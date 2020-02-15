Сводки от ополчения Новороссии 15 февраля 2020

В издательстве «Книжный Мир» выходит расширенное и дополненное переиздание книги знаменитого военкора ополчения Донбасса, участника обороны Славянска Геннадия Дубового «Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы».

От издательства. Геннадий Дубовой, позывной «Корреспондент», член Союза Добровольцев Донбасса, на передовой с первых дней войны на Донбассе. Воевал под командованием Стрелкова, Моторолы, Викинга. Всегда в одной руке автомат, в другой — камера. Враги называли его «пресс-секретарем» Моторолы, друзья — одним из идеологов народной Новороссии.

Новеллы, статьи и очерки, собранные в этой книге, — летопись героической обороны Донбасса. В них есть высвечивающая суть войны в Новороссии и состоящая из свистящих у виска мгновений жизнь на поле боя.

Эти строки не для гламурной тусовки мегаполисов, не для биржевых игроков, удачливых рантье и офисного планктона. Книга Дубового — пособие для пассионариев, таких же, как он, встающих в строй по зову сердца, идущих в атаку, преодолевая оцепенение и страх.

Герои книги — соратники и боевые побратимы Дубового, соль Русской земли, частица ее души: отец Виктор и «Дым», Алексей Смирнов и «Гиви», Денис Пушилин и «Моторола», «Кедр» и Александр Жучковский, «Викинг» и «Балу», «Боцман» и «Кирпич», «Ислам» и Александр Пашков, «Консул» и Андрей Пургин, Комбат Фомич и Захар Прилепин, военкор «Сова» и создательница Первого медотряда ДНР Лилия Родионова, гений Алексей Биляев-Гинтовт и Дмитрий Гау, вставший на защиту Русского мира афганец Абдула и погибший вместе с лучшим фотокором донбасской войны Андреем Стениным создатель первого официального инфорерсурса ополчения Сергей Коренченков…

Александр Жучковский: о книге «Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы»

Это не книга в привычном смысле слова, не «мемуары» с неким целостным сюжетом и линейным повествованием. Но это и не «сборник статей». Это хроника. Собственно, подзаголовок книги и гласит: «Хроники корреспондента легендарного Моторолы».

Эти слова говорят о многом. Для большинства участников и наблюдателей войны на Донбассе Геннадий Дубовой всегда будет ассоциироваться с Моторолой, которого «Корреспондент» (позывной Дубового), можно сказать, «открыл миру» через свои репортажи начального периода войны.

Хотя было бы неправильно сказать, что Геннадий как бы «часть образа» (или «тень») Моторолы. Нет, Дубовой — совершенно самостоятельная фигура, я бы даже сказал — самостоятельное явление Донбасской войны.

Книгу «Рыцари Новороссии» можно охарактеризовать как «исповедь солдата, владеющего и штыком, и пером» — так озаглавлен один из материалов, который вошел в книгу. Исповедь как свидетельство перед Богом и людьми сделанного, увиденного, пережитого.

Свидетельствует не только автор, Геннадий, с ним и через него говорят герои его интервью и репортажей, Герои войны, Рыцари Новороссии.

Книга разделена на три части. Первая — интервью Дубовому участников войны (Моторола, Кедр, Губарев, Боцман, Стрелков, Смирнов и др.) Вторая часть — интервью самого Дубового, которые записывались журналистами на разных этапах войны. В третьей части — статьи и репортажи «Корреспондента» о героях Новороссии и боевых действиях (в которых автор принимал участие), политические заметки, аналитические соображения, свидетельства событий в ДНР.

В статье-эпитафии «Последний доклад полковнику Павлову», написанной Геннадием через три дня после ухода Моторолы, сказано:

«И когда каждый из нас в свой срок последует за тобой в иной мир, ты снова поведёшь нас в бой…» — Геннадий, как всегда, «эсхатологичен».

Дубовой много думает и говорит о смерти. Но здесь нет какого-то пафосного драматизма, «фатализма», обреченности. В жизни он много смеется и любит приветствовать «Христос Воскресе!». Потому что смерти нет (потому что «смертию смерть поправ»). Кстати, после ухода Моторолы самой популярной в соцсетях (и не только, были и граффити, и билборды) стала его фотография со словами: «Смерти нет. Работаем, братья!».

Многие называют Дубового «человеком войны». Его воинственность и презрение к смерти продиктованы убеждением в том, что, во-первых, война — неизбежная часть нашей истории (практически каждого поколения), во-вторых — не таким уж и ценным является мир, если он превращает человека (образ и подобие Божие) в скота.

В одном из вошедших в книгу интервью Дубовой говорит, что он вывел для себя формулу, которая, как он потом узнал, почти слово в слово совпала со словами Достоевского: «Долгий мир всегда родит жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой».

И конечно, как христианин, Геннадий хорошо знает высказываемую святыми отцами мысль: «Лучше война, чем мир, удаляющий нас от Бога».

«Рыцари Новороссии» — летопись русской национально-освободительной войны на Донбассе. Ополченец Дмитрий Жуков точно сказал: «Геннадий Дубовой — Нестор-летописец Новороссии». Всё происходящее на Донбассе с 2014 года (самого «горячего» и героического периода, когда Новороссия была у всех на устах) — это уже История.

Несмотря на то, что война не закончилась, «психологически» 2014 год для многих уже далеко в прошлом — сказывается эффект информационных технологий, как бы ускоряющих «бег времени». Плотность событий слишком высока, а «лента новостей» обновляется так быстро, что люди забывают о событиях недельной давности.

Тем важнее живые свидетели Истории и их летописи, к которым люди могут обратиться, перестав сломя голову бежать за новостной лентой. Тем и ценна книга Дубового, как одного из участников и творцов этой Истории.

В будущем, когда период русско-украинской войны уже будет описываться в наших учебниках, ни один историк не пройдет мимо Дубового и его «Рыцарей Новороссии», потому что это не просто «военные зарисовки» — это исторический документ, это летопись.

Любая война, особенно национально-освободительная, порождает Имена. Новороссия породила Моторолу, Мозгового, Стрелкова, Губарева, Боцмана, Пашкова… О них говорит «Корреспондент» и о десятках других — менее известных, но не менее храбрых и героических рыцарях Новороссии.

В чем особая ценность этой книги? В отображении подлинной картины событий, в создании образа ополчения. Как написал ополченец Жуков: «Геннадий не просто хроникер событий, в своих работах он без манипуляций создает образ ополчения».

Этого бы не смог сделать сторонний наблюдатель или же человек, находящийся на месте, но в «зоне ограниченной видимости» (отдельном окопе, участке фронта, городе Донбасса). Это мог сделать только такой человек, как Дубовой — во-первых, находившийся «в гуще событий» и бывший бойцом ополчения, во-вторых — бывавший в самых разных местах (окопах, подразделениях, районах) и имевший контакт с самыми разными людьми, в том числе ключевыми участниками событий.

У меня с Дубовым много общего — он жил в Петербурге, как и я до войны работал журналистом. Оба мы православные христиане, оба прошли Славянск и Семеновку (только в разных подразделениях). Поэтому, конечно, Геннадий мне близок по духу и я всегда с интересом следил за его судьбой, деятельностью и творчеством. Когда он сообщил мне о выходе книги, я сказал: «Ну наконец». Действительно, кто, как не Дубовой должен был выпустить такую книгу?

Закончить текст я хочу цитатой военкора Юрия Котенка:

«Это большой секрет, но я все же открою его вам. Упорный, несговорчивый, резкий донельзя, до кулачного боя Дубовой — один из авторов Новороссии, которую поспешили похоронить махинаторы из высоких кабинетов. Но их усилия оказались тщетны: как можно лишить жизни то, что принадлежит вечности, истории, России?»

Заказать книгу: «Книжный Мир»: +7 (495) 720–62–02. Время работы: понедельник — пятница с 10.00 до 18.00. e-mail: [email protected]

Адрес издательства «Книжный Мир»: г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 4, стр.1, офис 342, 10 мин пешком от м. «Текстильщики».

Гонорар за книгу пойдёт детям ДНР. Часть тиража будет выделена для распространения среди членов Союза Добровольцев Донбасса.

Читайте также: Как Порошенко молил о пощаде после ада в Дебальцево