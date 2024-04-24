Задержан за взятку зам.министра обороны РФ Иванов
По подозрению в получении взятки задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
СК РФ сообщил (https://t.me/sledcom_press/12924), что Иванова задержали по 290-й статье УК РФ.
Шойгу был проинформирован об аресте заранее. Путину также доложили об аресте Иванова.
Какой бессовестный зам министра!..
Это только начало.
https://t.me/belarusian_silovik/33544
Лишь бы конец хорошим был.
Ого, так это тот самый дом, где мы так славно отобедали с Азазелло!