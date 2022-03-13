Хоровое мнение. Почему “свободные европейцы” так любят ходить строем. Сергей Савельев
По каким критериям происходила социо-биологическиая эволюция в Европе. Что такое стабилизирующий отбор и как он работает. Почему уменьшился мозг среднего европейца, а “свободна мнений” это медийный миф европейского социума.
Смотрите вторую часть программы, чтобы узнать – на чём будет основан новый цикл естественного отбора в Европе и почему европейцы к нему не готовы.
Продолжение здесь:
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