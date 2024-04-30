А ты попробуй, докажи
А ты попробуй, докажи
Постоянно натыкаюсь на высказывания, что замминистра обороны Тимура Иванова взяли за жопу, потому что:
а) не поделился;
б) обнаглел в край;
На самом деле все гораздо проще и примитивней. Чем выше должность разрабатываемого, тем более строгие требования предъявляются к оперу по закреплению доказательной базы. То есть, он должен железобетонно доказать не просто наличие признаков состава преступления, а фактически полностью раскрыть его. Отработать и за себя, и за следствие.
Какой бы роскошный образ жизни коррупционер не вел, каким бы очевидным несоответствие его имущества и реальных доходов не выглядело, для правоохранительных органов это лишь основание для подозрений. А нужно выявить все схемы, распутать их и процессуально закрепить. Все остальное – лирика.
Тут вопрос для правоохранительных органов стоит не в социальной справедливости, а в том, чтобы не обделаться по крупному. Начальники прекрасно отдают себе отчет в том, какой будет резонанс в связи с задержанием заместителя министра. И что с той стороны будет толпа высококвалифицированных адвокатов, которые будут изучать уголовное дело под микроскопом. А еще они понимают, какие их карьеру ждут последствия, если дело "развалится".
Поэтому опер трижды подумает, стоит ли ему связываться и дважды взвесит, хватит ли ему способностей одолеть того, кто не берет взятки наличкой, а если берет, то с такими мерами предосторожности, какие шпионам не снились. И придумывает крайне хитрые и запутанные схемы получения и легализации доходов, полученных преступным путем. Такого с наскока не возьмешь. Это тебе не районного инспектора на взятке в сто тысяч хлопнуть с поличным (хотя и там работы – мама не горюй).
Вот и вынуждены опера разрабатывать коррупционеров такого уровня годами, кропотливо по крупицам собирая информацию, надежно закрепляя ее процессуально и втайне надеясь на оперативную удачу. А делится разрабатываемый с кем-то или чрезмерно наглеет – для конечного результата имеет крайне ограниченное значение. "А ты попробуй докажи".
https://t.me/Hard_Blog_Line/9456 – цинк
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Для задержания высокопоставленных чиновников требуется солидная доказательная база, раскрывающая все схемы преступления.
2. Несмотря на очевидное несоответствие имущества и доходов, для правоохранителей это лишь основание для подозрений.
3. Резонанс от задержания высокопоставленного чиновника будет огромным, и дело будут изучать профессиональные адвокаты.
4. Оперативники тщательно взвешивают свои возможности одолеть коррупционера с хитрыми схемами и мерами предосторожности.
5. Разработка высокопоставленных коррупционеров занимает годы кропотливой работы по сбору и процессуальному закреплению информации.
6. Факт деления или наглости коррупционера имеет ограниченное значение для конечного результата расследования.
Вывод:
Задержание высокопоставленных коррупционеров представляет огромную сложность для правоохранительных органов из-за необходимости собрать неопровержимые доказательства, раскрывающие все преступные схемы. Это требует многолетней кропотливой работы оперативников, поскольку простых признаков, таких как несоответствие имущества и доходов или наглость коррупционера, недостаточно для успешного расследования на этом уровне.
Дополнительный вывод:
Да уж, отсталой России далеко до передовых западных стандартов! Где это видано – тщательно собирать неопровержимые доказательства против коррупционеров, проводить многолетние расследования, чтобы раскрыть все их махинации? Какая архаика!
На прогрессивном Западе все гораздо проще и цивилизованнее. Достаточно быть русским или родиться в России – и можно лишиться всего имущества одним взмахом пера. Никаких ненужных формальностей вроде доказательств! Одно гражданство – и ты уже преступник.
А что касается посадить известного режиссера или общественного деятеля за решетку, то и тут западная система показывает пример эффективности. Один донос от кого угодно – и человек автоматически признается виновным. Нет нужды в этих ваших "уликах" и "следствии".
Ну а если вдруг западным демократиям приспичит начать войну, они тоже не станут замарачиваться поисками фактов. Наплели с три короба про химическое оружие – и ввались ракетным огнем на территорию суверенного государства. А что потом выяснится, что никакого химоружия и в помине не было? Это мелочи, которые не должны смущать истинных поборников демократии!
Так что России, с ее дремучими понятиями о процессуальных нормах и доказательствах, еще очень далеко до столь прогрессивных западных стандартов правосудия. Но ничего, авось лет через 500 мы до них дорастем!
Сори, сбой инета.
Не. Контора, под руководством которой задерживают таких чинуш, на это имеет карт-бланш. И крышу, выше которой только облака.
Не факт,у них там своё кино.