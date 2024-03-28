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САВЕЛЬЕВ о пузыре искусственного интеллекта, работе мозга, роботизации людей и аферах Илона Маска

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В гостях профессор Сергей Савельев – доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ Научно-исследовательского института морфологии человека.

С одним из лучших специалистов в России по изучению мозга обсудим:
- Когнитивные способности Байдена: он в состоянии руководить США?
- Работа мозга: как устроено рациональное и иррациональное мышление человека? Как заставить себя думать и почему наш мозг этому сопротивляется?
- Возможно ли вырастить поколение гениев «из пробирки»? Каковы риски?
- Как сегодня пытаются роботизировать интеллект человека и почему Илон Маск – аферист с чипами?
- Порочная практика кадровых решений: назначения по признаку преданности, а не по уровню профессиональных компетенций. Когнитивная ловушка мозга?
- Почему система финансирования научной деятельности в России неэффективна?

И почему «все психологи – шарлатаны»?

Таймкоды:
00:00 Заставка Мета Big
00:58 В гостях профессор Савельев
01:47 У Байдена все в порядке со здоровьем?
05:06 Сонный Джо в элите США не одинок
09:35 Мозг человека изменчив. И это катастрофа
11:19 Об особенностях мозга Владимира Маяковского
12:19 Программирование для детей – предложение от Hello World School
14:44 «Межполушарное» развитие мозга – профанация
19:13 «Илон Маск – известный прохиндей»
23:44 Мозг и внешнее облучение информацией
26:09 Ноутбуки от ECHIPS – новая разработка из Челябинска
28:19 Нельзя искусственно воссоздать механизм мышления и запоминания
33:08 Мозг не может работать быстрее
36:00 «Гении сожрут своих создателей»
38:31 «На сколько процентов» работает мозг у человека?
43:14 Народ не напрягается, мозг отмазывается от работы
45:45 Почему в детстве было хорошо?
46:48 Детей в школе не нужно перегружать
48:20 Дети до 8-9 лет раньше были на домашнем обучении, это неспроста
53:47 Между поколениями разницы нет – разница в строении мозга
58:08 Человек очень быстро увеличил свой мозг за счет эволюции
1:03:06 Бояре Петра – такие же, как современные олигархи
1:07:35 «Война всех со всеми» – естественное состояние человека?
1:11:56 «Мы будем воевать по биологической части»
1:13:31 Конкурсы – инструмент личного насыщения и славы
1:16:42 Научные открытия – процесс спонтанный
1:19:13 Западная наука держится на грантах
1:22:47 Всех «психологов» – в КНДР на перевоспитание!
1:24:00 «Психологи» создают контент ради денег
1:25:54 Посттравматические стрессовые расстройства – не выдумка
1:30:05 Финал лекции
1:30:49 Обращение профессора Савельева к подписчикам

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Когнитивные способности и состояние здоровья президента США Джо Байдена, а также управляемость государства людьми с ограниченными когнитивными способностями.

2. Идеи и предложения о создании системы отбора высокоинтеллектуальных людей (гениев) на основе компьютерной томографии мозга для решения важных государственных задач.

3. Критика концепции "искусственного интеллекта" и заявлений Илона Маска о внедрении чипов в мозг человека.

4. Объяснение принципов работы человеческого мозга, отличий от компьютеров, роли химических процессов и морфогенеза в мышлении.

7. Споры о степени задействования ресурсов человеческого мозга и возможности ее повышения.

8. Эволюция человеческого мозга и механизмы, которые привели к его увеличению в размерах за последние миллионы лет. Обсуждение теории "церебрального сортинга" и искусственного отбора людей с более развитым мозгом.

9. Влияние питания, образа жизни и среды обитания на развитие человеческого мозга на ранних этапах эволюции. Роль социальных инстинктов и кооперации в эволюционном процессе.

10. Проблемы современной системы образования и попытки оболванивания населения через внедрение определенных образовательных практик (ЕГЭ и др.).

11. Критика существующей научной системы финансирования и необходимость вовлечения бизнеса в финансирование фундаментальных исследований.

12. Влияние психических расстройств (тревожность, депрессия и др.) на общество и методы борьбы с ними в разных странах.

13. Обсуждение теории поколений и ее применимости к изучению человеческого поведения.

14. Анализ текущей геополитической обстановки и биологической природы конфликтов между странами.

Основное внимание уделялось эволюционным аспектам развития человеческого мозга и критике некоторых современных явлений в обществе с научной точки зрения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kh35fttApIg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12194 9422
    chu 43 мин. назад

      Это высоко грамотный человек и ему верить можно. Он не в большинстве. Он один такой сам по себе. Опасения всех в Ящике про чипирование или еще чего напрасно.

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