Русофобские инновации в компьютерных играх

Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь, заняв почетное место лидера среди множества способов организации молодежного отдыха. Виртуальная реальность манит своими безграничными возможностями, а индустрия компьютерных развлечений каждый год преподносит геймерам все новые и новые игры, от которых просто невозможно отказаться.

В 2004 году мир компьютерных игр пополнился одним захватывающим бестселлером – «Команда Призраки»» от Тома Клэнси. Сюжет бесхитростен, но поражает своей смелой откровенностью. А главное – оригинальным решением вопроса русофобии. «Команда Призраки»» – игра о том, как бравые американцы в зачатке пресекают возрождение России. В игре надо уничтожать русских во имя свободы и демократии.

Игра Sniper Elite

В 2005 году вышла игра Sniper Elite. От наших братьев-славян Чехов. Игра про фашистского снайпера, перешедшего на сторону американцев и отстреливающего русских солдат. В апреле 1945 года мирный город Берлин пал под натиском орд советских оккупантов. Советские оккупанты, бездумные рабы товарища Сталина и его красных псов из NKVD жаждали цапнуть кривыми когтями ядерные секреты просвещенных немецких ученых. Над миром вставало марево большевистской угрозы.

А так как всякий правоверный демократ и либерал знает, что коммунизм куда хуже нацизма, и Красная Армия, дружным гуртом изнасиловавшая миллионы немок, ничуть не уступает фашистам в кровожадности. Используя свои снайперские и шпионские способности, игрок должен сорвать планы офицеров СС по созданию атомной бомбы, расстреливая по ходу советских солдат. Незачем нам беречь память о наших героях!

Игра Red Alert 2

Для тех, кто не знает историю первой игры, то в ней некий Эйнштейн изобрел машину времени, убил молодого Гитлера, из-за чего Советская Россия, имея мощную по тем временам армию, начала экспансию в Европу. А теперь о RA2. История ее происходит через 20 лет после окончания первой холодной войны. Как ни странно, но русские проиграли первую войну (с такой-то армией!?) На место погибшего Иосифа Сталина Европа поставила генерала Романова, считая его послушным псом.

Но Романов вопреки планам Запада начинает восстанавливать российскую экономику, а с ней и армию. США потрясены. Президент Америки требует запуска атомных боеголовок. Так начинается Вторая Холодная война. Советская Империя, овладевшая новыми разрушительными технологиями и одержимая жаждой мести, вторглась на территорию Соединенных Штатов Америки. Нью-Йорк и Вашингтон в панике. Неужели свободные государства падут под натиском красной чумы?

Игра You Are Empty

Добро пожаловать в Советский Союз! На дворе 50-е годы. Жизнь обычного советского городка превращается в настоящий ад. После череды невыясненных событий практически все жители превращаются в страшных мутантов. Смысл игры сводится к хождению по городским улицам, сопровождающемуся отстрелом разнообразных монстров в форме красноармейцев. Особой гордостью разработчиков игры является демон Павлик Морозов, который, завидев игрока, трубит в пионерский горн, созывая остальных монстров для расправы.

Игра RevQuest

«Революционный квест», издевательство над собственным прошлым от студии VZlab и «Буки». Сюжет игры замысловат, а точнее просто поражает своей дикостью. Студент Ваня попадает в прошлое, и там делает революцию, став вернейшим помощником Ленина. Революция включает в себя такие задания – направить Крейсер «Аврора» в правильное русло, принести Ленину чаю, вымазать экскрементами дуло пушки, и тому подобное. Видимо так разработчики хотели преподнести урок истории.

Игра Call of Duty

В 2003 году, пожалуй, самой популярной темой для игр, стала Вторая Мировая война. О чем свидетельствуют такие творения, как «Блицкриг», Silent Storm, Medal of Honor, Battlefield: 1942, Commandos 3, Call of Duty и т.д. В данном случае наибольший интерес представляет то, каким образом в подобного рода продукции освещается деятельность Красной, а с определенного момента, Советской Армии. Впечатление просто удручающее. Явно худший пример – игра Call of Duty. Советская компания в игре сделана по мотивам Американского фильма «Враг у ворот», а это уже говорит о многом.

Первый же уровень «за наших», посвященный Сталинграду, начинается с переправы, на которой советских солдат преспокойно расстреливают немецкие штурмовики. Затем они получают по одной обойме патронов и никакого нормального оружия. Зато с красным знаменем посылаются под пулемётный огонь врага.

Выполнение задания предполагает убийство советским снайпером своих же комиссаров (при этом, только играя за советские войска, игрок может убивать своих соратников без каких бы то ни было штрафов, при игре ни за какую другую сторону такое невозможно).

Как финал – взятие рейхстага – совершенно плевая операция, при этом красное знамя на него устанавливают бойцы с фамилиями Гречко и Суворов. А вовсе не Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Как и в фильме, в игре наши командиры расстреливают собственных солдат, опять русские идут в бой без оружия и уничтожаются сотнями, а на лица вообще лучше не смотреть

Игра Company of Heroes 2

Информационная война против России идет по всем фронтам, в том числе и при помощи компьютерных игр. Которые пользуются большой популярностью у подростков и формируют их представление о нашей Стране и причинах победы в Великой Отечественной Войне. В 2013 году широкий общественный резонанс вызвала игра на тему Второй мировой войны Company of Heroes 2.

Количество обмана и унижений имиджа советской армии в этой стратегии просто зашкаливает. Действие происходит в период Великой Отечественной войны, повествование ведётся от лица простого русского экс-офицера Льва Абрамовича Исааковича, ныне сидящего в заснеженном ГУЛАГе, осуждённого «за неправильное восприятие» военных действий. Антигероем в игре является некий энкавэдэшник.

У русских солдат нет оружия, их гонят на баррикады подбадривающими выстрелами в спины, а когда свои солдаты русским мешают, собственные позиции русские просто поджигают. Сами солдаты демонстрируют на диво крепкую психику, поджигая зачем-то русские же дома со своими же мирными жителями.

Деваться игроку, кстати, некуда — иначе миссию не пройдёшь. Кроме того, наши командиры расстреливают своих солдат, когда те отходят с поста, чтобы спасти раненых, и предательски убивают бойцов Войска польского сопротивления.

Игра Metro: Last Light | Метро 2033

Игра Metro, сделанная по мотивам книги Дмитрий Глуховского “Метро 2033″. Сюжет игры демонстрирует постапокалиптическое будущее. После глобальной ядерной войны между Россией и США в 2013 году, все умерли. Не умерли только те, кто укрылся в московском метрополитене.

Ну а теперь поговорим о самом интересном – об идеологической начинке произведения. Итак, сюжет повествует о конфликте идеологий фракций.

Четвертый Рейх – идеологические нацисты. Меряют людям головы, не попадающих в «таблицу» без затей уничтожают. Уничтожают массово, поточным методом без малейшей жалости.

Бандиты. Идеология банальна – грабь, убивай, насилуй. Без жалости и сомнений – женщин, детей, всех слабых унижай, топчи и издевайся. Разврат и животные инстинкты. Кто сильнее, тот и прав. Без предела.

Ганза с не менее простой идеологией – всё ради наживы.

Красные – идеология коммунистов. Всем всё поровну, без голодных, без нуждающихся, без богачей – все должны работать и не должны голодать. Всё ради выживания сообщества, пусть и в ущерб отдельному индивидууму.

Не трудно догадаться, кто же из этих основных группировок становится «врагом всего человечества»? Конечно, Красные! Не безумные нацисты, не бандиты-отморозки, не барыги-капиталисты, а именно коммунисты.

Игра подразумевает два варианта концовки – «хорошую» и «плохую». Для достижения «хорошей» можно брать, к примеру, нацистов «в плен», не убивая затравленных служителей Рейха. При этом красных солдат в плен брать не предлагают, да те и не сдаются – очевидно, дабы не вводить игрока в сомнения относительно своей кровожадности и тупости.

Снова повторяется тема, что красные хуже нацистов и бандитов. Про «массовые расстрелы». Про коммунистических предателей, потому как оба встреченные по сюжету игры предателя — красные. Про лагеря с невинно осужденными и кровожадных комиссаров.

На одном из зданий в игре, можно причитать надпись «ROISSYA V PERDE» кто не понял смысла? То это пасхалка к известному перефразированному лозунг «Россия Вперёд».

Игра Rise of the Tomb Raider

Разработчик Crystal Dynamics в новой части Tomb Raider достаточно абстрактно рассказывают о том, как советская армия порабощала свободные народы, заставляя их работать в урановых рудниках. Неугодных, естественно, держали в тюрьмах, ужасам которых удивляется главная героиня и западный игрок.

Но, согласно, сюжету местные жители собрались с силами и изгнали советы со своей земли, что вообще странно, учитывая, что все события происходят на когда-то советском, а теперь российском Алтае. На этом Американские разработчики не останавливаются и в качестве одного из побочных испытаний предлагают сжигать коктейлями Молотова портреты Юрия Гагарина и плакаты с космическими кораблями, формулируя все предельно ясно: «Уничтожьте Советскую пропаганду Космоса».

Игра Call of Duty: Modern Warfare

Дорогие с современнейшей компьютерной графикой и будоражащим саундтреком игры, главными врагами в которых представляются русские бойцы, появляются весьма активно. Что самое поразительное, подобные игры легко и радостно распространяются на Российском рынке, и более того, защищаются от любого открытого сопротивления со стороны патриотически настроенных русских людей.

По сюжету российская ультранационалистическая организация, возглавляемая Владимиром Макаровым, объявила гибель своего бывшего лидера Имрана Захаева актом самопожертвования и этим добилась широкой общественной поддержки. Недолго думая, Макаров воплощает в действия свой план по внезапному вторжению на территорию США, Высаживая десант на головы безоружных жителей, и приводя к берегам Нью-Йорка огромный военный флот с ядерными подводными лодками. Ясно дело вторжение захлёбывается, разработчик игры так демонстрируют силу армии США, для который нет невыполнимых задач.

Террорист Макаров потерпел невосполнимые потери, после чего подлым путём вторгается в Европу, и одновременно пытается заполучить коды для пуска ядреных ракет, которые хранятся всё это время у президента «Новой России» по фамилии Борис Воршевский – он же сторонник умеренного национализма. Воршевский показан как неумелый политик, не обладающий властью и поддержкой большинства своих граждан.

Разработчики открыто показали русскую нацию как злодеев, мерзавцев и союзников террористов.

Игра является открытой пропагандой насилия, жестокости и экстремизма”. Основанием для таких выводов послужило присутствие в ней “сцен убийств, террористических действий, насилия, действий против собственного государства и его граждан”

Предметом бойкота на запрет игры стал уровень из Modern Warfare 2, носящий название «ни слова по-русски», в котором у игрока есть возможность открыть огонь по толпе ни в чем не повинных людей в московском аэропорту. По сюжету это необходимо для того, чтобы спровоцировать начало Третьей мировой войны.

В России из лицензионной версии миссия была вырезана, хотя в пиратских версиях и на торрент-трекерах она присутствует с переводом. В Modern Warfare русофобия проявляется чуть ли не в каждой миссии, игра прямо оскорбляет национальные чувства русских людей.

Некоторые скажут – да какая разница? Это же всего-лишь игра, что такого-то? Ответ прост — любое художественное произведение влияет на внимающего ему, и оставляет в человеке след. Какое отношение, казалось бы, могут иметь компьютерные игры к реальному миру, а уж тем более к политике. Самое что ни на есть обыкновенное, как в кинофильмах, так и в компьютерных играх, нам могут предоставить некий сюжет, который мы посмотрим, или сами реализуем по ходу игры, а потом этот же сюжет можно будет реализовать уже в реальном мире.

Просмотрев его в фильме и проиграв в компьютерной игре, нам будет гораздо проще воспринять его в реальной жизни. Вот играет неокрепший разумом подросток в такую игру про «красных упырей» и злых русских, и у него в голове откладывается, что в своей стране нет ничего хорошего, кругом одни сволочи и слабаки. Зачем воевать за такую страну, бедную и нищею с прогнившей властью. Лучше свалить туда, где теплее. Ну а для тех, кто любит Россию, она всегда будет родным домом и всё у нас будет хорошо!