Андрей Медведев @MedvedevVesti, журналист

Выставка трофейной натовской техники — это не только про них, это куда больше про нас.

Вот стоят они, боевые машины со всего мира. Американские, шведские, британские, турецкие. Мы смотрим и понимаем: а это же мы сами всё.

Мы в этой войне одни. Нет у нас, по сути, союзников, есть тактические партнёры. Особенно нам рассчитывать не на кого. А там, по ту сторону линии фронта, альянс. Запад, такой весь коллективный. Десятки стран сегодня воюют против нас и помогают Киеву всем, от техники и технологий до наёмников из Албании и Колумбии. А мы одни.

Русский историк Николай Ульянов написал когда-то: «Не убоимся своего одиночества, своей малочисленности! Мы призваны заявить о нашей любви к той России, чей образ связан с её именем и запечатлён историей. Сколь бы горестен ни был её путь — он наш путь и мы не смеем бежать от своей биографии».

И вот, повторимся, с той стороны альянс. А тут мы одни. И мы одни, сами сражаемся, не отступаем, не ломаемся после дней трагических и чёрных. И это мы, одни, сами уничтожили и притащили всю эту натовскую технику на Поклонную. Чтобы показать детям и сказать: ваши отцы и братья победили вот это.

За каждой уничтоженной единицей техники своя история, свои человеческие судьбы. Первую шведскую БМП CV90 сожгли из гранатомёта бойцы «Шторма Z», вчерашние заключённые. Били с расстояния 30 м, в лоб. Помните эти кадры?

А колонну западной техники мотал в клочья танк «Алеша». Abrams и Leopard, Bradley и Mastiff жгли птурщики, били дроноводы, горели эти железки на минах, поставленных сапёрами.

Приходя на Поколонную, помните, что за каждой мёртвой вражьей машиной с табличкой — история русских героев. Наших людей. Это не просто подбитые танки и БМП. Это результат мужества нашего солдата.

И это правда мы всё сами.

Эта выставка есть совокупный результат усилий всех. Кто не убежал из страны и остался вопреки всему, даже если и было страшно за будущее — своё и детей. Тех, кто ведёт бизнес и платит налоги. Кто помогает фронту волонтёрством. Кто воюет. Кто молится за бойцов и офицеров. Кто ждёт их. Вот какой-то вражий танк горит, подбитый FPV-дроном, а дрон собрали волонтёры, а на закупку запчастей скидываются всем миром, а на груди у оператора дрона аптечка, в которой лежит письмо от неизвестного мальчишки: «Дорогой солдат, береги себя, мы тебя ждём!» А чтобы была аптечка, связь, форма и полевая кухня, работают министерства, заводы, чиновники и рабочие. Машинист поезда, который везёт танки к фронту. Каков его вклад в будущую победу? Огромный же.

Победу нам, конечно, праздновать рано. Не время ещё. Но выставка всё же демонстрирует нам, что мы, хоть и одни и тяжело нам, но совершенно определённо мы к победе идём. И придём.

А ещё знаете что? Эта выставка — ещё и память о тех, кто нашу победу приближал, но не увидит её, кто не дошёл, не дожил. Не было бы этой жертвы, не было бы этих людей, их мужества, подвига, стальной воли — трудно сказать, что было бы с нами сейчас.

Точно нам было бы не до выставок трофейной техники.

А будут и ещё. Обязательно. Процесс необратим.

На следующей выставке, похоже, покажем F-16.

Мы со всем способны справиться сами.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия ведет эту войну одна, без серьезных союзников, в то время как против нее выступает коллективный Запад.

2. Несмотря на одиночество, Россия побеждает, уничтожая вражескую технику собственными силами.

3. За каждым трофеем стоит героизм и жертва русских солдат.

4. В победу вносят вклад все граждане страны – от военных до рабочих и волонтеров.

5. Выставка – это память о тех, кто отдал жизни, приближая Победу.

6. Россия способна справиться со всеми трудностями самостоятельно.

Вывод: Основной посыл статьи – несмотря на отсутствие союзников и коллективные усилия противника, Россия одна, опираясь только на свои внутренние ресурсы и героизм народа, побеждает в этой войне, нанося поражения объединенным силам НАТО. Выставка трофеев символизирует эту победоносную борьбу в условиях одиночества против всего Запада.