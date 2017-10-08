Управляемый хаос как технология неоколониального передела мира – 1

С распадом Советского Союза и установлением однополярной модели, международная политика США перешла к установлению мировой гегемонии и глобальному доминированию во всех сферах от политики до культуры

В 1990-х – начале 2000-х годов, несдерживаемая коммунистическим блоком, агрессивная политика американцев поэтапно насаждала многим странам мира свои правила игры, транслировала свои, западные ценности, разрушала национальные экономики, превращая их в свой сырьевой придаток, пренебрежительно относилась к культурным и конфессиональным особенностям региона.

В том случае, если местные политические лидеры пытались оказать сопротивление или просто не вписывались в систему координат США, они быстро смещались.

В различных точках мира прокатились «цветные» революции, проходящие по однотипному сценарию, в результате которых произошло свержение правящих элит и слом государственности.

Доминирование США над рядом суверенных государств, вмешательство в их внутренние дела в комплексе с официальным заявлением американского президента об исключительности своей нации, говорит о новой тенденции мировой политики – неоколониальном переделе мира, в котором колонизатором желает стать лишь одна держава.

Для реализации поставленных задач используется целый комплекс сложных, многоуровневых технологий, имеющих сетевой характер. Югославия, Грузия, Ирак, Тунис, Египет, Ливия, Украина – далеко не полный список стран, в которых такие технологии были применены, погрузив эти государства в так называемый «управляемый» хаос.

Отличительной чертой современной геополитики является непрямое вмешательство во внутренние дела другой державы, а последовательное, латентное воздействие на её наиболее слабые стороны жизни с последующим их усугублением, что приводит к дестабилизации ситуации. При таком «мягком» воздействии достигаются значительные успехи при минимальной затрате средств в ресурсов и обеспечивается внешняя иллюзия непричастности организатора к разгорающемуся хаосу.

Режиссируемый хаос и новый мировой порядок

Технология «управляемого» хаоса была заимствована американцами из области естественных наук и переложена на социальную сферу еще в 1970-е годы, когда на Западе была опубликована книга «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой». В этой книге, сделанной в основном на материале физики и химии, хаос рассматривался как следствие динамической неустойчивости сложных систем.

Основополагающая идея работы заключалась в том, что хаос обладает не только разрушительной силой, но может стать источником порядка. В 1980-е гг. в Америке активно стали развиваться технологии дестабилизации экономической и социальной жизни стран, которые представляли интерес для США. Сами же режиссеры «управляемого хаоса», стремились удержать хаос под контролем, создавая в своих интересах новый порядок.

Технология «управляемого» хаоса была создана в американском штате Нью-Мексика в Институте Санта-Фе, расположенном в одноимённом городке вблизи ядерного центра США. Институт был основан в 1984 году под эгидой Пентагона и Государственного департамента США и должен был адаптировать теорию «управляемого» хаоса для прикладных геополитических целей.

Под патронажем Госдепа США были созданы «группы кризисного мониторинга и управления» политическими процессами, без которых как считают эксперты, не обошлись военно-политические конфликты в Карабахе, Таджикистане, Боснии и Герцеговине, Косово и других «горячих точек». В основу геополитики хаоса легли труды целого ряда известных на Западе исследователей.

Среди них важное место занимают работы Джина Шарпа, основателя Центра «ненасильственных действий как способа ведения войны». Он приобрел известность в мире благодаря своим книгами по теории и практике ненасильственной борьбы. Среди этих работ наиболее популярными стали: «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственных действий», которые переведены на десятки языков и используются, как практические пособия при организации «цветных» и «бархатных» революций по всему миру.

Технология «управляемого» хаоса является сложным системным механизмом, элементы которого самым причудливым образом взаимосвязаны с друг-другом, а результаты его применения могут иметь многовекторную вариацию своего развития. Такая технология, вне зависимости от региона применения использует следующие элементы: информационные войны, кибератаки и шпионаж, коррупционное правительство, разжигание межнациональных и межрелигиозных конфликтов, поощрение различного рода сектантства, распространение ложных ценностей и размывание национальных и культурных основ народа.

Целью «мягкой» агрессии является переформатирование неудобных государств, перестройка массового сознания, снижение граждан к сопротивлению и самоорганизации, формирование общества со стертой памятью.

Слом культурно-смыслового кода нации

Анализируя технологию «управляемого» хаоса, как глобальную угрозу современного миропорядка (ряд экспертов уже сейчас уравнивают эту технологию с оружием массового поражения), следует выделить основные этапы ее применения на практике.

Так, на первом этапе осуществления этой технологии проводится массовая и целенаправленная работа по замене культурно-смыслового кода нации, распространяются и насаждаются ложные ценности. Под прикрытием красивых идей свободы, либерализма, демократии и толерантности, из сознания нации вымываются основы, отвечающие за целостность социальной системы.

Главный упор в пропаганде таких идей делается в первую очередь на молодежь и представителей среднего возраста, так как они с одной стороны более подвержены информационному воздействию, с другой – эти категории населения легче будет вывести на митинги и протесты в случае необходимости.

Поэтому главной задачей авторов «управляемого» хаоса является установление контроля над системой образования, изменение учебных программ для школьников и студентов, распространение «правильных» учебников, написанных в соответствии с нужной концепцией. Такие учебные пособия должны не только ломать единую систему знаний учащихся, но и очернять национальную историю народа.

Ярким примером могут стать школьные учебники истории России, выпущенные при поддержке фонда Сороса и активно распространяемые в первые десятилетия демократии в России. Эти учебники истории переполнены безумным количеством ошибок, вымыслов и совершенно откровенно внушают школьникам, что все жители России – люди ущербные, что вся история Отечества – это цепь неудач и позора, а образцом для подражания является, конечно же, западная цивилизация «общества потребления» [6].

Как отмечал председатель Русского исторического общества, профессор В.В. Каргалов: «В этих «учебниках», намеренно нарушается единый цикл русской истории, которая «растворяется» в истории цивилизации». В других случаях история может мифологизироваться, как это произошло с учебниками на Украине, на страницах которых появилась новая неизвестная науке этническая общность укров, а запорожские казаки стали якобы фигурировать в самой Библии.

Другим мощнейшим каналом воздействия на сознание общества являются СМИ, проводится перестройка массового сознания и мировоззрения посредством жесткого воздействия современных средств манипуляций всей духовной сферой человека с применением информационных и социально-культурных технологий. На экранах постоянно муссируются однотипные шоу, реклама товаров и услуг, пропаганда огульного потребительства и гедонизма.

Сложные проблемы и интеллектуальные передачи, постепенно исчезают из сетки вещания или загоняются в ночное время. Все это на протяжении длительного времени приводит к отупению нации, некритичности её мышления и легкой внушаемости.

Особое место, отводится воспитанию чувства толерантности, как неспособности и нежеланию оказывать сопротивление внешнему воздействию, покорной готовности принять любые идеи и стереотипы поведения и уравнять их со своими национальными ценностями. Сама толерантность вводится в ранг фетиша, неуважительное отношение к которой неизбежно приведет к навешиванию унизительного клейма и превращению в объект насмешек.

Это полноценная мировая информационно-психологическая война, в ходе которой достигается разрушение культуры солидарности, широкое внедрение культа денег и социал-дарвинистских стереотипов в представления о человеке и обществе.

Таким образом, способность больших масс населения к сопротивлению, самоорганизации и развитию резко снижается. Все это создает специфическую среду расслабленного национального духа, отрицающего государство и национально-культурные традиции. Именно в таких условиях весьма комфортно чувствуют себя всевозможные экстремистские движения.

После того, как общественное сознание размягчено и заполнено альтернативными смыслами и ценностями (зачастую ценностями потребления), авторы «управляемого» хаоса приступают ко второму этапу осуществления своей технологии. Через СМИ, разнообразные институты и результаты социологических опросов, активно транслируется идея о политической несостоятельности граждан.

В обществе постоянно муссируются идеи о том, что результаты выборов уже предрешены задолго до их проведения, политические партии и движения в основной своей массе имеют бутафорский характер, существенную роль в управлении всеми сферами экономики и общественной жизни играют коррумпированные чиновники, а общественные организации практически не влияют на социальные процессы, государство не обеспечило нормальных условий жизни своим гражданам, не соблюдаются основные конституционные права.

В реальной жизни перечисленные моменты также находят свое подтверждение, что лишь усиливает эффект воздействия на сознание человека. Все это приводит к политическому абсентеизму, апатии и разочарованию граждан. В психологии такая ситуация называется «выученной беспомощностью».

Второй этап: стратегия «выученной беспомощности» и депопуляция

Если человека помещать в ситуацию вынужденной беспомощности, где от его решений и действий ничего не зависит, человек вскоре выучится этой беспомощности и перестанет что-либо делать.

Противоположным результатом чувства беспомощности может стать мстительная агрессия, которая подталкивает граждан на противоправные действия. Срабатывает механизм коллективной безответственности, выражающийся в следующей формуле: «почему чиновнику можно, а мне нельзя?».

Идейный плюрализм (как вседозволенность), размывание моральных принципов, резкое повышение материальных запросов, прежде всего в элите, потеря управляемости экономикой – все это компоненты «управляемого хаоса», приводящие к главному результату – демонтажу ныне существующих национальных государств, традиционных культур и цивилизаций.

Технология «управляемого» хаоса» на первых этапах своего осуществления может достигать демографического результата – сокращения численности населения, не представляющего интерес для организаторов нового мирового порядка.

Так, либеральные экономические реформы на постсоветском пространстве привели к демографической катастрофе, снижая рождаемость и вызывая скачок смертности. Сексуальная революция, пропаганда гедонизма и потребительства, индивидуализм резко сокращают рождаемость.

Социал-дарвинизм и равнодушие к бедствию ближних лишают людей воли к жизни и подстегивают смертность. Формирование огромного социального дна из нищих, бездомных и беспризорников создало ненасытный механизм своеобразной «эвтаназии» – эти категории людей быстро умирают. А «дно» втягивает в себя все новые контингенты.

Выведение новых элит

Параллельно формированию политического абсентеизма и размыванию культурно-цивилизационного фундамента нации, организаторы «управляемого» хаоса приступают к реализации третьего этапа своей технологии – захвату рычагов экономического регулирования и выращиванию внутри страны подконтрольных им экономических элит.

Эта задача осуществляется через активное внедрение в экономику страны транснациональных корпораций, транснациональных преступных синдикатов, наднациональных органов и организаций, подконтрольных инициаторам запуска технологий управляемого хаоса. Чаще всего это происходит посредством глобализации экономических процессов, втягивания национального государства в разнообразные международные экономические организации, в которых оно так и не станет полноправным участником.

Результаты анализа экономических аналитиков, показывают, что рост экономики ведущих стран достигается не за счет развития производства, а посредством перераспределения богатства между сильными государствами и странами «третьего» мира. Достигается это с помощью резкого ослабления национального государства (обычно после затягивания его в долговую ловушку), приватизации и скупки всех видов национальных ресурсов, включая природные.

При этом и национальное государство под давлением международных финансовых институтов начинает служить инструментом такой глобализации – прежде всего, проводя приватизацию и сокращая расходы на социальные нужды и на поддержание таких национальных систем, как наука и культура.

Для достижения максимально возможного результата на данном этапе необходимо сформировать внутри страны группу либерально настроенных управленцев, как в области государственного управления, так и в сфере крупного бизнеса. И какими бы состоятельными не оказались эти лица – это всего лишь исполнители глобальной сетевой игры.

Как отмечают эксперты, люди, образующие высший экономический класс современного мира, живут не в своих странах, а в пятизвездочных отелях и закрытых резиденциях, а их общие интересы обеспечивают частные наемные армии. Новый глобальный класс собственников и управленцев противостоит разделенным государственными границами обществам не только в качестве одновременного владельца и управленца, но и в качестве глобальной, то есть всеобъемлющей структуры.

Этот господствующий класс не привязан прочно ни к одной стране или социальной группе. Ключевая часть либералов осознаёт себя частью не своей страны, а глобального управляющего класса. В силу своего транснационального положения он противопоставляет свои интересы слабым государствам и любой национальной и культурной самоидентифицирующейся общности как таковой.

По мнению М. Делягина, верхи государственного правления начинают считать себя частью не своих народов, а элементом глобального управляющего класса. Соответственно, они переходят от управления в интересах наций-государств, к управлению этими же нациями в интересах глобальных сетей, объединяющих представителей финансовых, политических и технологических структур не связывающих себя с тем или иным государством.

Соответственно, такое управление осуществляется в пренебрежении к интересам обычных обществ, сложившихся в рамках государств, и за счет этих интересов (а порой и за счет их прямого подавления). Рыночные отношения заменяются правилами глобального бизнеса. Система подготовки (выращивания) антинациональных экономических элит, обслуживающих интересы глобального бизнеса одинакова вне зависимости от региона применения технологии.

Формирование сети агентов влияния для обеспечения процессов организации хаоса и последующего перехвата управления основано на подборке выпускников ВУЗов и их стажировке в американских университетах, где им дают необходимые знания экономического анализа предприятий и отраслей народного хозяйства с целями их будущей приватизации и покупки транснациональными корпорациями.

Такие ученики обычно становятся сначала преподавателями в ВУЗах, а потом переходят на работу в правительство, часть из них получают возможность стать олигархами. На этапе подпора кадров очень важно, чтобы эти люди были небогаты, умны, циничны, алчны и космополитичны. Они не должны любить свою Родину и жалеть свою страну. Они не должны охранять и образовывать свой народ, помогать ему.

Такие слова как «совесть», «патриотизм», «помощь» должны быть вычеркнуты из их лексикона и стать ругательными. Одни должны любить себя и свои будущие особняки и яхты. Другие из них, могут любить свои безумные идеи и будущие Нобелевские премии. Таким «чикагским мальчикам» следует избегать популярности, и влиять не на народ, а на официальных правителей. Они должны быть догматично преданы идее «разгосударствления экономики», «свободного рынка» а также послушны заокеанским друзьям и международным финансовым организациям.

Стратегия «рынок против идеологии»

Один из разработчиков теории «управляемого» хаоса, С. Манн, который лично участвовал в создании многих очагов напряженности в разных точках мира, в качестве механизмов «создания хаоса» называл «содействие демократии и рыночным реформам» и «повышение экономических стандартов и ресурсных потребностей, вытесняющих идеологию».

Так, согласно С. Манну, существуют следующие средства создания хаоса на той или иной территории:

➢ содействие либеральной демократии;

➢ поддержка рыночных реформ;

➢ повышение жизненных стандартов у населения, прежде всего в элит;

➢ вытеснение ценностей и идеологии.

Несложно догадаться, что все эти направления были активно осуществлены на постсоветском пространстве и лежали в основе «цветных» революций.

Потеря ключевых рычагов экономического управления в стране, переход на внешнее руководство глобальным бизнесом, непременно приводят к резкому ухудшению жизни народа, снижению ВВП и массовому недовольству граждан.

СМИ продолжают культивировать в сознании масс идеалы общества потребления, приобретение все большего количества товаров и услуг становиться если не смыслом жизни граждан, то очень значимым моментом повседневности.

Приобретение новой модели телефона, максимально быстрого Интернета или иного гаджета, становится для человека неотъемлемым элементом социального успеха. Ухудшение экономической ситуации в стране непременно вызывает в обществе потребления психологическую напряженность, так как некоторые лишены возможности самоутвердиться за счет приобретения статусной игрушки.

С другой стороны, это приводит к ещё большей поляризации различных групп населения, в первую очередь по принципу материального благосостояния. В этих условиях технология «управляемого» хаоса переходит к четвертому этапу – создаются разнообразные общественные организации, молодежные движения и религиозные секты.

Главная задача этого этапа, максимально разобщить нацию, противопоставить одну группу другой (на религиозной, этнической, политической или культурной основе). А внутренние проблемы, материальная неустроенность, общий уровень агрессии, приведут к дальнейшей эскалации проблемы.

Разные народы вспомнят давние конфликты и взаимные претензии друг к другу, к национальному конфликту, непременно, добавится конфликт конфессий. Обострятся противоречия между различными течениями внутри самих религий. Появятся различного рода фашистские и националистические группировки, которые начнут погромы. В условиях социального кризиса и глобализации началась интенсивная этническая миграция, создающая новый конфликтогенный фон межнациональных отношений.

При реализации указанных угроз на практике, ситуация может выйти из-под контроля и привести к этнической войне всех против всех и регрессивному распаду больших народов.

Экспортированные секты против традиционных вероучений

В рамках реализации технологии «управляемого» хаоса, переформатированию подлежат традиционные вероучения. Это происходит за счет массового экспорта чуждых местной религиозной среде тоталитарных сект (евангелистских, сайентологов и др.). Их адепты активно продвигаются на вершину власти. Это чаще всего происходит преимущественно в православных государствах.

Так, например, по данным СМИ, открыто опубликованным в Интернете, премьер Украины А. Яценюк принял учение основателя секты сайентологов Хаббарда еще в 1998 году, когда работал консультантом кредитного департамента банка «Аваль».

За полгода будущий спикер украинского парламента, а ныне глава правительства закончил в Киеве курсы «Школы дианетики», под наименованием которой действовала «Церковь сайентологии».

По странному стечению обстоятельств, сразу после этого обучения, начался его резкий карьерный взлет [13]. Несмотря на широкое распространение новых нетрадиционных религий на постсоветском пространстве, малоизвестным остаётся факт их преимущественного экспорта из США (Церковь Христа, Общество Сознания Кришны, Церковь сайентологов и др.). Любая тоталитарная секта непременно приводит к обособлению своей паствы от остальных граждан и дезинтегрирует общество.

Атомизация общества

На четвертом этапе технологии «управляемого хаоса» ставиться задача максимального разрушения коммуникативных связей общества. Это достигается путем реализации следующих задач:

➢ индивидуализация через неолиберализм, атомизация общества, замыкания человека в социальных сетях, когда создается лишь иллюзия широкого круга общения;

➢ разрушение связей ближайшего социального окружения через культовые организации, снижение качества жизни у большей части населения;

➢ разрушение транспортных магистралей внутри страны, удорожание авиабилетов, что замыкает жителей удаленных регионов в своей «малой Родине» и не позволяет ощутить сопричастность с другими регионами;

➢ разжигание межконфессиональных и межэтнических противоречий;

➢ чрезмерное расслоение общества на богатых и бедных, создание коммуникативных барьеров;

➢ создание системы элитарного (платного) образования, доступного лишь узкой группе лиц.

В социологии есть такое понятие, как аномия, которое воспринимается как социальная патология, распад человеческих связей и дезорганизация общественных институтов, массовое девиантное и преступное поведение. Это состояние, при котором значительная часть общества сознательно нарушает известные нормы и права.

Целые социальные группы в состоянии аномии перестают чувствовать свою причастность к обществу, происходит их отчуждение, общепринятые социальные нормы и ценности отвергаются членами этих групп. Неопределенность социального положения, утрата чувства солидарности ведут к нарастанию отклоняющегося поведения [14].

Радикализация и революционизация

После того, как на глобальном и региональном уровне удалось создать систему «зон критичности» в сфере политики, финансов, экономики, религии, торговле, информационной коммуникации, образовании и экологии, технология «управляемого хаоса» переходит к пятому этапу – стимулированию революционной напряженности в стране.+

В новейшей истории большинство «правильных» революций осуществляется по одному сценарию: начинаются с незначительного повода (события) в относительно благополучных странах со стабильным политическим режимом, получают молниеносную одобрительную реакцию у Запада и его угрозу с требованием прекратить насилие в отношении «демократических» революционных сил.+

В организационном отношении необходимо консолидировать разные силы против существующей власти, дестабилизировать обстановку в стране с помощью криминала, радикальных националистов, адептов тоталитарных сект, молодежи из группы социальной беспризорности, общественных (например, студенческих) протестов, дискредитации государственных институтов, включая силовиков.+

Организаторам хаоса важно, создать во власти или в оппозиции критическую массу проамериканских или прозападных марионеток, как например, во время «цветных» революций в Грузии и на Украине [5]. Основные положения геополитической доктрины «управляемого» хаоса в политической сфере страны предполагают:+

➢ объединение на требуемый период разрозненных политических сил, проявляющих недовольство в отношении существующей политической системы и законного правительства;+

➢ подрыв уверенности лидеров страны в своих силах и в лояльности армии, служб безопасности и других силовых структур;

➢ прямую дестабилизацию обстановки в стране, поощрение настроений протеста с привлечением криминальных элементов и националистических группировок (в мусульманском мире используются радикальные исламистские организации) чтобы посеять панику и недоверие к правительству;

➢ организацию смены власти путем «демократических» выборов, вооруженных выступлений или другими методами.

Говоря о технологии «управляемого» хаоса, необходимо понимать, что в его основе, прежде всего, заложены реально существующее общественное недовольство в стране, отсутствие нормальных каналов взаимодействия по линии «власть-общество», когда негативное самоощущение населения вызывает осознанный социальный дискомфорт.

При этом должна существовать некая организационная группа, которая может влиять на внутриполитический процесс в этой стране, своеобразный «инкубатор революционных настроений» (например, оппозиционная интеллигенция, молодежь или радикальная революционная группировка) [2].+

Это сообщество должно объективно сыграть роль «пятой колонны». Обязательно берется под контроль постоянно действующие информационно-коммуникационные каналы, по которым эти идеи эффективно транслируются.