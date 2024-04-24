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Задержан за взятку зам.министра обороны РФ Иванов

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По подозрению в получении взятки задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
СК РФ сообщил (https://t.me/sledcom_press/12924), что Иванова задержали по 290-й статье УК РФ.

Шойгу был проинформирован об аресте заранее. Путину также доложили об аресте Иванова.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9111942.html
Метки: коррупция, криминал, мо рф, Россия, следственный комитет
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