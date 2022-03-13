Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

Хоровое мнение. Почему “свободные европейцы” так любят ходить строем. Сергей Савельев

102 0

По каким критериям происходила социо-биологическиая эволюция в Европе. Что такое стабилизирующий отбор и как он работает. Почему уменьшился мозг среднего европейца, а “свободна мнений” это медийный миф европейского социума.

Смотрите вторую часть программы, чтобы узнать – на чём будет основан новый цикл естественного отбора в Европе и почему европейцы к нему не готовы.

Продолжение здесь:

RUTUBE – https://rutube.ru/video/642d000f1177874b691497caf86be008/
ВКонтакте – https://vk.com/wall-38085148_123855
Яндекс.Дзен – https://zen.yandex.ru/video/watch/622dad76d6fb0a2f433f17dc

#ДеньТВ #Савельев #эволюция #мозг #Европа #история #будущее
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rgfpebnDOYo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Русский крепостной крестьянин. Опрятный, смышлёный и свободный
Феномен Юрия Горного
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
Глава-2. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым.
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 апреля 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru