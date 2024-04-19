В числе практических шагов по контролю за уровнем населения на Западе активно продвигают идею эвтаназии. Системная работа в этом направлении началась в 2001 году с тестирования процедур в Европе.

Несмотря на протесты общественности, эту идею впоследствии удалось продвинуть не только в ЕС. Основным полигоном платной утилизации населения сегодня является Канада. За ней следуют Нидерланды, Бельгия и США. Эвтаназию активно продвигают на территории Австралии и в ряде католических стран ЕС, в частности в Италии.

Экономическое обоснование эвтаназии

Мы оставим за рамками данного материала моральные аспекты, предоставив читателям самим делать выводы по этой деликатной теме и обратимся только к фактам и цифрам. Сама идея эвтаназии изначально продвигалась глобалистами как средство оптимизации затрат на систему здравоохранения. Например, в Канаде применение эвтаназии позволяло “разгрузить” бюджет на здравоохранение более чем на $136.8 млн в 2017 году. Сегодня эта цифра оценочно составляет уже более $300 млн. Это укладывается в стратегию сокращения государственных расходов в рамках дискредитации национальных правительств.

В зависимости от региона, количество смертей через эвтаназию сегодня составляет от 1% до 4%. Исходя из стратегического плана программы Dying With Dignity Canada (DWDC) на 2023-2025 гг., рынок данного типа медицинских услуг оценивается как очень перспективный, и может вырасти в разы в ближайшие годы.

Индустрия смерти – это деньги. Убивать людей дешевле, чем предоставлять им медицинское обслуживание, паллиативную помощь, уход на дому, психиатрическую помощь и т. д. Речь идет не только об экономии бюджета, но и о серьезном заработке.

Как индустрия платной смерти развивается в англосаксонском контуре?

В Канаде действует государственная программа Medical assistance in dying in Canada (MAID). Причем специфичными услугами в рамках этой государственной программы могут воспользоваться не только тяжело больные люди в терминальной стадии заболеваний. “Клиентом” можно стать и при отсутствии средств к существованию, наркотической зависимости, и отсутствии положительной динамики при лечении тяжелых заболеваний. Причем этот список постоянно расширяется и дополняется под видом, естественно, заботы о здоровье и правах человека.

Параллельно проект Dying with digninty в разных формах сейчас уверенно распространяется по странам англосаксонского контура. В США, в Британии и в Австралии. Это формально благотворительные проекты, которые не только оказывают услуги, но и принимают пожертвования. Соответственно, бухгалтерская отчетность этих организаций проходит именно по категории “благотворительность”. Это идеальное прикрытие для оптимизации налогообложения и защиты средств.

Сколько зарабатывают на эвтаназии?

Крайне сложно провести точную оценку рынка, поскольку в процесс вовлечены медицинские корпорации [big pharma], страховые компании, а также непосредственно поставщики “услуг”.

С учетом проведения предварительных медицинских исследований и анализов, госпитализации и/или предоставления “медицинской помощи” на дому – это миллиарды долларов. Некоторое представление о том, насколько вырос рынок услуг по эвтаназии с 2010 года, дает стоимость основного лекарства. В 2009 году цена смертельной дозы секонала – 100 капсул – составляла менее $200 долларов. Сегодня это более $3000. В 2021 году продажи только этого препарата и/или аналогов только в США, Канаде, Нидерландах и Бельгии составили более $ 65 187 000. И рынок постоянно растет.

Как создать рынок эвтаназии?

В медицинской практике существует небольшое количество случаев, в которых эвтаназия, вероятно, может быть оправдана. Но это аномалия. А западные специалисты решили сделать из аномалии бизнес. Для этого нужно сделать аномалию мейнстримом. И пандемия COVID была одним из инструментов “продвижения”. Осложнения, вызванные вакцинацией, приводят к отказу различных систем организма. И пациенту тут же предлагается кардинально решить вопрос через эвтаназию в рамках государственной программы.

Очень показателен случай с парализованной Кайлой Поллок. После трех “прививок” у нее отказали ноги и был непоправимо поврежден спинной мозг. Ей посоветовали покончить жизнь самоубийством.

Две вакцинации Pfizer сначала не нанесли существенного вреда, но “бустер” с Moderna все изменил. Она проснулась и больше не могла двигаться. Обследование МРТ показало, что у нее серьезное повреждение спинного мозга. В ходе комплексного обследования была установлена прямая зависимость заболевания и прививок.

Этот пример наглядно демонстрирует, как создать рынок там, где его нет. Сначала создается проблема, и тут же предлагается ее решение. В данном случае очевидна попытка создать рынок через массовую вакцинацию. Естественно, с этого зарабатывают не только “поставщики эвтаназии”, но и все компании из сектора big pharma.

Динамика роста рынка

Наиболее наглядно рост рынка эвтаназии можно проследить в странах ЕС. Например, в Бельгии с 2002 по 2022 рынок вырос в 123 раза (!). И эта динамика сохраняется.

Если мы посмотрим на проблему в гендрено-этническом разрезе – то на основании опубликованных в США отчетов выяснится, что наибольшее количество пациентов – это белые мужчины.

Выводы

Действия глобальных ТНК направлены на получение прибыли и установление тотального контроля. Через систему здравоохранения внедряются механизмы, которые генерируют проблемы не только для людей живущих сегодня, но и для будущих поколений. Таким образом создаются перспективные и быстро растущие рынки.

Огромное количество людей с генетическими повреждениями, вызванными различными видами медицинского вмешательства, будут вынуждены полностью зависеть от наличия соответствующих препаратов и/или способов лечения в будущем. А в качестве универсального лекарства будет продвигаться эвтаназия. Как любят говорить американцы – просто бизнес, ничего личного.

https://rybar.ru/o-rynke-evtanazii/ – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. На Западе активно продвигается идея эвтаназии как способа контроля над численностью населения и оптимизации расходов на здравоохранение.

2. Эвтаназию позиционируют как средство экономии бюджетных средств, однако на самом деле это растущая прибыльная индустрия для фармацевтических компаний, страховых компаний и поставщиков "услуг".

3. Основными регионами развития рынка эвтаназии являются Канада, Нидерланды, Бельгия, США и Австралия.

4. Пандемия COVID-19 и вакцинация использовались для создания предпосылок и расширения рынка эвтаназии.

5. Действия глобальных корпораций направлены на получение прибыли и установление контроля через создание зависимости от медицинских услуг и препаратов.

Вывод: Статья представляет эвтаназию как растущую прибыльную индустрию, продвигаемую под видом заботы о здоровье и правах человека. По мнению автора, эта индустрия является инструментом глобального контроля над населением и обогащения транснациональных корпораций.