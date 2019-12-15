Агония общества потребления. Что придумала мировая элита. Сергей Савельев
Доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев о том, как действует на сознание реклама. В чем разница реакций уходящего и приходящего поколения, как это может быть полезным. Как взаимодействуют пиар-технологии с древнейшими структурами коры мозга.
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