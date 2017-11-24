Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 ноября 2017
- 11:26 ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в Сирии.
- 09:25 США бросили народ Сирии в руки убийц, мы не забудем, — El-Dorar.
- 05:30 Сирия. Необычный мэр: физик-ядерщик из Одессы носит пистолет, ходит в баню и отличает Русскую весну от Арабской.
- 02:15 Поражение США: американцы все же уйдут из Сирии.
- 00:46 США обосновались в Сирии надолго, — эксперт.
- Вчера 22:42 Дождь из бомб: Массированный налёт ВКС РФ уничтожил силы ИГИЛ в котле (ВИДЕО).
- Вчера 21:20 Из ада в ад: боевики ИГИЛ попали в новый котёл, сбежав из Абу-Кемаля.
- Вчера 20:58 Группировка России в Сирии будет сокращена, — Генштаб.
ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в Сирии
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США бросили народ Сирии в руки убийц, мы не забудем, — El-Dorar
Заявления американских чиновников, ушедших в отставку, могут считаться моментом пробуждения прежде мертвой совести властей.
Так, после своей отставки американский посол в Дамаске Роберт Форд внезапно решил выступить с заявлением, в котором сказал, что Америка дала сирийскому народу ложную надежду на поддержку, а затем отвернулась от него.
В продолжительном интервью прессе Форд отметил, что то, чего он ожидал в последнюю очередь, было вмешательство Ирана и «Хезболлы» в Сирию, чтобы сражаться на стороне сирийского режима.
Касательно сделки Лаврова с Керри во время кризиса вокруг химического оружия бывший посол подчеркнул, что российский министр иностранных дел обращался со своим коллегой как с ребёнком.
Это интервью было сделано в то же время, что и заявление главы Высшего комитета по переговорам Рияда Хиджаба, в котором он резко высказался в адрес Джона Керри.
Хиджаб считает, что госсекретарь США несет ответственность за то, что сирийский народ оказался в руках убийц. Вашингтон не только не оказал сирийцам помощи, но и не позволял это делать другим.
Сначала он закрыл глаза на вмешательство в конфликт отрядов милиции, члены которых прибыли со всех уголков мира, чтобы убивать сирийцев, затем на вторжение иранцев, вмешательство России, применение оружия массового уничтожения, баллистических ракет, уничтожение, изгнание сирийского народа и попытку заменить его боевиками из отрядов милиции.
В течение многих лет администрация США утверждала, что не хочет вмешиваться, опасаясь, что ситуация выйдет из-под контроля, как будто она была под контролем, если только это не подразумевает контроль над геноцидом сирийского народа.
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И вот сегодня Америка вмешалась, чтобы защитить курдских ополченцев, она защищает и поддерживает Рабочую партию Курдистана, которая классифицируется ею как террористическая группа, и даже сбила сирийский самолет, пытавшийся нанести удары по курдским ополченцам, тем самым отвернувшись от турецкого союзника по НАТО и сирийского народа. Тем самым США продемонстрировали беспрецедентное моральное падение.
Пока Америка занята тем, что она называет борьбой с терроризмом, террористами и источниками их финансирования, ежедневное убийство сирийского народа продолжается уже семь лет, однако это не имеет для неё значения.
Ее заботит поиск новых людей, которые в противном случае бы не получили влияние, если бы не сирийский конфликт.
Все это происходит на фоне заверений активистов и очевидцев о посадке шести американских вертолетов Apache для транспортировки своих агентов из ИГИЛ* после падения Ракки и Дейр-эз-Зора.
То, что сделала Америка против сирийского народа, не забудется. Хотя сегодня об этом не говорят, сирийцы продолжат хранить память о своей трагедии и катастрофе так же, как и палестинский народ и другие арабские народы, пролившие реки своей крови.
Возможно, некоторые люди из американской администрации осознают, что они сделали в отношении сирийского народа.
Ахмед Мувафик Зейдан
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия. Необычный мэр: физик-ядерщик из Одессы носит пистолет, ходит в баню и отличает Русскую весну от Арабской
Корреспонденту «Русской Весны» удалось побеседовать с одним из людей, занимающихся восстановлением мирной жизни в Сирийской Арабской Республике. Мэр города Мосиаф Каер Абу Эль Джадаиль находится на своем посту лишь три месяца, но объективные перемены видят и жители города, и его гости.
Наш сегодняшний собеседник интересен и необычен еще и тем, что свободно говорит по-русски — он приехал учиться в Советский Союз на физика-ядерщика в конце 1980-х, потом оказался в Одесском политехе, где защитил кандидатскую степень. В Сирию Каер вернулся в 2015 году, когда на его Родине вовсю полыхала война.
Господин Эль Джадаиль, мы с Вами до начала интервью немного побеседовали, и, как почти все ваши соотечественники, Вы настороженно отнеслись к названию нашего СМИ, так как оно созвучно с понятием «арабской весны». Мы рассказали, с чем связано название «Русская Весна», и Вы очень интересно рассуждали о том, как трактуется понятие «весна» в контексте жизни государства, и чего в ней быть не должно. Если можно, давайте начнем как раз с этих рассуждений, а потом уже пойдут обычные для интервью вопросы.
Добрый день, с удовольствием! Я уже успел сказать, что весна — это естественный для жизни период. Перемены требуются всегда. Всегда требуется переоценка ценностей, назначение новых задач, целей. Исходя из этих целей, государство и общество должно выстраивать свою работу, свою деятельность.
Мы должны принимать во внимание, что есть война, которая унесла сотни тысяч жизней и разрушила нашу инфраструктуру. Это был заговор против Сирии между странами, которые хотят поделить Ближний Восток, которые хотели сделать из Сирии транзитную территорию для нефти и газа. Они пытались подогнать свою деятельность под слово «весна».
Действительно, весна нужна и каждому народу, и каждой стране, и каждому человеку. Это нормально, когда есть переоценка, когда есть стратегия и изменения в ней. Но эти страны просто попытались разрушить Сирию, которая их не устраивала, и создать здесь ситуацию, которая удобна именно им. Мы же всегда должны сопоставлять свои возможности и конечный результат, к которому стремимся.
Можете рассказать о чем-то конкретном?
Например, свобода. Это моральное состояние, которое должно быть у каждого народа, и все народы должны свое право на него защищать. Но, когда народ получает неограниченную, полную свободу, которую закон не сможет удержать — будет хаос. Свобода действительно нужна. Но каждому народу и каждой стране она нужна согласно тому уровню развития, до которого они дошли. Нельзя дать, например, швейцарцам и афганцам одинаковую свободу.
В каждой стране есть элементы, которые нужно учитывать. Если мы не готовы получить полную свободу и демократию, а нам ее навяжут — она разрушит нашу страну. Если говорить о политической весне в каждой стране, она должна отталкиваться от политической ситуации. После победы «арабской весны» — в кавычках, потому что это была не весна, а ворота в ад — мы с помощью наших друзей, России и тех стран, которые понимают, зачем на Западе придумали эту «весну», победим. Мы должны перехватить инициативу для того, чтобы самостоятельно регулировать ситуацию в политике, экономике и военной сфере. Все это должно находиться под жестким контролем.
Война не закончилась, она идет, но мы надеемся, что видим свет в конце тоннеля.
Кем Вы себя видите в этой войне?
Я — кандидат физических наук, физик-ядерщик. Я не мэр города по профессии, но, к сожалению, из-за Запада, который не хотел, чтобы Сирия получила дешевую энергию, я сейчас управляю городом, а не процессами на атомной станции.
Поясните, пожалуйста, нашим читателям, о чем речь.
Мы уехали в 1988-м году в СССР, чтобы стать инженерами по управлению АЭС. Мы получили в ваших ВУЗах дипломы и даже ученые степени. Но страны Запада запретили нам иметь станцию, строительство которой уже планировалось под Алеппо. Стране, чтобы развиваться, нужна дешевая энергия. Дешевая энергия — атомная энергия, а не ископаемая.
Если бы тогда все пошло так, как мы мечтали, Сирия бы получила необходимые ей несколько десятков мегаватт, и это был бы для нас сильнейший рывок во всех отраслях. Но, повторюсь, Запад запретил. Мы — не та страна, которая будет делать атомную бомбу. Мы не способны на это. Вся цивилизация пошла отсюда. Три великих пророка вышли с нашей земли. Но под предлогом угрозы того, что Дамаск получит возможность обзавестись ядерным оружием, меня лишили моей мечты и сделали безработным.
Таким образом, если разбираться в проблемах Ближнего Востока, то основная проблема — это не проблема, а дар Божий — дорогие природные ископаемые, углеводороды, которые у нас есть. Это стало проблемой, потому что есть страны, которые не понимают нормальных человеческих взаимоотношений, которые строили экономику за счет других народов.
Так было всегда: греки, римляне, колониальные Франция и Англия, Америка — все они нацелены на эту часть земли, чтобы высасывать отсюда все ее дары, а сейчас и полезные ископаемые. Как следствие, нас хотят сделать слабыми, хотят сделать из нас общество потребления, которое за дешевые западные деньги и товары отдаст свои богатства. Именно в этом состояла цель запрета мирного атома для нас.
Нам целенаправленно мешают. Доходит до того, что нам даже запретили трубы сверх определенного диаметра и толщины стенок завозить в страну!
Все уже необратимо, если рассматривать вопрос атомной энергетики, как Вы считаете?
Я могу работать на АЭС. Я преподавал в Одесском политехническом университете, у меня есть база и знания для работы на станции и обучения студентов. Я считаю, что сирийцы — не дураки. Мы — умный народ, который несет в себе древнейшую цивилизацию. Но с помощью войны и экономической блокады нас превращают в ничто.
Я из тех, кто настаивает на укреплении патриотизма на основании единой Сирии, единой власти. Мы должны наращивать взаимоотношения в экономической, военной, гуманитарной и других отраслях с нашими друзьями, которые были с нами в это тяжелое время.
Россия ради нас накладывала, если не ошибаюсь, пять или шесть вето в Совбезе ООН. Что это? На мой взгляд, это — больше, чем просто партнерские взаимоотношения. Россия — это единственное государство, благодаря которому мы сейчас здесь беседуем. Мы очень благодарны за такое отношение, но хотели бы развивать его правильно.
Вы должны понимать, что Сирия — беззащитная страна по отношению к тем волкам, которые на нее нападают. Мы должны выстраивать взаимоотношения с вами во всех областях, не только в военной. Мы не должны пускать сюда после войны третьи и четвертые страны, которые будут строить удобную им Сирию.
Я всегда предлагаю, что нужно активизировать отношения с Москвой в сфере экономики, образования. Если тот, кто нас поддерживает, силен, мы тоже должны быть сильными и развитыми. Зачем мы вам слабые? Но сейчас будет этап, когда нам предстоит окрепнуть, и мы надеемся на то, что с вашей помощью это произойдет. В том числе, лично я очень надеюсь на то, что моя мечта о дешевой энергии начнет сбываться. АЭС есть или строятся в Турции, Израиле, Иордании — почему мы не можем претендовать на это?
Я считаю, что время надуманных запретов прошло. Нельзя рассуждать о том, чтобы вернуть наше общество к довоенному уровню! Ведь именно этот уровень — хотя мы отлично жили — привел нас к войне. Нужно восстанавливать наше государство так, чтобы не повторять прошлые ошибки.
Мне искренне кажется, что с Вашими харизмой и энергией Вам будет «тесно» и на должности мэра и на атомной станции! Но все же, возвращаясь к креслу мэра: что здесь, в Мосиафе? Город очень красивый, в нем есть замок, построенный еще крестоносцами, роскошные виды на горный хребет с одной стороны и на равнину — с другой. Здесь прекрасно уживаются мусульмане и христиане, на улицах очень открытые и приветливые люди, которых, к счастью, миновали обстрелы и нападения террористов. Расскажите о проблемах и о том, что Вы планируете делать и уже сделали.
Люди очень устали от войны, и она их очень изменила. Прежде всего, нужно бороться с коррупцией. Это не быстрый процесс, и его нужно будет поддерживать постоянно. Если вы заметили, половина города перекопана — это происходит замена канализации. Город за годы войны без капитальных ремонтов очень сильно обветшал. Решили начать с канализации, на очереди уличное освещение. Причем не просто восстановление, а монтаж его по всему городу.
В настоящее время ведется строительство резервуара на пять тысяч кубических метров для питьевой воды, которая будет браться с глубины пятисот метров — скважины мы уже пробурили. Это давняя проблема: Мосиаф получал питьевую воду с очень малой глубины, поэтому ее качество и доступность оставляли желать лучшего.
Ведется проектирование «Города ремесленников». Мы так назвали микрорайон, в который переедут все, кто занят каким-либо мелким производством или ремонтом. Участок под строительство павильонов площадью пятьсот тысяч квадратных метров находится в нескольких километрах от города. Я считаю, это очень облагородит облик города и создаст для тех, кто работает руками, нормальные условия труда.
Сталкивались с противодействием своей работе?
Да, с самого начала и до сих пор. Но меня поддерживают те, кто предложил мне занять этот пост, поэтому считаю, что мы это противодействие преодолеем. Идет война. Одни защищают нашу родину с оружием, а мы защищаем ее здесь, внутри.
Вы, однако, тоже с оружием ходите, как мы успели заметить.
Это на всякий случай, от бандитов. Пока везде в городе освещение не сделали (смеется).
Одесса и русская баня в Сирии
Каер, Вы очень долго прожили на Украине, там родились Ваши старшие дети. Ностальгируете по прежнему месту жительства? Если да, то в чем находите утешение?
Очень ностальгирую и очень скучаю! Вы знаете, у меня есть дача в горах. Это место, кстати, регулярно обстреливают со стороны Латамны боевики «Джейш аль-Изза». Так вот, я построил там себе баню. Раз в неделю езжу париться и даже сумел приобщить некоторых друзей к этому! Кроме того, когда бываю в Дамаске, играю в теннис. В Одессе я играл за сборную города.
Я не буду скрывать, что лично мне Мосиаф очень нравится, я с удовольствием здесь бываю даже проездом. Искренне желаю Вам, городу и его жителям, чтобы все задумки и планы осуществились, а Ваш опыт перенимали другие главы городов!
Мне бы очень хотелось, чтобы вы приехали сюда месяца через три и сказали мне, узнаете ли город! Обещаю, что разница вас удивит!
Беседовал собкор «Русской Весны» Петр Кириллов
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Поражение США: американцы все же уйдут из Сирии
Вчера многие СМИ разместили на своих передовицах сенсационную новость: «американцы остаются в Сирии, чтобы и дальше противостоять Асаду»…
Однако в своих материалах журналисты ссылаются не на заявления официальных лиц, а на публикацию в популярном заокеанском издании «Washington post», вышедшую за подписью известного в узких кругах корреспондента Карен де Йонга.
Последний, в свою очередь, представил на суд публике аналитическую статью, в которой упомянуты высокопоставленные американские чиновники, приведены цитаты министра обороны США Джеймса Мэттиса, представителя администрации президента Трампа в ООН Никии Хейли и конгрессмена Маккейна. Тем не менее, главным же источником, который поделился с де Йонгом всеми сенсационными сведениями, выступил некий «высокопоставленный чиновник», который дал свой комментарий на условиях полной анонимности.
Будем откровенны, среди пишущей братии очень модно использовать ссылки на анонимные источники в администрациях, дипломатических и военных ведомствах. Однако чаще всего этот «господин» оказывается выдуманным персонажем, чьи мысли излагает журналист.
Стоит предполагать, что и в данном случае мы столкнулись с этим распространенным приемом.
Почему американцы должны уйти
Действительно, давайте трезво оценим ситуацию. Вторжение американцев в земли арабской республики было вызвано исключительно экономическими интересами. Белый дом не волнует судьба многонационального сирийского народа, не собирался и не собирается Вашингтон бороться и с террористическими организациями в десятках тысяч километров от границ их континента. США интересовали лишь богатые нефтяные поля, которые сосредоточены по всей территории Сирии!
Однако победоносное наступление правительственных войск, которое привело к установлению тотального контроля над основными объектами системы нефтепроводов, сделало все американские завоевания бесполезными. Так на днях стало известно, что рабочие из Афганистана, входящие в состав «Сирийских демократических силы», вывезли с нефтяного поля Аль-Омак дорогостоящее оборудование. По имеющимся у нас данным, транспортировано оно было на американскую базу рядом с населенным пунктом Хасеке, от куда, в свою очередь, его уже вывезут за океан.
В своей статье господин де Йонг упоминает и некие геополитические интересы США. Так, по мнению автора, американские военные и дальше будут поддерживать курдские вооруженные формирования на севере страны.
Однако в данном случае автор немного опоздал и не следит за последними тенденциями в мировой политике. Позавчера посол Великобритании в Турции Ричард Мур фактически прямым текстом поддержал военную операцию Анкары против курдского народа, обвинив Отряды народной самообороны (YPG) в сотрудничестве с ИГИЛ* в Ракке.
«Коалиция знала о соглашении между группами, однако не была в состоянии это остановить. Коалиция открыто заявила о том, что не поддерживает данное соглашение», — сказал Мур.
Таким образом, если американцы решат вмешаться и оказать полноценную военную поддержку курдским отрядам, то им придется вступить в прямой военный конфликт со своим партнером по Североатлантическому альянсу — Турцией, а также пойти против ближайших соратников из Западной Европы. Что, естественно, маловероятно.
Бесспорно, с военной точки зрения Штаты могут сохранить свое присутствие в восточных регионах Сирии. Однако здесь возникает вопрос экономического обоснования? Содержание американских военных баз, транспортировка бытовых и военных грузов, солдат и офицеров обходятся США в миллионы долларов. В замен же Пентагон ничего не может предложить «инвесторам», щедро предоставляющим средства из государственного бюджета. Даже если предположить, что западные компании получат контроль над рядом нефтяных месторождений, то возникает логичный вопрос: как они будут доставлять покупателям «черное золото», если сирийские войска контролируют все основные логистические узлы?
Тем не менее, определенное военное присутствие США в Сирии все же сохранится. Уверен, что Пентагон не откажется от своей военной базы на границе с Иорданией в небольшом населенном пункте Эт-Танф.
В настоящее время этот американский объект уже оборудован всем необходимым для проживания многочисленных групп сил американских военных и представителей частных военных компаний. Не возникает проблем у Пентагона и с доставкой грузов и личного состава в Эт-Танф — Иордания по-прежнему готова предоставлять свою территорию для транспортировки людей, техники и оружия.
Однако необходимо понимать, что даже ограниченное присутствие США в Сирии будет считаться нелегитимным как минимум с точки зрения международного законодательства. Верно их сравнил российский депутат Государственный Думы Владимир Шаманов с «самозванцами в чужой квартире»…
Рияд Фарид Хиджаб, для «Русской Весны»
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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США обосновались в Сирии надолго, — эксперт
Соединенные Штаты хотят сохранить военное присутствие в Сирии на неопределенный срок, сообщила WP. В эфире радио Sputnik эксперт Семен Багдасаров высказал мнение, что американцы не собираются уходить из страны — слишком много вложили в войну.
США хотят сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки ИГИЛ*, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как отмечает газета, вывод американского контингента гарантирует «политическое выживание» президента Башара Асада, что, помимо прочего, ознаменует «победу Ирана». В планах США не допустить такого исхода. Они хотят поддержать появление на севере страны новой местной власти, независимой от Дамаска. Также, по словам неназванных чиновников, Вашингтон продолжит поддерживать на севере Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил».
По мнению собеседников издания, сохранение американского присутствия сможет повлиять на Асада и заставит его пойти на уступки во время женевских переговоров, которые возобновятся в конце ноября.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США не планируют уходить из Сирии до успеха женевского мирного процесса.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы обосновались в Сирии надолго.
«Было очевидно, что американцы и не собирались оттуда уходить — они чересчур много вложили в военную инфраструктуру в этом регионе.
У них там, как минимум, три базы и несколько десятков других мелких структур — средств радиотехнической разведки и прочего. Они там обосновывались надолго — в так называемой федерации Северной Сирии. Они осуществляют массированные поставки различной военной техники для формирований „Сирийских демократических сил“. И по признанию самих курдов, американцы в последнее время им поставили вооружений на сумму до трех миллиардов долларов. Поэтому они не собираются оттуда уходить. И им не надо для этого никаких оснований. Недавно в Госдепе заявили, что рано или поздно свергнут Башара Асада, для этого, мол, у них есть инструменты.
Вот один из инструментов — это вооруженные формирования „Сирийских демократических сил“. И если будет где-нибудь конфликт, то он станет глобальным. Боюсь, все к этому идет. Американцы не хотят с нами договариваться о каких-то правилах игры», — считает Семен Багдасаров.
* запрещенная в РФ террористическая организация
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Дождь из бомб: Массированный налёт ВКС РФ уничтожил силы ИГИЛ в котле (ВИДЕО)
Самолёты ВКС России продолжают оказывать существенную авиационную поддержку подразделениям Сирийской армии, которые ведут наступление на последние позиции ИГИЛ на востоке САР.
В четверг, 23 ноября 2017 г., дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГИЛ* в провинции Дейр-эз-Зор, передаёт Минобороны.
Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и преодолев расстояние свыше 2 000 километров, военные самолеты поразили опорные пункты боевиков в окрестностях населённого пункта Эль-Катья.
В результате точных бомбовым ударов уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники террористов. Кроме того, одиночные цели точечно поразили прицельным бомбометанием экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, уточнили в российском оборотном ведомстве.
Все назначенные цели были уничтожены, это подтверждено средствами объективного контроля.
Воздушное прикрытие бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Из ада в ад: боевики ИГИЛ попали в новый котёл, сбежав из Абу-Кемаля
Петля вокруг террористической группировки «ИГИЛ» практически затянулась.
Не успели террористы прийти в себя после штурма Абу-Кемаля, как попали в новый капкан в районе поселения Мезиле. Именно сюда сбегаются уцелевшие горстки бандитов из освобожденных ранее населенных пунктов.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.
То, что сейчас происходит с «ИГИЛ», вполне уместно назвать предсмертной агонией.
Еще немного — и с этой чумой в Сирии будет окончательно покончено. Арабские информагентства со ссылкой на командование совместными операциями ВС Ирака ранее сообщали о тяжелых потерях игиловцев в ходе штурма приграничного Абу-Кемаля и последующей зачистке населенного пункта. Те жалкие остатки боевиков, которым все-таки удалось выжить, спрятавшись в пустыне западнее Абу-Кемаля, ненадолго продлили свое существование.
Сейчас юго-восток Сирии уже не является проблемной зоной для правительственных войск и их союзников. Боевики лишены возможности снабжения со стороны Ирака, да и самих джихадистов здесь практически не осталось. Не помогли головорезам ни самоубийцы из батальонов смертников, ни разрекламированные псевдохалифатом отряды элитных ингимаси.
Вызволенные из плена жители юго-востока Сирии рассказывают, что боевики деморализованы и сломлены. Отмечаются случаи дезертирства и неповиновения приказам. Местное население говорит, что еще до штурма Абу-Кемаля некоторые исламские радикалы покинули район боевых действий. Похоже, что недостаток живой силы игиловцы восполняли, в том числе за счет несовершеннолетних. Среди найденных в Абу-Кемале поясов шахидов имеются небольшие размеры, рассчитанные, возможно, на детей и подростков.
То мрачное и грозное ИГИЛ*, некогда державшее в страхе более половины территории Сирии и трети Ирака, сегодня вынуждено скрываться на небольшом пятачке в пустынных землях и подземных туннелях в районе населенного пункта Мезиле, расположенного в нескольких десятках километров к западу от Абу-Кемаля.
Здесь же прячутся беглецы из других ранее освобожденных населенных пунктов провинции Дейр эз-Зор. По предварительным данным, в окружении находится не более 150–200 боевиков.
Попавшие в капкан игиловцы не оставляют попыток прорвать окружение небольшими группами ночью. Однако малочисленные отряды находятся под круглосуточным наблюдением российской авиации, которая пресекает попытки бегства в любое время суток.
Накануне Сирийской армией и ВКС России уничтожено более 50 террористов, свыше десятка пикапов с крупнокалиберными пулеметами и несколько единиц минометных орудий, также рассказал «Русской Весне» военный источник.
Будучи блокированными со всех сторон, у экстремистов на исходе ресурсы, налицо явная нехватка боеприпасов: зачастую попытки террористов контратаковать правительственные отряды влекут за собой большие потери среди боевиков.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Группировка России в Сирии будет сокращена, — Генштаб
Сокращение военной группировки России в Сирии может начаться до конца года, оно будет существенным, в САР останутся военные базы России в Хмеймиме и Тартусе, Центр по примирению и структуры, необходимые для поддержания безопасности, сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Видимо, да. По завершении выполнения военных задач, осталось совсем немного, конечно, будет принято решение Верховным главнокомандующим и группировка будет сокращена», — сказал Герасимов журналистам в ответ на вопрос о перспективах начала сокращения группировки до конца года.
На уточняющий вопрос, насколько значительным будет сокращение, Герасимов заявил: «Посмотрим по обстановке, конечно, существенно».
«Будут оставлены Центр примирения, наши базы две военные и ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось», — добавил глава Генштаба.
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