Новости Украины и Новороссии 31 января 2020

Ни для кого не секрет, что украинские военачальники любят приписывать себе «геройские подвиги» и боеспособность армии, которой позавидовало бы любое государство. Убедиться в этом в очередной раз позволило заявление одного из начальников Генштаба ВСУ полковника Михаила Щербины.

Полковник убежден, что воевать за свободу Донбасса готово «мизерное количество», а основной контингент корпусов Народной милиции составляют «местные бандиты и разного рода сволочь». Якобы местные жители настолько от них устали, что встречали бы ВСУ как «освободителей».

Стоит отдать должное, с фантазией у Щербины всё в порядке. А вот маразм перешел черту, ведь на этом он не остановился. Далее полковник заявил, что в города Донбасса ВСУ никогда не заходили «увешанные автоматами», поэтому не чувствовали проявления неуважения, а наоборот, постоянно слышали предложения о помощи и желание сказать «Слава Украине».

Именно поэтому Щербина уверен, что украинская армия сможет зачистить Донбасс за две-три недели. Если бы не одно «но» — помощь со стороны России.

Разумеется, из его уст лилось ещё много помойных речей о «вторжении» в 2014 году, но о тысячах солдат мы слышали ещё от Порошенко.

Оно и понятно, стыдно признавать, что гражданское население, не имеющее специальной подготовки, из-за желания защитить свой дом и свободу остановило киевских агрессоров. Россия поставляет технику и вооружение? Так это то, что ВСУ оставили, позорно убегая из котлов.

Интенсивность обстрелов увеличивается, но народ сдаваться на намерен. Киевские головорезы слабы, и были такими всегда. Просто признать это не могут, поскольку уважение к ним в стране и так сошло на нет. Остались только отбитые неонацисты, которые всё ещё молятся на «героев АТО».

Что же касается «уважения и желания помочь», то лучше всего об этом скажет реальная история из первых уст. Мне довелось познакомиться с женщиной из Херсона, чья тётя жила и продолжает жить в Авдеевке. Там у нее обстрелянный дом и маленький магазинчик, в который нетрезвые «ВСУшники» приехали на танке, чтобы бесплатно взять ящик выпивки. Разумеется, никто им не выказывает почет за такое животное поведение.

Как же мерзко слушать истории о том, что «АТОшники» заходят в город без автоматов, когда ситуация такова, что украинская армия готова направить на мирных жителей хоть оружие, хоть дуло танка за ящик водки.

И эти, что ли, собрались за неделю уничтожить Донбасс?! Сюр, дешевый сюр.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»