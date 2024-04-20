Относительно горячей дискуссии о роли игр в образовании и досуге, то:



1. Видеоигры уже давно превратились в такой же элемент массового досуга граждан, как просмотр кино, прослушивание музыки, прочтение книги и т.п. Тот кто этого не понимает, безнадежно застрял в прошлом и просто не понимает современного общества. Ко-ко-ко, игры для детей и тому подобное – это старческое брюзжание у подъезда. В РФ рынок игр (ПК, приставки, мобильные устройства) в 2023 году превосходил кинорынок. При этом не стоит путать обычное хобби и отдых с игровой зависимостью и уходом от реальности в виртуальные миры в ущерб полноценной жизнедеятельности.

2. Видеоигры уже давно используются для обучения военных тем или иным навыкам. Оборонные ведомства при необходимости финансируют производство игровых симуляторов (профессиональных), а также поддерживают использование смежных симуляторов с потребительского рынка. Также существует практика финансирование целевых видеоигр в интересах пропаганды или популяризации контрактной службы в армии, чем давно и успешно занимается Пентагон.

А ведь еще есть игровые стратегические модели, где моделируются реальные военные конфликты, что используется при подготовке офицеров.

3. Так что свою нишу в около-военной среде игры заняли давно и успешно. Это не вопрос – надо или не надо, а скорее вопрос как и зачем их использовать, что требует интеграцию этого сегмента в процесс подготовки определенных навыков, в том числе и до поступления на военную службу (самое банальное сейчас это навыки ориентации в трехмерном пространстве и пилотирование с помощью джойстика/пульта – начальные навыки можно получить и до знакомства с профессиональными симуляторами). Это не значит, что человек умеющий только сидеть на диване за джойстиком станет завтра отличный бойцом, это значит, что в армию он уже придет с хорошими навыками, которые при правильной огранке позволят есть стать результативным профессионалом.

3. Должно ли государство контролировать рынок видеоигр? Безусловно должно. Если оставить его на самотек, его так или иначе займет продукция противника. Отсюда вытекает как необходимость государственного субсидирования отечественной игровой индустрии (в разумных пределах – та же "Смута" вышедшая фактически в состоянии альфа-версии пример отрицательный, ей по-хорошему еще 1-1,5 года на разработку и дополнительные вложения были нужны) и цензурирования иностранной продукции (особенно в условиях войны). К развитию всего сегмента игровой индустрии РФ желательно привлекать профессионалов, а не только чиновников, которые зачастую просто не разбираются в вопросе. Как ориентир, можно брать Китай, где существует и государственное регулирование игровой индустрии, и цензура западных игр поступающих на китайских рынок, и использование игр для пропаганды государства, армии и патриотизма.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Видеоигры стали массовым явлением и элементом досуга, сравнимым с кино, музыкой и чтением книг. Их популярность и коммерческий успех растет.

2. Военные и оборонные ведомства активно используют видеоигры и игровые симуляторы для обучения навыкам и популяризации службы в армии.

3. Государство должно контролировать и регулировать рынок видеоигр, субсидировать отечественную игровую индустрию и цензурировать иностранный игровой контент, особенно в условиях войны. В качестве примера приводится Китай.

Вывод:

Автор статьи признает видеоигры неотъемлемой частью современной культуры и досуга, а также их ценность в качестве обучающего инструмента для военных. Однако автор настаивает на необходимости жесткого государственного контроля и регулирования игровой индустрии в целях поддержки отечественных разработчиков, популяризации патриотических ценностей и ограничения влияния иностранного игрового контента, особенно в условиях конфликта.

Видеоигры, особенно симуляторы и стратегические игры, предоставляют безопасную среду для отработки полезных навыков, которые могут быть применены в реальной жизни. Пилотирование самолетов, управление транспортными средствами, боевые действия, принятие тактических решений – все это можно натренировать в игровой форме, без риска для жизни.

Человек, имеющий игровой опыт, уже обладает базовыми навыками, требующими лишь адаптации к реальному интерфейсу взаимодействия с техникой. Например, управление дронами во многом схоже с компьютерной игрой. Стратегические игры помогают развивать критическое мышление, умение планировать операции и координировать различные силы для достижения цели – навыки, жизненно важные для военных офицеров.

Таким образом, использование видеоигр в обучении позволяет безопасно приобрести ценный практический опыт. Однако игры не должны быть основаны исключительно на случайности, подобно игровым автоматам, а развивать осознанность принимаемых решений и понимание зависимости результата от собственных навыков. Кроме того, необходим контроль над содержанием игр, чтобы предотвратить распространение деструктивных идей и сохранить развивающий потенциал этой сферы.