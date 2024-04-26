1925. Фотографии с командировки А.К. Сержпутовского в Минскую губернию
01. Два еврея. Минская губерния, Слуцкий уезд, местечко Вызна
«Местные евреи проживают в крайней бедности, многие из них начинают заниматься земледелием. Торговля почти совершенно отсутствует. Евреи донашивают прежнюю одежду, а новую шьют из домашнего холста, окрашенного в синий, коричневый или черный цвет. Прежний национальный костюм почти совершенно исчез и заменен общераспространенным мещанским» (Отчет о командировке А.К. Сержпутовского в Минскую губернию)
02. Синагога деревянная. Минская губерния, Слуцкий уезд, местечко Вызна
Имение Вызна в числе многих в Северо-Западном крае принадлежало княгине Мария Гогенлоэ — урожденной Витгенштейн, внучке князя Доминика Радзивилла, жене канцлера Германской империи.
В местечке Вызна в 1886 году было 795 жителей, 94 двора, церковь, 2 синагоги, народное училище, 4 лавки, в 1897 году — 1677 жителей, 249 дворов.
В 1923-1929 гг. в СССР была проведена административно-территориальная реформа. Были упразднены губернии, уезды, волости, исчез из административного словаря термин «местечко». Местечки были преобразованы в поселки, села, некоторые получили статус города. Местечко Вызна стало селом Красная Слобода.
03.Часовня над целебным ключом. Минская губерния, Слуцкий уезд, местечко Вызна
«”Каплицы” – часовни стоят по концам улиц, над “крынiцами” (ключ, родник, колодец), над камнями и вообще в таких местах, которые почему-то считаются священными. В них, по народным поверьям, исцеляли больных и называли “прощами”. Над малыми же прощами строят небольшую каплицу или ставят только небольшой деревянный “крыж” – крест. “Каплица” представляет из себя небольшое четырехугольное сооружение в виде будочки с крестом на двускатной или четырехскатной крыше»
04. Погост. Минская губерния, Слуцкий уезд, местечко Вызна
05. Деревянная церковь. Минская губерния, Слуцкий уезд, местечко Вызна
Церковь Св. Николая Чудотворца разрушена в 1930-е гг.
Красная слобода – так с 1923 г. стало называться село Вызна, в котором А.К. Сержпутовский в 1880 г. окончил одногодичное начальное училище. Ныне поселок Красная слобода Солигорского р-на Минской обл. Республики Беларусь.
06. Усадьба. Минская губерния, Горецкий уезд, село Сава
07. Жнейка. Минская губерния, Слуцкий уезд, хутор Крыжи
08. Белорусы. Минская губерния, Слуцкий уезд, хутор Крыжи
09. Жатва хлеба. Минская губерния, Слуцкий уезд, дер. Ракини
10. Мельница ветряная. Минская губерния, Слуцкий уезд, дер. Живоглодовичи
«Ветряные мельницы требуют от строителя больших познаний и технического совершенства. Обыкновенно ветряные мельницы строят возле селений на холме и по возможности вдали от леса, где ветер дует ровнее. <…> Полесские мельницы имеют четыре крыла, сделанные из тонких “драничак” – дощечек. К корпусу мельницы в нижней части прикрепрено длинное бревно, при помощи которого весь корпус мельницы обращается крыльями к ветру. Для этого двигают конец бревна руками или тянут его посредством блока, прикрепленного к врытым в землю столбикам. Дверь делается в боковой стене на высоте 2-3 аршина над поверхностью земли, для входа к двери прилажена висячая лестница. Выше проделана другая дверь, через которую доставляют на мельницу мешки зерна. Их поднимают наверх посредством веревки»
Нац черта “жаловаться и показательно страдать”. Таких сержпутовских.