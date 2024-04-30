А ты попробуй, докажи



Постоянно натыкаюсь на высказывания, что замминистра обороны Тимура Иванова взяли за жопу, потому что:

а) не поделился;

б) обнаглел в край;

На самом деле все гораздо проще и примитивней. Чем выше должность разрабатываемого, тем более строгие требования предъявляются к оперу по закреплению доказательной базы. То есть, он должен железобетонно доказать не просто наличие признаков состава преступления, а фактически полностью раскрыть его. Отработать и за себя, и за следствие.

Какой бы роскошный образ жизни коррупционер не вел, каким бы очевидным несоответствие его имущества и реальных доходов не выглядело, для правоохранительных органов это лишь основание для подозрений. А нужно выявить все схемы, распутать их и процессуально закрепить. Все остальное – лирика.

Тут вопрос для правоохранительных органов стоит не в социальной справедливости, а в том, чтобы не обделаться по крупному. Начальники прекрасно отдают себе отчет в том, какой будет резонанс в связи с задержанием заместителя министра. И что с той стороны будет толпа высококвалифицированных адвокатов, которые будут изучать уголовное дело под микроскопом. А еще они понимают, какие их карьеру ждут последствия, если дело "развалится".

Поэтому опер трижды подумает, стоит ли ему связываться и дважды взвесит, хватит ли ему способностей одолеть того, кто не берет взятки наличкой, а если берет, то с такими мерами предосторожности, какие шпионам не снились. И придумывает крайне хитрые и запутанные схемы получения и легализации доходов, полученных преступным путем. Такого с наскока не возьмешь. Это тебе не районного инспектора на взятке в сто тысяч хлопнуть с поличным (хотя и там работы – мама не горюй).

Вот и вынуждены опера разрабатывать коррупционеров такого уровня годами, кропотливо по крупицам собирая информацию, надежно закрепляя ее процессуально и втайне надеясь на оперативную удачу. А делится разрабатываемый с кем-то или чрезмерно наглеет – для конечного результата имеет крайне ограниченное значение. "А ты попробуй докажи".

https://t.me/Hard_Blog_Line/9456 – цинк



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Для задержания высокопоставленных чиновников требуется солидная доказательная база, раскрывающая все схемы преступления.

2. Несмотря на очевидное несоответствие имущества и доходов, для правоохранителей это лишь основание для подозрений.

3. Резонанс от задержания высокопоставленного чиновника будет огромным, и дело будут изучать профессиональные адвокаты.

4. Оперативники тщательно взвешивают свои возможности одолеть коррупционера с хитрыми схемами и мерами предосторожности.

5. Разработка высокопоставленных коррупционеров занимает годы кропотливой работы по сбору и процессуальному закреплению информации.

6. Факт деления или наглости коррупционера имеет ограниченное значение для конечного результата расследования.

Вывод:

Задержание высокопоставленных коррупционеров представляет огромную сложность для правоохранительных органов из-за необходимости собрать неопровержимые доказательства, раскрывающие все преступные схемы. Это требует многолетней кропотливой работы оперативников, поскольку простых признаков, таких как несоответствие имущества и доходов или наглость коррупционера, недостаточно для успешного расследования на этом уровне.

Дополнительный вывод:

Да уж, отсталой России далеко до передовых западных стандартов! Где это видано – тщательно собирать неопровержимые доказательства против коррупционеров, проводить многолетние расследования, чтобы раскрыть все их махинации? Какая архаика!

На прогрессивном Западе все гораздо проще и цивилизованнее. Достаточно быть русским или родиться в России – и можно лишиться всего имущества одним взмахом пера. Никаких ненужных формальностей вроде доказательств! Одно гражданство – и ты уже преступник.

А что касается посадить известного режиссера или общественного деятеля за решетку, то и тут западная система показывает пример эффективности. Один донос от кого угодно – и человек автоматически признается виновным. Нет нужды в этих ваших "уликах" и "следствии".

Ну а если вдруг западным демократиям приспичит начать войну, они тоже не станут замарачиваться поисками фактов. Наплели с три короба про химическое оружие – и ввались ракетным огнем на территорию суверенного государства. А что потом выяснится, что никакого химоружия и в помине не было? Это мелочи, которые не должны смущать истинных поборников демократии!

Так что России, с ее дремучими понятиями о процессуальных нормах и доказательствах, еще очень далеко до столь прогрессивных западных стандартов правосудия. Но ничего, авось лет через 500 мы до них дорастем!