Советский анекдот (вместо эпиграфа)

Мужик трудоустраивается на секретный военный завод,

он же «почтовый ящик». На собеседовании его сразу же

просканировал взглядом сотрудник Первого отдела.

- Фамилия?

- Сахаров.

- Точнее?

- Сахарович.

- Ещё точнее?

- Цуккерман.

Забавно, не правда ли?

Почему-то при попадании в командировки куда-нибудь за Урал делал для себя открытие, что людей с такими интересными фамилиями вокруг тебя становится всё больше. Но побили все рекорды города Республики Коми и ЯНАО. Там совершенно легко можно встретить фамилию практически любого представителя народов СССР, ну и может быть чуть посложнее фамилии народов бывшего европейского соцлагеря. Но чаще абсолютно всех фамилий советских народов там можно встретить немецкие фамилии. На вопрос «как вы тут оказались?» можно услышать примерно одно и то же – издержки социалистического строя. Предки тех людей очутились в этом краю далеко не по своей воле, и с годами утратили связь со своей малой Родиной. Так и жили, забыв родные язык и культуру, и со временем привыкнув к неблагоприятности климата этих мест. Человек так устроен, что со временем может приспособиться ко многому. Такова его природа.

Почему эти люди не переехали в ту же Москву или хотя бы близлежащие окрестности? Наверное, страх от тех лет ещё жив в поколениях тех людей по сей день, несмотря на то, что поколения уже сменились несколько раз. Не хотят они переезжать в Москву, хоть столица давно уже более чем гостеприимна ко всем народам, какой она собственно была почти всегда, исключая некоторый период в 20 веке. Вспоминается один великий танцевальный хит от 20 века, исполненный немецкой поп-группой «Чингиз-Хан».

Moskau — fremd und geheimnisvoll_______Москва — незнакомая и таинственная,

Türme aus rotem Gold____________________С башнями из червонного золота

Kalt wie das Eis__________________________И холодная как лёд.

Moskau — doch wer dich wirklich kennt___Москва — но те, кто знаком с тобою ближе

Der weiß ein Feuer brennt_________________Знают, что в тебе горит

In dir so heiß_____________________________Обжигающий огонь. Kosaken — he-he-he — hebt die Gläser_____Казаки — хей, хей, хей — поднимайте стаканы!

Natascha — ha-ha-ha — du bist schön_____Наташа — ха, ха, ха — ты так хороша!

Tovarisch — he-he-he — auf das Leben____Товарищ — хей, хей, хей — за жизнь!

Auf dein Wohl Bruder he — Bruder ho______За ваше здоровье, братья, хей, братья, хей!

Хоть эта песня во многом была пародией на западноевропейское представление о Москве, она пользовалась огромной популярностью на территории всего бывшего СССР. Поскольку в то время все переписывали песни друг у друга, у многих пользователей качество записи было таким, что слов в песне было уже не разобрать, да в общем этого и не требовалось. Главным была необычность исполнения песни и её тотальные гонения со всех как сейчас говорят информационных ресурсов. В 80-х годах 20 века, несмотря на запрет, эту песню можно было услышать практически из каждого окна, где имелись магнитофоны. Ходили слухи, что запретили эту песню из-за политического подтекста. В песне якобы слышалось желание врага захватить Москву, что не получилось сделать несколько десятилетий тому назад. Всё это, конечно, сейчас рассматривается как чушь, но тогда к этому относились более чем серьёзно. При появлении этой песни в школах, на танцевальных вечерах, комсомольскому активу начинали промывать мозги буквально на следующий день. Несмотря ни на что, история с исполнением трудов коллектива «Чингиз-Хан» на музыкальных вечерах продолжалась. Танцевала вся молодёжь, несмотря на принадлежность к ВЛКСМ, и даже некоторые учителя.

Зачем в этой песне её авторы намекали (если вообще намекали) на взятие Москвы, интересно узнать? И почему все работники идеологического сектора Комсомола, запрещавшие данный коллектив, в один голос говорили, что это специально сделанный диверсионный проект? Его финансирование, с их слов, осуществляется мировой буржуазией, а цель – разрушение основ русской культуры. Серьёзно, в своё время слышал сам на собраниях. Ни дать, ни взять.

Ну и на этой лирической ноте заканчиваем вступление и переходим к главному.

А главным (но не единственным) сегодня будет воздухоплавание. Да-да, то самое, которое было до массового внедрения самолётов. Или воздухоплавание на дирижаблях.

Несмотря на то, что тема подобного воздухоплавания является уже достаточно избитой, попробуем найти в ней нечто новое. И по возможности не будем повторяться с материалами многочисленных исследователей, отдавших этой теме много и не очень много времени. Итак, дирижабли.

Дирижа́бль (от фр. dirigeable — управляемый), или управляемый аэростат — вид воздушных судов: аэростат, снабжённый силовой установкой и способный передвигаться в заданном направлении со значительной скоростью в большом диапазоне высот. Корпус дирижабля представляет собой тело удобно обтекаемой формы, объёмом от 2000 до 200000 м3, снабжённое стабилизаторами, вертикальными и горизонтальными рулями, в составе системы управления ориентацией, обеспечивающей возможность передвигаться в любом направлении независимо от направления воздушных потоков. На дирижаблях устанавливаются мощные моторы (обычно поршневые), приводящие во вращение воздушные винты, создающие тягу. По конструкции корпуса дирижабли делятся на три типа: нежёсткие (мягкие), жёсткие и полужёсткие.

Полагаю, все читатели достаточно хорошо представляют себе те самые дирижабли. Расхожим стереотипом является то, что как правило дирижабль был огромным воздушным шаром, под которым находилась маленькая кабина для пассажиров. Настолько маленькая, что на некоторых фото её можно было и не заметить. Почему возникали подобные диспропорции?

В конструкции дирижабля всегда предусмотрена оболочка для размещения газа легче воздуха под давлением. Давление газа внутри оболочки обеспечивает противодействие её смятию давлением внешней атмосферы. На ранних дирижаблях весь газ помещали в оболочке с единым объёмом и простой стенкой из промасленной или лакированной ткани. Впоследствии оболочки стали делать из прорезиненной ткани или других (синтетических) материалов однослойными или многослойными для предотвращения утечек газа и увеличения их срока службы, а объём газа внутри оболочки стали разделять на отсеки — баллоны.

Действительно, а сколько нужно лёгкого газа, чтобы накачать аэростат подобных размеров, создать внутри него соответствующее упоминаемое давление и ещё поддерживать это давление в течение времени полёта? Как известно, дирижабли в 20 веке летали без промежуточных посадок на достаточно дальние расстояния. Известны случаи, когда дирижабли осуществляли кругосветный перелёт за два дня всего с тремя посадками, и то, не известно, чем они были вызваны – необходимостью выхода пассажиров или нуждами эксплуатации. Не каждый современный самолёт, кстати, может похвастаться такими возможностями беспосадочного перелёта.

Неужели такую бандуру накачивали газом легче воздуха при таких её объёмах? Но факт имеет место быть. Такие дирижабли делали трансатлантические перелёты, что было в общем вполне заурядным явлением в начале 20 века. В различных источниках информации имеется ряд упоминаний о том, что в США научились добывать в промышленных масштабах гелий. Гелий легче воздуха, и его использовали для наполнения дирижаблей. Но при этом гелий совершенно безопасен, в отличие от водорода, использовавшегося в тех же целях в Европе, не имеющей месторождений гелия. Из-за этого гелий в США сделали стратегическим сырьём и запретили его продажу в другие страны.

Но вопросы, тем не менее, остаются. Каким образом производители дирижаблей обеспечивали герметичность подобной оболочки при таких её размерах? Это достаточно сложно, даже если поделить внутренний объём на отсеки. При малейших заводских браках оболочка перестала бы держать драгоценный газ, и могли быть аварии. И всё же, дирижабли считались намного надёжнее появившихся аэропланов, и статистика это подтверждала.

А в данном случае вообще скрестили самолёт с дирижаблем. А что? Вполне разумное техническое решение. Чем ниже пассажирская гондола находится от аэростата, тем устойчивее считался дирижабль. Только вот разве что если какой-нибудь любитель из хулиганских побуждений решил бы по такому дирижаблю пострелять, то все его достоинства сходили на нет. Всё это очень диссонирует с тем, что дирижабли широко применялись в боевых действиях, например в ту же первую мировую. С них осуществляли бомбардировку, и даже создавая при этом огромное преимущество нападавшей стороне. Как же так? При такой уязвимости дирижабля подобные факты кажутся невероятными.

И всё же, почему в конструкциях дирижаблей была неестественная диспропорция между размерами шара и грузопассажирскими помещениями? Это очень неудобно, непрактично, затратно и как угодно ещё неэффективно. По законам физики, газовый резервуар дирижабля может быть и маленьких размеров. Всё зависит от разности удельного веса между наполняющим газом и окружающим воздухом. Чем легче наполняющий газ, тем меньше может быть оболочка дирижабля в размерах, ровно в соответствии с законом Архимеда. Возможно, некое увеличение длины оболочки было бы нужно для лучшей управляемости, но не до такой степени, как например здесь.

Такой большой размер оболочки косвенно указывает на то, что применяемый газ не очень сильно отличался по своему удельному весу от аналогичного показателя обычного воздуха, и его для обеспечения полётных характеристик требовалось много. Что же там было? Гелий низкого качества или разбавленный чем-то негорючим водород? Не будем делать поверхностные выводы, и посмотрим на рисунки предков тех самых «современных» (если можно так сказать) дирижаблей.

По аннотации это летательный аппарат первой половины 19 века, что немного странно (об этом чуть позже). Судя по рисунку, принцип действия этого аппарата аналогичен дирижаблям. Внутри аппарата находятся балонеты, с помощью которых осуществлялось управление полётом. По свидетельствам различных источников, в дирижаблях было два варианта управления – в балонеты накачивался газ весом гораздо легче воздуха при нахождении вне балонет обычного воздуха с обычным давлением, и инверсный вариант, когда в оболочке был газ легче воздуха, а в балонеты накачивался обычный воздух. К какому варианту здесь склоняться больше, сказать сложно. Но судя по тому, что на рисунке балонеты явно тянутся вниз подобно мужскому достоинству, их вес явно больше находящегося в оболочке газа. Так что же, всё таки в большие по размерам оболочки дирижаблей накачивали водород, и летели на нём, крестясь, вокруг света за два дня? Или мы чего-то про дирижабли всё же не знаем?

А странность, о которой сказано выше, заключается в том, что Википедия очень необычно описывает нижний хронологический период возникновения дирижаблей. Как будто их в том виде, в которым мы и наблюдаем на многочисленных фото, изобрели только во второй половине 19 века некоторые альтруисты-энтузиасты.

Дирижабль с паровым двигателем конструкции Анри Жиффара, который позаимствовал эти идеи у Мёнье более чем полвека спустя, совершил первый полёт только 24 сентября 1852. Такая разница между датой изобретения аэростата (1783 г.) и первым полётом дирижабля объясняется отсутствием в то время двигателей для аэростатического летательного аппарата. Следующий технологический прорыв был совершён в 1884 году, когда был осуществлён первый полностью управляемый свободный полёт на французском военном дирижабле с электрическим двигателем La France Шарлем Ренаром и Артуром Кребсом. Длина дирижабля составила 52 м, объём — 1900 м³, за 23 минуты было покрыто расстояние в 8 км при помощи двигателя мощностью 8,5 л. с. Тем не менее, эти аппараты были недолговечны и чрезвычайно непрочны. Регулярные управляемые полёты не совершались до появления двигателя внутреннего сгорания.

О чём вообще идёт речь? На аэростаты установили паровой и электрический двигатели, и они как будто смогли пролететь, и даже неплохо. Ни слова о том, какой использовался газ и как поддерживалось его давление внутри оболочки. И вдруг с появлением двигателя внутреннего сгорания все проблемы недолговечности и непрочности тех аппаратов стали решены, и дирижабли стремительно начали свой хоть и недолгий, но яркий век.

А может, всё, что мы знаем про дирижабли тех лет, является сказкой? Ну разве что кроме фотографий этих красавцев в небе.

И исчезли эти дирижабли совсем не оттого, что некто признал их опасными после катастрофы дирижабля «Гинденбург» в 1937 году. Кто не в курсе, это событие стало переломным в истории эксплуатации дирижаблей, и с него начался закат эры дирижаблестроения по всему миру. С подробностями этой истории можно ознакомиться по ссылке. В то же время, в сети гуляет некая конспирологическая информация, что перед данным рейсом в компанию-владельца дирижабля поступил анонимный звонок о готовящемся теракте. По одной из версий, в дирижабль должны были выстрелить в пункте прибытия, по другой, в багаже было заложено взрывное устройство, которое должны были привести в действие также по прибытию. Несмотря ни на что, рейс состоялся, с тем страшным финалом. Описание пожара на дирижабле выглядит необычно. Водород, как мы знаем, сгорает в открытом воздухе достаточно быстро, как любой горючий газ. Процесс его горения займёт не более минуты. В смеси с воздухом он взрывается, и процесс происходит ещё быстрее и разрушительнее. Прежде чем взорваться, водороду надо как-то смешаться с воздухом, на что нужно достаточно продолжительное время, гораздо больше, чем время горения. Но то, что приводится в случае с тем дирижаблем, упорно описывает взрыв и горение постороннего вещества, оказавшегося неким образом внутри летательного аппарата. И налицо все признаки теракта. Что там было в реалии, уже не установить. Кстати, в Википедии совершенно не стесняясь приводят следующую историю, даже с именами действующих лиц:

Согласно версии, впервые выдвинутой американским историком-любителем Адольфом Хёлингом (нем. Adolf Höling), «Гинденбург» был уничтожен взрывом мины с часовым механизмом. Эта мина была установлена техником Эрихом Шпелем (нем. Erich Spel) на дне баллона № 4. Взрыв должен был произойти после причаливания, когда все пассажиры и экипаж должны были покинуть дирижабль. Но так как «Гинденбург» сделал «лишний» круг, часовой механизм сработал до их высадки. Сам же Шпель выпрыгнул из горящего дирижабля, но вскоре скончался в госпитале от полученных ожогов. Этой же версии придерживался бывший начальник IV управления РСХА (гестапо) Генрих Мюллер.

Ну если так считал Мюллер, то можно не сомневаться в правдивости этой истории. Зачем и кому был нужен теракт?

Очевидно, стояла задача уничтожить дирижабли как класс. Кому-то они очень сильно мешали, или служили свидетелями неких неизвестных страниц в истории, которых обывателям было знать совсем не обязательно. В любом случае, участь дирижаблей была предрешена, и они стали практически синхронно гореть по всему миру. Их массовое исчезновение стало вопросом короткого времени.

Таким образом дирижабли высаживали пассажиров. Для безопасности высадки строились специальные башни, с круговыми площадками вверху. Дирижабль стыковался к башне через специальное устройство, с помощью тросов, и свободно вращался в азимутальной плоскости на случай ветра. Очевидно, у дирижабля не было возможности опускаться непосредственно на грунт. Что-то там мешало.

И сразу вспомнилось фото из прошлой статьи.

Оно, не? Так с чего там разбомбили Севастополь? Начинаем думать.

А впрочем, очень удобно. Имея с десяток дирижаблей, при отсутствии их у обороняющихся можно в достаточно короткий срок превратить любую территорию в руины. И при этом совсем не важно, какие упражнения делает армия врага на земле - её участь в любом случае решена. Если дирижабль за два дня облетал вокруг света, то превратить в пустыню такую территорию, как бывшая Великая Тартария, было можно сказать вопросом техники и не очень долгого времени. Лишь бы хватило бомб. А почему отсутствовали дирижабли у обороняющихся?

В качестве отправной точки возьмём достаточно хорошо известную историю о строительстве дирижаблей в Германии, тех самых, фирменных.

Luftschiff, Flugaufnahme, gelaufen 9.6.1935

Их строили на заводах Фердинанда фон Цеппелина, которые находились на берегу Боденского озера. Несмотря на достаточно подробную страницу в Википедии, почему-то про местонахождение этих заводов не сказано совсем ничего. Зато про самого г-на Цеппелина имеется очень много занимательных и интересных фактов.

В 1863 году Цеппелин приезжает в США в качестве военного наблюдателя (в это время шла гражданская война между Севером и Югом). Здесь ему впервые довелось подняться на воздушном шаре. Это событие повлияло на всю его дальнейшую жизнь: именно после этого он решил заняться проблемами воздухоплавания. Вернувшись на родину, он продолжил военную службу; воевал в рядах прусской армии во время прусско-австрийской и франко-прусской войн. В 1870—1871 гг., во время франко-прусской войны, служа кавалерийским офицером, Цеппелин прославился как хороший разведчик. Для своей деятельности он использовал воздушные шары, с их помощью наблюдая за позициями и действиями противника.

Странно, не правда ли? Человек едет на войну, идущую на другом континенте, и можно сказать рискует жизнью, выступая за одну из сторон. А может, та одна из сторон имела отношение к родине г-на Цеппелина, и располагалась на двух континентах? Впрочем, гражданская война в США есть одна из величайших тайн в истории. Делать выводы на основании официальных данных нет смысла. Тем не менее, возвратившись, г-н Цеппелин принимает участие в другой, не менее загадочной войне, и в том же качестве, с использованием воздухоплавательных аппаратов. Кстати, от той войны до нас из правдивого дошли только фото руин Страсбурга и Парижа. При желании их можно легко найти, они выложены на многочисленных ресурсах. Оба города, но более всего Страсбург, после бомбардировок напоминали знаменитую Хиросиму образца 1945 года. И нигде нет фото сражений с той войны. Чем же там сражались? Но вернёмся к г-ну Цеппелину.

Был женат на уроженке Российской империи баронессе Изабелле фон Вольф (1846—1922), происходившей из дворян юго-восточной Ливонии. В браке родилась единственная дочь — Хелена (Хелла) фон Цеппелин (1879—1967), которая вышла замуж в 1909 году за Александра фон Брандштейна (1881—1949). Двоюродная сестра Изабеллы, София фон Вольф (1840—1919), вышла замуж за младшего брата Цеппелина, Эберхарда (нем.) русск. (1842—1906), историка, банкира и хозяина гостиничного бизнеса, супруги имели четырёх сыновей. Потомки графа Цеппелина по женской и мужской линиям здравствуют по сей день.

Как видим, обычные российские имена и фамилии того времени. Ни дать, ни взять. Что всё это значит? И вдовесок посмотрите на сам дирижабль производства заводов г-на Цеппелина. Там чётко и ясно прописано на борту перед его фамилией титул «graf». Не барон, не герцог, не фрайхерр, а именно граф. Что, Россия когда-то доходила до Боденского озера?

Не менее загадочна история того самого города Фридрихсхафена, где находились заводы по изготовлению дирижаблей.

В XVI веке начался упадок городской жизни, обусловленный как религиозными столкновениями, так и многочисленными войнами. Чрезвычайно выгодно расположенный, Буххорн был ареной Крестьянской войны 1525 года и Тридцатилетней войны, причём в последней, будучи занятый шведами в 1634 году, он был переименован в Густавсбург (Gustavsburg). В ходе Коалиционных войн в конце XVIII века Буххорн был в очередной раз разрушен, и в 1802 году согласно постановлениям Люневильского мира был передан Баварии, и затем в 1810 году по Парижскому договору отошёл Вюртембергу. В XIX веке город пережил свой расцвет: в целях торговли со Швейцарией и Австрией была значительно расширена гавань, а сам Фридрихсхафен, как теперь назывался Буххорн, стал летней резиденцией вюртембергских королей и превратился в курорт.

Оказывается, в 19 веке город был создан из ничего. Ранее на этом месте стоял город Буххорн, и он был разрушен неизвестной войной в начале 19 века. И кстати, случай далеко не единичен. История многих европейских городов берёт своё реальное начало вместе с началом 19 века. В то время произошло некое переформатирование мира, о чём есть масса свидетельств. О масштабе того события мы можем только догадываться.

А что же с нашими заводами г-на Цеппелина?

Они действительно в этом городе были, в различных архивах есть тому масса доказательств. При этом есть информация, что самый первый завод графа был построен в виде плавучей платформы – у него не было средств на приобретение земли. Уже в начале 20 века заводы пришли к тому виду, в котором мы можем наблюдать их на фото. Эти заводы простояли до середины 20 века, а потом внезапно исчезли вместе с дирижаблями.

Как вы наверное уже поняли, сейчас на месте тех заводов не осталось абсолютно ничего, что могло о них напоминать. Где-то на побережье Боденского озера есть музей воздухоплавания, и не более того. Всё это выглядит очень странно, зная любовь европейцев к архитектурному наследию. Но… не будем расстраиваться по этому поводу. Благо, с появлением цифровых архивов появилось много пищи для размышлений.

Для начала проведём архивный поиск по тэгу «Friedrichshafen». Неожиданно компьютер выдаёт странный результат.

Оказывается, ранее уже существовала некая звезда-крепость Friedrichshafn. При этом данный объект совершенно не коррелирует с современным Фридрихсхафеном на берегу Боденского озера. Совсем, следов подобной звезды-крепости не видно как на его спутниковой съёмке, так и на старых планах. Собственно, ничего удивительного, на том же плане звезды-крепости Friedrichshafn есть пометка, что этот объект находится в составе города Kopenhafn, он же современная столица Дании Копенгаген, или как в старину по русски, Купи-гавань. Очевидно, там был крупный торговый центр, стоящий на перекрёстке водных путей.

На современной спутниковой карте Копенгагена действительно имеется схожий объект, только называется он Крепость Кастеллет. Ни в одном источнике нет упоминаний о том, что ранее эту крепость называли Friedrichshafn (могу ошибаться, знатоки Копенгагена, вам слово). Откуда же взялась наша звезда-крепость Фридрихсхафен?

Здесь приведена старинная карта Копенгагена, и там тоже нет объекта с именем Friedrichshafn. Что тут можно сказать? Карта вполне реалистична, спутниковой съёмке соответствует, хотя и не ориентирована на север. Пятиугольная крепость присутствует, и даже плану отдельно взятой звезды-крепости Friedrichshafn она вроде бы соответствует.

Если встать на дорожку между разными уровнями звезды-крепости Кастеллет в Копенгагене и посмотреть вперёд, то можно увидеть пейзаж, как на этой панораме Гугл. И есть одно интересное свойство, на которое сейчас обращает внимание далеко не каждый посетитель той достопримечательности. Уровень воды в каналах по разные стороны водораздела в настоящее время одинаков. Это не удивительно, никто сейчас не будет восстанавливать на подобных сооружениях ни источник воды в центре, ни систему шлюзов, как было в старые добрые времена. Сохранилась крепость, и очень хорошо, выровняли её ярусы и запустили туристов. Но в настоящих старинных крепостях такого не бывало никогда, все внутренние каналы на разных ярусах имели разную высотную отметку. Так что же, наш Friedrichshafn на старинном плане и Копенгаген – разные географические места? Впрочем, всем известно, что тот район постепенно уходит под воду, и начался этот процесс очень давно. Оставим этот вопрос без ответа.

Но, цепляясь за логику поиска в цифровых архивах, делаем новый поиск, уже по тэгу «Kopenhafn». И снова находим странности.

Что это? Согласно аннотации это тот же Копенгаген, но только вот он как-то совершенно не соответствует современному виду датской столицы. Хотя крепость Friedrichshafn в данном случае почти идеально соответствует плану. Даже четырёхугольный замок в форме колодца, находящийся внутри крепости, прорисован почти идеально. Что за чудеса?

Это, очевидно, один и тот же объект. Но совсем не Копенгаген, который сейчас в Дании. Сколько же было на этом свете Копенгагенов? Как вы думаете, существуют на этом свете города-клоны? Впрочем, существуют. Есть например известный город Каменец-Подольский. Сейчас уже мало кто знает, что у него есть город-близнец Каменец-Немецкий, он же современный Chemnitz в Германии, он же чуть ранее Karl-Marx-Stadt. Время распорядилось так, что эти города оказались в разных странах, хотя ранее они явно были в одной. Как же так? Может, и у Копенгагена был брат-близнец в какой-нибудь Кемской волости, которую, как известно, кому-то там отдали, но потом вернули?

Кстати, мало кто знает, что город Кемь получил своё название с лёгкой руки Екатерины Великой. На прошениях от своих соратников с просьбой не казнить провинившихся она, если сжаливалась, писала «сослать к е.м.», или к такой-то матери. Несмотря на то, что Екатерина была немкой, русскую культуру она впитала очень хорошо. Странная в то время была страна. Вот именно, странная. А Кемь, скорее всего, был собирательный образ мест, очень далёких и малопригодных для проживания. Возможно, там и построили впоследствии одноимённый город.

Так где же был наш дубль-Копенгаген? Может, как раз на Боденском озере?

Но как не примерять наши старинные карты на существующие города восточного побережья озера, они даже отдалённо не напоминают ничего похожего. Зато там есть другие интересные населённые пункты, такие, как Вассербург (Wasserburg). По легенде, наш граф Цеппелин имел здесь тоже некое предприятие, связанное с дирижаблестроением.

Может, это и есть остатки того загадочного Копенгагена, планы которого мы случайно нашли? Но нет, этот город также никак не относится к старинным планам Копенгагена, хотя, судя по названию (Водный замок), он имел все шансы им стать. Но… снова мы имеем некие странности, если произвести поиски в архивах, но уже по тэгу «Wasserburg»

Оказывается, таких «водных замков» было много. Этот, с гравюры, был где-то в Германии, и даже художник отразил нападение на этот город французов и шведов. Данный город находился не на берегу Боденского озера. Где же его искать? И какое отношение здесь имеет ко всему граф Цеппелин? Обратите внимание на обведённую гору, она нам понадобится чуть позже.

Вопросы так бы и остались без ответа, если летом не пришлось побывать в командировке. Нет, не на Боденском озере (не дорос ещё), а гораздо прозаичнее. На Чебоксарском водохранилище, что в общем почти как Кемская волость. И привлёк там внимание один странный креативный элемент местной туриндустрии.

Это всего лишь камень, на котором некто высек карту древних марийских городищ, находившихся ранее в районе впадения реки Суры в Волгу. И среди иноязычных местных названий как-то странно диссонирует как по звучанию, так и по сочетанию букв городище Цеппель. Что это? Сейчас на этом месте стоит обычный рабочий посёлок Васильсурск, даже не райцентр, а так, просто большая деревня. Ранее Васильсурск был достаточно известным уездным городом. И ещё знаменит он тем, что стал прообразом города будущего Нью-Васюки из известного произведения Михаила Булгакова (Ильфа и Петрова). А где же Цеппель? Может, он как раз и был в этом месте самым главным городом прошлого?

Таким Васильсурск стал после подъёма воды в Волге, когда ввели в строй Чебоксарскую ГЭС и наполнили то самое водохранилище. Вода поднялась на высоту около 10 м и залила все нижние улицы посёлка. Исчезла знаменитая лестница, по которой Великий комбинатор убегал со своего шахматного турнира. Жители были вынуждены переселяться вверх, для чего разбирали дома и перевозили их на вершину стоявшего холма, где по преданиям ранее стояла крепость Цеппель. А каким посёлок был ранее, лет сто назад?

Да это же та самая гора, что обведена на гравюре обороны Вассербурга. А если применить тот принцип, который ранее изложен в эпиграфе?

- Город, как тебя зовут?

- Васильсурск.

- Точнее?

- Wessel-град (кстати, веселящий газ в «сосуде» есть гелий, любители воздушных шаров поймут, о чём речь).

- Ещё точнее?

- Wasserburg (ну и крепость Цеппель, стоявшая внутри него на той самой горе).

М-да… Судя по тому, что в конце современного названия находится корень «сурск», на слияниях других рек с Волгой тоже стояли вессель-грады. А что, вполне технологично. Если сделать такую же башню для дирижаблей, как в Севастополе на фото (см.выше), можно очень удобно добираться до дальних загородных дач на берегах рек. Собственно, в 10 км от Васильсурска на берегу Волги стоит замок тех самых Шереметьевых. Совершенно официально на экскурсиях там рассказывают, что из этого замка Шереметьевы ездили в Швейцарию, как будто их в замке постоянно ждал "Экспресс". Так куда там ходил Иван Грозный и на чём?

Может, мы всё же ошибаемся? Давайте смотреть карту.

Всё очень похоже, вот только большую часть древнего города затопило Чебоксарским водохранилищем, и река Сура сменила русло при впадении в Волгу. А какой у этого города герб?

Посмотрите внимательно на обведённую часть. Интересный герб, не правда ли? А что за странный аппарат изображён в гербе? В 20 веке от него политкорректно оставили только скелет и придумали легенду, что в лесах вокруг этого места росли самые лучшие корабельные сосны. Кстати, есть легенда, что «Пётр» привёз в эти края голландцев, очевидно, строить Нью-Копенгаген. Так что это за аппарат в гербе? Который строили в Цеппеле? И где должен быть всемирный город будущего Нью-Васюки, который удачно троллил Булгаков в своём произведении, видимо, зная настоящую историю этих мест?

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь.

И всё мне ясно, стало теперь.

Нет этого города, и уже давно. Остаётся только танцевать, глядя как Иван Грозный брал Казань, по легенде ехав на лошадке через Васильсурск. А был тот город, скорее всего, примерно таким. И так футуристично показывали Нью-Васюки в экранизации того самого произведения Булгакова.

Но увы… его разбомбили, и вдребезги. Примерно в то время, когда разбомбили Севастополь. Семейный бизнес графов Цепéльских по строительству летательных аппаратов переехал на побережье Боденского озера, бросив свой фамильный город, ну или то, что от него осталось. И все с тех мест бежали на запад от той неизвестной нам войны. Болгары (волгари) – в Болгарию. Джунгары (хунну) – в Венгрию. Кто ещё?

Один раз, в советское время, был слегка удивлён рассказу одного знакомого. Он считал себя чистокровным мордвином, и знал в совершенстве мордовский язык. И когда его призвали на воинскую службу в часть на территории Венгрии (тогда ещё), он начал там общаться с местными жителями на мордовском языке и они неплохо понимали друг друга. При этом венгры совершенно не знали, откуда им достался такой язык. Внешне они выглядели как обычные европейцы. Впрочем, мордва от венгров в этом плане тоже не сильно отличалась.

А брал ли Иван Грозный Казань? Может, наоборот отступал туда во время неизвестной войны, а затем в Астрахань? А может, это всё также было большой полностью придуманной сказкой для обывателей?

Впрочем, по порядку. Начнём с Васильсурска. Всё это замечательно, но слишком смело. Давайте разбирать, для чего приведём цитаты из местных краеведческих ресурсов.

Есть примечательная информация здесь:

Весьма интересное и загадочное место находится, приблизительно, в 9 километрах от Васильсурска на кряжистом возвышении гор, меж двух оврагов в густом лесу: Чёртово Городище. Городище – круглая площадка около 60 метров в длину и около 50 в ширину с остатками крепостного вала и небольшого рва. На площадке сохранились и следы внутренней постройки. Об этом месте ходят несколько легенд. В первой говориться, что жил в Чёртовом городище очень жестокий пан. Вторая утверждает, что здесь было пристанище Стеньки Разина и это исторически возможно: к тому же при раскопках были найдены боевые топоры. И третья, тоже вполне правдоподобная, говорит о том, что Чёртово городище – притон страшного атамана Галани который никого не отпускал живым. Говорят, что Галаня спрятал здесь множество кладов, но все они прокляты, так как из-за них пролилось много человеческой крови, но это не останавливает множество искателей кладов, которые успешно находят старинные монеты и даже сундуки с сокровищами. Ходят так же рассказы, что по ночам здесь слышны стоны душ разбойников, не нашедших себе покоя. И по преданиям марийского народа на Чёртовом городище (Орла нер – по-марийски «чёртов нос») зарыт «ботничек», то есть лодка, полная золота, охраняемая чёртом и обычному человеку, не знающему ворожбы, не найти его. Ходят слухи и об аномальности данного места: у людей долго пробывших на Чёртовом городище отстают часы, так как время там тянется медленнее.

Если выжать всю воду и отбросить сказки, то можно понять, что существует некое место с сохранившимися стенами от того самого города Вассербурга. Собственно, именно там и находится тот камень, на котором набиты старинные города. Не без труда удалось найти, что данное «чёртово городище» находится неподалёку от современной деревни Барковка.

Очень даже может быть, что мы на правильном пути. Во время бомбардировки этого места тот дальний угол мог уцелеть, и его просто засыпало грунтом, которым засыпало в то время всё вокруг. Возможно, в том месте грунтовые массы смыло водой, или даже там расчистили местные жители для хозяйственных нужд, придумав кучу красивых легенд. Смотрим дальше, в следующий ресурс.

В самом начале XVI столетия Волга протекала не там, где теперь. Сура впадала в нее у современного устья Хмелевки. Васильсурск находился как бы на полуострове, отрезанном от Большой Земли с востока устьем Суры, на юге – притоком Суры, рекой Чугункой, а на северо-западе, кроме мелких речушек вроде Калиновца, никаких водных препятствий для того, чтобы пешим путем попасть в Фокино или Сомовку, по сути дела, не было. Волга была в нескольких верстах от Васильсурска. Но спустя полвека, к 1556 году, Волга подошла к городу вплотную, сделав гигантский «прыжок» с северо-запада на юг. Она полностью вобрала в себя низовья Суры, которая, в свою очередь, сместилась далеко на запад. В результате таких природных пертурбаций Сура была укорочена едва ли не на десяток километров. Коренным образом изменилось направление течения рек, и, как свидетельствует летописец, «оползла гора великая, на которой кремль стоял, да и в реку ушла, и покрыли воды речные все постройки каменные».

Похоже, всё становится ясным – после бомбардировки и выпадания грунта исчез тот самый ров, который шёл вдоль юго-восточной стены Вассербурга и который являлся старым руслом Суры. Сура в месте впадения в Волгу потекла на запад, пробив новое русло, так она течёт и сейчас, а Волга наоборот сместилась на восток, и с тех пор вплоть до наполнения Чебоксарского водохранилища реки свой фарватер не меняли.

Обратите внимание на выкопировку из старинной карты Васильсурска, в левом верхнем углу. Очевидно, границы Вассербурга составителям карты были известны, и они нанесли их тёмно-красной линией. Т.о., действительно часть территории города ушла под воды Волги, даже ещё задолго до наполнения Чебоксарского водохранилища. И как ни странно, современная административная граница между Нижегородской областью и республикой Марий Эл идёт строго по этой линии, порою не совсем логично пересекая острова и водные преграды. Составители современных границ российских регионов даже не пытались скрыть подобные ляпы. Глядишь, побольше вникая в карту современных областей и республик, найдёшь по кусочкам всю настоящую Российскую Империю, погибшую в той неизвестной нам войне.

Что там ещё может быть интересного?

В различных источниках упоминается о «Супротивном ключе» - роднике, который течёт в священной Цеппельской роще, месте поклонений марийцев. Эта роща находится на восточном краю бывшей крепости Цеппель. Ещё Васильсурск очень любили художники за прекрасные высокогорные пейзажи. Какое-то время в городе жили и работали Шишкин и Левитан. Последний, по легенде, находился в Васильсурске в глубокой депрессии, оставался один (как пелось в какой-то песне) и «пил горькую». Личность творческая, можно понять. А то место, где Шишкин стоял на обрывистом берегу и писал картины, так и назвали Шишкин мыс. Это есть одна из достопримечательностей Васильсурска по сей день.

А что за «замок принца» указан на плане «Копенгагена» (для наглядности план перевёрнут)? Его можно как-нибудь идентифицировать на современной местности?

Неожиданно выдался сенсационный результат.

М-да.. А что там вообще за многофункциональный радиокомплекс?

Принцип действия «Суры» — излучённый установкой узкий пучок радиоволн мощностью приблизительно до 200 МВт поглощается в ионосфере Земли, вызывает её нагрев и другие локальные возмущения. Изменения в поведении частиц, в полях и волнах регистрируются наземными и космическими датчиками. Нагревательный стенд «Сура» — единственный расположенный в средних широтах среди подобных установок по всему миру, это позволяет проводить эксперименты на относительно спокойных областях ионосферы.

Поскольку сам радист, то могу смело утверждать – это чушь (особенно про излучение узкого пучка волны антенными полями). Нагрев воздуха, может, и не чушь, но с ионосферой что-то перебрали. Интересно, как они там фиксировали температуру нагрева? Наверное, термометром. Ну точно чушь. А в свете того, что на месте этого комплекса ранее стоял некий «замок принца» - это чушь в квадрате. Гарантию даю, там есть подземный ход как минимум до Нижнего Новгорода. И по нему идёт какой-нибудь секретный кабель. И по кабелю идёт сигнал, который как раз транслируется в атмосферу на низких частотах антенными полями. Это связь сильных мира сего с большим радиусом действия, и интуиция подсказывает, что когда-нибудь в будущем этот кабель, как нить следственного клубка, выдаст всех, кто им пользовался. И новое поколение вытрясет за балонеты из тех людей всю правду о том, кто всё таки затеял эту неизвестную войну и почти 200 лет её скрывал. Впрочем, мы отвлеклись.

У кого-нибудь ещё есть сомнения, что наш Васильсурск имеет все шансы стать Нью-Васюками, как того хотел Великий комбинатор? Давайте подведём итог.

Позиция 1 – знаменитый Покровский собор в Васильсурске, ныне не существующий.

Город был сильно подвержен оползням, они проходили там за всю известную историю очень часто. Последний сильный оползень там был зафиксирован в 1979 году, с наполнением Чебоксарского водохранилища. Уровень воды в Волге тогда был поднят на значительную величину, примерно как на фото.

В тот год под воду обвалилась вся старинная улица Покровская, на которой, помимо прочего, стоял тот самый храм, богатые купеческие дома и здание шахматного клуба, где "несло" Остапа. Современная дорога, ведущая вниз, не повторяет ту исчезнувшую улицу. Нет точных данных о том, обрушился ли тот храм сам или его снесли из соображений безопасности. Строители в любом случае возводить такое здание на непрочных грунтах не стали бы, выбирая места, где в грунте уже были сооружения пятилучевой крепости Цеппель. Впрочем, какая разница, все эти храм и купеческие здания были построены уже после уничтожения Цеппеля. И скорее всего из тех материалов. Была в те времена технология переработки.

Позиция 2 – по официальной истории, на вершине бывшей крепости Цеппель был выстроен некий тюремный замок. И это было единственным капитальным зданием, которое было выстроено на высокой части разрушенной крепости в 19 веке.

Здание частично сохранилось и сейчас, причём его ось неким странным образом совпадает с осью одного из лучей звезды. Народ на высоте не селился – вся жизнь была у воды. Переселяться наверх он начал только в 20 веке в СССР, в связи с участившимися оползнями и поднятием уровня воды в Волге. Так вот, ни одна из улиц Васильсурска не совпадает с осью здания тюремного замка. Не исключено, что тюремный замок был выстроен с использованием фундамента от разрушенного старинного здания в самой крепости Цеппель.

Позиции 3, 4 – смотровые площадки, за которыми находится крутой обрывистый берег. Одна из этих площадок и есть упоминаемый выше Шишкин мыс. Площадки находятся в местах ещё сохранившихся крепостных стен, о которых упоминают на краеведческих ресурсах. Те самые перепады высот на разных ярусах звёзд-крепостей, о которых говорилось ранее, в реалии составляли не менее 10 метров.

Позиция 5 – тот самый Супротивный ключ в священной Цеппельской роще. Странным образом его место совпадает с расположением четырёхугольного замка, который нанесён на план Фридрихсхафена. По всем приметам это здание являлось четырёхбашенным причалом для дирижаблей. По некоторым данным, при СССР здесь какое-то время находилась запретная зона за ограждением, и просто так к роднику было не пройти. Что здесь могло быть спрятано? Впрочем, если недалеко был «замок принца», в земле там до сих пор находится очень много интересного. Только все ходы взорваны и просто так туда не попасть. Слухи о несметных богатствах, скрытых под землёй, явно родились не на пустом месте. Кстати, в многочисленных воспоминаниях старожилов упоминается о васильсурском водопроводе, когда вода с вершины горы, из руин крепости Цеппель, по подземным каналам приходила в богатые дома (которых уже нет). По свидетельствам, воды хватало на всех, напор был хороший, качество воды отменное.

Что всё это значит?

Ну наверное, как минимум то, что на данном месте ранее находился город, по масштабам и значимости соизмеримый с Москвой. И в какую-то неизвестную войну Москву пощадили, а этому городу не повезло. Его разбомбили полностью, не оставив камня на камне, вместе с не успевшим эвакуироваться населением. И после разрушения на это место через некоторое время пришли жить совершенно посторонние люди, никогда до этого здесь не бывавшие. Крепость Цеппель осталась только в памяти, а название остального города – Вассербург переиначили на русский манер, подобрав более созвучное слово Василь. Бывшие хозяева этого города ушли далеко на запад и возвращаться не планировали. Территория по планам бомбивших её должна была вымереть, почему этого не произошло? Может, это заслуга выживших людей, а может, упущение уничтожавших эту территорию. Сейчас уже не узнать.

В какой-то момент люди, осевшие в этом месте, отошли от законов человеческого стада и начали задумываться о своём прошлом. И новая власть привезла им уже готовую историю, в которой абсолютно всё, что предшествовало периоду пробуждения их сознания, было сказкой. Абсолютно всё, включая походы кого-то там из Москвы через Васильсурск на Казань. Желающие могут найти эти сказки без особого труда. Что тут можно сказать? Писали их мастера своего дела, достаточно подробно и красочно. Но что было на самом деле в этих краях до их уничтожения, не было ни в одной сказке даже в виде полуправды. Собственно, этого и не требовалось. Задачи вернуть тот город обратно, в память людей или (упаси б-же) в реалию, как впрочем и других подобных сметённых с лица планеты городов на тех землях, категорически не стояло.

Вассербургу суждено было погибнуть. Мало того, что это был крупный транспортный терминал по приёму воздушного, водного транспорта и, возможно, очень длинного метрополитена. В окрестностях аэровокзала - крепости Цеппель, на территории города, защищённого со всех сторон рвами с водой, происходило производство дирижаблей. Это было главное семейное дело графов Цепелиных. Дирижабли в то время были самым важным оружием. Они давали подавляющее преимущество в любых сражениях. Кто владел дирижаблями, тот правил миром. Естественно, не теми дирижаблями, которые были легко уязвимы даже для выстрелов с земли. Здесь всё далеко не так однозначно.

В архивах имеется достаточно много фотографий как изготовления дирижаблей на предприятиях возле Боденского озера, так и последствий их непонятных аварий по всему миру. На многих фотографиях фигурируют металлические баллоны. В данном случае рассмотрим фото странной аварии дирижабля Цеппелин в Салониках (Греция), в 1915 году. Несмотря на то, что история гибели этого дирижабля достаточно тёмная и в сети практически не освещена, фотографий последствий аварии опубликовано достаточно много. Есть даже видеоролик, смонтированный на основе фотографий с этого события.

Официально, именно в эти баллоны закачивался лёгкий газ, гелий или водород. По мере полёта газом из этих баллонов наполняли балонеты, обеспечивая нужные полётные характеристики аппарата. Так поясняется практически во всех информационных источниках по истории дирижаблей. Не будем вникать в нелогичности и подвергать это сомнению, допустим, так оно и было. Вместе с тем, имеются другие фотографии, вызывающие некоторые вопросы.

Что делают эти так сказать спасатели? Несут неразорвавшуюся в пожаре бомбу? Данное фото трудно заподозрить в постановке сюжета или фотомонтаже. Сапёры, если вы есть среди читателей, дайте комментарий.

Как там, солдат спит, а служба идёт. Но всё же, терзают смутные сомнения, что спит (или даже притворяется спящим) он совсем не на бомбе. Тем более что авиабомбы в 20 веке уже имели ту форму, которая всем хорошо известна по второй мировой. И почему-то эти бомбы спасали на месте крушения дирижабля очень бережно и первым делом.

Какой ценностью обладали эти так сказать ядра? Впрочем, понятно. Аналогичные ядра использовались и на кораблях. Только там они были очень ценными узлами в устройствах получения энергии из воздуха. Похоже, использование на дирижаблях двигателей внутреннего сгорания является очередной сказкой. И действительно, как такие летательные аппараты могли облетать треть земного шара без дозаправки? Даже современные самолёты на такое способны далеко не все. Но сейчас нам упорно преподносят назначение этих «ядер» как авиабомб.

Существует множество фото с первой мировой, как например эта. По сюжету некто готовится к монтажу в «бомбы» детонаторов. Даже если принять во внимание, что это фото является не постановочным (хотя масса примет указывает на то, что это позируют артисты), бомбы в этом случае просто изготавливали путём приспособления ядер. Но прямое назначение этих ядер изначально было совсем другим. Не надо забывать, что в условиях войны очень часто приходится надеяться только на себя и приспосабливать под оружие и боеприпасы то, что попалось под руку.

Но и это ещё не всё.

Почему-то очень скупо в Википедии описан один из подвидов дирижаблей – вакуумные дирижабли.

Вакуумный дирижабль — дирижабль жёсткой конструкции, внутри оболочки которого создаётся и поддерживается технический вакуум заданной глубины (вакуумирование), вследствие чего в соответствии с законом Архимеда возникнет аэростатическая подъёмная сила как разность между силой Архимеда и силой веса аппарата в целом.В 1670 году иезуит Франческо Терци де Лана издал книгу "Prodromo, ouero faggio di alcune inuentioni nuoue premeffo all’arte maestra" («Предварение, сиречь Описание некоторых новых изобретений, предзнаменующее Великое Искусство»), в 6-й главе которой он описал судно с мачтой и парусом на ней. Это судно, по утверждению Ланы, могло бы летать, поддерживаемое четырьмя медными предварительно вакуумированными сферами диаметром порядка 7,5 метров каждая и при толщине их медной стенки около 4 мм. Франческо Лана полагал, что такое воздушное судно может быть легче воздуха. В переиздании своего труда в 1686 году Лана указал, что вес медной пустой сферы станет сопоставим с весом вытесненного воздуха при её диаметре 130 футов (порядка 40 м) и толщине стенки около 1,5 мм, что конечно было технологически невозможно в его время. Им были так же рассчитаны сферы (способные поднимать груз до нескольких килограмм): стеклянная (диаметром около 1,2 м с толщиной стенки около 0,15 мм) и деревянная (диаметром около 3 м с толщиной стенки около 1 мм).

Думаете, эти идеи так и остались только в мечтах изобретателей-энтузиастов?

А если, при наличии на дирижабле источника свободной энергии, на него поставить компрессор и металлические баллоны, из которых периодически откачивать воздух для управления полётом или просто поддержания нужной разреженности? Конечно же, идеальный вакуум создать трудно, и нужное значение подъёмной силы добирали количеством баллонов. Пусть для этого и приходилось делать большие оболочки дирижаблей, чтобы спрятать в них нужное число этих самых баллонов. Полагаю, многие теперь начинают понимать, почему дирижабли были обречены. И все истории с добычей гелия как стратегического материала были или сказкой, или гелий использовали как резервный способ поддержания подъёмной силы дирижаблей, но в очень небольшом объёме.

И правда, если такие дирижабли действительно существовали, то при установки на них обычных электрических пушек, которые ставили также и на кораблях, всё становится на свои места. Дирижабли могли совершенно автономно подвергать ковровым бомбардировкам эфирными тороидами абсолютно любые площади. А эфирные тороиды можно просто получать из воздуха, как мыльные пузыри. Для этого были нужны только набор тех самых ядер с неким веществом, ну и компрессор, баллоны и летательный аппарат, что в общем уже вопрос техники. И можно держать в страхе весь мир.

Почему-то ранее всегда возникал вопрос о происхождении слова «кавалерия» как рода войск. Почему-то всегда думалось, что это слово происходит от итальянского «cavallo» - лошадь. Собственно, так происхождение кавалерии поясняют официальные источники. Всё бы ничего, но по латински слово «лошадь» является совсем другим – equus. В биологии от этого слова произошло очень много названий видов лошадей – гиппарион, эогиппус, меригиппус и т.д. Где тут кавалерия? Оказалось, всё просто. Кавалерия – это дословно «езда вверху», или верхом. К лошадям происхождение этого термина имеет очень посредственное отношение. После того, как прошла настоящая война «красных и белых», или та самая неизвестная нам война, в качестве кавалерии всему миру вместе с псевдоисторией незаметно подсунули всадников на лошадях. Глупо было бы так не сделать. И пришедшие псевдо-«красные» вовсю ратовали за конницу Будённого и Ворошилова. А настоящая кавалерия – это дирижабли. Но про них было низя. Хотя, не исключено, что и про 20 век мы многое не знаем. Когда кто-то там понял, что дальнейшее существование дирижаблей ломает главную доктрину, их и уничтожили как класс. Пусть для этого пришлось инсценировать несчастный случай. В мировой истории, кстати, случаи проведения терактов с маскировкой под несчастные случаи совсем не единичны.

По переезду на берега Боденского озера граф Цеппелин восстановил своё семейное предприятие. Вполне возможно, Фридрихсхафен им был выбран за своё сходство с тем Цеппелем, который уже к тому времени ушёл навсегда. Предприятие графа ещё несколько десятилетий вполне успешно работало, и даже выполняло военные заказы, но… всё имеет свойство заканчиваться.

А как же могли воевать те самые уязвимые дирижабли, например, в первую мировую? Если теперь посмотреть на них под другим углом, с учётом вышесказанного, то можно сделать вывод, что как оружие они были очень даже неплохи. Если дирижабль действительно имел жёсткий корпус, за которым были защищены баллоны с вакуумом, то сбить его из огнестрельного оружия было бы очень непросто. А если при этом дирижабль имел люки с орудиями на всех сторонах корпуса, как на гербе Васильсурска, то он запросто мог не подпустить к себе никого как минимум на длину выстрела эфирного тороида из пушек.

Недавно в новостях передавалась информация, что Турция намерена разместить в Украине производство своих боевых беспилотников «Байрактар». Ой, не те аппараты надо размещать на производство. Если кто-нибудь догадается собрать хоть один дирижабль в том виде, каким он был сто лет назад, все беспилотники сразу же морально устареют. Один выстрел из такого дирижабля, и дроны попадают, примерно как комары, если в их стаю направить струю огня (помню, баловались в детстве).

Ну и наверное, всех читателей интересует, что же это была за неизвестная война, на которую по тексту идёт очень много ссылок. Давайте попробуем объяснить. И начнём с конца.

Конец, конец... Концы в воду!

Высокотехнологичное производство дирижаблей в начале 20 века граф Цеппелин начал явно не с нуля, хотя официальная история уверяет нас в обратном. Ему неким образом удалось эвакуировать все технологии, которые применялись ранее на его семейном предприятии в Поволжье. Эти технологии во многом опережают даже технологии 21 века, которые весь мир применяет в настоящее время.

FRIEDRICHSHAFEN, ZEPPELINDORF, J-RAD MIT MIT RUDOLF JARAY

О чём там можно говорить, если инженера с заводов Цеппелина ездили на подобных велосипедах. Даже китайские производители до таких ещё не додумались в настоящее время.

Вопрос – если дирижабли были такие высокотехнологичные и даже воевали в первую мировую (есть масса неопровержимых доказательств), то почему в первую мировую не было разрушений, какие были зафиксированы, например, после Франко-Прусской войны? Возможно, такие разрушения были и ближе по хронологии к первой мировой, и были более «свежие» войны, но в истории это скрыто. Вариантов ответа, в общем, немного – или мощное оружие в первую мировую было уже запрещено, или воюющие стороны были не заинтересованы его применять с воздуха, или (внимание), в той войне над воюющими сторонами была третья сторона, которая всячески управляла той войной и не давала ни одной из сторон осуществить победу путём использования стратегического оружия с воздуха. Или, выражаясь проще, заставляла вести войну ради войны средствами малой механизации (примерно как сейчас в Донбассе), чтобы стороны побольше поубивали друг друга и бесконечно расходовали на эту войну ресурсы.

По свидетельствам историков, первая мировая как раз была непонятной затяжной войной, без стратегического планирования, с переменным успехом каждой из сторон. Потом появился Ленин, превратил эту войну в гражданскую, и случилось то, что все знают. Какую силу он представлял и почему он так странно один вид войны превратил в другой?

Спустимся по хронологической шкале ранее где-то на 50 лет, и посмотрим, какие события происходили в это время в российской истории. Естественно, не той истории, про которую пишут в учебниках.

А из событий, собственно, там не происходило ничего. Как мы уже выяснили, Российская Империя была подвергнута тотальной бомбардировке и лежала в руинах. Центральная, восточная, южная части огромного государства были превращены буквально в безжизненное пространство. Кто жил на этой территории ранее? И в частности, почему в Поволжье стояли немецкие предприятия?

История с заселением российского Поволжья немцами уходит корнями в глубокое прошлое. Официально, немцев в Россию пригласила сама Екатерина Великая. И за достаточно короткое время немцы заселили значительные территории в Поволжье.

Это карта от 20 века, когда уже прошла та самая война. Немецкие поселения локализованы только на средней Волге, от Самары до Царицына. Но мы то уже знаем, что ранее немцы жили и выше по Волге. И жили они вплоть до столицы, Санкт-Петербурга. Что это вообще была за странная страна?

Ничего странного. Это и была та самая Российская Империя, состоявшая из гармоничного компактного проживания русских, немцев и прочих народов. На восток эта страна шла до американского континента, на юг до Индии включительно. Екатерина не приглашала немецкие народы, она с ними пришла и устроила "золотой век", но это уже отдельная история. И затем случилась та самая неизвестная война, в которой немцы выжили только на том самом, среднем Поволжье. Неведомая сила прошлась по всему миру, завоевала северную Америку, Индию, частично Африку. Среднеазиатская и частично восточноазиатская часть Евразии была превращена этой силой в руины. Воины этой силы были одеты в мундиры красного цвета. Назовём их условно «британские» (без какой-либо привязки к современной Великобритании).

Каким образом «британским» удалось покорить весь мир? Как бы не банально звучало, но помогли им в этом армия и флот. Но только с флотом есть маленькая оговорка – помимо морского, был ещё воздушный флот. Те самые дирижабли, работавшие на небесном ресурсе, или кавалерия. Наличие воздушного флота при отсутствии его у противников делало эти силы непобедимыми. А как «британские» победили воздушный флот противника, сложно сказать. Возможно, помогло некое природное событие. Возможно,его величество случай. Возможно, как в истории с «Непобедимой армадой», их воздушный флот оказался более технически совершенным. Но факт свершился – они стали эксклюзивными обладателями боевых воздушных кораблей. Далее им оставалось неспеша облетать весь мир, и превращать его нужные места в руины, совершенно не опасаясь за безопасность в небе. И потом выдавать эти бомбардировки за пожары, землетрясения, и даже некие локальные войны.

Ну а на территории Евразии эти силы превратили русско-немецкую Российскую Империю в пустыню, возможно, пощадив её западную часть. Те события в истории скупо упоминаются как оборона Севастополя, хотя боестолкновения в других местах на побережье тоже присутствовали. А про бомбардировки городов внутри материка - полнейшее молчание.

Итогом той войны стало расчленение Российской Империи.

Так появились на свет Германия, Австро-Венгрия (как потомки народов, эвакуировавшихся с территории бомбардировок на запад), и Россия. Вот только в России, как наверное многие уже догадались, был посажен «не настоящий» пробританский царь.

И вполне логичным, предсказуемым и гениальным ходом «британских» было искусственным образом создать затяжную войну между бывшими «братскими» народами, что и было сделано в виде первой мировой. Естественно, войны ради войны, без использования «стратегических бомбардировщиков», чтобы навеки посеять неприязнь между народами. Паззлы удивительно встали на свои места. В то время даже все немецкие названия городов централизованно привели в русский вид, от Петрограда до Баронска. Ну а царя потом благополучно эвакуировали в Сидней, разыграв спектакль в Екатеринбурге.

Но и это ещё не всё. Как только что-то пошло не так и чуть позже Сталин и Гитлер стали пытаться образовать подобие альянса, были предприняты беспрецедентные меры. Между народами снова был надолго забит клин. Кстати, по непроверенным данным, Гитлер спокойно дожил до 1965 года в южной Америке. И тоже в апреле 1945 года возле рейхс-канцелярии в Берлине был разыгран спектакль. Самые лучшие актёры, как мы знаем, никогда не работают в театре.

Беспрецедентные меры по недопущению сближения России и Германии вводят и сейчас.

И что интересно, больше всего «британские» боятся повторения именно альянса России и Германии. И тех, и тех в настоящее время они «нагнули», каждого своим способом. Отдельно взятые славяне (от слова slave) их совсем не пугают, но при малейших попытках воссоздать тот вид Российской Империи, уничтоженной около 200 лет назад, может последовать всё что угодно из набора мер воздействия. Тот славянский народ застрял своей памятью в 20 веке, и для него война – это когда идут танки и летят самолёты. А когда его медленно варят, как лягушку в котле, это нормальная повседневность. Нужна будет война? Проведут, и как по классику, с переходом из очередной Отечественной в гражданскую. Как там, нужны рога – наставим, не нужны – отшибём. Лягушка почти уже сварена, больших усилий совсем не надо.

Когда-нибудь этот народ вылечат. Если он сам не вымрет от этого многолетнего эксперимента. Всех вылечат.

Один шутник недавно сказал, что в России тихо и бескровно удалось ввести налог на воздух. Подышать в маске стоит 20 рублей, подышать без маски стоит 5000 рублей. Кого-нибудь что-нибудь удивляет?

И зачем надо было подразумевать политический подтекст в песнях «Чингиз-Хан»? Кому та Москва сейчас нужна? Впрочем, тот музыкальный проект не разрушал русскую культуру, а наоборот, способствовал популяризации идей объединения русской и немецкой культур. Что вовсю раздражало "британских". Так что улыбаемся и танцуем.

Источник: https://www.tart-aria.info/tancujut-vse/