоты я сама себя не подведу?Низкий вам поклонС каждый днем благодарность за этот симпозиум только возрастает ❤️МаринаПросто Ода к радости, так здорово осознавать, что не перевелись еще на Руси добры молодцы! Всем участникам огромная благодарностьМаша ДаниловаТакой чудесный эфир, такие приятные, мудрые спикеры огромная благодарность ❤️экономика из любви и доверия – первая мысль, а что так можно?Но ведь можно, когда тебе об этом говорят те, кто идёт этим путем___Александр Евгеньевич Усанин:Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/booksОсобо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»#усанин #осознание #крамола