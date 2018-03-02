Русский крепостной крестьянин. Опрятный, смышлёный и свободный

Крестьяне Ярославской Губернии.1836 год. Акварель из труда “Древности Российского государства” Фёдора Григорьевича Солнцева. Выпущен в Москве в течение 1849—1853 годов.

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Из книги Юрия Шамурина, “Культурные сокровища России. Ярославль, Романов-Борисоглебск, Углич”. 1912 год. (Стр.89,90)

Почему-то когда говорят о крепостном праве, принято иметь в виду Россию. В России крепостное право было введено лишь в 1649 году, а в западной Европе же, уже с IX века оно стало распространяться повсеместно. Именно в Европе, в отличии от России, крепостное право было жестоким, особенно в польских и литовских герцогствах (Речи Посполитой, чьи феодалы были в основном западные европейцы), феодал мог иметь право на жизнь, смерть и честь крепостного. В России крепостное право хоть и было отменено в 1861 году, примерно на 50 лет позже чем в западной Европе, но по сути оно существовало только на бумаге. Вопреки распространенному мнению, именно русские крестьяне, как юридически, так и фактически, имели право жаловаться на своих помещиков и активно им пользовались, вплоть до 1861 года.

< ![CDATA[ ]]> Либерал-революционеры< ![CDATA[]]>, состоящие из всяких сортов анархистов и социалистов, демонизируя жизнь русского крестьянина, сознательно выдавая исключения за правило и распространяя всему миру жуть о якобы “свинцовых дикостях” его жизни, выставляя образ России в мире в самых черных красках, преследовали совсем иную цель, чем забота о русском крестьянине.

Император Александр II, который отменил крепостное право, был убит членами “Партии Народной Воли” (одним из которых был старший брат Ленина), когда ехал подписывать первую Российскую конституцию.

Крепостное право само по себе явление безусловно отрицательное, и отдельные случаи заслуживают самого глубокого осуждения, но разве сознательное выставление и распространение ложного образа жизни русских крестьян всему миру как рабов и скота, не является унижением достоинства этих людей? Русские крепостные крестьяне не были рабами, и не ощущали себя таковыми.

А. С. Пушкин в своей незаконченной статье “Путешествие из Москвы в Петербург” (1833—1835) (написанной в ответ на “Путешествие из Петербурга в Москву” Радищева) описывает разговор со своим попутчиком англичанином о русских крепостных крестьянах (отрывок):

“Что поразило Вас более всего в русском крестьянине?“…..Англичанин: “Его опрятность, смышленость и свобода”…

Как жили крепостные крестьяне и вообще простой народ в России, как описывали их жизнь и быт очевидцы тех времен?

Ф.Н. Слепушкин. Гравюра работы Н. Штабе

Фёдор Никифорович Слепушкин родился в 1783 году в селе Малое Мочино Ярославской губернии. Будучи крепостным крестьянином Е. В. Новосильцевой (урожденной графини Орловой), Федор Никифорович занимался живописью, поэзией, писал стихи. А в 1826 году крепостной крестьянин издал свою первую книгу стихов “Досуги сельского жителя”, привлекшую внимание министра народного просвещения А. С. Шишкова, который представил ее Николаю I. Император пожаловал поэту-самоучке дорогой кафтан с золотыми галунами, а императрица Александра Федоровна послала ему золотые часы. Вдовствующая императрица Мария Федоровна пожелала увидеть самого Слепушкина, и он был ей представлен Шишковым. После беседы с поэтом о его семье и стихотворениях, Мария Федоровна вручила ему еще одни золотые часы.

Академия наук наградила Слепушкина золотой медалью, написав ему:

“Почтеннейший крестьянин Федор Никифорович! Российская императорская академия в заседание свое сего генваря 23-го дня 1826 года слушала стихотворное сочинение твое, под названием “Досуги сельского жителя”. Академия с удовольствием и не без удивления к природным дарованиям твоим нашла оное весьма хорошим, как по изящному вкусу и благонравию, так равно по простому, но благородному слогу и чистому языку, сельским описаниям приличному; а притом ведая, что ты, при должном попечении о семействе своем, не отставал никогда от занятий, состоянию твоему сродных, научился также самоучкой живописному искусству и добрым поведением своим от многих заслужил похвалу, определила в одобрение за похвальную жизнь и труды твои награду, состоящую из средней золотой медали с подписью: “приносящему пользу русскому слову”.

В 1828 году вышло второе издание его сборника “Досуги сельского жителя”, в которое было добавлено сорок новых стихотворений. В 1836 году вышла поэма “Четыре времени года”, а в 1834 году за стихотворение написанное на открытие Александровской колонны ему была пожалована золотая медаль на Андреевской ленте. В том же, 1834 году, вышла книга “Новые досуги сельского жителя”, а в 1840 году сборник, изданный Академией наук. Слепушкину удивлялись в Англии, Франции и Германии, где переводились и издавались его стихи.

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Из статьи в журнале “The Illuestrated London News” от 21 Июля, 1855 года. “Sketches of russian Life” (Очерки о русской жизни). Стр. 85. (В конце этого поста мы приведем полный перевод) :

….В конце апреля или начале мая, в зависимости от того, насколько суровой была зима, орудия Петропавловской крепости возвещают жителям Петербурга, что лёд сломал свои оковы, и великолепная Нева теперь свободна. Затем комендант крепости подходит на своём катере, ступает на берег, приветствуемый восхищенной толпой, в которой генералы, князья и простые мужики все толкутся вместе, и следует к Зимнему дворцу, где он преподносит Императору чашу восхитительной невской воды, а взамен получает щедрый дар за свой труд…. В эти дни на Адмиралтейской площади проводится ярмарка….Царская семья, весь двор и знать прогуливаются вокруг балагана и, очевидно, получают не меньше удовольствия от этих нелепых танцев, пения и восторга простого люда, что и они сами. С ними обращаются с уважением, и это смешение знати и крестьян выглядит совершенно естественным и правильным…..

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“Общее введение в историю Российской Империи”. Первый Том. Часть первая. 1835 год. Автор: Доктор исторических наук при Кёнигсбергском университете, Фридрих Вильгельм Шуберт. Выдержки из описания положения крепостных крестьян в России. Стр. 191-195: “О государственных крестьянах: Каждые три года выбирается волостной депутат, так же свой староста, который управляет деньгами, и староста, который разбирает ссоры и курирует положение сирот и овдовевших. В каждом селе есть свой деревенский депутат, которого крестьяне выбирают каждый год и который в случае каких-либо притеснений со стороны управляющего должен донести эти жалобы до самой высшей инстанции. Деревни и поля должны располагаться так, чтобы расстояние между ними было не более 4 верст. Крестьянин имеет право продавать урожай по своему усмотрению. Если же поле находится дальше 4 верст, и крестьянину приходится переезжать на новое место, то канцелярия берет на себя все расходы, включая оброк с этих полей в течение нескольких лет.

Каждый церковный приход обязан на свои средства обеспечить возможность крестьянским детям от 6 до 10 лет обучаться в школе, а родителям самых лучших учеников предоставляются всяческие льготные условия при платеже оброка. Каждое управление обязано на свои средства содержать для больных крестьян больницу. В каждом управлении должны содержаться запасы зерна, чтобы в случае неурожая крестьянин мог засеять свои поля. Крепостные крестьяне помещиков работают три дня в неделю на оброк, остальные дни они предоставлены самим себе. Если же помещик незаконно и жестоко обращается со своими крестьянами, то наказание несёт не только он сам, но также и губернатор, который допускает или замалчивает такие случаи. Кроме того, в случае неурожая помещики обязаны содержать и кормить крестьян, а также предоставить им на следующий год семена для посева. Продавать крестьян запрещено – только земли с расположенными на них полями и деревнями. Помещик должен заботиться, чтобы крестьянин мог платить в казну. Ему строго-настрого запрещено принуждать крестьянина работать для оплаты долгов самого помещика. Крестьянам разрешено торговать собственным урожаем по своему усмотрению, а также скупать в других деревнях различные изделия и торговать ими на рынках. Кроме того, они могут брать в долгосрочную аренду почтовые станции, а помещик выступает в этом случае гарантом.

Оброк платится в зависимости от количества земли и управления, примерно от 1 до 2,5 рубля серебром в год.

***

Чтобы примерно понять финансовую нагрузку крестьянина при платеже оброка, мы приведем статистику цен в Российской империи на 1835 года. Как следует из данных вышеприведенного автора, крестьяне могли продавать урожай по своему усмотрению, и платили оброк в год от 1 до 2,5 рублей серебром в год. Ниже указаны цены на рожь и овес в различных губерниях, которые колеблются от 3-4 рублей до 14-28 рублей за четверть (12 пудов). перевод с немецкого:

В году 1835.

Самые высокие (в июле).

28 руб. за четверть ржи, в Псковской губернии.

14 руб. за четверть овса в Псковской и Витебской губерниях.

Средние:

10 руб. за четверть ржи в губерниях: Воронежской, Вятской, Казанской, Курской, Херсонской.

7 – 6 руб. за четверть овса, во многих местностях средней России.

Низкие:

4 руб. 54 коп. за четверть ржи в Енисейской губернии.

3 рубля за четверть овса в Енисейской и Пензенской губерниях.

оригинал:

Статистика цен из книги “Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношении” (Rußland in historischer, statistischer, geographischer und literarischer Beziehung) , Том 1, 1839 год.

*** Отрывок из рассказа А. С. Пушкина “Путешествие из Москвы в Петербург” (1833—1835) (написанной в ответ на “Путешествие из Петербурга в Москву” Радищева) где он описывает разговор со своим попутчиком англичанином о русских крепостных крестьянах (отрывок):

Англичанин: Вообще повинности в России не очень тягостны для народа. Подушная платится миром. Оброк не разорителен (кроме в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности умножает корыстолюбие владельцев). Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. И это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать.

***

“Еженедельный журнал о народах и странах “Заграница” (Das Ausland: Wochenschrift für Länder- u. Völkerkunde). № 150, Том 13, 1840 год. Стр. 597. Очерки из путешествия из Вятки в Пермскую губернию. Краткий перевод с немецкого:

Наконец-то мы выехали из вятской местности, и на нашем пути стали встречаться деревни с русскими названиями и люди, говорящие на русском языке. Мы остановились в одном деревенском доме, очень чистом, и который мне так понравился, что несмотря на то, что я хотел скорее прибыть в Пермь, я остался там на несколько часов. Этот крестьянский дом произвел на меня впечатление своей красотой, а его жилец был образованным. Действительно, он умел читать и считать, и тут в Перми это является очень даже привычным делом, так как во всех больших селах имеются приходские школы. Все подростки до того как они начинают работать, обязаны идти в школу ( в Пермской губернии количество школ составляет 51 ). И поэтому крестьяне, владеющие грамотой, в Пермской губернии не редкость. С первого взгляда угадывается, что здешние крестьяне как нигде в России сохранили свои красивые древние русские обычаи. Они очень гостеприимны и добродушны, и, наверное, надо жить в Сибири, чтобы увидеть настоящую русскую душу в её подлинной сути. Стиль жизни, традиции и обычаи – всё несёт в себе отпечаток русской древности. Когда мы ехали по улице, был летний день. И что это была за дорога – даже городское шоссе не сравнится с ней! Ровная, сухая, даже ни одной колеи мы не нашли в ней. Дороги тут построены из шлака или маленьких камушков величиной с орех, и накатаны до твердого состояния. Когда я после встречал где-либо плохие дороги, я всегда вспоминал здешние.

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От Амалии фон Лиман, молодой девушки, из поездок с родителями по нескольким землям России, в доверенных письмах её подруге и прежней гувернантке, Хелене Гаттерер в Гёттингене. Типография Розенбуш, 1794 года. Гёттинген, Германия. Небольшая часть из рассказа, например про Кострому:

“Вечером около 7 часов мы поехали дальше, и ночью мы прибыли в губернский город Кострома. После обеда мы осмотрели город, он очень большой, все здания из камня, как в Санкт-Петербурге. В городе есть очень великолепный монастырь. После обеда мы осмотрели фабрику графа Воронцова, она находится примерно в 6 верстах от города, в очень красивой местности. На обратном пути мы осмотрели монастырь. После того как мы переночевали, мы продолжили наше путешествие в деревню Иваново. Это очень большая деревня, принадлежащая графу Шереметьеву. В ней находится очень много маленьких ткацких фабрик….

Крестьяне там очень богаты, хотя и не занимаются земледелием; каждый печатает льняные платки, в воскресенье несет свою недельную работу на рынок, продает свой готовый товар, покупает себе новый материал и начинает работать в понедельник снова, и живут они так из года в год.

Два крестьянина в тех местах владеют хорошими фабриками, и в их распоряжении есть свои крестьяне. Один из них пригласил нас погостить у него. Я не могу вам даже описать, как мы были восхищены, иметь возможность погостить дома у местного крестьянина. Он жил в большом каменном доме, очень чистом, в комнатах была лучшая мебель из красного дерева, фарфор и серебро; стулья и занавески из ситца, по последней моде с бахромой и кистями. После завтрака, он повёл нас в местную каменную церковь, недавно построенную, очень красиво и искусно разрисованную внутри, особенно алтарь. На эту церковь они потратили тридцать пять тысяч рублей. Я Вам уже писала, моя любовь, что все крестьяне здесь фабриканты, и они сделали всё своими руками, никакой иностранец не работал над этим; вырезанные узоры были делом рук местных мастеров, живопись тоже от них, даже кирпичи были местного обжига.”…..

***

“Отечественные записки” Часть 14, №38 , июнь 1823 года. Письмо князя Козловского. Благодетельные крестьяне Село Баршовка, марта 24, 1823 года.

“Костромской губернии, Кинешемского уезда в деревне Ванячках, принадлежащей Ан. Пет. Хрущеву, живут два крестьянина, двоюродные братья, Петр Кузьмич и Иван Степаныч Коноваловы.

Хорошим поведением и честностью они заслужили уважение соседей; довольно одного их слова, чтобы примирить ссорящихся. — Они занимаются торговлею на довольно значительную сумму — чем и приобрели хороший капитал; но Коноваловы не копят золота, чтобы запирать его в кладовых; а употребляют достояние свое благороднейшим образом: где случится несчастье от пожара (что они стараются разведывать), то тотчас Коноваловы посылают на всякий сгоревший двор хлеб и соль, 10 р. асс., тулуп, а летом кафтан, а иногда и две рубашки.

Вот, милостивый государь поступки русских помещичьих мужиков. — Поместите сие в журнале вашем, да не утаятся в неизвестности человеколюбивые поступки сих добрых людей и проч.”

Кн. А. Ко.

Основатель рода – Петр Кузьмич Коновалов (1781–1846), будучи крепостным, организовал в д.Бонячки Кинешемского уезда (ныне – город Вичуга Ивановской обл.) ткацкое заведение с раздачей нитяных основ для работы крестьян на дому. Скопив капитал, он в 1827 с семьей выкупился на волю, приписался к купеческому сословию и продолжил свое дело. Его сыновья и внуки развили производство. В 1864 в Бонячках уже работала механическая ткацкая фабрика, в 1870 в соседнем с. Каменка открылась красильно-отделочная фабрика Коноваловых, а в 1894 в Бонячках – уже большая бумаго-прядильная мануфактура, вобравшая мелкие кустарные заведения и получившая право маркировать изделия изображением государственного герба.

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Старинный деревянный дом в деревне Вичуга, Костромская Губерния. Рисунок Никанора Чернецова, 1838 год.

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Блазиуз, который критически и с нелюбовью относился к России, в своей книге “Путешествие по европейской части России в 1840-1841 г.г.” издания 1844 года (“Reise im Europäischen Russland in den Jahren 1840 und 1841″,von BLASIUS, Johann Heinrich.) изобразил дом русского крестьянина так :

Дом русского крестьянина. Рисунок из главы “Путешествие из С.- Петербурга в Вытегру.

Отрывок из главы “Путешествие из Вологды в Ярославль”, Стр. 287:

……”Уже при въезде на ярославскую землю дома и деревни принимают другой характер, выглядят ещё более благосостоятельней, чем близлежащие вологодские деревни. Дома построены гораздо лучше, чем те, которые мы видели до сих пор, имеют широкий, дугообразно перекрытый сводом вход с двумя колоннами по обе стороны, большие окна со ставнями, отделанные в лучшем вкусе, и просторные комнаты с балконом с торцевой стороны”…

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Деревня между Костромой и Ярославлем. Литография из книги “Voyage pittoresque et archéologique en Russie”, Андре Дюран (Andre Durand), год издания 1839.

Вид села между Новгородом и Тверью. Литография из книги “Voyage pittoresque et archéologique en Russie”, Андре Дюран (Andre Durand), год издания 1839.

Гуляние на Троицу. Семик в Епифановском уезде Тульской губернии. Гравюра. 1850 годы . Крепостные князя Голицына. Обратите внимания на дома этих несчастных крестьян.

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Усадьба Райково . Костромская губерния, Вичуга, деревня Шелашиха на реке Сунжа. 1831 год.

В конце 18 в. Шелашиха управлялась князем Борисом Петровичем Козловским (1754-1809), который был женат на Анне Николаевне Бологовской.

Литография гравюры “Русские крестьяне в национальных костюмах”. Париж 1838г. Старинная гравюра из многотомного издания Жана-Мари Шопена L’Univers Pittoresque”Вселенная. История и описание всех народов .

Устройство избы деревенских крестьян Тверской Губернии. 1830 год. Предметы русского быта в акварелях из труда “Древности Российского государства” Фёдора Григорьевича Солнцева. Выпущен в Москве в течение 1849—1853 годов.

Изба или русская комната, Милан, Италия, 1826 год. Авторы гравюры Луиджи Джиаре (Luigi Giarre) и Винченцо Станджи (Vincenzo Stanghi). Работа из издания Джулио Феррарио (Giulio Ferrario) “Il costume antico e moderno o storia”.

1812 год. Рисунок английского художника-акварелиста Джона Огастеса Аткинсона (John Augustus Atkinson 1775–1833), который прожил многие годы в России . Русские крестьяне отличались небывалым патриотизмом и имели сильное чувство собственного достоинства, они наносили себе увечья, но не помогали французам и их союзникам.

Простая одежда тверской девушки. 1833 год.

Одежды русского государства в акварелях из труда “Древности Российского государства” Фёдора Григорьевича Солнцева. Выпущен в Москве в течение 1849—1853 годов.

На крыльце избы. 1855 год. Фелицын Ростислав (1830-1904)

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Антон Фридрих Бюшинг (Anton Friedrich Büsching, 1724— 1793) — известный немецкий теолог, географ и педагог. Из его книги “Новое описание земли (Neue Erdbeschreibung)” о Российской империи. Автор, который был два раза в России в 1748-1750 и в 1761-1765 годы, описывая в своей книге быт и положение русских крестьян, жизнь городов и провинций Российской империи, практически не упоминает какое либо насилие над крестьянами или их унижение, напротив, отмечая повсюду большое количество мануфактур, фабрик, заводов, полей и богатую жизнь русских крестьян и прочего работающего населения. Во время своего второго пребывания в России в 1761 по 1765 год, он отметил что добротных домов становится всё больше и плохих почти не осталось. Так же автор отмечает, что продукты питания в Российской империи очень дешёвые, по очень доступной цене, в особенности мясо. Каждый крестьянин имеет в своем доме баню, в которой он парится два раза в неделю, и если у кого нет собственной, то для этого построены общественные. О крепостных в Герцогстве Литовском (Лифляндском) автор сообщает с превеликим сожалением и состраданием, в каком положении живут там крестьяне и о том как их дома напоминают лишь закопченные хижины, и что они находятся практически в рабском положении у своих феодалов. Их господа – в основном немцы, остальные шведы, датчане и поляки, и они ничем не обязаны своим крепостным и не предоставляют им практически ничего, что необходимо к проживанию. Хозяева могут продать крепостных по своему усмотрению, даже отдельно от детей, и проявлять любые формы насилия над ними, не будучи наказанными за это. Многие крестьяне едва доживают до следующего урожая. В ещё более худшем положении находятся эстонские крепостные крестьяне. В Дании крестьяне за неимением лошадей, сами вынуждены запрягаться в плуг.

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Из книги: “О прибытии Карла XII, короля Швеции в земли умершего короля Польши Августа II.” Часть вторая. Автор: Rudiger, Johann Andreas Rudiger, 1742 год. (Стр. 280) Перевод с немецкого:

“Крестьянин во всей Польше и Литве есть самый настоящий раб. И если господин убьет его, он не понесет за это никакого наказания.”

Как известно, Королевство Польское и Великое княжество Литовское располагались на территориях современных Польши, Украины и Литвы.

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Из феодального устава землевладения Депенау, княжество Гольштеин (Depenau, Holstein), 1740 года:

“Ничто не принадлежит вам, душа принадлежит Богу, а ваши тела, имущество и все что вы имеете, является моим (Nichts gehoret euch zu, die Seele gehoret Gott, eure Leiber, Guter und alles was ihr habt, ist mein)”….

…”Крестьянин не должен стелить свою постель до вечера, так как он не может знать днем, спит ли он еще следующую ночь в той же самой постели. (Der Bauer muss sein Bett nicht vor Abend zurecht machen, weil er am Tage nicht wissen kann, ob er noch die nachste Nacht in demselben schlaft)”

(Из книги Volker Griese: “Es gehet dem Menschen wie dem Vieh”. Gut Depenau und seine Leibeigenen. (Фолькер Гриезе: ” Люди как скот” . Усадьба Депенау и её крепостные.)

В герцогствах Шлезвиг и Гольштейн крепостное право было отменено в 1804 году.

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Дневник F.W. Winkler, штабного секретаря саксонского гусарского полка в составе армии Наполеона, во время похода на Россию в 1812 году. Описание герцогства Польского.

Автор с состраданием описывает увиденное им ужасное положение крестьян, которые живут в жалких полуразваленных хижинах и спят на полу на тряпках. Которым не принадлежат даже ложки, которыми они едят, и жизнь которых полностью зависит от воли своего господина….. но все подробности мы лучше не станем переводить и описывать ……< ![CDATA[ ]]> текст оригинала < ![CDATA[]]>

Хижина франконского крестьянина, Германия. Рисунок F.W. Weinrotter 1730-1771. Из книги Густава Фрайтага “Зарисовки из немецкого прошлого” Том 3. (Bilder aus der deutschen Vergangenheit) .

Крестьянская хижина. Голландия. Van Gogh. 19-ый век

Хижина европейского крестьянина. Franz Edmund Weirotter. (1733 Innspuck – 1771 Wien)

Голландская деревня. Jan van Goyen (1596-1656)

Лачуги бельгийских крестьян, Бельгия 1880 год.

*** Из статьи доктора исторических наук Владимира Пузанова:

“В отличие от многих государств Европы (например, Польши, где убийство крепостного вообще не считалось государственным преступлением и подлежало только церковному наказанию) законы России защищали жизнь и имущество крестьян от помещиков. Соборное Уложение 1649 г. разделяет меру ответственности помещика за неумышленное и предумышленное убийство крестьянина. В случае неумышленного убийства (в драке) дворянин подвергался тюремному заключению до специального распоряжения царя. При предумышленном убийстве крестьянина виновного казнили, независимо от социального происхождения. В правление Елизаветы Петровны, когда смертная казнь в России была фактически отменена, дворян, виновных в смерти своих крестьян, обычно отправляли на каторгу. Правительство внимательно следило за отношениями помещиков и крестьян. Екатерина II в 1775 г. уполномочила генерал – губернаторов преследовать помещиков за жестокое обращение с крестьянами вплоть до конфискации имений и передачи их в управление опекунским советам.

Александр I в 1817 г. указал за произвол помещиков предавать их суду и брать имения под опеку казны. За 1834 – 1845 гг. правительство привлекло к суду 2838 дворян и осудило из них 630 человек. В правление Николая I в опеке находилось ежегодно около 200 имений, взятых за плохое обращение помещиков с крестьянами. Правительство постоянно регулировало отношения помещиков и крестьян. В 1834 – 1845 гг. в России было осуждено 0,13 % крестьян за неповиновение помещикам и 0,13 % помещиков за превышение власти над крестьянами.”

Помещица Дарья Николаевна Салтыкова, садистка и убийца своих крестьян, Решением Сената и императрицы Екатерины Второй была лишена достоинства столбовой дворянки и приговорена к пожизненному заключению в монастырской тюрьме, где она и умерла. Приговор Указ Сенату, 2-го октября 1768 года.

Указ нашему Сенату. Рассмотрев поданный нам от Сената доклад о уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери, нашли мы, что сей урод рода человеческого не мог воспричинствовать в столь разные времена и такого великого числа душегубства над своими собственными слугами обоего пола, одним первым движением ярости, свойственным развращенным сердцам, но надлежит полагать, хотя к горшему оскорблению человечества, что она, особливо пред многими другими убийцами в свете, имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую. Чего ради повелеваем нашему Сенату:

1) Лишить ее дворянского названия и запретить во всей нашей Империи, чтоб она ни от кого никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь, так как и ныне в сем нашем указе, именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа

2) Приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день, вывести ее на первую площадь и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом заключенную над нею в Юстиц-коллегии сентенцию, с исключением из оной, как выше сказано, родов ее мужа и отца, с присовокуплением к тому сего нашего указа, а потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами: «Мучительница и душегубица».

3) Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище, то чтоб лишить злую ее душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать Промыслу Творца всех тварей, заключа в железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там, подле которой ни есть церкви, посадить в нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой по смерть ее содержать таким образом, чтобы она ни откуда в ней света не имела. Пищу ей обыкновенную старческую подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь.

Для исполнения сего нашего указа Сенат имеет учинить от себя все надлежащие к тому распоряжения. Имения оставить за ее несчастными детьми, а с людьми ее, приличившимися в сем деле, и в прочем во всем поступить и исполнить так, как в вышеупомянутом возвращаемом при сем сенатском докладе нам представлено. Екатерина. < ![CDATA[ ]]> http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=&ob_no=13525 < ![CDATA[]]> *** До сих пор неопубликованная и неизвестная в России, абсолютно редкая книга Адольфа Цандо < ![CDATA[ ]]> “Состояние дел в России в 1850 году”< ![CDATA[]]> (Russische Zustände im Jahre 1850, Verlag Nestler&Melle), изданная в 1851 году в Гамбурге, Германия. Автор прожил в России 14 лет, изучив язык, обычаи и быт русского народа. Перевод с немецкого. Из главы “РОССИЯ”:

..В России точно так же как и во всем мире люди живут свободно, являются хозяевами своей воли, без того, что быть подвергнутыми какому либо принуждению. Полной ложью являются заявления, утверждающие, что в России могут говорить только о маловажных вещах, магазинах, театре, моде, награждениях орденами и так далее. Я говорю и утверждаю, что русские говорят о том же, что и жители Франции, Англии и Германии, политика тоже не является исключением, а о литературе и искусстве они говорят намного чаще и с большим пониманием дела, чем где-либо еще….

Из главы “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР”

Добродушие и кротость – самые важные черты характера русского народа, они видны по всем поступкам. Сострадание и добродетельность – главные свойства души этого народа и зеркало его внутренней природы. Самый простой человек из народа всегда готов поделиться последним с несчастными и слабыми людьми. Выражение лица набожного человека, помогающего бедняку, множество раз вызывало у меня чувство сострадания. Подаяние всегда сопровождается радушным и в то же время сердобольным поклоном. В лавках купцов и ремесленников, как в маленьких, так и в больших городах всегда отложены деньги с единственной целью, отдать их как подаяние проходящим мимо беднякам.

Русский человек делает подаяния очень часто, с радостью и от всей души. Он всегда поможет и поддержит не только своего земляка, но и всех нуждающихся в помощи. Он благодетелен из-за внутреннего порыва, от любви к людям и ближнему своему.

Я бы еще добавил, что во всем мире не найти такое количество учрежденных правительством пансионов для детей из бедных семей, институтов для бедняков, домов престарелых и больниц как в России. Все эти учреждения находятся под покровительством императора и императрицы или другого влиятельного члена императорской семьи. Таким образом, легко догадаться, кто был основателем какого-либо из учреждений…

Русские проявляют гостеприимство особым образом, совершенно не так как жители Германии, Франции или Англии. Иностранца всегда приветствуют и приглашают к богато накрытому столу со словами: “Будьте нашим гостем”. Эти слова идут от всего сердца, и русские произносят их вместо привычного выражения “Садитесь за стол”. Эти слова не пустая формальность, не просто фраза, произнесенная машинально. Они произносятся от всей души, выражают искреннее желание проявить гостеприимство к каждому гостю. При этом отношение как к дворянам, так и к беднякам совершенно одинаковое. Это самое замечательное свойство русского народа!

Из главы “КРЕПОСТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ”

К чести нынешних российских дворян стоит сказать, что большинство относится к своим крепостными справедливо и обходительно, а скверные и несправедливые помещики встречаются крайне редко. Все пришли к осознанию того, что помещик обязан заботиться о каждом человеке, чья судьба вверяется ему как собственность, и результаты осознания этого проявляются с каждым днем все отчетливее. Сегодняшнее поколение дворян делает все возможное, чтобы исправить ошибки, допущенные их предшественниками в отношении к крепостным, вероятно, из-за бессердечности и грубости. Воспитание в России, которое как с научной, так и с моральной точки зрения достигло больших успехов и постоянно прогрессирует, во многом способствует тому, чтобы полностью искоренить беззакония и заменить их гуманностью и справедливостью. Правительство строго следит за тем, как помещики относятся к своим крепостным, и поступает по всей строгости закона с теми помещиками, кто совершил в отношении крепостных преступления.

В более 25 различных губерниях, которые я проехал от и до, я пользовался возможностью точнее узнать об отношении крестьян к своим помещикам. К моему удивлению, за редким исключением, крестьяне отзывались о помещиках благосклонно и удовлетворительно. В большинстве случаев они говорили о своих господах с глубоким уважением и благодарностью. Некоторые все же с горечью жаловались на самоуправство управляющих имениями, которые не боятся поступать наперекор воле и желаниям добрых помещиков. Разумеется, эти управляющие очень часто превышают свои полномочия и позволяют себе проявлять несправедливость. Однако, такие поступки не удается скрывать долгое время. Российский крестьянин обладает образцовым терпением, он выносит многое и с большой покорностью. Но когда его терпение подвергается слишком тяжелому испытанию и начинает трещать по швам, он прибегает ко всем возможным способам, чтобы сбросить ярмо и избавиться от своего мучителя. Для этого крестьянин ищет помощи и защиты в высших кругах. Крепостной, обитающий даже на самом краю империи, найдет способ пожаловаться своему барину на жестокого и несправедливого управляющего. Точно так же при желании он может пожаловаться в органы власти на своего барина за совершаемые им беззакония и притеснение. Нередки случаи, когда недовольные и угнетенные крестьяне, если органы власти не вершат правосудие, втайне отправляют в Санкт-Петербург делегацию в составе нескольких человек, чтобы передать свои требования лично императору, первому после Бога лицу, которому они доверяют, и вымолить справедливого отношения и соблюдения законов. Прибыв в Санкт-Петербург, делегаты могут поговорить с императором в то время, которое он обычно выделяет для прогулки. Избранный крестьянин, преклонив колено, передает императору прошение, где изложена суть проблемы. Император считает такие случаи очень важными и расследует с большой строгостью, поэтому спешно отправляют флигель-адъютанта в относящуюся к делу местность, чтобы доложить монарху о настоящем положении вещей и найти виновного. В таких случаях император не шутит и ведет себя как строгий монарх, как отец своего народа.

Я очень сожалею и краснею от стыда из-за того, при мысли о том, что знаю на собственном опыте, что управляющие имением в Германии часто позволяют себе несправедливость по отношению к доверенным им крепостным. Многие крепостные жалуются на суровость и беспощадность со стороны управляющих и имеют для этого основательные поводы. Некоторым филантропам в Германии это покажется странным, но оно так и есть!

Есть крепостные, которые занимаются земледелием, обрабатывают землю для своего барина, выполняют барщину и больше ничего не платят, и есть, наоборот, такие, кто обрабатывает все угодья своего помещика и ежегодно выплачивает некую сумму в зависимости от количества и качества почвы. Другие крепостные не обрабатывают землю, а ищут заработок, работая служащими, ремесленниками, лодочниками, занимаясь промыслом и торговлей, и в зависимости от своей работы ежегодно платят помещику определенный оброк, который не превышает 100 рублей. Многие успешные крепостные крестьяне имеют значительные доходы, не говоря уже о тех, которые будучи ремесленниками и фабрикантами, зачастую владеют огромным капиталом. Например, среди крестьян графа Шереметьева, графа Воронцова-Дашкова, графа Уварова и других, есть крепостные, которые в Санкт-Петербурге и Москве владеют великолепными магазинами по продаже золота и серебра, фруктовыми лавками, крупными ситцевыми и шелковыми фабриками, и среди них нередко можно встретить миллионера. Иметь же капитал в размере 100.000 рублей для них совершенно привычно, и эти крепостные тоже отдают своим помещикам некоторую сумму в виде оброка. Насколько я знаю, они платят 10 рублей серебром ежегодно. Я привел только один пример, хотя я знаю великое множество таких примеров.

Судьба крепостных крестьян в их индивидуальном положении не является печальной, как описывают это в ярких красках неосведомленные люди, в то время как сами крепостные, как правило, отнюдь не влачат жалкое существование. Особенная защита, которую император Николай I предоставляет крепостным наряду с множеством прав, введенных при его правлении, значительно улучшила их положение. Те, кому, как и мне, представилась бы возможность поговорить с крепостными и услышать их мнение, совершенно по-другому, нежели прежде посмотрели бы на эти вещи. Я лично был свидетелем того, как крепостные, которым помещик предложил освобождение, очень расстраивались из-за этого и словно пощады просили позволить им остаться крепостным. У меня даже бывали такие случаи, когда приходилось, не добившись результата, отправлять обратно большее количество отпускных грамот, которые мне в Москву присылали знакомые помещики из отдаленных краев с просьбой вручить эти грамоты их крепостным как награду за выполненную работу, чтобы предоставить свободу самим крепостным и их потомкам. Крепостные отказывались их принимать, надеясь добиться от их своих господ благодеяния и милости, если и впредь останутся крепостными. Более того, каждый день происходят случаи, когда помещик своим непокорным и упрямым дворовым людям (так называются крестьяне, которых их господа используют для работы по дому в качестве камердинеров, поваров, кучеров, горничных и т.д.) предоставляет свободу в наказание и отстраняет от господского дома и двора, к чему они всегда относятся как к большому несчастью. Русские в целом считают своих господ не тиранами, а наоборот благодетелями. Помещик для русского – его непосредственный начальник, защитник в случае необходимости, кормилец и человек, который позаботится о нем в старости. Помещичьи крестьяне работают на своего господина 3 дня в неделю в течение лета, все остальное время принадлежит им. Эти крестьяне не должны выплачивать своему помещику никакого оброка. Они получают (на каждую душу мужского пола) от 5 до 8 десятин земли в зависимости от ее качества. Эту землю крестьяне обрабатывают для удовлетворения своих потребностей.

Судьба крепостного, как говорится, отнюдь не прискорбна. Крестьянин живет в своем доме, счастливый и довольный, наделен правами, и его существование обеспечено. Не заботясь ни о чем, он стремится выполнить все обязательства перед своим господином и обеспечить свою семью всем необходимым. Ему нравится его простой обед, который он начинает и заканчивает с молитвой, он скромен, трудолюбив и добродушен.

В случае, если его поля побьет град и, когда не оправдываются его ожидания из-за медленного роста урожая, он все равно не отчаивается. Он знает, его господин даст ему столько зерна, сколько хватит не только для посева, но и для того, чтобы прожить без голода и нужды до следующего урожая. В случае пожара в доме или воровства имущества крестьянина, его господин возместит ему и то, и другое и, когда придет старость, крестьянин встретит ее беззаботным, потому что долг его господина обеспечивать его до конца жизни с момента, когда он постареет и станет слабым или заболеет и не сможет больше работать. В каждой деревне есть хранилище, в которое складывается зерно, рассчитанное на душу населения, чтобы удовлетворять потребности крестьян в течение долгого времени в случае голода или прочих непредвиденных ситуаций. Ежегодно после сбора урожая каждый крестьянин передает в хранилище определенное количество зерна, ответственными за которое являются старейшины деревни. Также крестьянам разрешается при несчастных случаях или в случае болезни брать взаймы необходимое количество зерна из хранилища на определенное время, все крестьяне следят за тем, чтобы это зерно было возвращено в короткие сроки.

Если за несколько лет в хранилище скопилось большое количество зерна, по закону излишки делятся поровну между крестьянами. Кроме того, такие зернохранилища, появившиеся не так давно по приказу императора, располагаются в каждой губернии и находятся под особым контролем назначенных для этого правительством служащих, которые время от времени пересчитывают количество зерна в хранилищах. Зимой крестьяне ищут какое-нибудь занятие. Старшие члены семьи делают домашние заготовки, молодые перевозят на санях товары в различные края империи, что при хорошем качестве дороги обычно оказывается очень доходным занятием. Летом крестьяне, имеющие большие семьи, занимаются судоходством, каменной кладкой, гончарным делом и столярной работой, а зимой возвращаются домой. Во время их отсутствия брат, жена или же друг обрабатывают земельный участок семьи.

Некоторые губернии славятся своими ремесленниками. Особенно плотники обладают невероятным мастерством. С помощью только одного топора они могут построить высокое сооружение из дерева. Я объехал множество губерний, в которых крестьяне владеют кожевенными заводами, хлопчатобумажными прядильными фабриками, стекольными, фарфоровыми и суконно-красильными фабриками. Фабричные изделия весьма красивы и выполнены очень аккуратно, чего от них меньше всего ожидают.

Кузнецы проживают в отдельных районах и хорошо зарабатывают на этом ремесле. Если проехать по железной дороге, ведущей из Санкт-Петербурга в Москву, можно встретить тысячи умельцев. Многие из них сапожники, перчаточники, канатчики, корзинщики и т.д. Хотелось бы особо отметить превосходную льноткацкую фабрику в Ярославской губернии. На ярмарках империи можно увидеть большой выбор разнообразных фабричных изделий, привезенных из деревень крестьянами-ремесленниками. Невероятно, с каким прилежанием, с каким усердием занимаются ремеслом русские крестьяне из тех областей, где земледелие не приносит тех доходом, ради которых можно было вкладывать все силы. Однако, они не заботятся о том, чтобы обеспечить свое существование и получать большие доходы, а стремятся совершенствовать свое мастерство.

Из городов, через которые они проезжают, возвращаясь домой с ярмарки, они всегда привозят изделия, которые, по их мнению, лучше произведенных ими изделий, и не боятся прилагать все усилия, чтобы их изделия смогли конкурировать с изделия лучшего качества. Я также встречал зажиточных крестьян-земледельцев. Они живут не в черных горницах, как их называют в Германии, а в аккуратно построенных деревянных домиках со всеми необходимыми удобствами. Они живут в чистоте и достаточном для их положения комфорте. Благодаря связи с городами, а нередко с крупными городами, в которых крестьяне продают свои изделия, это сословие очень приблизилось к купечеству, образ жизни и одежда крестьян стали походить на образ жизни и одежду купцов и городских жителей. При более внимательном осмотре обстановка домов крестьян действительно превзошла мои ожидания. В большинстве случаев предметы домашнего обихода и обстановки, также как и другие предметы, которые они привезли из города, выглядят весьма респектабельно. Когда в жилище крестьянина заходит незнакомец, это вызывает у него особенную радость. В мгновение ока накрывается стол. На стол подают орехи, изюм, засушенные сливы и груши, очень вкусные домашние пирожки, а также бутылка красного вина или мадеры и настойчиво предлагают их гостю. В конце этого особого, по-настоящему патриархального угощения подается горячий чай в стеклянных стаканах, а на почетном место в центре стола ставится большой сверкающий медный самовар. Все без исключения русские крестьяне очень гостеприимны, и вечера в кругу семьи считаются священными. Только по воскресеньям и особым праздникам крестьянин пьет чай, который для него является настоящим живительным напитком и который он предпочитает всем остальным наслаждениям. Обычно крестьянин выпивает от шести до восьми чашек чая. Примечательно, что русский крестьянин, с того момента, как пить чай вошло в привычку, все чаще отказывается от водки, и в некоторых деревнях, где появилась традиция пить чай, привычка употреблять водку практически исчезла. Мы даже не представляем, насколько приятен и уютен быт тысяч русских крестьян, как много несведущих людей имеют совершенно неправильное представление об их образе жизни. Разумеется, всему новому верится с трудом.

Каким счастливым был бы ирландский крестьянин, если бы он жил в подобных условиях! Как много свободных ирландских крестьян умерло голодной смертью! У русского крестьянина всегда найдется кусок хлеба. Он никогда не станет нищим. Участок земли, который причитается ему как члену сельской общины, навсегда находится в собственности крестьянина и его потомков. Разумеется, было бы неправильно утверждать, что все крепостные живут комфортной и беззаботной жизнью. Наоборот, я не отрицаю, что совершенно счастлива лишь небольшая часть крепостных. Большинство добывает свой хлеб в поте лица. Но у них всегда есть не только хлеб, но и крупа, капуста, картофель и мясо. Между тем количество зажиточных крепостных увеличивается год от года.

Благоразумный помещик, который заботится о лучшем существовании его крепостных, может во многом способствовать их благосостоянию. Многие помещики выдают своим крепостным собственные деньги как помощь в случае необходимости или тем самым предоставляют возможность заработать в торговле или ремесле. Крепостные возвращают эти деньги, как только наступают лучшие времена. В настоящее время во многих деревнях есть начальные школы. Я лично убедил многих помещиков, с которыми удалось подружиться, основать эти школы, и они были основаны, да еще и с большим успехом, что доставило мне истинное удовольствие. Такие школы весьма благополучно учреждены во всех сельских общинах на королевских и удельных владениях. Крепостные крестьяне в основном очень добродушные люди. Они усердны, услужливы и в высшей степени обходительны. Крепостные крестьяне заботятся только о доме и дворе господина, начинают работать рано утром и возвращаются домой поздно. Они счастливы и довольны своей семейной жизнью. Если у крепостного появляется свободное время, он занимается домашними делами, ухаживает за своим огородом, и доволен своими трудами, когда его любимая капуста удается на славу.

По воскресеньям вся деревенская молодежь надевает праздничную одежду, украшенную полевыми цветами и зелеными веточками, и собирается вместе. Все танцуют, поют и радостно и весело прыгают, взявшись за руки, в то время как один из самых умелых парней играет на балалайке. Жители небольших деревень при удобном случае посещают более крупные деревни, являющиеся центром развлечений. Пожилые жители деревни стоят вокруг веселящейся молодежи или группами сидят у своих домов и наблюдают за происходящим с радостными лицами. Зимой по праздникам все собираются в одном из больших крестьянских домой, который служит залом для балов, концертов и прочих мероприятий. Затем взрослые пьют свою рюмочку водки, а молодые угощаются орехами, пряниками, сушеными сливами и грушами, пьют домашнее пиво вместо шампанского. Какой же веселый и смелый этот славный народ! Русский крестьянин никогда не знает голода!

Безжалостное осуждение крепостного строя есть и будет непростительным заблуждением. Отвергать моральное существование его вправе каждый, но было бы недостойно и несправедливо, не зная всех деталей, спекулировать на этой теме.

Перевод с немецкого специально для < ![CDATA[ ]]> Charming Rus< ![CDATA[]]> ***

Выходцы из крепостных крестьян известны в русской культуре XVII и 1-й пол. XVIII вв. (зодчие Я. Г. Бухвостов, П. Потапов, Д. Мякишев, В. И. Белозеров). Со 2-й пол. XVIII в. крепостные широко использовались как управители имений, канцеляристы (“ходатаи по делам”), врачи, учителя, а также художники различных специальностей: архитекторы, живописцы, мастера прикладного искусства, деятели театра и музыки. Характерными центрами сосредоточения и деятельности крестьянской интеллигенции были подмосковные усадьбы Н. П. Шереметева, Н. Б. Юсупова – Кусково, Останкино и Архангельское (ныне музеи). Крестьянская интеллигенция внесла значительный вклад в развитие различных областей культуры: в архитектуре – А. Н. Воронихин, его помощник И. Колодин, Т. Простаков, получивший свободу в глубокой старости, академик и проф. архитектуры И. Семенов (крепостной А. А. Аракчеева, получивший свободу в 40-х гг. XIX в.), И. И. Свиязев – преподаватель Горного института и старший архитектор на постройке храма Христа Спасителя в Москве (40-е гг. XIX в.); в живописи – Ф. С. Рокотов, M. Шибанов, E. Камеженков (после освобождения – академик), И. П. Аргунов (умер крепостным), Н. И. Аргунов, В. А. Тропинин, О. А. Кипренский, Г. В. Сорока (освобожден по реформе 1861 г.), Т. Г. Шевченко, П. М. Шмельков. Крупными представителями русской музыкальной культуры XVIII – нач. XIX вв. были крепостные: композитор М. А. Матинский, композитор и скрипач И. Е. Хандошкин, композитор и руководитель хоровой капеллы Шереметевых С. А. Дегтярев, композитор А. Л. Гурилев, хормейстер Г. Я. Ломакин. В области литературы, кроме Шевченко, были известны в 1-й пол. XIX в. И. С. Сибиряков, И. И. Варакин, С. Н. Олейничук, Ф.Н. Слепушкин, Е. И. Алипанов, Суриков И.З. Выходцами из крепостной среды были прогрессивные писатели 60-70-х гг. А. Кирпищиков и Ф. Д. Нефедов. Особенно значительна роль крепостной интеллигенции в развитии русской театральной культуры XVIII-XIX вв. Крупнейшими актерами крепостной сцены были П. И. Ковалева (по сцене Жемчугова), Т. В. Шлыкова (по сцене Гранатова), Мочалов-старший (отец великого трагического актера), М. С. Щепкин, получивший свободу после 17 лет сценической деятельности. Целые театральные коллективы из крепостных работали в столицах. В 70-80-х гг. XVIII в. театр Шереметева в Кусково, а в 90-х гг. в Останкино по своему художественному уровню не уступал лучшим профессиональным театрам Москвы и Петербурга. В провинции были широко известны крепостные театры Каменского в Орле, Есипова в Казани, Шаховского в Н. Новгороде, Хорвата в с. Головчине Курской губ. Всего в конце XVIII – начале XIX вв. насчитывалось свыше 170 крепостных театров, из них 58 в Москве, 27 в Петербурге.

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На одной из старых пожелтевших фотографий, хранящихся в Павловском историческом музее, запечатлен благообразного вида старик, всматривающийся ясным, спокойным взором в стремнину уходящих лет. (< ![CDATA[ ]]> Музей истории ННГУ< ![CDATA[]]>) Фёдор Михайлович Варыпаев (1818-1900),был крепостным крестьянином графа Шереметьева. Начало мастеровой карьеры Федора Михайловича – замки, приготовленные из медного сплава и стали. Корпеть над слесарными тисками и колдовать в литейной он начал еще подростком, приняв эстафету от родителя, почившего в 1833 году. Спустя десять лет, перейдя от простых замков к солидным запорным устройствам, обладавшим красивыми формами, снабженным секретами, он добился публичного признания и поощрения в виде похвалы на Московской мануфактурной выставке, где впервые представил свою продукцию.

За свою деятельность как промышленник, Ф.М. Варыпаев получил множественные поощрения. 1843 год, Московская выставка -Публичная похвала. 1849 год. Всероссийская мануфактурная выставка в Санкт-Петербурге – Публичная похвала 1849 год. Нижегородская выставка -Публичная похвала за замки. 1853 год. Нижегородская выставка -Публичная похвала за стальные изделия вообще. 1858 год. Во время посещения государем императором с государыней императрицей Нижнего Новгорода, Федор Михайлович преподнёс их императорским величествам свои стальные изделия и получил в награду серебряную медаль с надписью “За полезное” для ношения в петлице на Станиславской ленте.

1859 год. Пензенская выставка – За ножницы, перочинные ножи и ножницы -похвальные листы. И после Ф.М. Варыпаев удостаивался различным поощрениям и наградам. *** В 1736 году в официальных документах правительственных учреждений впервые упомянут Леонтий Шамшуренков, изобретатель уникальных подъемных машин и “самобеглой коляски”, первого в России механического экипажа. Крепостной крестьянин Леонтий Лукьянович Шамшуренков родился в 1687 году в деревне Большое Поле Яранского уезда Казанской губернии. Еще в 1741 году Леонтий предложил проект “самобеглой коляски, коя бегать будет без лошади… хотя чрез какое дальнее расстояние, и не только по ровному места положению, но и к горе”. Эта коляска была построена, на что Шамшуренкову “было отпущено железа сибирского мягкого 5 пудов, стали самой доброй 3 пуда, проволоки железной толстой 20 фунтов, клею рыбьего 4 фунта, гвоздей штукатурных три тысячи, сала говяжьего 5 фунтов, а к доделке коляски кожа и ремни особо высокого качества, да 30 аршин холста на обивание”.

1 ноября 1752 г. в Петербурге была представлена коляска талантливого русского самоучки.

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Дунаевы принадлежали к сословию государственных крестьян. В начале XIX века семья жила в деревне Фомкино Улейминской волости Угличского уезда. Как и многие ярославские крестьяне, Дунаевы оставили земледелие и занялись торговлей. Торговали преимущественно за пределами губернии: старший сын Николая Федоровича Дунаева Ефим перебрался в Ярославль в 1848 году из Троице-Сергиева посада Московской губернии, где торговал табаком в лавке двоюродного брата — столичного купца третьей гильдии Никифора Дунаева. Годом позже переехал в Ярославль и сам Николай Федорович Дунаев с семьей. К этому времени его средний сын, двадцатилетний Василии, уже имел опыт торговца и числился московским мещанином. Старший брат Николая Дунаева Семен был известен в столице как торговец мукой, крупой и хлебом. Обосновавшись в Ярославле, Николай Дунаев обзавелся собственной лавкой. Он торговал табаком и сигарами, трубками, чубуками, мужскими тросточками, помадой, духами, перьями и карандашами, разнообразными галантерейными товарами. Годовой оборот лавки составлял до 3000 рублей серебром.

5 декабря 1849 года Ярославская казенная палата приняла решение “о дозволении торгующему по свидетельству третьего рода крестьянину Николаю Федорову Дунаеву иметь фабрику с 1850 года в Ярославле” (< ![CDATA[ ]]> Краткая история семьи Дунаевых< ![CDATA[]]>)

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Разорёнов Фёдор Алексеевич (1827-1899) – потомок Дмитрия Андреевича Разоренова, крепостного крестьянина князя Куракина. Д.А. Разорёнов был крупный вичугский фабрикант, основатель фабрики на Ветке (ныне Кинешма), вместе с братом владел фабриками (в с. Вичуге и на Ветке) «Товарищества Вичугских мануфактур братьев Ф. и А. Разореновых».(скончался в 1850 году)

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“The Illuestrated London News”, “Зарисовки из русской жизни”, от 21 Июля, 1855 года. “Торговцы квасом и фруктами в Санкт-Петербурге” . Перевод с английского:

В конце апреля или начале мая, в зависимости от того, насколько суровой была зима, орудия Петропавловской крепости возвещают жителям Петербурга, что лёд сломал свои оковы, и великолепная Нева теперь свободна. Затем комендант крепости подходит на своём катере, ступает на берег, приветствуемый восхищенной толпой, в которой генералы, князья и простые мужики все толкутся вместе, и следует к Зимнему дворцу, где он преподносит Императору чашу восхитительной невской воды, а взамен получает щедрый дар за свой труд. Прекрасная река, ещё несколько дней назад представлявшая собой сплошную ледяную равнину, по которой торопились сани с седоками, закутанными в меха, сейчас была покрыта красочно раскрашенными судами, с множеством счастливых людей, поющих и радующихся, что лето, которого так ждали последние восемь месяцев, наконец наступает. Мужики суетятся в состоянии видимого исступления, поздравляя и целуя друг друга даже в закоулках. “Вы можете сколько угодно рассказывать о южном лете,” – говорит лодочник, орудующий вёслами – “но несомненно, нигде нет такого яркого и теплого солнца и таких прекрасных облаков как те, что сейчас радуют нас”. Странствующие мужики, которые всю зиму продавали горячий чай извозчикам, солдатам и полицейским, сейчас ведут бойкую торговлю квасом. Мужик во все времена – жаждующая душа, а такая погода располагает к жажде как никогда. Продавец кваса с большим стеклянным кувшином или бутылью с краником, с одним или двумя высокими стаканами в кармане его фартука и огромным полотенцем – не всегда очень чистым, надо сказать – которое висит на его руке , чтобы протирать стаканы после каждого покупателя, соперничает с торговцем фруктами, чей сезонный товар также пользуется большим спросом – в основном яблоки и клюква. Они оба также торгуют связками бубликов, посыпанных сахарной пудрой или солью, которые связаны вместе для удобства ношения на руке. Эти уличные торговцы обычно очень болтливы и занятны, знают обо всех скандалах в округе. При помощи пения они не только избавляются от своих тревог, но и прохожие остаются довольны будучи свидетелями их доброй щедрости, когда они задаром наливают стакан квасу или чая тем, кто не в состоянии заплатить.

“The Illuestrated London News”, “Зарисовки из русской жизни”, от 21 Июля, 1855 года. “Семья русских крестьян ( Moujiks )” . Перевод с английского:

Скетч изображает группу русских крестьян ( или Moujiks ) в их выходных нарядах. Пожилой мужчина ( без сомнения, отец трёх юных дочерей ) – дворник, сторож загородного дома; его задача – смотреть за домом зимой во время отсутствия семьи, что не очень обременительно. У него есть то, что нужно для его собственного комфорта и его собак, которых у него несколько ( для компании и для охраны барской собственности ). Его наряд невероятно колоритен, хоть и очень прост, и состоит лишь из полосатых льняных или черных плисовых штанов, очень широких, заправленных в высокие ботинки, и красной либо другой яркой хлопковой рубахи, повязанной вокруг пояса узким кушаком. Длинное синее пальто, доходящее до пят – это предел его желаний. Зимой каждый дворник носит овечью шубу и шапку, имеющих также весьма колоритный вид. Все мужчины носят усы, отращивают длинные бороды, а их зубам ( т.е. их количеству ) любая придворная красавица может позавидовать. Женский наряд – более пышный и цветастый, состоит из яркой темно-красной, желтой или зеленой парчовой нижней юбки, белой льняной сорочки с широкими рукавами и лямками на плечах из того же материала, что и нижняя юбка; повойника – головного убора из атласа или бархата, ярко расшитого золотыми или жемчужными бусинами; огромных ожерелий из янтаря, жемчуга или других ярких бусин, и великолепных серег. Няни в богатых домах - всегда из крестьянского сословия – густо увешаны ожерельями, так как яркие цвета нравятся их маленьким подопечным. Когда они выходят из дома, мантилья ( пальто ) из яркой или узорчатой ткани, обшитой мехом, довершает их наряд. И безусловно, самые эффектные и привлекательные люди на прогулках по Императорской и Английской набережным Санкт-Петербурга зимним днём – это няни-кормилицы царской и других знатных семей. Крестьянки никогда не служат в другом качестве. остальными видами домашних работ занимаются француженки, немки или шведки. Позавтракав черным хлебом с луком, русский крестьянин идёт на работу весело и довольно, и уж точно, никто не работает так усердно, как он. Его обед и ужин примерно такой же, что и завтрак, не считая разве что капустных щей для разнообразия. По праздникам или святым дням он полностью отдаётся радостям, особенно на Рождество и Пасху.

В эти дни на Адмиралтейской площади проводится ярмарка. Возводятся палатки для представлений и различные сооружения; Русские горки ( Montagnes Russes ), качели и карусели – среди главных забав. И уж конечно невероятно смешно наблюдать компанию седобородых мужчин, пожилых женщин ( которые выглядят так, словно вышли из могил ), рослых молодых парней и ярко одетых девушек – всех скромно сидящими на деревянных лошадках или в лодках, тяжело вращающихся вместе. В это время потребление вареных яиц, орехов и водки просто поразительно, и если последняя для них оказывается крепковата, то следует признать, что подвыпивший русский – не только безобидный, но и невероятно забавный человек. Царская семья, весь двор и знать прогуливаются вокруг балагана и, очевидно, получают не меньше удовольствия от этих нелепых танцев, пения и восторга простого люда, что и они сами. С ними обращаются с уважением, и это смешение знати и крестьян выглядит совершенно естественным и правильным.

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Как известно из вышеприведенных описаний жизни русских крепостных крестьян, помещик обязывался содержать своего крестьянина до самой смерти, кормить его когда он не мог работать, лечить и заботиться о его семье. Он был для крестьянина гарантом его благополучия, то есть, крестьянину была обеспечена “пенсия” до самой смерти, и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому он и назывался крепостным. Соответственно и крестьянину было выгодно заботиться о благополучии своего помещика. Если же крестьянин был недоволен своим помещиком, он имел возможность жаловаться на него, или же в Юрьев День, 26 ноября (по старому стилю), по окончании уборки урожая, уйти к другому помещику. Продавались не личности как таковые, а “души”, то есть обязанности, как крестьянина так и помещика друг к другу. И это не была “торговля рабами”, как бы это не нравилось смаковать некоторым. Купчая от 1827 года.

“Лета тысяща весемь сот двадцать седьмаго, июля в четырнадцатый день, майорша Екатерина Прокофьева дочь по мужу Лопатина Оренбургской Губернии в палате Гражданского суда от крепостных дел дала сию купчую шестаго класса Анне Васильевой дочери по мужу Тереньевой в том продала я Лопатина ей Тереньевой и наследникам по ней в вечное и потомственное владение крепостных своих крестьян Андрея Алексеева с женою Марьей Алексеевой с сыновьями Кирилой с женою Натальей федоровой , Савастьяна холостого с дочерьми Маврой и Дарьей Андреевых и дворового человека Николая Андреева с женою Домной Васильевой с сыном Филипом дочерьми Степанидой и Анной, писанных Земского ….7 ревизии Бузулуцкого уезда посельцу Ильинскому …”