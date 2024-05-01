Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Творчество

За каждой уничтоженной единицей техники своя история, свои человеческие судьбы

6 0

Андрей Медведев @MedvedevVesti, журналист

Выставка трофейной натовской техники — это не только про них, это куда больше про нас.

Вот стоят они, боевые машины со всего мира. Американские, шведские, британские, турецкие. Мы смотрим и понимаем: а это же мы сами всё.

Мы в этой войне одни. Нет у нас, по сути, союзников, есть тактические партнёры. Особенно нам рассчитывать не на кого. А там, по ту сторону линии фронта, альянс. Запад, такой весь коллективный. Десятки стран сегодня воюют против нас и помогают Киеву всем, от техники и технологий до наёмников из Албании и Колумбии. А мы одни.

Русский историк Николай Ульянов написал когда-то:  «Не убоимся своего одиночества, своей малочисленности! Мы призваны заявить о нашей любви к той России, чей образ связан с её именем и запечатлён историей. Сколь бы горестен ни был её путь — он наш путь и мы не смеем  бежать от своей биографии».

И вот, повторимся, с той стороны альянс. А тут мы одни. И мы одни, сами сражаемся, не отступаем, не ломаемся после дней трагических и чёрных. И это мы, одни, сами уничтожили и притащили всю эту натовскую технику на Поклонную. Чтобы показать детям и сказать: ваши отцы и братья победили вот это.

За каждой уничтоженной единицей техники своя история, свои человеческие судьбы. Первую шведскую БМП CV90 сожгли из гранатомёта бойцы «Шторма Z»,  вчерашние заключённые. Били с расстояния 30 м, в лоб. Помните эти кадры?

А колонну западной техники мотал в клочья танк «Алеша». Abrams и Leopard, Bradley и Mastiff жгли птурщики, били дроноводы, горели эти железки на минах, поставленных сапёрами.

Приходя на Поколонную, помните, что за каждой мёртвой вражьей машиной с табличкой — история русских героев. Наших людей. Это не просто подбитые танки и БМП. Это результат мужества нашего солдата.

И это правда мы всё сами.

Эта выставка есть совокупный результат усилий всех. Кто не убежал из страны и остался вопреки всему, даже если и было страшно за будущее — своё и детей. Тех, кто ведёт бизнес и платит налоги. Кто помогает фронту волонтёрством. Кто воюет. Кто молится за бойцов и офицеров. Кто ждёт их. Вот какой-то вражий танк горит, подбитый FPV-дроном, а дрон собрали волонтёры, а на закупку запчастей скидываются всем миром, а на груди у оператора дрона аптечка, в которой лежит письмо от неизвестного мальчишки: «Дорогой солдат, береги себя, мы тебя ждём!» А чтобы была аптечка, связь, форма и полевая кухня, работают министерства, заводы, чиновники и рабочие. Машинист поезда, который везёт танки к фронту. Каков его вклад в будущую победу? Огромный же.

Победу нам, конечно, праздновать рано. Не время ещё. Но выставка всё же демонстрирует нам, что мы, хоть и одни и тяжело нам, но совершенно определённо мы к победе идём. И придём.

А ещё знаете что? Эта выставка — ещё и память о тех, кто нашу победу приближал, но не увидит её, кто не дошёл, не дожил. Не было бы этой жертвы, не было бы этих людей, их мужества, подвига, стальной воли — трудно сказать, что было бы с нами сейчас.

Точно нам было бы не до выставок трофейной техники.

А будут и ещё. Обязательно. Процесс необратим.

На следующей выставке, похоже, покажем F-16.

Мы со всем способны справиться сами.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия ведет эту войну одна, без серьезных союзников, в то время как против нее выступает коллективный Запад.

2. Несмотря на одиночество, Россия побеждает, уничтожая вражескую технику собственными силами.

3. За каждым трофеем стоит героизм и жертва русских солдат.

4. В победу вносят вклад все граждане страны – от военных до рабочих и волонтеров.

5. Выставка – это память о тех, кто отдал жизни, приближая Победу.

6. Россия способна справиться со всеми трудностями самостоятельно.

Вывод: Основной посыл статьи – несмотря на отсутствие союзников и коллективные усилия противника, Россия одна, опираясь только на свои внутренние ресурсы и героизм народа, побеждает в этой войне, нанося поражения объединенным силам НАТО. Выставка трофеев символизирует эту победоносную борьбу в условиях одиночества против всего Запада.

Источник: https://t.me/c/1686844692/6031
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 марта 2020
Сводки от Ополчения Новороссии на 20 ноября 2014
Сводки от ополчения Новороссии 15 февраля 2020
Юрий Львович Ларионов. НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА НА ЗЕМЛЕ И РФ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru