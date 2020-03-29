Редкие фотографии из жизни Стивена Хокинга: Как прошло детство гения XXI века.

Стивен Хокинг - гений XXI столетия. Стивен Хокинг вошел в историю, как выдающийся физик-теоретик, космолог и писатель. Британский гений сделал много научных открытий, он посвятил свою жизнь изучению теории черных дыр. О профессиональной деятельности Хокинга известно много, а вот о его детстве и юности – гораздо меньше. В этом обзоре – редкие снимки, на которых Стивен запечатлен в повседневной жизни.

Фрэнк и Изабел Хокинг держат на руках новорожденного Стивена.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года. Его родители Фрэнк и Изабел были людьми образованными, оба закончили университет. Они понимали, что детям нужно дать возможность поступить в университет, поэтому много работали и копили средства. Фрэнк был известен, как талантливый медик, часто он уезжал в командировки по всему миру. Семья жила бедно, но это не помешало родителям воспитать интеллигентных и любознательных детей.



Стивен Хокинг (слева) с сестрой Мэри.

Стивен Хокинг и его сестры Филиппа и Мэри.

Детские фотографии Стивена Хокинга.

В начальной школе, где учился Хокинг, внедрялись альтернативные методы обучения. Позже его перевели в высшую школу для... девушек. Парни допускались в некоторые классы к старшим по возрасту ученицам.



Стивен Хокинг в колледже Сент-Альбанс (сидит справа от парня в очках).

Возможности завести дружбу с парнями-сверстниками у Хокинга не было. Зато Стивен подружился с ребятами, которые были младше него. С младшими друзьями он играл в настольные игры, делал модели самолетов и кораблей. Они также пробовали делать самодельные фейерверки. Несмотря на то, что занятия в основом были подростковыми, Хокинг параллельно с этим мог обсуждать сложные вопросы религии и экстрасенсорного восприятия.



Стивен Хокинг с Уильямом Грейвсом, 1951 год.

Дети в школе относились к Хокингу, как к Эйнштейну. С учителями он мог запросто работать над постройкой компьютера, но при этом его оценки оставляли желать лучшего. Со временем стало ясно, что наука увлекает парня и ему близок академический подход. Когда отец высказал мысль о том, что Стивен должен поступать в Оксфорд после окончания школы, парень досрочно попробовал сдать экзамены... и поступил в марте 1959 года.



Стивен Хокинг на рыбалке.

12-летний Стивен Хокинг в саду своего дома.

Университетскую программу Стивен прошел за три года, а еще через четыре года защитил кандидатскую диссертацию в колледже Тринити-холл Кембриджского университета. Исследование было повещено свойствам расширяющихся вселенных.



Прогулка верхом.

12-летний Стивен Хокинг в саду своего дома.

Интересно, что к собственному образованию Хокинг относился скептически, любил подчеркивать, что математику изучал только в средней школе, а, став преподавателем в Оксфорде, в первый год всего на пару недель опережал студентов в изучении своей же дисциплины. Все это не помешало ему стать одним из самых выдающихся ученых XXI века.



Стивен Хокинг в Оксфорде, 1963 год.

Стивен Хокинг поступил в Оксфорд, где он изучал химию и физику.

История Стивена Хокинга может быть прекрасной мотивацией для подрастающего поколения. Быть может, даже более мотивирующей, чем история борьбы великого ученого с болезнью, парализовавшей его и приковавшей к инвалидному креслу. Когда в 1963 году у Стивена врачи диагностировали амиотрофический склероз, прогнозы звучали пессимистично: парню сулили не более двух лет жизни. Как мы знаем, великий ученый прожил до 76 лет, ведя все эти годы активную жизнь: он путешествовал, читал лекции, писал книги. В памяти человечества он навсегда останется гением, а не человеком, который страдал из-за болезни. На примере собственной жизни Хокинг показал, что всегда стоит искать свое предназначение, независимо от того, какие, казалось бы, непреодолимые трудности возникают на пути.



Стивен Хокинг во время университетского заплыва. 1964 год.

Выпускной в университете.

Стивен Хокинг - выпускник Оксфорда, 1962 год.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160318/38227/