Духовное решение материальных проблем. Экономика и Развитие
Это был третий день!
Первый день: Отношения и семья
https://youtu.be/-A3DY9KClUA?si=sbbBGjZSQO5-y7Ut
Второй день: Социум и наследие
https://www.youtube.com/live/QSt_6A0XhjQ?si=HJX66wMYQaN6zvso
Четвертый день: Здоровье и красота https://www.youtube.com/live/ob8Q5uqruS4?si=PaIz_e6tmfElwj7C
Благодарные сердца слушателей Симпозиума, смотревших в этот день онлайн, говорят сами за себя
01:30 – начало симпозиума
03:00 – представление экспертов
06:21 – темы для обсуждения
08:50 – Михаил Симаков
18:24 – Александр Селютин
30:27 – Александр Усанин
44:07 – Владимир Файзулин
55:19- Энвер Хаджимуратович
01:07:41 – подведение итогов
01:09:21 – Александр Усанин
01:10:43 – Михаил Симаков
01:13:17 – Александр Селютин
01:16:48 – Вопрос от подписчика “Есть ли сообщества к которым можно примкнуть, обратиться с предложениями, идеями, за помощью, советами?
01:17:05 – ответ Александра Селютина
01:18:15 – Энвер Хаджимуратович о сообществе Несимметричной диалектики
01:21:01 – Михаил Симаков о клубе духовных предпринимателей Artha Business Club
01:23:51 – Александр Селютин об Ярославе Соковнине и его бизнес Клубе “Эталон”
01:25:18 – Владимир Файзулин о доверии и о его клубе единомышленников
01:28:46 – Александр Усанин о проекте “Путешествие со смыслом”
01:32:05 – пожелания для участников от Михаила Симакова
01:33:13 – пожелания для участников от Александра Селютина
01:36:05 – пожелания для участников от Александра Усанина
01:38:16 – пожелания для участников от Владимира Файзулина
01:39:48 – пожелания для участников от Энвера Хаджимуратовича
Информация об участниках третьего дня Интернет – симпозиума «Духовное решение материальных проблем»
✨Энвер Измайлов делится виденьем несимметричной диалектики через YouTube канал “Сила Лидера” (https://youtube.com/@Enver_Izmailov?si=9mDTxv45BR9UYTay)
✨Михаил Симаков основал уникальный Клуб духовных предпринимателей ‘ARTHA’ (https://arthabusiness.ru/)
✨Александр Усанин с большим энтузиазмом ведет YouTube канал о социальном развитии общества (https://m.youtube.com/@AlexanderUsanin)
✨Александр Селютин призван облагородить непростую правовую сферу, ведя YouTube канал о безопасном ведении бизнеса. (https://tinyurl.com/4arzpy2s)
✨Владимир Файзулин поднялся в горы и поделился рядом жизненных инсайтов в документальном Фильме ‘ГО-РА. Дважды рождённый’ (https://youtu.be/VX2T4arWQro?si=JIvKeambNBoO_Ayy)
Напоминаем, что Симпозиум продолжится вторым блоком, освещая еще четыре жизненно важные сферы жизни нашего общества, уже 9-го мая!
Благодарим друзей-соратников из клуба ‘ARTHA’ https://arthabusiness.ru за веру и благотворительность нового времени.
Лалита Чандрика
Большое спасибо за эту мего продуктивную встречу!!! Все спикеры в едином направление мыслят, и создаётся единство во многообразии. От этого сильное наполнение внутри, растет и энтузиазм двигаться с Создателем в Его сознании.
Жду каждой встречи с трепетом!
Людмила
Дорогие спикеры!
Как Радостно и обнадеживающе видеть таких мудрых, активных мужчин!
Которые своими действиями двигают экономику страны.
Процветания вашим семьям, предприятиям!
Увеличения ваших сообществ духовными людьми!
Александр. К.
Огромная благодарность каждому выступающему!
Очень ценно услышать об этических корнях экономики доверия и практических секретах, начать применять которые можно уже сегодня.
Марина Филатова
Благодарю вас за такой удивительный эфир. Ловила каждое слово. И так как слушала с телефона, даже не хотелось останавливать лекцию, чтобы отзыв написать. Экономика (в большом смысле) для меня далека. Благодарю за то, что поделились своими знаниями, я так много нового почерпнула. Стало немного радостнее, что такие люди есть в мире, и они пытаются менять мировую экономику, опираясь на Бога, на вечные ценности. В своем маленьком масштабе стараюсь следовать вашим советам: начинать с себя и быть в обществе единомышленников. Очень тронула мысль про доверие. Задумалась, а могу ли я себе доверять? И до какой высоты я сама себя не подведу?
Низкий вам поклон
С каждый днем благодарность за этот симпозиум только возрастает ❤️
Марина
Просто Ода к радости, так здорово осознавать, что не перевелись еще на Руси добры молодцы! Всем участникам огромная благодарность
Маша Данилова
Такой чудесный эфир, такие приятные, мудрые спикеры огромная благодарность ❤️экономика из любви и доверия – первая мысль, а что так можно?
Но ведь можно, когда тебе об этом говорят те, кто идёт этим путем
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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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