Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 марта 2020

Сторонники Эрдогана нападают на дома сирийцев

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Переменчивое военное счастье

Саракиб 27 февраля.Саракиб 2 марта.27 февраля.2 марта.Сирийская война такая переменчивая.В районе Саракиба сирийцы сейчас дочищают городские кварталы, покуда ВКС РФ и ВВС Сирии долбят по Сармину, Найрабу и Кминасу.Турки в ответ насыпают из артиллерии по сирийцам и "Хезбалле". С обеих сторон идут заявления о десятках уничтоженных единиц техники и больших потерях в людях. Проверить все это затруднительно.На юге идет жесткое рубилово за Кафр-Набл и Хазарин.Встреча Путина и Эрдогана 5 марта подтверждена.Анкара официально рассчитывает, что 5 марта будет заключено перемирие (а значит, как минимум впереди еще 3 жарких дня в Идлибе)Завтра пройдет закрытое заседание турецкого парламента (материалы по нему заранее будут засекречены на 10 лет), где будут обсуждать ситуацию в Идлибе. Россия официально заявила, что будет продолжать поддерживать Сирию в ее борьбе с терроризмом.Следить за происходящим можно как обычно в онлайн-трансляции https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

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Верблюды арабского мира

Сводная статистика по верблюдам Арабского мира.

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Второй фронт Эрдогана

На фоне сражения в Идлибе, Эрдоган фактически открыл и второй фронт против Греции, границы которой сейчас штурмуют орды сирийских беженцев, от которых греки отбиваются дубинками, светошумовыми гранатами, колючей проволокой и слезоточивым газом. Вторжение в Грецию осуществляется морем и по суше. На острове Лесбос греки сожгли центр приема мигрантов организованный ООН. На сухопутной границе с Турцией греческие военные выстрелами в воздух пытаются отгонять надвигающееся нашествие.

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Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Руководитель Центра обратил внимание, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, передает ТАСС.

«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», – отметил контр-адмирал.

Журавлев также подчеркнул, что «информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб не соответствует действительности».

Напомним, сирийская армия закрыла небо над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После этого подразделения сирийской армии сбили близ города Саракиб беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны Турции утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

Антон Никитин

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Погромы в Турции: сирийцев выгоняют из домов (ВИДЕО)

29 февраля на юге Турции начались погромы районов, где компактно проживают беженцы из Сирии, и мест их работы — радикально настроенные турки организованными группами буквально выгоняют их из страны. Погромы происходят на фоне эскалации военной обстановки в сирийской провинции Идлиб. Как сообщала «Русская Весна», вчера в района Саракиба был сбит турецкий раздведывательный БПЛА. Протурецкие боевики-исламисты приписали эту «заслугу» себе, даже не разобравшись, обломки чьего дрона лежат у них под ногами. Видеокадры, снятые в Эльбистане (провинции Кахраманмараш) на юге Турции, показывают обезумевшую толпу. Люди скандируют антиарабские и антисирийские лозунги, а также утверждают, что «Турция для турков». Многие ошибочно принимают их за националистов-бозкуртов (так называемых «Серых волков»), но скорее всего, это просто раззадоренные ТВ-пропагандой обычные граждане. Как сообщала «Русская Весна», вчера АЭС в Аккую, которую строит в Турции Россия, была взята под военную охрану. Читайте также: Россия предупредила Турцию о возможных последствиях полётов над Сирией

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Сирийская армия отбила Саракиб

Хорошие новости с утра поступают из Сирии.1. Сирийская армия отбила у Турции и боевиков ХТШ/СНА Саракиб. Тяжелые бои за город шли со вчерашнего вечера, но взяли город лишь под утро, боевики отползли к Афесу и Найрабу. Штурмовали город "Силы Тигра" и "Хезбалла" при поддержке артиллерии и авиации. С обеих сторон есть ощутимые потери. Нельзя не отметить, что несмотря на тяжелые потери сирийцев в предшествующие дни, они смогли собраться и вновь перейти в наступление.2. Ночью был нанесен удар по турецкой колонне в районе турецкого обсервационного пункта в Кминасе. Есть убитые и раненые. 300х вывозили вертолетами и машинами скорой помощи в провинцию Хатай. Также сообщается о серьезных потерях турецкого спецназа в боях за Саракиб. По неподтвержденным сообщениям, Россия со вчерашнего дня активно использует глушилки против турецких дронов. Также Россия со вчера отказалась гарантировать безопасность турецких самолетов в воздушном пространстве Идлиба.3. На юге сегодня ожидаются попытки турок и боевиков взять Кафр-Набл и продвинуться на равнину Аль-Габ и горные районы Завии. Кроме того, можно ожидать попыток контратаки на Саракиб при поддержке турецкой артиллерии и дронов. Утром бои шли к западу и северо-западу от Кафр-Набла.За развитием событий можно продолжать следить в онлайн-трансляции в Телеграм - https://t.me/boris_rozhin (канал за вчера перевалил уже за 44 000 подписчиков).

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Про два сбитых сирийских Су-24 и поиски мальчика

Учитывая сегодняшнее предложения главы Ирана на счет трехсторонних переговоров (Турция – Иран – Сирия) по Идлибу сообщение то том, что турки сбили два Су-24х показалось странным.

Очень сильно в духе сбитой российской сушки в ноябре 2015. Как выяснилось к настоящему времени тогда имело место целенаправленная провокация гюленистов с целью создания предпосылок для свержения Эрдогана вследствие неизбежно возникшего жесткого кризиса в отношениях с Россией.

И чем дальше пытаюсь копать информацию, тем толще становятся партизаны.

1 марта утром турецкие третичные источники стали публиковать сообщение о том, что турки сбили в небе над Идлибом 2 российских бомбардировщика Су-24. Третичные, в смысле разные блогеры, твиттеры и сайты довольно мутной достоверности.

Примерно к полудню стали появляться разные видеоролики, якобы тех самых сбитых сушек. Но к этому моменту МО РФ официально уведомило, что оперативная группировка ВКС, действовавшая в Идлибе потерь не имела.

Где-то с часу дня уже турецкие сайты средней руки, со ссылкой на некое заявление некоего офицера турецкого генштаба, стали уверенно говорить о том, что сушки действительно сбиты, на самом деле две, и они точно принадлежать ВВС САР. И даже якобы Дамаск потерю двух машин признал. По ходу турки также стали рассказывать про уничтожение то ли двух то ли трех “Панцирей” участвовавших в сбитии турецкого беспилотника 28 – 29 февраля 2020 года.

Где-то с пяти вечера, со ссылкой на эти турецкие сайты, новость про две сбитые сушки и уничтоженных “Панциря” в массы понесли другие издания, включая российские. А у наших небратских соседей это вызвало бурю ликования. Радость кипит до сих пор. А уж как комментируется на местных форумах, так вообще картина маслом.

Однако раскопки фактов показывают странное. Даже по турецким источникам фигурируют аж три разные версии истории с самолетами. По одной две машины сбили бармалеи с помощью ПЗРК, причем в разных местах. По другой, одну положили бармалеи, другую из ЗРК ближнего радиуса – непосредственно турки. По третьей эти сирийские сушки вообще попытались атаковать летевшую по своим делами пару турецких F-16, которая обороняясь их заземлила. При это тоже непонятно в каком месте. И вообще, турки уже неделю жалуются, что российские ВКС полностью блокируют любые попытки турецкой авиации пересечь границу и вторгнуться в воздушное пространство Сирии. Что третью версию ставит, мягко скажем, под очень большое сомнение.

Еще смущает полное отсутствие подтверждающих кино-видео-материалов. Тут не успеет пушка где-нибудь секретно стрельнуть, как не позднее двух часов в Сети появляется десяток фото этого момента минимум с трех разных ракурсов, а не позднее пяти часов кто-нибудь выкладывает даже видео событий. Здесь же прошли уже почти сутки и… ничего. В основе цепочек ссылок по-прежнему те же самые мутные источники, сопровождающиеся старыми фото, взятыми из других мест и из другого времени.

Не знаю, как у вас, а у меня напрашивается вопрос – а был ли мальчик? Не пытаются ли некие “добрые люди” просто целенаправленно загнать Эрдогана в ловушку с целью вынудить совершить роковую глупость, которая потом будет стоить ему президентства?

Александр Запольскис

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Эскалация в Идлибе: как можно ответить Турции

Политконсультант и востоковед Игорь Димитриев в своем Telegram-канале «Русский ориенталист» поделился размышлениями о возможном развитии событий в сирийском Идлибе. «До встречи Эрдогана и Путина ситуация в Идлибе может сильно измениться, и договариваться будет особо не о чем. Работа турецких беспилотников фактически перерезала коммуникации в тылу наступающей сирийской группировки, и наступление остановилось. Теперь САА теряют населенные пункты, которые с таким задором брали несколько дней назад. Бросают часто с техникой, которая становится явной целью для ударов с воздуха. Возможно, стоило бы научить бойцов окапываться на занятых позициях, а также по примеру боевиков сформировать новый род войск — небольшие мобильные группы со стрелковым оружием. Но до сего момента сирийцы воевали под прикрытием с воздуха, а сейчас этого прикрытия у них нет. Ни хваленые системы РЭБ, ни истребители по турецким БПЛА не работают. Хотя это именно тот случай, когда можно ударить по туркам, но без жертв. Читайте также: Что есть у России для войны с Турцией? По-хорошему нужно было мне бы попасть на место самому, но и по телефону ясно, что сирийцы деморализованы. Спрашивают, зачем тогда наступали и теряли людей, если сейчас все можем сдать. А полноценное наступление противника из Африна может привести к потере территорий, которые до этого были подконтрольны Дамаску. И забрать их у турок, как вы уже понимаете, потом будет нельзя. На переговорах Путину уже, возможно, придется просить Эрдогана остановить наступление. А ведь вопрос на данный момент сводится к мелочи: сбить турецкие БПЛА! Если уж влезли в операцию по зачистке Идлиба без определенного плана, то на такую мелочь решительности должно хватить». Читайте также: В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

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Иран заявил о «капитуляции США»

Годы присутствия войск США в Афганистане закончились капитуляцией Вашингтона. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter в воскресенье, 1 марта. «19 лет унижения закончились капитуляцией США в Афганистане», — написал Зариф и добавил, что аналогичная ситуация произошла или произойдет с США в Сирии, Ираке и Йемене. Американцам «не следовало осуществлять вторжение в Афганистан», продолжил иранский министр. «США уйдут, но оставят после себя большой беспорядок», — считает Зариф. Накануне стало известно, что США и «Талибан»* подписали историческое мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога. Со своей стороны «талибы» должны воздерживаться от насилия. При этом в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры с «талибами» «мертвы». Читайте также: Турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Россия предупредила Турцию о возможных последствиях полётов над Сирией

Командование группировки войск России не гарантирует безопасность полетов турецкой авиации после закрытия неба над сирийской провинцией Идлиб, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев. В ходе брифинга он напомнил, что на фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над Идлибом сирийское правительство было вынуждено объявить о его закрытии. «В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — подчеркнул контр-адмирал. Читайте также: Турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо

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Коротко по Идлибу. 01.03.2020

Для особо страждущих, коротко о развитии событий в Идлибе.1. Сегодня сражение разворачивалось на встречных курсах. Стороны сменили регистры – теперь под Саракибом наступает сирийская армия, а боевики перешли к обороне. В северных районах равнины Аль-Габ все наоборот – САА перешла к обороне, боевики СНА и ХТШ при поддержке турецкой армии перешли в наступление.2. Под Саракибом САА добилась тактических успехов, взяв 4 поселка к югу от города. Одновременно части САА и отряды "Хезбаллы" штурмуют город с востока. Боевики отбиваются при поддержке турецкой артиллерии и дронов. Город утюжит артиллерия САА и российская авиация. К северу от города турецкие дроны уничтожили 3 сирийских танка. Потери САА, СНА и ХТШ трудно подсчитать в этих условиях, но представляется, что они значительны с обеих сторон, учитывая концентрацию огневой мощи с обеих сторон. Сирийцы явно настроены отбить Саракиб. Посмотрим, чем ответят турки.3. К югу от трассы М-4 СНА и ХТШ при поддержке турецкой армии оттесняют САА от дороги, заняв около десятка поселков, взяв в том числе и Хазарин, благодаря чем они подходят на ближнем подступы к Кафр-Наблу. В ходе наступления, применяются не только турецкие дроны, но и шахид-мобили ХТШ. Сирийцы тут пока отходят.В целом, события развиваются очень быстро и ситуация постоянно меняется.Все это дополняется войной в воздухе.После того, как САА оправилась от шока массированного использования турецких разведывательных и ударных БПЛА (чьи возможности были явно недооценены, что помножилось на неготовность САА противостоять массированным ударам с воздуха по наступающим частям), сегодня в Идлибе была объявлена бесполетная зона для всех, кроме России. В предшествующие дни очевидно шло подтягивание средств ПВО поближе к Идлибу и сегодня это уже начало приносить результаты.За 1 марта по заявлениям турок сбито 2 бомбардировщика Су-24 (обе потери подтверждены Дамаском, пилоты спаслись) и уничтожено 3 системы ПВО. Сирийцы завалили еще 2 новейших БПЛА "Анка-S" (один уже подтвержден – его боевики по ошибке пытались выдать за сирийский L-39 и безуспешно искали на месте его падения труп пилота, вторая "Анка" пока до конца не подтверждена). Кроме того, по заявлениям источников в командовании САА под Саракибом и над Южным Идлибом уничтожено еще от 3 до 6 различных БПЛА). Вечером турецкие БПЛА атаковали авиабазу в районе столицы провинции Хама – наблюдался очень интенсивный ответный огонь. Пока результаты этого налета не ясны. В целом, помимо сражения на земле, идет и сражение за воздух. Все это помножено на горы информационного мусора про сбитые F-16, Су-34, "полное уничтожение всех средств ПВО в Идлибе" и т.д.За развитием событий можно следить здесь https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь).

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