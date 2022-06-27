1996 год . Москва. Всероссийское совещание победителей конкурса газеты “Педагогический вестник”. “Школа года”, “Детский сад года”. Два зала по 400-600 человек заполнены до отказа. Лекции читают самые именитые ученые отечественной педагогики Москвы, Ленинграда. Что-то представляется новым, что-то традиционно эффективным. Но вот на трибуну выходит доктор медицинских наук профессор В.Ф. Базарный. Слушать и понимать его сложно. Захваченные эйфорией инноваций, уверенные в своей профессиональной значимости, мы удивляемся и не понимаем, зачем он старается омрачить наши высокие помыслы страшными цифрами детских болезней. Да еще и обвиняет нас, профессионалов, в том, что мы губим детское здоровье. Его слова о том, что 94 % детей дошкольного возраста не готовы к обучению в школе, казались полным абсурдом. Все педагоги детских садов каждого ребенка с раннего возраста только то и делают, что готовят к школе. Дети и писать, и читать, и считать умеют, и на английском выразиться могут. Но вот незадача. Мысль о том, что именитый ученый уж никак не может быть глупее нас, не давала покоя.



Вернувшись из Москвы, мы стали усердно изучать приобретенные на семинаре методические пособия В.Ф. Базарного, перечитывать его лекции. Но и это еще не помогло нам осознать всей глубины катастрофы, происходящей с детьми в процессе обучения.

Однажды в районное управление образования заглянул менеджер судостроительного завода “Кама” г. Перми Б.И. Абилкасымов.



Предприятие находилось в сложной ситуации, характерной для всей страны того времени. Руководство завода активно искало выход из положения. Одним из вариантов было изготовление школьной мебели.



Мы попросили помочь нам изготовить пробный комплект конторок. Генеральный директор Галицкий Григорий Семенович отправился с визитом прямо к Владимиру Филипповичу. В отличие от нас, сомневающихся, Григорий Семенович сразу принял методику и умом, и сердцем.



Он позвонил сам в районное управление образования нашего города и предложил оплатить приезд профессора. Такое предложение для нас было не просто удачей, а настоящим подарком.



Область интенсивно готовилась к августовским педагогическим чтениям. К ним и приурочили приезд доктора медицинских наук.

Как к своему профессиональному празднику готовился и судозавод. Беригжан Идаятович Абилкасымов (менеджер) объехал лично почти все районные управления образования г. Перми, приглашая в Нытву на встречу с профессором.



Галицкий Г.С. бесплатно выделил автобус для поездки, но город не откликнулся на инициативу предприятия.

В то время Нытвенское районное управление образования возглавляла Заслуженный учитель России Никулина Наталья Борисовна. Человек компетентный, инициативный и уважаемый коллегами, не сомневаясь она подхватила инициативу по проведению межрегионального семинара у себя в районе.



На августовский семинар съехались представители 12 территорий, расположенных недалеко от Нытвы. Все ждали приезда В.Ф. Базарного.

Поезд “Кама” приближался к станции Пермь2. Мы с Беригжаном с нетерпением вглядывались в выходящих пассажиров. Начинал моросить 204 дождь.



И вот наш долгожданный гость с улыбкой прокомментировал нашу встречу. “Раз идет дождь, все у нас с вами получится”. На новенькой комфортабельной “Волге” Григория Семеновича Галицкого мы отправились в Нытву.

Первые шаги

Почти пять часов длилась лекция доктора медицинских наук профессора В.Ф. Базарного.



За это время на примере многолетних исследований он рассказал и наглядно показал во что обходятся детям губительные технологии современного образования, подробнейшим образом раскрыл технологии, соответствующие природосообразным законам развития личности.

После семинара профессор встретился главой администрации Нытвенского района В.Г. Трефиловым, который сразу поддержал инициативу управления образования по использованию в учебном процессе здоровьесберегающих технологий ученого.

Уже на вокзале перед отъездом Владимира Филипповича в Москву журналист газеты “Пермские новости” В. Шуваева взяла интервью, которое было опубликовано в сентябрьском номере под заголовком “Доктор Базарный знает, как остановить “расчеловечивание” человека”.

После отъезда ученого началось активное сотрудничество нашего района с судозаводом “Кама”. Для 60 образовательных учреждений района (школы и детские сады) заводом были изготовлены аппараты Рота для проведения доврачебной диагностики зрительного анализатора, а так же пробная партия конторок.

В феврале 1997 года с целью освоения методик в районе был проведен недельный семинар. Профессор привез из Москвы методические разработки, таблицы Новикова (для замеров остроты зрения) для всех образовательных учреждений района.



В процессе семинара Владимир Филиппович отдельно работал с психологами, учителями и инструкторами физической культуры, учителями пения, средним медицинским персоналом детских садов и школ, руководителями образовательных учреждений, родителями. (И в дальнейшем все, что делалось по внедрению технологий, начиналось с консультаций с родительской общественностью).



В начале семинара медицинские работники были ознакомлены с приемами доврачебной диагностики. Получив задание обследовать в течение недели всех детей эпикризных возрастов своих учреждений, они отправились на работу.



Их сообщение с результатами обследования мы получили в конце семинара. Картина была такова. Из 300 обследованных детей подготовительных к школе групп, первоклассников, детей 4-х, 9-х классов только у одного оказалась осанка близкой к норме.



Агитировать больше не надо было никого. Мы стали единомышленниками и сторонниками профессора.

Летом 1997 года главой администрации Нытвенского района Трефиловым В.Г. были утверждены районная программа “Здоровое детство” и координационный Совет по внедрению здоровье сберегающих технологий профессора В.Ф. Базарного.



Помимо куратора РУО в Совет вошли врач эпидемиолог, райпедиатр.

Конторки в школах и детских садах



За 1998—2000 годы координатором, специалистом РУО были прочитаны десятки лекций для родителей, педагогов о содержании методик, первых положительных результатах.



За это время родителями и учителями труда было изготовлено более 300 конторок. В детских садах и начальных школах на потолках появились офтальмотренажеры.



В изостудиях, групповых помещениях для занятий стали использовать гусиные перья, напальники (напалечники), экологически чистые прописи.



Во всех детских садах был пересмотрен режим двигательной активности, более чем на треть уменьшилось количество занятий на стульчиках, увеличена длительность прогулок.



В защиту раздельно-параллельного обучения

После встреч с родителями начали появляться социальные заявки на раздельное обучение. Первой пошла на эксперимент школа №3.



Учитель начальных классов Безушко Е.В. дала родителям согласие работать с классом мальчиков. Отбора в класс не было. Пришли только желающие.



В классе с мальчиками начал работать тренер русских боевых искусств Ендальцев Сергей Николаевич. Началась кропотливая работа по формированию выносливости, силы воли, умения общаться, уважать своих товарищей, старших. Обязательным было и хоровое пение с “мужским” репертуаром.



Педагогическое сопровождение процесса работы с мальчиками осуществляли школьный психолог и завуч Пономарева С.А.



Сейчас эти мальчики выросли. Каждое лето они проводят в военно-патриотической смене оздоровительных лагерей, в масленицу участвуют в кулачных боях, выезжают с мастерклассами в другие районы области, успешно участвуют в спортивных соревнованиях. Свободное время проводят с гитарой Их любимый репертуар — песни группы Любэ.



Они с удовольствием поют на два голоса Гимн России. Эти парни обладают своим устойчивым мнением, которое могут спокойно и аргументировано отстаивать в разговоре с педагогами, родителями или сверстниками.



Но умеют и подчиниться с первого слова. Все имеют красивую осанку. Когда они учились лишь в пятом классе, нас попросили приехать с ними в другой район в школу, рассказать о методике профессора В.Ф. Базарного.



Уже тогда девочки не сводили с них глаз. Они не похожи на сутулых, обидчивых или нервных подростков.



Все эти годы сами ни разу не изъявили желания учиться в смешанном классе, несмотря на то, что такие предложения поступали от администрации школы. Сейчас они учатся в девятом классе, вернее, в трех смешанных классах. Почти половина прошла в класс с физико-математическим уклоном.

С сентября 2001 года заявку на раздельное обучение дали родители 207 школы №2 г. Нытвы. Администрация инициативу родителей поддержала.



Класс девочек взяли педагоги Черемных Елена Николаевна, Шульц Альбина Арнольдовна. С мальчиками начали работу Язова Ольга Николаевна и Лукичев Алексей Владимирович.



Весь педагогический процесс был продуман и построен на основе рекомендаций В.Ф. Базарного. Прописаны и совместные мероприятия и развлечения (“Для милых дам”, “Наша мужская сила” и др.)

Мальчики сразу включились в учебный процесс, а с девочками работать было труднее. Они потеряли “предмет” для опеки в лице мальчиков и в первом классе еще не сразу определились, куда направить энергию и инициативу. Каждую перемену девочки старались проводить в классе мальчиков.



Те же вышли с инициативой оформить в своем классе игровой уголок для девочек.

Учителя обоих классов за годы работы очень выросли профессионально. Они заметили, что за конторками не любят стоять дети с уплощенной стопой. Много сил было потрачено на профилактику плоскостопия.



В классе мальчиков проявился большой интерес к математике. Иногда дети предлагали свои варианты решения сложных задач.



Первая благодарность за возможность обучаться раздельно от родителей поступила из класса мальчиков именно за формирование интереса к познанию. При наблюдениях за классами раздельного обучения было отмечено, что у детей значительно выше мотивация к учебному труду, чем в смешанных классах.



Зрение к концу учебного года у всех детей было выше 1,7 единицы. 50% детей имели осанку равную 1, остальные дети — близкую к единице.

Диагностика здоровья



Родители проявляли постоянный интерес к учебе, здоровью и воспитанию своих детей. В каждом классе за год проходило не менее 6 родительских собраний, на которых шло заинтересованное обсуждение всей работы с детьми.

В 2003 году ученица 9го класса школы №2 Ануфриева Наталья вы полнила исследовательскую работу по раздельному обучению и заняла первое место в областном конкурсе исследовательских работ.



Продолжать вести исследовательскую работу в этом направлении ей помогают школьный психолог Агибалова Н.В. и зам. директора по научной работе Мазурец Н.В.



Районное управление образования действует

Ежегодно на заседания Совета РУО выносились вопросы, касающиеся состояния здоровья детей, результативности используемых методик, реализации детскими садами и школами программы “Здоровое детство”.



Начальник РУО Н.Б. Никулина постоянно принимала делегации из других районов, организовывала семинары, встречи с академиком, профессором, доктором медицинских наук, В.Ф. Базарным, композитором, на родным артистом России, академиком, Президентом Федерации детских и молодежных хоров России Г.А. Струве, соратницей и женой Георгия Александровича, методистом по работе с детьми дошкольного возраста Л.С. Струве.

Приезд в район Г.А. и Л.С. Струве наполнил работу с методиками по сохранению здоровья детей новым содержанием. В детских садах и школах района было создано более 40 хоровых коллективов.



После двух лет пения в детских садах по данным райпедиатра зрение у детей перед поступлением в первый класс улучшилось в два раза.

Хор «Пионерия» и Г.А. Струве



В районе уже проведено шесть фестивалей хорового пения.



В 2002 году прошла межрайонная хоровая смена в оздоровительном лагере “Тимуровец” с участием лучших мастеров, организаторов хорового пения области — преподавателя Пермского музыкального училища Морозовой О.В., преподавателя школы искусств № 82 г. Перми Штомпель В.Г., ведущего специалиста пермского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Карякиной С.Н.

Результатом работы хоровой смены стало издание репертуарного сборника для детей. Но самым впечатляющим результатом стало признание старшеклассников о том, что им стало совершенно неинтересно смотреть телевизор (!).



Наиболее интересно и последовательно организована работа по хоровому пению в школе №1 г. Нытвы. Певческое поле школы создано учителем пения, руководителем районного методического объединения Овчинниковой А.Б. Директор школы Сидоркина А.М. серьезно относится к заказу родителей на хоровое пение и ежегодно создает условия для проведения внутришкольного фестиваля. Восемь классных и один сводный хоры школы стали одними из лучших в районе.

В 2002 году в Нытве прошел четвертый фестиваль детских хоровых коллективов школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования.



В жюри был человек, которому отдали свою любовь дети, родители, педагоги, Георгий Александрович Струве.



17 лучших дет ских коллективов исполняли каноны, русские народные песни, детские произведения самого композитора. Зал был пронизан светом красоты, добра, любви, детской радости. В репертуаре были и серьезные классические произведения.



Так, хор сельской Шерьинской школы (руководитель Максимова О.) исполнил “Дарующую благодатный мир” Моцарта, “Сказку о царе Салтане” РимскогоКорсакова.



Влияние музыки, самого композитора, его соратницы Л.С. Струве трудно переоценить и на взрослого человека, и на каждого ребенка. Его песня “Моя Россия” стала детским гимном.



Когда в Нытву пришла весть о том, что не стало Георгия Александровича, многие дети, родители, педагоги плакали.



В душе живут перефразированные слова А. Ахматовой, написанные как будто нем: “Там музыка рыдала без него и без него упала на колени”.



За годы работы по здоровьесберегающим методикам В.Ф. Базарного проведено более 10 семинаров в Нытвенском, Частинском, Ильинском, Кишертском, Кунгурском, Пермском районах, 2 из них — в Пермском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).



К нам за опытом приезжали представители педагогической общественности из Суксуна, Карагая, Краснокамска (Пермская обл.), института повышения квалификации Коми округа.



После встречи со специалистами института повышения квалификации учителей Коми округа во время обмена мнениями гостями было сказано, что в районе они увидели смелую, самостоятельную, очень современную образовательную политику, активную деятельность по здоровьесберегающим технологиям.

В октябре 2000 года в районе прошел двухдневный семинар для специалистов Кишертского района.



В делегации была и райпедиатр. Гости в детских садах и школах ознакомились с документацией по контролю за физическим и интеллектуальным развитием детей, с работой классов раздельного обучения, хоровых коллективов, всей системой работы по здоровье сберегающим технологиям профессора В.Ф. Базарного. Знаменательным было признание районного педиатра Кишерти.



Она сказала, что в ее взглядах на детское здоровье произошла настоящая революция и высказала огромное сожаление о том, что в вузах не даются эти знания.



Кроме того, она вспомнила слова самого пожилого и опытного преподавателя ВУЗа, в котором она обучалась, призывающие будущих врачей уделять внимание особое позвоночнику ребенка.

Применение методики В.Ф.Базарного

Отвлечённое



Если его спросить, хотел бы он, чтобы его дети получили качественное и безопасное для здоровья образование, то он ответит, что это также естественно, как



Так почему же люди пренебрегают здоровьем и знаниями, когда речь заходит не об их детях, а о них самих? Вопрос этот требует серьёзного осмысления. Здесь просто отмахнуться тем, что "время сейчас такое" не получится. Найдя ответ, мы поймём почему, что и как дальше делать. В наше время только ленивый не будет шевелиться, чтобы получить хорошее образование, хотя понимает его важность.Если его спросить, хотел бы он, чтобы его дети получили качественное и безопасное для здоровья образование, то он ответит, что это также естественно, как радио онлайн бесплатно слушать , вместо того, чтобы платить за это деньги.Так почему же люди пренебрегают здоровьем и знаниями, когда речь заходит не об их детях, а о них самих? Вопрос этот требует серьёзного осмысления. Здесь просто отмахнуться тем, что "время сейчас такое" не получится. Найдя ответ, мы поймём почему, что и как дальше делать.



Наплыв гостей в район для знакомства с результатами работы по методикам нарастал как снежный ком. Только в августовском семинаре 2001 года приняло участие более 600 человек из 10 районов области. Тысячи людей поверили в чудо здоровьесберегающих технологий В.Ф. Базарного, композитора Г.А. Струве. А чудо действительно происходило. В декабре 2001 года проходил семинар Г.А. Струве в районном центре Частые Пермской области. Когда мы подъезжали к Частым, где профессионально звучал многоголосый хор, над клубом стояла радуга. В январе 2002 года была дождливая пасмурная погода. В Нытвенском клубе “Металлург” так же шел семинар с Г.А. Струве. Когда многоголосый хор зазвучал чисто и вдохновенно, над клубом исчезли тучи и выглянуло солнышко…

В период работы Н.Б. Никулиной в должности начальника районного управления образования в РУО прошла стажировка вновь назначенных начальников управлений.



Посмотреть было что. Привлеченные ею в район лучшие представители научного мира помогли после выхода в свет Закона РФ “Об образовании” каждому учреждению обрести свое лицо, создать действенные Советы школ, дошкольных учреждений, вдохнуть жизнь в районное движение попечителей, издать не один десяток сборников, отражающих лучшие традиции Нытвенской системы образования.



Все это гостям было интересно, но в конечном итоге самый большой интерес вызывали результаты работы по методикам В.Ф. Базарного, Г.А. Струве.



После стажировки начальник Пермского управления образования В.П. Факторович сказал, что в Нытве он увидел счастливых детей.

Людмила Семеновна Пчелина

Л.С. Пчелина



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