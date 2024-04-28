Весеннее обострение возникает не только у психически расстроенных людей, но и у антисоветчиков всех мастей, особенно в преддверии Дня Победы.

Все последние десятилетия каждую весну на российское общество выливались ушаты "правды". Так называемые либералы устраивали истерику, запрещая народу праздновать великий день. Однако после начала СВО эта категория граждан заметно поутихла. Как писал поэт: "А прежние ценители и судьи рассеялись, кто где, среди безлюдья…" Но не долго пустовало место внутреннего супостата. Покачнувшееся было знамя "народного просвещения" тут же подхватили так называемые белогвардейцы. Взялись они за дело так рьяно, что переплюнули самых оголтелых иноагентов из экстремистского общества "Мемориал"*.

Информационный ресурс с благовидным названием "Наследие империи", близкий к генералу Решетникову, не только повторил стандартные для либеральной пропаганды обвинения Сталина в развязывании Второй мировой войны, но и творчески их развил.

Оказывается, это Сталин организовал войну, ибо "видел в ней свой личный исторический шанс…"

Автор копнул глубже: "План тирана: захват для начала Европы, а если получится, и мира".

Согласно автору ресурса "Наследие империи", Сталин принудил Гитлера напасть на СССР в 1941 году, и всё ради торжества своих захватнических планов. "Война должна начаться именно в 1941-м, но как? Исключительно нападением Германии в нарушение Пакта. Сталин всеми силами избегал равной ответственности за начало войны, а тем более обвинения в агрессии. Он всячески провоцирует Гитлера, показывает ему слабость РККА, срывает переговоры в Берлине в 1940-м, казнит генералов авиации и ПВО, "не верит" разведке и военным. Хотя о плане "Барбаросса" он знает с первого дня и вплоть до фамилий командующих от разведки".

Автор "Ледокола" Резун нервно курит в сторонке, а либералы с открытыми от изумления ртами шепчут: "А что, так было можно?"

Читаем: "Провокация удаётся: Гитлер нападает, Отечественная война объявлена, Сталин — "миротворец". Это позволило Сталину заиметь США и Англию в союзники и поднять народ против агрессора".

Однако и это ещё цветочки. Читаем дальше. Обрадованный успехом провокации, Сталин тут же приказывает совершенно неготовым к войне войскам перейти в наступление с задачей "молниеносного разгрома" вермахта, а затем захвата Германии и беззащитной Европы".

Почему войска были не готовы, если таков был изначальный план? Даже не спрашивайте. В "проклятом совке" иначе и быть не могло.

"Этот приказ уничтожает все мехкорпуса, но Сталин вновь гонит РККА в атаку и "котлы" Смоленска, Киева и Вязьмы. Первый и второй эшелоны кадровой армии разгромлены, что предопределяет катастрофу армии 1941 года, когда в плен попало 4 миллиона, а ещё 5 погибло. … Но! И в начале 1942 года Сталин торопится и мечтает о захвате Европы… и снова гонит неготовые войска в наступление, что приводит ещё к 3 миллионам потерь… Страна на краю пропасти, и именно в мае 1942-го Сталин смиряется с крахом своих планов и идёт на "поклон" к Англии и США".

После такого описания хода Великой Отечественной войны уже не может удивить вывод: "Итог его планов? 40 миллионов погибших, 80 миллионов было в оккупации. Победой мы обязаны исключительно героизму народа, а вот деяния Сталина всё ещё ждут фактической оценки и исторического проклятия".

Весь этот клинический бред перед Днём Победы на серьёзных щах распространяет вовсе не сайт "Эха Москвы"*, но якобы национально-патриотический ресурс "Наследие империи".

Странно? Ничего удивительного!

Как доказал Лев Гумилёв, антисистема (или "малый народ", по Игорю Шафаревичу) легко меняет лозунги и знамёна даже на прямо противоположные, при этом принцип стремления к уничтожению остаётся.

"Либерал", "коммунист", "монархист" — всё это суть этикетки, за которыми может скрываться самый настоящий враг народа. Сие звание, как мы видим, не имеет национальности и не связано с партийной принадлежностью.

От редакции:

Совершенно очевидно, что "Наследие Империи" транслирует базовый постулат западной пропаганды, взятый на вооружение киевским режимом и прибалтийскими этнократиями. Речь идёт о формуле, согласно которой Советский Союз и Третий рейх несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Именно на это обратил внимание Игорь Шишкин и опубликовал приведённую выше свою реплику в социальных сетях. Вслед за этим последовала довольно визгливая реакция со стороны генерала Решетникова и его окружения. Бывший директор РИСИ засветился в комментариях, предлагая автору реплики "засунуть себе в задницу" изложенные выше аргументы. Сразу пахнуло натёртым до блеска дубовым паркетом бального зала Зимнего дворца. Вот он, монархический лоск! В столь же подзаборно-хамском ключе высказались и другие адепты "белой идеи".

В этой высокоинтеллектуальной дискуссии на том же уровне лексики поучаствовал и автор альтернативной истории России писатель-фантаст Пётр Мультатули, которым, согласно "Википедии", командует тот же генерал Решетников. А один из денщиков генерала позволил себе намёк на возможность физической расправы над Игорем Шишкиным — известным журналистом, ветераном патриотического движения, участником народного восстания 1993 года.

Вся эта наследившая в комментариях компашка до боли напоминает сборище пародийных монархистов из фильма "Корона Российской империи". В этой ленте отлично показано, как потерявшие человеческое достоинство и офицерскую честь политические резонёры превращаются в расхристанную банду орущих драных котов.

Покойный протоиерей Александр Шумский писал: "В одном из московских вузов проходили предрождественские чтения, организованные Московской Патриархией. В большом зале было собрано духовенство Центрального благочиния Москвы. Также там присутствовали студенты и преподаватели данного института. Среди выступающих был генерал Леонид Петрович Решетников, незадолго до этого снятый с должности руководителя РИСИ. Я знал о "белогвардейских" взглядах господина Решетникова, даже когда-то что-то писал по этому поводу. Но здесь я впервые увидел бывшего аналитика СВР, что называется, во всей "красе".

Сначала он говорил о Царственных Мучениках, но затем перешёл к советскому периоду. И тут, как говорят в народе, Остапа понесло. Такой градус ненависти и нетерпимости к советскому прошлому и к Сталину можно обнаружить только в самых либеральных диссидентских кругах. Обращаясь к молодёжи, Решетников сказал, что с советскими стариками уже ничего не поделаешь — их изменить невозможно, поэтому вся надежда возлагается им только на молодёжь, которая должна полностью отказаться от советской идеологии и пополнить ряды доблестной белой гвардии".

Для справки: Леонид Решетников — член КПСС с 1975 года, сотрудник Первого главного управления КГБ с 1976 года. Закончил свою службу в 2009 году в должности начальника информационно-аналитического управления СВР России и звании генерал-лейтенанта.

В 2009 году Решетников был назначен директором федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" и автоматически вошёл в состав Научного совета при Министре иностранных дел Российской Федерации, Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации и Общественного совета Министерства обороны Российской Федерации. По словам самого Решетникова, его институт занимался информационным обеспечением Администрации Президента, Совета Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата Правительства и иных министерств и ведомств. Готовил экспертные оценки, рекомендации, информационно-аналитические записки для вышеуказанных структур.

По воспоминаниям сотрудников РИСИ, при Решетникове в данной структуре царила особая "романтическая" атмосфера. На стенах висели портреты лидеров белого движения: Колчака, Врангеля и пары одиозных казачьих атаманов, особо отличившихся во время Гражданской войны. Также было принято обращаться к начальнику "господин генерал" и по штабс-капитански лихо щёлкать каблуками.

Так РИСИ прощёлкал Майдан в Киеве и попытку военного переворота в Турции. В 2016 году Решетников был снят с должности.

Сегодня Решетников и его команда атакуют советскую историю под знаменем монархии, но далеко не все сторонники монархии стоят на таких одиозных позициях. Огромное количество православных патриотов не собираются разжигать историческую рознь, но следуют заветам великого Пушкина: "…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал".

* иностранный агент и запрещённая в РФ экстремистская организация

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Игорь Шишкин утверждает, что интернет-ресурс "Наследие империи", близкий к генералу Решетникову, повторяет стандартные для либеральной пропаганды обвинения Сталина в развязывании Второй мировой войны и приписывает ему планы захвата Европы и мира.

2. "Наследие империи" пишет, что Сталин спровоцировал Гитлера напасть на СССР в 1941 году ради осуществления своих захватнических планов, а также обвиняет его в неготовности Красной Армии к войне и огромных потерях советских войск.

3. Автор считает эти утверждения "Наследия империи" клиническим бредом и транслированием базового постулата западной пропаганды о равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны.

4. Игорь Шишкин критикует генерала Решетникова и его окружение за переход на личные оскорбления и хамство в ответ на критику позиции "Наследия империи".

5. Историк проводит параллели между "Наследием империи" и крайними антисоветскими силами, утратившими человеческое достоинство и офицерскую честь.

Вывод:

Игорь Шишкин резко критикует интернет-ресурс "Наследие империи" и генерала Решетникова за распространение антисоветской пропаганды, обвинения Сталина в развязывании Второй мировой войны и приписывание ему захватнических планов. Автор считает эти утверждения клиническим бредом и транслированием западной пропаганды, а также осуждает хамское поведение сторонников "Наследия империи".

Было бы неплохо провести соответствующую проверку материалов "Наследия империи" на нарушения законодательства об оскорблении чести защитников Отечества и ветеранов.