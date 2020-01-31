Новости Украины и Новороссии 31 января 2020
- 10:32 Фестиваль “Бандерштадт имени Зеленского”.
- 10:30 Азаров: Очередная брехня Гончарука.
- 09:06 США высказались по транзиту газа через Украину.
- 07:02 В США рассказали, окажут ли военную помощь Украине в 2021 году.
- 06:23 Кто курировал исполнителей Шеремета.
- 06:00 Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии.
- 04:00 По указке Вашингтона Украина едет на войну в Ирак.
- 01:30 «Непоколебимая поддержка»: Помпео рассказал, зачем прилетел на Украину (ФОТО).
- Вчера 23:40 Польша, Шептицкий, французы братья.
- Вчера 22:12 Зеленский приблизился к позициям нацистов, — постпред РФ при ОБСЕ.
- Вчера 19:03 Всемирно известный дирижер из США Вини дан Вогель приехал с концертом в ДНР.
Фестиваль “Бандерштадт имени Зеленского”
Фестиваль “Бандерштадт имени Зеленского”
Информация о том, кто получает деньги, выделяемые Министерством культуры Украины, достаточно наглядно подтвердила давно известную истину, что идеологический курс, сформированный при Порошенко, уверенно реализуется и при Зеленском. Правительство Гончарука, который считает Зеленского пустым местом, фактически выделяет деньги легальным фашистским организациям, которые курируются украинскими силовыми структурами и получают финансирование как по линии МВД Украины, НГУ и СБУ, так и по линии Министерства культуры на «культурно-образовательную» деятельность, основой которой является продвижения культа коллаборационизма в массы.
Наличие различных вариаций современной бандеровщины в списках финансируемых организаций не вызывает особого удивления. Начало тесной интеграции украинского фашизма и коллаборационизма в государственный аппарат было положено еще в 90-е, когда СБУ начала брать эти организации под крыло. При Ющенко они уже совсем перестали скрываться, открыто демонстрируя соучастие государства в расцвете фашизма на Украине, где главным покровителем выступал тогдашний президент, подмахнувший указ о присвоении Бандере звания «героя Украины». При Януковиче этот процесс снова стал менее публичным, но не остановился – того же Яроша СБУ курировала уже при Януковиче. При этом сама «Партия Регионов» активно помогала надувать медийный пузырь фашистской партии «Свобода» и фигуры Тягнибока, рассчитывая вывести фашистского кандидата во 2-й тур президентских выборов, где на контрасте «злочинная панда» должна была победить. Поэтому именно при Януковиче в Верховной раде появилась первая фашистская партия, а Тягнибок еще до Евромайдана не вылезал из телевизора.
После государственного переворота нужды стеснятся более не было, и мы видим системную работу, поддерживаемую и организуемую государством, по возвеличиванию пособников нацистов, эсэсовцев, карателей и тому подобной сволочи.
Важно понимать, что этот культ целенаправленно насаждался на территории бывшей УССР усилиями американских НКО и бандеровской диаспоры в США и Канаде. Так как Украину предполагалось сделать частью санитарного кордона против России, там системно выращивалось поколение с извращенным сознанием и измененными историческими установками, которое ассоциировало себя не с победителями, а с проигравшими Вторую мировую войну. Этот проект не ограничивался и не ограничивается только лишь одной Украиной. Если посмотреть на ситуацию в Восточной Европе в целом, то мы увидим, что в зависимых от США окраинных лимитрофах последовательно приводились к власти режимы, замешанные на оголтелой русофобии, восхвалении коллаборационизма и историческом ревизионизме.
Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша – это части того самого «санитарного кордона», который пытаются соорудить США, дабы отрезать РФ от Европы. Если бы получилось, то аналогичные режимы были бы приведены к власти и в Молдавии с Белоруссией, но там пока у американцев не получается, хотя по поведению «демократов» в Молдавии и «змагаров» в Белоруссии мы уже хорошо видим известные тезисы и подходы. Эта идентичность порождена одним центром и не развивалась сама по себе, а была взращена на десятилетиях информационно-психологической войны против СССР, где бывшие нацисты, бандеровцы, лесные братья, члены восточных легионов СС и прочие предатели были важным инструментом США в их антисоветской деятельности. Так как все вернулось к новому изданию Холодной войны, США делают ровно то же самое – используют перефразированные идеологемы и последышей все той же публики, которую они использовали в 50-80-е годы. Только теперь атакуется не сам СССР, который был уничтожен, а те исторические основания, которые использует современная Россия, являющаяся правопреемником СССР.
Цель этой политики заключается не только в том, чтобы создавать постоянную напряженность между ЕС и РФ. Более амбициозная задача заключается в том, чтобы, культивируя неофашизм и неонацизм в окраинных лимитрофах, максимально затруднить реализацию любых реинтеграционных процессов на территории бывшего СССР, подорвать традиционное влияние России в бывших республиках, пересмотреть итоги Второй мировой войны и, следовательно, поставить под сомнение международно-правовую легитимность текущих границ России.
Эта политика проводилась, проводится и будет проводиться в условиях двухпартийного консенсуса в Вашингтоне. На любые действия прибалтийских или украинских фашистов США и их европейские сателлиты легко закроют глаза, а недовольство может вызвать скорее отказ властей одного из сателлитов продолжать этот курс. Поэтому более странным в текущей ситуации выглядел бы отказ правительства Гончарука финансировать фашистские организации на Украине, нежели то, что им в очередной раз выделили деньги, как это делали при Порошенко. При всех рассказах про то, что Зеленский отличается от Порошенко, мы отчетливо видим, что в рамках следования генеральным курсом, определенным для Украины в Вашингтоне, их различия исчезающе малы. Поэтому режим Зеленского столь же пропитан и заляпан фашизмом, как и режим Порошенко.
Специально для “Аналитической Службы Донбасса”
https://asd.news/articles/ukraina/festival-bandershtadt-imeni-zelenskogo/ – цинк
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Азаров: Очередная брехня Гончарука
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США высказались по транзиту газа через Украину
В Вашингтоне считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении госдепартамента.
В материалах ведомства, распространенных к визиту госсекретаря Майка Помпео в Киев 30–31 января, указывается, что Вашингтон поддерживает «энергетическую независимость Украины от российского доминирования».
Также в документах есть напоминание о том, что в декабре конгресс принял закон о санкциях против альтернативного маршрута — российского проекта «Северный поток — 2».
«Этот шаг подчеркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину — стратегического сдерживающего (фактора) против дальнейшей российской агрессии», — говорится в сообщении.
Как сообщала «Русская Весна», накануне вечером Майк Помпео прилетел в Киев, завтра на очереди у госсекретаря США Белоруссия, потом Казахстан и Узбекистан.
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В США рассказали, окажут ли военную помощь Украине в 2021 году
Администрация Дональда Трампа намерена оставить без изменений размер выделяемой Украине финансовой помощи в проекте бюджета на 2021 год. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на информированный анонимный источник.
В бюджетном предложении администрации президента на 2021 год сохраняется помощь Украине в размере 250 млн долларов, выделяемых по линии Министерства обороны, и 115 млн долларов через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.
Публикация проекта бюджета запланирована на 10 февраля 2020 года.
Как сообщала «Русская Весна», 20 декабря 2019 года Трамп подписал оборонный бюджет США, который предусматривал 300 миллионов долларов военной помощи Украине и введение санкций против России.
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Кто курировал исполнителей Шеремета
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Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Ни для кого не секрет, что украинские военачальники любят приписывать себе «геройские подвиги» и боеспособность армии, которой позавидовало бы любое государство. Убедиться в этом в очередной раз позволило заявление одного из начальников Генштаба ВСУ полковника Михаила Щербины.
Полковник убежден, что воевать за свободу Донбасса готово «мизерное количество», а основной контингент корпусов Народной милиции составляют «местные бандиты и разного рода сволочь». Якобы местные жители настолько от них устали, что встречали бы ВСУ как «освободителей».
Стоит отдать должное, с фантазией у Щербины всё в порядке. А вот маразм перешел черту, ведь на этом он не остановился. Далее полковник заявил, что в города Донбасса ВСУ никогда не заходили «увешанные автоматами», поэтому не чувствовали проявления неуважения, а наоборот, постоянно слышали предложения о помощи и желание сказать «Слава Украине».
Именно поэтому Щербина уверен, что украинская армия сможет зачистить Донбасс за две-три недели. Если бы не одно «но» — помощь со стороны России.
Разумеется, из его уст лилось ещё много помойных речей о «вторжении» в 2014 году, но о тысячах солдат мы слышали ещё от Порошенко.
Оно и понятно, стыдно признавать, что гражданское население, не имеющее специальной подготовки, из-за желания защитить свой дом и свободу остановило киевских агрессоров. Россия поставляет технику и вооружение? Так это то, что ВСУ оставили, позорно убегая из котлов.
Интенсивность обстрелов увеличивается, но народ сдаваться на намерен. Киевские головорезы слабы, и были такими всегда. Просто признать это не могут, поскольку уважение к ним в стране и так сошло на нет. Остались только отбитые неонацисты, которые всё ещё молятся на «героев АТО».
Что же касается «уважения и желания помочь», то лучше всего об этом скажет реальная история из первых уст. Мне довелось познакомиться с женщиной из Херсона, чья тётя жила и продолжает жить в Авдеевке. Там у нее обстрелянный дом и маленький магазинчик, в который нетрезвые «ВСУшники» приехали на танке, чтобы бесплатно взять ящик выпивки. Разумеется, никто им не выказывает почет за такое животное поведение.
Как же мерзко слушать истории о том, что «АТОшники» заходят в город без автоматов, когда ситуация такова, что украинская армия готова направить на мирных жителей хоть оружие, хоть дуло танка за ящик водки.
И эти, что ли, собрались за неделю уничтожить Донбасс?! Сюр, дешевый сюр.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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По указке Вашингтона Украина едет на войну в Ирак
В середине января в Киеве представители Украины, Ирака, США, Великобритании провели переговоры о возможном участии украинского контингента в составе НАТО на Ближнем Востоке.
Бригадный генерал и два генерал-майора Вооруженных сил Ирака прилетели в Киев из Стамбула 12 января рейсом ТК 1255. Как сообщают эксперты «Оперативной линии» со ссылкой на свой украинский источник, они жили в элитном отеле «11 зеркал», который принадлежит мэру Киева Виталию Кличко.
Там же, в Киеве, они провели ряд встреч с представителями НАТО — британским полковником Дэвидом Мейсоном, американцем Томасом Ван Роем и полковником Владимиром Студени из Чехии.
В переговорах, которые проходили сразу после катастрофы пассажирского Boeing «Международных авиалиний Украины» над Тегераном, шло обсуждение размещения украинского контингента в Ираке.
«Натовцы предоставили украинской стороне данные объективного контроля, подтверждающие, что украинский самолет был сбит средствами ПВО Ирана.
Кроме того, представители иракской делегации обсудили с украинской стороной особенности проведения операций в зоне АТО и как этот опыт может быть применен на территории Ирака в борьбе с шиитским ополчением.
Этот вопрос был настолько важен для иракской стороны, что они даже переводчиков привезли своих, не доверяя украинским военным переводчикам», — сообщили эксперты.
Как итог, есть договоренности о размещении в Ираке, в районе ирано-иракской границы, украинского контингента из числа военнослужащих, имеющих боевой опыт и опыт проведения контрпартизанских мероприятий. В частности, согласованы вопросы размещения батальонной тактической группы ВСУ численностью до 500 человек. В дальнейшем планируется увеличение украинского воинского контингента до боевой бригадной группы.
Нельзя исключать, что таким образом руководство Украины надеется форсировать вступление в НАТО и продемонстрировать США свою готовность выполнять союзнические обязательства, в том числе и в возможной силовой операции против Ирана.
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Степан Муковозчик, специально для «Русской Весны»
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«Непоколебимая поддержка»: Помпео рассказал, зачем прилетел на Украину (ФОТО)
Государственный секретарь США Майк Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США. Об этом он написал в Twitter вечером 30 января.
«Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства», — написал госсекретарь США.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев. В пятницу, 31 января, Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.
Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину» в Михайловском соборе.
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Польша, Шептицкий, французы братья
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Зеленский приблизился к позициям нацистов, — постпред РФ при ОБСЕ
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют его сближение с позициями радикальных националистов в том, что касается переписывания истории, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.
«Высказывания президента Владимира Зеленского по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря „Аушвиц-Биркенау“ продемонстрировали его фактическое сближение с позициями радикальных националистов в вопросах переписывания истории», — заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
«Конкретные результаты такого переписывания не заставляют себя долго ждать. Так, 28 января в Ивано-Франковске прошла торжественная церемония захоронения дожившего до 99 лет участника дивизии СС „Галичина“ Михаила Мулика. На отпевании, которое посетил губернатор области Александр Сыч, присутствовали люди в нацистской военной форме. По распоряжению муниципалитета эсэсовец захоронен на центральной Аллее Славы Ивано-Франковска. Таким „героям“ слава, да?» — подчеркнул дипломат.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.
По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
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Всемирно известный дирижер из США Вини дан Вогель приехал с концертом в ДНР
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