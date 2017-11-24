Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 ноября 2017

Корреспонденту «Русской Весны» удалось побеседовать с одним из людей, занимающихся восстановлением мирной жизни в Сирийской Арабской Республике. Мэр города Мосиаф Каер Абу Эль Джадаиль находится на своем посту лишь три месяца, но объективные перемены видят и жители города, и его гости.

Наш сегодняшний собеседник интересен и необычен еще и тем, что свободно говорит по-русски — он приехал учиться в Советский Союз на физика-ядерщика в конце 1980-х, потом оказался в Одесском политехе, где защитил кандидатскую степень. В Сирию Каер вернулся в 2015 году, когда на его Родине вовсю полыхала война.

Господин Эль Джадаиль, мы с Вами до начала интервью немного побеседовали, и, как почти все ваши соотечественники, Вы настороженно отнеслись к названию нашего СМИ, так как оно созвучно с понятием «арабской весны». Мы рассказали, с чем связано название «Русская Весна», и Вы очень интересно рассуждали о том, как трактуется понятие «весна» в контексте жизни государства, и чего в ней быть не должно. Если можно, давайте начнем как раз с этих рассуждений, а потом уже пойдут обычные для интервью вопросы.

Добрый день, с удовольствием! Я уже успел сказать, что весна — это естественный для жизни период. Перемены требуются всегда. Всегда требуется переоценка ценностей, назначение новых задач, целей. Исходя из этих целей, государство и общество должно выстраивать свою работу, свою деятельность.

Мы должны принимать во внимание, что есть война, которая унесла сотни тысяч жизней и разрушила нашу инфраструктуру. Это был заговор против Сирии между странами, которые хотят поделить Ближний Восток, которые хотели сделать из Сирии транзитную территорию для нефти и газа. Они пытались подогнать свою деятельность под слово «весна».

Действительно, весна нужна и каждому народу, и каждой стране, и каждому человеку. Это нормально, когда есть переоценка, когда есть стратегия и изменения в ней. Но эти страны просто попытались разрушить Сирию, которая их не устраивала, и создать здесь ситуацию, которая удобна именно им. Мы же всегда должны сопоставлять свои возможности и конечный результат, к которому стремимся.

Можете рассказать о чем-то конкретном?

Например, свобода. Это моральное состояние, которое должно быть у каждого народа, и все народы должны свое право на него защищать. Но, когда народ получает неограниченную, полную свободу, которую закон не сможет удержать — будет хаос. Свобода действительно нужна. Но каждому народу и каждой стране она нужна согласно тому уровню развития, до которого они дошли. Нельзя дать, например, швейцарцам и афганцам одинаковую свободу.

В каждой стране есть элементы, которые нужно учитывать. Если мы не готовы получить полную свободу и демократию, а нам ее навяжут — она разрушит нашу страну. Если говорить о политической весне в каждой стране, она должна отталкиваться от политической ситуации. После победы «арабской весны» — в кавычках, потому что это была не весна, а ворота в ад — мы с помощью наших друзей, России и тех стран, которые понимают, зачем на Западе придумали эту «весну», победим. Мы должны перехватить инициативу для того, чтобы самостоятельно регулировать ситуацию в политике, экономике и военной сфере. Все это должно находиться под жестким контролем.

Война не закончилась, она идет, но мы надеемся, что видим свет в конце тоннеля.

Кем Вы себя видите в этой войне?

Я — кандидат физических наук, физик-ядерщик. Я не мэр города по профессии, но, к сожалению, из-за Запада, который не хотел, чтобы Сирия получила дешевую энергию, я сейчас управляю городом, а не процессами на атомной станции.

Поясните, пожалуйста, нашим читателям, о чем речь.

Мы уехали в 1988-м году в СССР, чтобы стать инженерами по управлению АЭС. Мы получили в ваших ВУЗах дипломы и даже ученые степени. Но страны Запада запретили нам иметь станцию, строительство которой уже планировалось под Алеппо. Стране, чтобы развиваться, нужна дешевая энергия. Дешевая энергия — атомная энергия, а не ископаемая.

Если бы тогда все пошло так, как мы мечтали, Сирия бы получила необходимые ей несколько десятков мегаватт, и это был бы для нас сильнейший рывок во всех отраслях. Но, повторюсь, Запад запретил. Мы — не та страна, которая будет делать атомную бомбу. Мы не способны на это. Вся цивилизация пошла отсюда. Три великих пророка вышли с нашей земли. Но под предлогом угрозы того, что Дамаск получит возможность обзавестись ядерным оружием, меня лишили моей мечты и сделали безработным.

Таким образом, если разбираться в проблемах Ближнего Востока, то основная проблема — это не проблема, а дар Божий — дорогие природные ископаемые, углеводороды, которые у нас есть. Это стало проблемой, потому что есть страны, которые не понимают нормальных человеческих взаимоотношений, которые строили экономику за счет других народов.

Так было всегда: греки, римляне, колониальные Франция и Англия, Америка — все они нацелены на эту часть земли, чтобы высасывать отсюда все ее дары, а сейчас и полезные ископаемые. Как следствие, нас хотят сделать слабыми, хотят сделать из нас общество потребления, которое за дешевые западные деньги и товары отдаст свои богатства. Именно в этом состояла цель запрета мирного атома для нас.

Нам целенаправленно мешают. Доходит до того, что нам даже запретили трубы сверх определенного диаметра и толщины стенок завозить в страну!

Все уже необратимо, если рассматривать вопрос атомной энергетики, как Вы считаете?

Я могу работать на АЭС. Я преподавал в Одесском политехническом университете, у меня есть база и знания для работы на станции и обучения студентов. Я считаю, что сирийцы — не дураки. Мы — умный народ, который несет в себе древнейшую цивилизацию. Но с помощью войны и экономической блокады нас превращают в ничто.

Я из тех, кто настаивает на укреплении патриотизма на основании единой Сирии, единой власти. Мы должны наращивать взаимоотношения в экономической, военной, гуманитарной и других отраслях с нашими друзьями, которые были с нами в это тяжелое время.

Россия ради нас накладывала, если не ошибаюсь, пять или шесть вето в Совбезе ООН. Что это? На мой взгляд, это — больше, чем просто партнерские взаимоотношения. Россия — это единственное государство, благодаря которому мы сейчас здесь беседуем. Мы очень благодарны за такое отношение, но хотели бы развивать его правильно.

Вы должны понимать, что Сирия — беззащитная страна по отношению к тем волкам, которые на нее нападают. Мы должны выстраивать взаимоотношения с вами во всех областях, не только в военной. Мы не должны пускать сюда после войны третьи и четвертые страны, которые будут строить удобную им Сирию.

Я всегда предлагаю, что нужно активизировать отношения с Москвой в сфере экономики, образования. Если тот, кто нас поддерживает, силен, мы тоже должны быть сильными и развитыми. Зачем мы вам слабые? Но сейчас будет этап, когда нам предстоит окрепнуть, и мы надеемся на то, что с вашей помощью это произойдет. В том числе, лично я очень надеюсь на то, что моя мечта о дешевой энергии начнет сбываться. АЭС есть или строятся в Турции, Израиле, Иордании — почему мы не можем претендовать на это?

Я считаю, что время надуманных запретов прошло. Нельзя рассуждать о том, чтобы вернуть наше общество к довоенному уровню! Ведь именно этот уровень — хотя мы отлично жили — привел нас к войне. Нужно восстанавливать наше государство так, чтобы не повторять прошлые ошибки.

Мне искренне кажется, что с Вашими харизмой и энергией Вам будет «тесно» и на должности мэра и на атомной станции! Но все же, возвращаясь к креслу мэра: что здесь, в Мосиафе? Город очень красивый, в нем есть замок, построенный еще крестоносцами, роскошные виды на горный хребет с одной стороны и на равнину — с другой. Здесь прекрасно уживаются мусульмане и христиане, на улицах очень открытые и приветливые люди, которых, к счастью, миновали обстрелы и нападения террористов. Расскажите о проблемах и о том, что Вы планируете делать и уже сделали.

Люди очень устали от войны, и она их очень изменила. Прежде всего, нужно бороться с коррупцией. Это не быстрый процесс, и его нужно будет поддерживать постоянно. Если вы заметили, половина города перекопана — это происходит замена канализации. Город за годы войны без капитальных ремонтов очень сильно обветшал. Решили начать с канализации, на очереди уличное освещение. Причем не просто восстановление, а монтаж его по всему городу.

В настоящее время ведется строительство резервуара на пять тысяч кубических метров для питьевой воды, которая будет браться с глубины пятисот метров — скважины мы уже пробурили. Это давняя проблема: Мосиаф получал питьевую воду с очень малой глубины, поэтому ее качество и доступность оставляли желать лучшего.

Ведется проектирование «Города ремесленников». Мы так назвали микрорайон, в который переедут все, кто занят каким-либо мелким производством или ремонтом. Участок под строительство павильонов площадью пятьсот тысяч квадратных метров находится в нескольких километрах от города. Я считаю, это очень облагородит облик города и создаст для тех, кто работает руками, нормальные условия труда.

Сталкивались с противодействием своей работе?

Да, с самого начала и до сих пор. Но меня поддерживают те, кто предложил мне занять этот пост, поэтому считаю, что мы это противодействие преодолеем. Идет война. Одни защищают нашу родину с оружием, а мы защищаем ее здесь, внутри.

Вы, однако, тоже с оружием ходите, как мы успели заметить.

Это на всякий случай, от бандитов. Пока везде в городе освещение не сделали (смеется).

Одесса и русская баня в Сирии

Каер, Вы очень долго прожили на Украине, там родились Ваши старшие дети. Ностальгируете по прежнему месту жительства? Если да, то в чем находите утешение?

Очень ностальгирую и очень скучаю! Вы знаете, у меня есть дача в горах. Это место, кстати, регулярно обстреливают со стороны Латамны боевики «Джейш аль-Изза». Так вот, я построил там себе баню. Раз в неделю езжу париться и даже сумел приобщить некоторых друзей к этому! Кроме того, когда бываю в Дамаске, играю в теннис. В Одессе я играл за сборную города.

Я не буду скрывать, что лично мне Мосиаф очень нравится, я с удовольствием здесь бываю даже проездом. Искренне желаю Вам, городу и его жителям, чтобы все задумки и планы осуществились, а Ваш опыт перенимали другие главы городов!

Мне бы очень хотелось, чтобы вы приехали сюда месяца через три и сказали мне, узнаете ли город! Обещаю, что разница вас удивит!

Беседовал собкор «Русской Весны» Петр Кириллов

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*Запрещенная в РФ террористическая организация