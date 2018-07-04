Шоу «Танцы на ТНТ»: Каков телеканал — такие на нём и танцы

«Танцы на ТНТ» — популярное шоу, стартовавшее в августе 2014 года. К настоящему моменту вышло уже несколько сезонов, и проект продолжает набирать обороты. Идея, на первый взгляд, благая: представить танец как самостоятельное искусство и привить уважение к профессии танцора и хореографа. Но на практике получается, каков телеканал — такие на нём и танцы: аудиторию телешоу погружают не в атмосферу искусства, а в своеобразный зрелищный фаст-фуд, приправленный демонстративной пошлостью, вульгарностью и распущенностью.

Сейчас культуру оскверняют всеми возможными способами: подменяют красивые песни и музыку, художественное искусство и настоящие танцы опасными суррогатами. Одним из неоспоримых лидеров в этом разрушительном направлении является современное телевидение. Как показывает практика, даже те передачи, которые заявлены как развивающие, зачастую не содержат никакой по-настоящему положительной идеи, и проект «Танцы на ТНТ» – наглядный тому пример.

На кастинг приходят представители самых разных танцевальных направлений, но после отбора почти все народные и бальные танцы, сторонники классических и самобытных направлений быстро отсеиваются. Члены жюри аргументируют свой выбор тем, что такие участники якобы недостаточно «универсальны и современны», зато не скрывают своих симпатий к исполнителям таких неоднозначных и провокационных стилей как стрип-пластика, танцы на шесте, тверк и т. д.

Зрителей научат разбираться в том, что шест для танцев правильно называть «пилоном». Что трясти обнаженными частями тела на сцене надо не просто так, а с глубокой идеей. И стрип-пластика хороша не только в клубах, но и на большой сцене. Это ведь тоже искусство! Также есть drunk dance («пьяные танцы») — и любой уважающий себя танцор обязан освоить этот «стиль». Ещё вам разъяснят, что, если очередной номер про секс поставлен профессионально и эстетично, тогда его уже нельзя считать пошлым или непристойным. Окно Овертона движется: вопрос уже не в том, допустимо ли вообще имитировать секс на сцене, а в том, как лучше всего это делать. Так зрителей и погружают в болото, состоящее из «оттенков серого». Кстати, «дрыгать пятой точкой» называется бути-дэнс. Теперь это уже не вульгарное поведение, а стильный танец со звучным названием. Просвещаемся, друзья.

Формат и тематика телешоу

Формат проекта, как и у большинства современных шоу, — битва, «игра на выживание». Соперничают не только участники, но и их наставники, представляющие классическую школу танцев (сначала Егор Дружинин, с 4 сезона — Татьяна Денисова) и современную хореографию (Мигель). Представители команды Мигеля побеждают чаще: 3 против 1. Если первое время Егор Дружинин негативно высказывался по поводу чрезмерно откровенных номеров от команды Мигеля, то со временем «классическая команда» и сама встала на те же рельсы. Видимо, формат проекта и канала ТНТ диктуют свои правила. Или же, когда находишься в такой среде, представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» сами постепенно трансформируются. А зрителей убеждают, что так всё и должно быть. Без ответа остаются вопросы: как можно сравнивать танцоров, выступающих в разных стилях, с разными номерами? Как среди них определить «самого лучшего»? Возвышать одного, принижая остальных?

Для еще большего вовлечения зрителей (чем сильнее внимание аудитории, тем выше вероятность, что люди усвоят транслируемые телеканалом ценности) организовано СМС-голосование, дарующее телезрителю возможность, сидя на диване, чувствовать свою значимость и «вершить судьбы участников шоу». Не нужно особо напрягаться — достаточно смотреть телевизор и вовремя отправлять СМС. Ничего не напоминает? Гладиаторские бои в Древнем Риме с функцией поворота большого пальца вниз или вверх. Участники же — как живые куклы в чужой игре. Современные гладиаторы на арене Колизея. А жизнь гладиатора, как известно, ничего не стоит. Кто-то один дойдет до конца и получит свой «деревянный меч» (символ, освобождающий древнего гладиатора), а точнее — звание «лучшего танцора страны» по версии ТНТ. Ну а остальных участников тоже ждет своя порция славы и «любви зрителей».

Основная тематика большинства номеров, так или иначе, связана с сексуальными мотивами. При этом художественного изображения традиционных интимных отношений между мужчиной и женщиной создателям шоу явно недостаточно, и каждый последующий сезон становится хлеще и острее предыдущего: имитация съёмок порно, танцы моделей Playboy в соблазнительных нарядах, целующиеся девушки или полностью обнаженная женская грудь, где соски едва прикрыты черными кругляшами. Зрителей разными способами опускают на уровень инстинктов, настойчиво прививают похоть и вожделение, формируя соответствующие поведенческие мотивации. Остаётся только напомнить, что главная целевая аудитория ТНТ — доверчивые подростки и молодёжь.

Какие ещё «сюжеты» можно встретить:

Насилие: в номере кого-то убивают, драматично протыкают ножом, изображают боль и страдания. Иногда насилие преподносится в юмористическом ключе: как в зарисовке о подготовке людоедов к своей трапезе.

Пропаганда алкогольного/наркотического опьянения. Это так называемые «пьяные танцы» или изображение одурманенного состояния, иногда даже образно демонстрируется употребление алкогольных изделий (но нечасто, ведь для этого требуется реквизит, который нужно вписать в номер).

Встречаются номера и на религиозные или идеологические темы. В одном из сюжетов танцоры «в церкви» отплясывают танцы одержимых людей, а под рясой «святого отца» оказывается красный дьявольский наряд. В другом – демонстрируется художественная метафора отсутствия свободы слова в Советском Союзе.

Представлена и «социальная тематика». Например, жизнерадостный и энергичный номер про тюремную жизнь заключённых.

Конечно, в шоу много и других выступлений, есть даже действительно красивые постановки (например, индийские, некоторые бальные танцы), есть трогательные и вдохновляющие номера с позитивными идеями. Хочется сказать, какие же хореографы молодцы, раз среди этого разврата находят место для чего-то возвышенного и одухотворенного… Но, увы, не получается. Приводит такое смешение лишь к тому, что в сознании телезрителя танцевальное искусство опускается до одного уровня с пошлыми и незамысловатыми движениями, а созидательность оказывается неразрывно связана с деградацией. Действительно талантливых танцоров показывают вперемешку со всевозможными «фриками». Чтобы лишить зрителей навыка самостоятельно оценивать увиденное, «профессиональные» члены жюри и приглашенные «представители от народа» комментируют каждый номер, «помогая» аудитории сформировать нужное мнение. При этом обращают внимание обычно на внешнюю оболочку: на «музыкальность» и точное исполнение хореографии, на актёрские навыки и харизму танцоров. Самое главное — какие идеи и смыслы заложены в постановки — обсуждать как-то не принято.

Роль танцоров

К отобранным в проект танцорам относятся как к высококачественному «пластилину»: гибкие, сильные и подвижные, они своими телами призваны воплощать на сцене задумки хореографов и постановщиков. Танцоры обязаны понимать, какое настроение и эмоцию нужно вызвать у зрителя, но вот размышления о том, к чему в конечном итоге движется шоу, — уже не их ума дело. Им надо всецело доверять своим наставникам и организаторам проекта. В 4-ом сезоне была участница, мечтавшая привнести в «Танцы на ТНТ» больше искусства, созидательной направленности. А что в итоге? Сначала она также была вынуждена исполнять глуповатые и похабные номера, хотя ей это и совсем не нравилось. А позже девушке и самой захотелось «раскрыться» и освоить стрип-пластику. Но по-другому быть и не могло, ведь участники — просто расходный материал. Формат телешоу определяют его создатели и продюсеры, а наставники заранее отбирают лишь тех, кто соответствует нужным критериям (не только по танцевальным умениям, но и по характеру). Попадая в этот проект, каждый становится просто винтиком большой машины. Хочешь славы, популярности — соответствуй требованиям. Что бы участник ни думал и ни делал — это должно и будет работать на продвижение идей телеканала. А если что-то не подойдет, то это уберут при монтаже или развернут в нужную сторону.

В «Танцах на ТНТ», как и во многих современных телешоу (а их штампуют по единой схеме: про танцы ли, про песни или ещё про что-то другое), очень большое внимание уделяется жизненным историям участников, их мечтам, целям, трудностям. У каждого участника есть свой путь к танцам, свой опыт, своя судьба. Все они очень разные. Но в рамках передачи всё это – просто отмычки к сердцам и разуму телезрителей. Живые искренние вдохновляющие истории людей лишь маскируют искусственный мир проекта, его «отравленные» идеи. Не пройдет одна история, зато другая зацепит обязательно. Что вам ближе и понятнее: когда участники устраивают на проекте свою личную жизнь или, наконец, доказывают своим родным, что танец — серьезное дело, а не развлечение. Или вас восхищает упорство тех танцоров, которые, не пройдя отборный этап в одном сезоне, приходят на следующий и достигают «своих» целей. Тем, кто не прошел отбор, ведущая и члены жюри настойчиво рекомендуют «подготовиться и приходить на следующий год» — и многие следуют совету. Вместо того чтобы направлять усилия на реальное развитие и идти своим путём, они расходуют время и силы, чтобы заточить себя под узкие рамки проекта. И очень гордятся этим.

Многие участники сильно меняются в ходе проекта. Например, в первом сезоне была милая скромная девушка. Она пришла на кастинг вместе со своим парнем. Они обещали друг другу, что либо вместе пройдут дальше, либо оба уйдут. В итоге она прошла в шоу, а он — нет. Постепенно в ходе проекта из «мышонка» она превратилась в раскрепощенную и сексуальную девицу, а позже вышла замуж за другого участника. Возможно, так для неё действительно лучше. Но зрителю это преподносится как пример для подражания: путь к успеху в том, чтобы нарушать свои обещания и поставить стремление к славе выше человеческих отношений; скромность и верность сейчас не в чести — необходимо искоренять в себе такие качества. А среди зрителей — мы помним — полно совсем молоденьких девушек, мечтающие о своем принце и славе (или «принце Славе» — кому как больше нравится). И, наверняка, часть из них обязательно начнёт подражать такому поведению.

Особенности музыки

Отдельно стоит рассказать про музыку к номерам. Она, конечно, очень разная, но редко композиции обращаются к разумному, доброму, светлому — гораздо больше песен с деструктивными идеями. И на русском, и на иностранных языках. В 4-м сезоне в финал вышла участница, танцевавшая на кастинге под композицию, в которой повторялась фраза «я такая пьяная и тупая». А в качестве приглашенных звёзд с премьерами своих песен в шоу выступали такие современные «певицы» как Molly и Ольга Бузова. Тексты их песен довольно пошлые и примитивные, как и поставленные номера: садо-мазо-порно-съемка Molly и танцующие клоны Бузовой.

Музыка способна сильно изменять сознание слушателей. А если фоном к ярким эмоциональным танцевальным номерам целенаправленно выбирать песни о сексе и одурманенном состоянии — это будет восприниматься как призыв к действию. Пусть и не все композиции будут такими, но даже небольшой части достаточно, а зрители сами после выпуска шоу отыщут понравившиеся треки, начнут часто прослушивать их. И это не что-то такое, далекое от обычной жизни, звучащее на сцене, — прислушайтесь к тем композициям, которые сегодня звучат в компаниях подростков и даже на детских площадках. Вряд ли дети (да и многие взрослые) до конца понимают смысл подобных песен. Но повторяющиеся слова, как строчки программного кода, неизбежно запускают у таких слушателей команды к деградации и саморазрушению.

Внешний вид исполнителей

Что касается внешнего вида танцоров — над их образами трудятся команды стилистов и костюмеров. Хотя все номера и сценические наряды внешне очень разные, всё же можно отметить, что в образах выступающих много сексуальности, вульгарности, обнаженного тела (особенно в женских костюмах), также часто присутствует небрежность и неаккуратность.

Во время объявления результатов голосования участники одеты в особые наряды, больше похожие на бельё, а не на одежду. Девушки напоминают проституток, стоящих на панели. Уж простите, но со стороны это так и выглядит. Особенно когда ведущая в роскошном длинном платье оглашает результаты голосования и призывает зрителей отдать свой голос за понравившегося участника. Показывая «товар лицом», так сказать. А танцоры, беззащитные, напряженно ожидают своей участи.

Страшно, что представленный в проекте стиль одежды перенимает молодёжь: супер-мини шорты, обнажающие попу, невероятно узкие штаны, которые легко спутать с колготами (причём это и для парней, и для девушек), драные джинсы, коротенькие майки и т. д. Возможно, неискушенный зритель думает, что танцор так и должен выглядеть: и на сцене, и в жизни. Ведь участники шоу нередко снимаются в рекламных компаниях производителей модной одежды, демонстрируя всем своим видом пример для подражания. Но если на сцене это кому-то может показаться допустимым, то в реальной жизни на улицах городов подобный наряд у большинства вызывает отвращение — хотя, не исключено, что и к такому мы уже постепенно привыкаем.

Вообще возникает много вопросов для размышления. Например, на этапе отбора несколько танцоров с Чечни отказались исполнять «немужскую» хореографию, потому что на Родине их не поймут, там мужчины не должны танцевать «женские» танцы. Для них честь оказалась важнее участия в проекте. А наставники осудили их за упрямство и несовременность и поставили в пример другого танцора, готового исполнить такой номер. Какой посыл зрители должны усвоить из трансляции этого инцидента? Что путь к славе лежит через отказ от традиций и своих принципов? Или почему сценаристы пропускают в эфир танец 14-летней девочки-подростка в образе сексуальной женщины?

Такое ощущение, будто кто-то всеми силами старается стереть границы. Нас убеждают, что для мужчины нормально танцевать типично женские стили танцев, что у танца нет пола. Показывают модели поведения, где ради получения славы, денег, карьеры, признания и прочих «плюшек» можно жертвовать своими взглядами. Нам говорят, что переступать через себя и свои идеалы — это смело и достойно. Всеми способами пытаются показать, будто держаться за нравственные принципы — глупо и старомодно, что такое поведение ничего кроме смеха, сочувствия и осуждения, не вызывает. Еще у танца нет возрастных ограничений. Вообще у любого танца. И поэтому маленькие девочки должны как можно скорее научиться трясти своими попами, вставать в позы или подражать стриптизершам, наряжаться в откровенные костюмчики, — всё это, чтобы вписаться в современную «культуру».

Верхушка айсберга

Надо понять, что телевизионное шоу «Танцы на ТНТ» — лишь верхушка айсберга, один из элементов огромного коммерческого проекта. После завершения сезона запускается новый маховик: следуют совместные гастроли участников и различные мастер-классы, открываются танцевальные школы и танцевальные лагеря. Сами танцоры превращаются в медийных личностей, принимают участие в других проектах, делятся подробностями своей личной жизни, показывая пример молодёжи, снимаются в рекламе. И всё это пользуется большой популярностью, ведь зрителям хочется поближе познакомиться с полюбившимися героями по ту сторону экрана, стать похожим на них. Это огромные деньги. А шоу — лишь способ внедрить в зрителей нужные образы, идеи, прорекламировать «своих» хореографов, танцоров, которые вскоре поедут по городам.

Стоит отдать должное авторам – проект сделан умело и нравится многим зрителям. Сначала всех «ловят» на любовь к танцам, а затем потихоньку и незаметно «подсаживают» на всевозможные извращения. Первые сезоны были скорее для привлечения внимания и формирования доверия к опыту и вкусу наставников. А далее в зрителя начали вливать дозы отборной гадости, продвигая доселе невиданные примеры пошлости. И то, что в первом сезоне могло бы показаться пикантным, к четвёртому сезону на фоне новых, ещё более шокирующих номеров, кажется вполне себе скромным и умеренным. Как быстро меняются наши взгляды. Шоу только набирает обороты, и мне жутко представить, что еще предложат оценить зрителю под таким танцевальным соусом. Кажется — дальше уже некуда, но нас снова и снова убеждают в обратном.

Над созданием зрелища трудится огромное количество людей, среди которых много настоящих профессионалов. Но только вряд ли они видят всю картину целиком. Самоотверженно выполняют своё дело: ставят номера, шьют костюмы, до одурения репетируют и выступают на сцене, создают декорации, сводят музыку, снимают и монтируют видео… А получается, что все они, так или иначе, способствуют деградации и растлению общества. Таланты и мастерство всего этого обслуживающего персонала используются для достижения деструктивных и разрушительных целей. Делается это с юмором, массово, зрелищно. Как сейчас часто бывает, привлекательная форма оказывается важнее содержания.

Может быть, школа танцев с опытными тренерами и хореографами — это и хорошее начинание. Но в случае с ТНТ – это только очередное прикрытие для продвижения деструктивных концепций в социум. «Троянский конь» современной индустрии. Каким именно танцам вас и ваших детей там научат? Ведь после добросовестного просмотра у неопытного и доверчивого зрителя сложится впечатление, что настоящие танцы должны выглядеть именно так. И только так. Что это модно, современно и очень привлекательно. Создатели шоу заявляют, что «Танцы на ТНТ» несут позитивную миссию, «чтобы танцевала вся Россия». И что же будет танцевать наша страна после такого проекта? Уже сейчас много девочек и даже парней (!), откровенно одеваясь, учатся трясти пятой точкой, выламывать руки и «падать в дроп», а также всячески демонстрировать сексуальность своего тела… Разве такие танцы мы хотим видеть? Под такую музыку хотим танцевать? Почему же тогда верим им?

Наркотики

«Пьяные танцы», имитирующие опьянение, преподносятся как отдельный вид искусства. Подобные номера появляются с определенной регулярностью. Также есть номера, имитирующие наркотическое опьянение, когда в глазах двоится, а человек перестает отличать иллюзию от действительности. Часто звучат песни про алкоголь.

Секс

Много номеров, откровенно изображающих сексуальные отношения, присутствует пропаганда пошлости и извращений (целующиеся девушки, изображение садо-мазо и т. д.) под песни соответствующего содержания. Танцоры на сцене обычно больше раздеты, чем одеты.

Насилие

Иногда присутствует в номерах: когда ножом кого-то протыкают, или же когда «людоеды» готовятся к поеданию живого ребёнка (над этим предлагают посмеяться). Сюда же можно отнести номер с прикованными к кроватям полураздетыми девушками.

Мораль

Стандартный «джентльменский набор», отличающий всю продукцию телеканала ТНТ, присутствует и в этом танцевальном шоу: развлекайся, танцуй, ни о чём не думай, тупо повторяй и будь как эти «герои с экрана»;

еще раз: не думай сам, а безоговорочно доверяй мнению тех, кто знает всё лучше тебя;

если всё же хочешь думать — думай о сексе, наслаждайся примитивными удовольствиями;

нужно избавляться от скромности, «раскрепощаться», уметь «продавать» своё тело подороже;

можешь смело предавать традиции и идеалы, нарушать свои обещания и идти по головам;

постоянно быть пьяным, вести маргинальный образ жизни — это так весело и очень круто;

в жизни важно стать известным любой ценой, заслужить «любовь и признание» толпы. *на момент написания статьи в эфир вышло 4 сезона «Танцев на ТНТ» и «Битва сезонов», проводится кастинг к 5 сезону. Наталия Васильева

Дополнительные материалы по теме статьи:

Чему учит шоу Танцы на ТНТ?

Вся правда о телеканале ТНТ

Источник: whatisgood.ru