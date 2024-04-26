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С.В. Савельев – ИИ – эволюция

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Искусственный интеллект (ИИ) используется для распознавания преступников, написания текстов и других задач, что демонстрирует его достижения.

2. Однако в области письменной речи ИИ пока не достиг высокого уровня интеллектуальности и духовности.

3. США активно развивают ИИ как государственный проект, рассматривая его в качестве способа выхода из экономического кризиса.

4. Истинная цель развития ИИ – осуществить глобальный "церебральный сортинг", заменив работников среднего звена (юристов, экономистов, программистов и др.) на ИИ.

5. Это позволит освободить интеллектуально способных людей для более сложных задач, которые ИИ не может выполнить.

6. Многие программисты и другие специалисты, заменяемые ИИ, потеряют работу и средства к существованию.

7. Необходимо тренировать собственный интеллект, так как под прикрытием развития ИИ скрывается серьезный отбор умов.

Вывод:
Лектор утверждает, что под видом развития ИИ происходит целенаправленный процесс замещения работников среднего звена, что приведет к высвобождению интеллектуального потенциала и своего рода "интеллектуальной революции". Однако этот процесс несет серьезные социальные риски для тех, кто будет заменен ИИ. Поэтому людям необходимо развивать собственные умственные способности, чтобы адаптироваться к грядущим изменениям.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wVnh-hIrahQ
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