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На войну Запада против России чужими руками необходим зеркальный ответ

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Запад воюет против России на Украине чужими (украинскими) руками и жизнями. Россия же воюет не против Запада, а против его инструмента – ВСУ.

Такой сценарий «гибридной» войны крайне выгоден Западу. С обеих сторон льется русская кровь.

Да, Евросоюз, в отличие от сказочно обогащающейся на СВО Америки, несет экономические издержки, но он рассчитывает их с лихвой окупить при ослаблении, а тем более "стратегическом поражении" России.

Как можно сломать западный сценарий гибридной войны?

Угрозы (вы превращаетесь в сторону конфликта, у нас есть ядерное оружие и мы его в критической ситуации применим), как показывает практика на Запад не действуют (уже сколько месяцев Караганов с Соловьевым ядерной войной пугают).

Реальный показательный удар по той или иной западной стране несомненно сломает западный сценарий. Но и может привести к коллективному самоубийству в глобальной ядерной войне.  Нужно нам уничтожать Россию ради уничтожения Запада?

Однако, из этого вовсе не следует, что на западное ноу-хау нет адекватного ответа. Вспомните очень мудрую поговорку – «против лома нет приема, окромя другого лома».

Западу надо дать зеркальный, именно зеркальный ответ. Вместо бесполезных угроз применить ядерное оружие, а тем более вместо самоубийственного его применения необходимо начать воевать с Западом чужими руками.

Запад воюет против России чужими руками, и Россия должна начать воевать против Запада чужими руками.

Что это значит на практике? Французские снаряды, выпущенные из французских гаубиц, убивают наших солдат и мирных граждан. Следовательно, у борцов за права мусульманского населения Франции должны появиться «Джевелины» и «Стингеры» (естественно, перепроданные им коррумпированными чиновниками киевского режима). «Неведомо кто» взорвал «Северные потоки», значит «неведомо кто» должен взорвать стратегические коммуникации США и Британии. И далее по списку.

Во всем мире желающих (это не обязательно государства) поквитаться с теми или иными странами Запада предостаточно. Надо только, чтобы у них вдруг, по странному стечению обстоятельств, такая возможность появилась.

Пока в ответ на пролитую западным оружием русскую кровь, не начнет литься французская, немецкая и американская кровь Запад не остановится и от своего сценария гибридной войны не откажется.

Предсказуемая реакция – это не наш метод, это призыв к поддержке терроризма. Ничего подобного. Россия, в отличие от Запада никогда не поддерживала террористов, но имеет огромный опыт со времен СССР поддержки национально-освободительной борьбы против западных империалистов и колонизаторов.

Выбор у нас и у всего, кстати, мира невелик. Или в ответ на западную гибридную войну чужими руками мы продолжаем его уговаривать прекратить эскалацию, демонстрируя одновременно готовность пойти на очередной Стамбул, и тем самым доводим ситуацию до того предела, когда иного выхода, кроме капитуляции или глобальной ядерной войны не останется, или мы отвечаем Западу зеркально и принуждаем его встать на путь поиска взаимоприемлемого мирного компромисса. 

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Запад ведет войну против России на Украине чужими (украинскими) руками и жизнями.

2. Такой сценарий "гибридной" войны выгоден Западу, так как с обеих сторон проливается русская кровь.

3. Угрозы применения ядерного оружия и показательные удары по западным странам неэффективны и могут привести к ядерной войне.

4. Россия должна дать Западу зеркальный ответ – начать воевать против Запада чужими руками.

5. Необходимо обеспечить появление средств для борьбы против Запада у различных групп по всему миру, имеющих счеты с западными странами.

6. Пока русская кровь не будет проливаться в ответ на действия Запада, он не остановится.

7. Это не призыв к терроризму, а продолжение традиций поддержки национально-освободительных движений против западных империалистов.

8. Выбор у России: капитуляция или ядерная война, либо зеркальный ответ Западу для принуждения его к компромиссу.

Вывод:
Статья призывает Россию ответить Западу теми же методами "гибридной войны" – поддержать силы в разных странах, выступающие против Запада, обеспечить их средствами для нанесения ущерба интересам западных стран. По мнению автора, только симметричный ответ чужими руками заставит Запад отказаться от нынешнего сценария и пойти на компромисс. Однако подобные действия имеют высокие риски эскалации конфликта.

Источник: https://t.me/isshishkin/2186
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